ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - объ­е­ди­не­ние рав­но­прав­ных лиц на ос­но­ве до­го­во­ра для осу­ще­ст­в­ле­ния пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти под об­щей фир­мой.

Объ­е­ди­не­ние рав­но­прав­ных лиц на ос­но­ве до­го­во­ра для осу­ще­ст­в­ле­ния пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти под об­щей фир­мой. В не­ко­то­рых стра­нах полное товарищество соз­да­ёт­ся в фор­ме юри­ди­че­ско­го ли­ца (Рос­сия, Фран­ция, Бе­ло­рус­сия), другие стра­ны не при­зна­ют его пра­во­субъ­ект­но­сти (Гер­ма­ния, Швей­ца­рия), в стра­нах анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мы пра­ва ( Ве­ли­ко­бри­та­ния , США) полное товарищество не яв­ля­ет­ся юри­дическим ли­цом, од­на­ко мо­жет вы­сту­пать от сво­его име­ни в гражданском обо­ро­те и в су­де.

Пер­вые по­доб­ные объ­е­ди­не­ния поя­ви­лись ещё в Древ­нем Ри­ме в сре­де тор­гов­цев. В XXI веке полное товарищество из­вест­ны прак­ти­че­ски всем пра­во­по­ряд­кам ми­ра (английское General partnership, немецкое Kollektiv­ge­sell­schaft, offene Handelsgesellschaft, французское Société en nom collectif). Они соз­да­ют­ся в основном в бан­ков­ской, ин­ве­сти­ци­он­ной, стра­хо­вой, кон­сал­тин­го­вой и строи­тель­ной сфе­рах, уча­ст­ву­ют в ме­ж­ду­народном ком­мерческом обо­ро­те.

В российском гражданском пра­ве полное товарищество - ком­мер­че­ская ор­га­ни­за­ция с раз­де­лён­ным на до­ли скла­доч­ным ка­пи­та­лом, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го (пол­ные то­ва­ри­щи ) за­ни­ма­ют­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью от его име­ни и не­сут от­вет­ст­вен­ность по его обя­за­тель­ст­вам при­над­ле­жа­щим им иму­ще­ст­вом. Уча­ст­ни­ка­ми полного товарищества мо­гут быть ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли и/или ком­мерческие ор­га­ни­за­ции, но при этом ли­цо мо­жет быть уча­ст­ни­ком толь­ко од­но­го полного товарищества. То­ва­ри­ще­ст­во соз­да­ёт­ся и дей­ст­ву­ет на ос­но­ва­нии уч­ре­дительного до­го­во­ра, под­пи­сы­вае­мо­го все­ми уча­ст­ни­ка­ми. В уч­ре­дительном до­го­во­ре фик­си­ру­ют­ся: ус­ло­вия их уча­стия в дея­тель­но­сти полного товарищества и управ­ле­нии им; раз­мер, со­став и по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния его скла­доч­но­го ка­пи­та­ла; раз­мер и по­ря­док из­ме­не­ния до­лей ка­ж­до­го из уча­ст­ни­ков в скла­доч­ном ка­пи­та­ле; ус­ло­вия и по­ря­док рас­пре­де­ле­ния ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми при­бы­ли и убыт­ков и так далее. Вкла­дом уча­ст­ни­ка мо­гут быть день­ги, цен­ные бу­ма­ги, другие ве­щи или иму­ще­ст­вен­ные пра­ва, имею­щие де­неж­ную оцен­ку. Фир­мен­ное на­име­но­ва­ние полного товарищества долж­но со­дер­жать ли­бо име­на (на­име­но­ва­ния) всех его уча­ст­ни­ков и сло­ва «пол­ное то­ва­ри­ще­ст­во», ли­бо имя (на­име­но­ва­ние) од­но­го или не­сколь­ких уча­ст­ни­ков с до­бав­ле­ни­ем слов «и ком­па­ния» и слов «пол­ное то­ва­ри­ще­ст­во». Как пра­ви­ло, ка­ж­дый уча­ст­ник полного товарищества впра­ве дей­ст­во­вать от име­ни то­ва­ри­ще­ст­ва, но при этом он не впра­ве без со­гла­сия ос­таль­ных уча­ст­ни­ков со­вер­шать от сво­его име­ни в сво­их ин­те­ре­сах или в ин­те­ре­сах треть­их лиц сдел­ки, од­но­род­ные с те­ми, ко­то­рые со­став­ля­ют пред­мет дея­тель­но­сти то­ва­ри­ще­ст­ва, под уг­ро­зой воз­ме­ще­ния убыт­ков или пе­ре­да­чи то­ва­ри­ще­ст­ву всей по­лу­чен­ной вы­го­ды.

