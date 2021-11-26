ПОДОЛЬСК

ПОДОЛЬСК - го­род в Рос­сии, в Московской области, центр По­доль­ско­го района.

Население 206,7 тысяч человек (2013), третий по числу жителей город области после Балашихи и Хи­мок. Рас­по­ло­жен близ города Мо­ск­ва, на реке Пах­ра. В городской чер­те - 3 железно-дорожной стан­ции, в том числе По­дольск. Че­рез Подольск про­хо­дит ав­то­до­ро­га Мо­ск­ва - Сер­пу­хов (от неё от­хо­дит ав­то­до­ро­га По­дольск - Ка­луж­ское шос­се), близ восточной ок­раи­ны го­ро­да про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Крым» (Мо­ск­ва - Ту­ла - Орёл - Курск - Бел­го­род - гра­ни­ца с Ук­раи­ной).

Се­ло По­дол, Пех­ри­но тож Мо­лоц­ко­го ста­на Мо­с­ков­ско­го уезда, сфор­ми­ро­ва­лось к концу XVI века из трёх основных час­тей: деревянный По­дол, по­гос­та на реке Пах­ра с церковью Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (оба упо­ми­на­ют­ся в 1559 году в жа­ло­ван­ной гра­мо­те ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча московскому Да­ни­ло­ву монастырю), а так­же ям­ско­го ста­на. Се­ло впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1606 году, по­стра­да­ло во вре­мя бое­вых дей­ст­вий ме­ж­ду пра­ви­тельственной ар­ми­ей и уча­ст­ни­ка­ми Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов. К 1626-1628 годам По­дол яв­лял­ся круп­ней­шим по­се­ле­ни­ем вот­чи­ны Да­ни­ло­ва монастыря на реке Пах­ра. Оно рас­по­ла­га­лось на пе­ре­се­че­нии вод­но­го пу­ти и су­хо­пут­но­го трак­та, свя­зы­вав­ше­го Мо­ск­ву с южными рай­она­ми Русского государства. С 1755 года в се­ле раз­ме­ща­лась стан­ция поч­то­вой гонь­бы. По­сле се­ку­ля­ри­за­ции 1764 года се­ло на­хо­ди­лось в ве­де­нии Кол­ле­гии эко­но­мии. Там дей­ст­во­ва­ли шёл­ко­вая фаб­ри­ка (вы­пус­ка­ла до 15 тысяч плат­ков в год, а так­же шёл­ко­вые ма­те­рии), два со­ло­до­вен­ных и один кир­пич­ный за­во­ды. Многие жи­те­ли со­дер­жа­ли по­стоя­лые дво­ры, за­ни­ма­лись из­воз­ным про­мыс­лом.

С 1781 года го­род По­дол (к концу XVIII века за­кре­пи­лось современное название). Уезд­ный (1781-1796, 1802-1929) и за­штат­ный (1796-1802) го­род Московской губернии. В хо­де Отечественной вой­ны 1812 года , во вре­мя Та­ру­тин­ско­го ма­нёв­ра, в Подольске 6-8(18-20) сентября ос­та­нав­ли­ва­лись основные си­лы российских войск. Че­рез несколько дней на не­про­дол­жительное вре­мя за­нят французскими вой­ска­ми, час­тич­но со­жжён. Вско­ре вос­ста­нов­лен. Его даль­ней­ше­му рос­ту спо­соб­ст­во­ва­ла по­строй­ка Брест-Ли­тов­ско­го (Вар­шав­ско­го) шос­се (1844-1847 годы; ны­не ав­то­до­ро­га По­дольск - Ка­луж­ское шос­се). В 1866 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез город железно-дорожной ли­нии Мо­ск­ва - Сер­пу­хов. В 1871-1874 годы близ Подольска, в деревне Выползово (ныне в черте Подольска), П.И. Губониным и А.А. Порохов­щи­ко­вым основан первый в России цемент­ный завод (ныне «Подольск-Цемент»). В 1900-1902 годы в Подольске по­стро­ен ме­ха­нический за­вод «Ком­па­нии Зин­гер», став­ший круп­ней­шим пред­при­яти­ем го­ро­да (вы­пус­кал швей­ные ма­шин­ки; ны­не на его тер­ри­то­рии раз­ме­ща­ет­ся «По­доль­ский про­из­водственный хол­динг»). В 1915 году на­ча­лось стро­и­тель­ст­во круп­но­го ка­бель­но­го за­во­да Московского товарищества мед­нопро­кат­ных и ка­бель­ных за­во­дов (не за­вер­ше­но; в 1919-1920 годы на его ба­зе соз­дан за­вод «Па­ро­ре­монт»; ны­не на его тер­ри­тории на­хо­дят­ся ма­ши­но­стро­ительные за­во­ды «ЗиО-По­дольск» и «ЗиО»). В 1917 году товариществом «Из­нос­ков, Зук­кау и К°» на­ча­то сроч­ное строи­тель­ст­во афи­нер­но­го за­во­да (по вто­рич­ной пе­ре­ра­бот­ке цвет­но­го ме­тал­ла; пу­щен в 1920-е годы; ны­не «Рус­ские алю­ми­ние­вые спла­вы»).

Советская власть в го­ро­де ус­та­нов­ле­на 26.10 (8.11).1917 года. Центр По­доль­ско­го (1929-1963, с 1965) и Ле­нин­ско­го (1963-1965) рай­онов Московской области. В 1930 и 1936 годы рез­ко увеличилась площадь Подольска. В Великую Отечественную войну стал ши­ро­ко из­вес­тен под­виг 3,5 тысяч кур­сан­тов По­доль­ских пехот­но­го и артиллерийского учи­лищ, ко­то­рые в хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов с 6 по 20.10.1941 года дер­жа­ли обо­ро­ну на Иль­ин­ском бое­вом уча­ст­ке Мо­жай­ской ли­нии обо­ро­ны Крас­ной Ар­мии . Во 2-й половине XX - начале XXI веков. Подольск раз­ви­вал­ся пре­ж­де все­го как промышленный центр.

Рас­по­ло­жен­ный на пра­вом бе­ре­гу реки Пах­ра центр го­ро­да со­хра­ня­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку 1784 года (архитектор И.М. Лейм). На бывшей цен­траль­ной Тор­го­вой площади до­ми­ни­ру­ет клас­си­ци­стический 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор (1819-1832 годов, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор О.И. Бо­ве). К югу от не­го - ам­пир­ное зда­ние При­сут­ст­вен­ных мест (1-я треть XIX века; ны­не ис­то­рическая экс­по­зи­ция Крае­ведческого му­зея). На пра­вом бе­ре­гу Пах­ры рас­по­ло­жен ан­самбль Ива­нов­ское. Так­же со­хра­ни­лись: церковь Вос­кре­се­ния Сло­ву­ще­го (1728-1760-е годы; тра­пез­ная рас­ши­ре­на в 1854 году; ко­ло­коль­ня вос­ста­нов­ле­на в 1990-е годы), железно-дорожный во­кзал (1889 года, инженер Е.Я. Скор­ня­ков), жи­лые до­ма конца XIX - начала XX веков; Дом куль­ту­ры (1930). С середины 1930-х годов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся план «Боль­шо­го По­доль­ска» с раз­де­ле­ни­ем го­ро­да на жи­лую и про­из­водственные зо­ны. Дво­рец куль­ту­ры «Ок­тябрь» (1975), Дво­рец мо­ло­дё­жи (1996). В ле­во­бе­реж­ной северной час­ти го­ро­да в 2000-е годы по­строе­ны церк­ви Священномученика Ни­ко­лая По­доль­ско­го в районе Кра­с­ная Гор­ка (2004-2006), Священномученика Алек­сан­д­ра По­доль­ско­го в районе Но­во­сы­ро­во (2006-2009). В южном районе Ку­ту­зо­во - де­ревянная церковь Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2006-2007). В 2011 году ут­вер­ждён но­вый ген­план го­ро­да. Мо­ну­мент (с Веч­ным ог­нём) по­доль­ча­нам, по­гиб­шим в Великой Отечественной вой­не (1971 года, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2010 году с до­бав­ле­ни­ем па­мят­ни­ка вои­нам-ин­терна­цио­на­ли­стам). Па­мят­ни­ки: гре­на­де­рам М.А. Ми­ло­ра­до­ви­ча (1912 год, в середине XX века пе­ре­де­лан в па­мят­ник К. Мар­ксу, вос­ста­нов­лен в 1995 году), В.И. Ле­ни­ну (1958 год, скульп­тор З.И. Аз­гур), По­доль­ским кур­сан­там (1975), М.И. Ку­ту­зо­ву (1995 год, скульп­тор С.М. Уда­ло­ва), императрице Ека­те­ри­не II (2008 год, скульп­тор А.А. Рож­ни­ков), швей­ной ма­ши­не «Зин­гер» (2011).

Институт эко­но­ми­ки (1997), Со­ци­аль­но-спор­тив­ный институт (2003 год; оба - не­го­су­дарственные ву­зы), фи­лиа­л Московского государственного ма­ши­ностроительного университета (По­доль­ский институт) и древний Крае­ведческий му­зей (1971). Ис­то­ри­ко-ме­мо­ри­аль­ный му­зей-за­по­вед­ник «По­до­лье» (1991 год; в его со­ста­ве - Дом-му­зей В.И. Ле­ни­на, от­крыт в 1937 году). Дра­ма­тический те­атр (2008). Крупный спортив­ный центр. Клуб Континентальной хоккей­ной лиги «Витязь» (1996) выступает в одноименном ледовом дворце (5,5 тысяч мест). Многофункциональный стадион «Труд» (около 12 тысяч мест) и другие спортивные объекты.

Сре­ди ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ст­в­ляю­щих НИОКР для ис­поль­зо­ва­ния в промышленности,- Центральное КБ неф­те­ап­па­ра­ту­ры (до­чер­нее пред­при­ятие ком­па­нии «Газ­пром»), ОКБ «Гид­ро­пресс» (про­ек­ты ре­ак­тор­ных ус­та­но­вок, обо­ру­до­ва­ния для атом­ных элек­тро­стан­ций), НИИ НПО «Луч» (раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния атом­ной энер­гии, опыт­ное про­изводство нау­ко­ём­кой про­дук­ции), НИИЦЕМЕНТ (ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти тех­но­ло­гии, тех­ни­ки и эко­но­ми­ки це­мент­ной промышленности).