Иму­ще­ст­во, соз­дан­ное за счёт вкла­дов уча­ст­ни­ков, а так­же про­из­ве­дён­ное и при­об­ре­тён­ное то­ва­ри­ще­ст­вом в про­цес­се его дея­тель­но­сти, при­над­ле­жит ему на пра­ве соб­ст­вен­но­сти. При­быль и убыт­ки полного товарищества рас­пре­де­ля­ют­ся, как пра­ви­ло, ме­ж­ду его уча­ст­ни­ка­ми про­пор­цио­наль­но их до­лям в скла­доч­ном ка­пи­та­ле. Уча­ст­ни­ки со­ли­дар­но не­сут суб­си­ди­ар­ную от­вет­ст­вен­ность сво­им иму­ще­ст­вом по обя­за­тель­ст­вам то­ва­ри­ще­ст­ва, при­чём уча­ст­ник, не яв­ляю­щий­ся его уч­ре­ди­те­лем, а всту­пив­ший позд­нее, от­ве­ча­ет на­рав­не с дру­ги­ми по обя­за­тель­ст­вам, воз­ник­шим до его всту­п­ле­ния в то­ва­ри­ще­ст­во, а вы­быв­ший из то­ва­ри­ще­ст­ва уча­ст­ник, от­ве­ча­ет по его обя­за­тель­ст­вам, воз­ник­шим до мо­мен­та вы­бы­тия, на­рав­не с ос­тав­ши­ми­ся уча­ст­ни­ка­ми в те­че­ние двух сле­дую­щих лет. На­про­тив, об­ра­ще­ние взы­ска­ния на до­лю уча­ст­ни­ка в скла­доч­ном ка­пи­та­ле по его собств. дол­гам до­пус­ка­ет­ся толь­ко при не­дос­тат­ке ино­го его иму­ще­ст­ва для по­кры­тия дол­гов.

Уча­ст­ник полного товарищества впра­ве вый­ти из не­го, зая­вив об от­ка­зе от уча­стия в то­ва­ри­ще­ст­ве ли­бо пе­ре­дав свою до­лю другому уча­ст­ни­ку. Ины­ми слу­чая­ми вы­бы­тия яв­ля­ют­ся смерть уча­ст­ни­ка, при­зна­ние без­вест­но от­сут­ст­вую­щим, не­дее­спо­соб­ным или ог­ра­ни­чен­но дее­спо­соб­ным ли­бо не­со­стоя­тель­ным (бан­кро­том), об­ра­ще­ние взы­ска­ния на до­лю в скла­доч­ном ка­пи­та­ле и прочие. Ис­клю­че­ние уча­ст­ни­ка воз­мож­но толь­ко в су­деб­ном по­ряд­ке по еди­но­глас­но­му ре­ше­нию ос­таю­щих­ся уча­ст­ни­ков и при на­ли­чии к то­му серь­ёз­ных ос­но­ва­ний (например, гру­бо­го на­ру­ше­ния обя­зан­но­стей или об­на­ру­жив­шей­ся не­спо­соб­но­сти к ра­зум­но­му ве­де­нию дел). Вы­быв­ше­му уча­ст­ни­ку (его на­след­ни­ку или пра­во­пре­ем­ни­ку) вы­пла­чи­ва­ет­ся стои­мость час­ти иму­ще­ст­ва то­ва­ри­ще­ст­ва, как пра­ви­ло, со­от­вет­ст­вую­щей его до­ле в скла­доч­ном ка­пи­та­ле, воз­мож­на и вы­да­ча иму­ще­ст­ва в на­ту­ре. На­след­ни­ки и пра­во­пре­ем­ни­ки уча­ст­ни­ков мо­гут всту­пить в полное товарищество лишь с со­гла­сия других уча­ст­ни­ков.

Полное товарищество ли­к­ви­ди­ру­ет­ся по ре­ше­нию его уча­ст­ни­ков или су­да, а так­же в слу­чае, ко­гда в то­ва­ри­ще­ст­ве ос­та­ёт­ся един­ст­вен­ный уча­ст­ник, ес­ли он не ре­шит пре­об­ра­зо­вать его в хо­зяй­ст­вен­ное об­ще­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)