Подольск вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­тров Московской об­лас­ти. Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, ме­тал­лур­гическое про­изводство, пи­ще­вая промышленность. Важ­ное зна­че­ние име­ют так­же хи­мическая промышленность, про­изводство строй­ма­те­риа­лов и по­ли­гра­фической про­дук­ции.

Од­но из важ­ней­ших на­прав­ле­ний ма­ши­но­строе­ния - вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для элек­тро­стан­ций (ма­ши­но­стро­ительные за­воды «ЗиО-По­дольск» и «ЗиО», «АЛЬСТОМ-Атом­энер­го­маш» и другие); важное зна­чение имеет также производство элек­тро­тех­ни­ческой (си­ло­вые транс­фор­ма­то­ры, транс­фор­ма­тор­ные и рас­пре­де­ли­тель­ные под­стан­ции, щи­ты), в том числе ка­бель­ной («По­доль­ск­ка­бель», опыт­но-экс­пе­риментальный за­вод «Экс­по­ка­бель») продукции, различного промышленного оборудования. Пред­прия­тия по выпуску про­во­ло­ки, проводов из цвет­ных ме­тал­лов и спла­вов (за­вод «Мик­ро­про­вод» - тон­кие и тон­чай­шие эмаль­про­во­да из ме­ди, спла­вов со­про­тив­ле­ния и дра­го­цен­ных ме­тал­лов), об­мо­точ­ных на­гре­во­стой­ких про­во­дов («Де­дал-Про­вод»), кар­бид­крем­ние­вых элек­тро­на­гре­ва­те­лей («По­доль­ског­не­упор»), слит­ков и пла­сти­н мо­но­кри­стал­лического крем­ния (хи­ми­ко-ме­тал­лур­гический за­вод); по пе­ре­ра­бот­ке ло­ма чёр­ных и цвет­ных ме­тал­лов (в том числе «Рус­ские алю­ми­ние­вые спла­вы»).

Мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод, хле­бо­ком­би­нат (свыше 100 тысяч т про­дук­ции в год), экс­пе­риментальный му­ко­моль­ный за­вод, кон­ди­тер­ские фаб­ри­ки.

Пред­при­ятия хи­мической промышленности вы­пус­ка­ют ла­ко­кра­соч­ные ма­те­риа­лы, на­поль­ные на­лив­ные по­кры­тия, эма­ли, гер­ме­ти­ки, мою­щие, чис­тя­щие и по­ли­рую­щие сред­ст­ва, ре­зи­но­тех­нические, пла­стико­вые, ла­текс­ные из­де­лия медицинского на­зна­че­ния, фар­ма­цев­ти­ческую и пар­фю­мер­но-кос­ме­тическую про­дук­цию. Производство су­хих стро­ительных сме­сей, це­мента (в том числе «По­дольск-Це­мент»), железобе­тонных кон­ст­рук­ций, металлических вен­тиляционных коробов, стальных соединительных де­талей трубопроводов, пла­сти­ко­вых окон, ме­бе­ли, по­ли­гра­фической про­дук­ции (фаб­ри­ка оф­сет­ной пе­ча­ти и другие), гоф­ро­та­ры и гоф­ро­упа­ков­ки, раз­ви­ваю­щих на­столь­ных игр, ху­дожественных материалов («По­дольск-Арт Центр» - мас­ля­ные и гуа­ше­вые крас­ки, пас­тель и другие), не­тка­ных ма­те­риа­лов; по­шив верх­ней оде­ж­ды (в том числе спор­тив­ной, школь­ной фор­мы).

Близ Подольска рас­по­ло­же­ны ар­хитектурные па­мят­ни­ки XVII-XIX веков: усадь­ба Дуб­ро­ви­цы, в деревне Стрел­ко­во - церковь Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1702-1705 годы, ко­ло­коль­ня и ку­пол сне­се­ны в 1953 году, вос­ста­нов­ле­ны в 2000-2003 годы), в деревне Пле­щее­во - усадь­ба князя А.А. Чер­кас­ско­го, за­тем - Х.Е. Ла­за­ре­ва (из ро­да Ла­за­ре­вых): не­оклас­си­ци­стический главный дом (1820-е годы, архитектор Е.Д. Тю­рин), нео­го­тический хо­зяйственный кор­пус (середина XIX века). В 17 км к за­па­ду от Подольска, в поселке По­ли­ва­но­во, - усадь­ба графа К.Г. Ра­зу­мов­ско­го: главный дом с круг­лы­ми баш­ня­ми на уг­лах (1770-1780-е годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор В.И. Ба­же­нов); цен­трическая Бла­го­ве­щен­ская церковь (1777-1779 годы, до­строе­на в 1788 году); над­гро­бие графа А.И. Гу­до­ви­ча (из ро­да Гу­до­ви­чей).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)