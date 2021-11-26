ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ - город в России, административный центр Камчатского края.
Расположен на юго-восточном побережье полуострова Камчатка, на северном берегу Авачинской губы Тихого океана, на склонах Мишенной, Петровской и Никольской сопок. Морской порт. Автодорогами соединён с посёлком Усть-Камчатск (на северо-восточном побережье Камчатки) и посёлком городского типа Озерновский (на крайнем юго-западе полуострова). Международный аэропорт (в городе Елизово, близ Петропавловска-Камчатского). База Тихоокеанского флота России.
Первые 11 зданий на месте современного города построены весной - летом 1740 года экипажем бота «Святой Гавриил» под командованием штурмана И.Ф. Елагина в ходе 2-й Камчатской экспедиции (смотри в статье Камчатские экспедиции) на северном берегу Ниакиной (ныне Петропавловской) бухты Авачинской губы. Официально город основан 6(17) октября 1740 года как Петропавловская Гавань, стал базой 2-й Камчатской экспедиции. Сюда заходили корабли всех отечественных и некоторых зарубежных экспедиций, совершавших кругосветные и полукругосветные плавания, здесь находилась фактория Российско-Американской компании. В 1790 году Петропавловская Гавань преобразована в крепость. В 1803-1812 годах в составе Камчатской области. С 1812 года город Петропавловский Порт, центр Камчатского приморского управления (1812-1849 годы) Иркутской губернии В 1822 году из Нижнекамчатска в Петропавловский Порт переведено Камчатское духовное управление. Центр Камчатской области (1849-1856, 1909-1922 годы).
В 1854 году, во время Крымской войны 1853-1856 годов, военный губернатор В.С. Завойко в ходе Петропавловска обороны 1854 года успешно отразил нападение англо-французской эскадры на город. После эвакуации гарнизона в 1855 году, а затем продажи Аляски по Вашингтонскому договору 1867 году город не развивался, численность населения не превышала 500 человек. Центр Петропавловского округа (с 1902 года уезда) Приморской области (1856-1909 годы). База всех комплексных исследований региона и научных экспедиций 1890 - 1920-х годов Во время русско-японской войны 1904-1905 годов центр формирования народных дружин, находился на военном положении до 1905 года, в том же году обстрелян японскими крейсерами. В связи с освоением Северного морского пути в 1910 году первый заход в Петропавловский Порт совершили ледокольные пароходы «Таймыр» [капитан А.И. Вилькицкий (см. в ст. Вилькицкие)] и «Вайгач» (капитан А.В. Колчак).
В марте 1918 года установлена советская власть. С июля 1918 по январь 1920 годов под контролем представителей А.В. Колчака и «Омского правительства» (с ноября 1918 года). В апреле 1920 - январе 1921 годов всоставе Дальневосточной республики, затем в составе Камчатской области передан РСФСР. В конце октября 1921 года перешёл под контроль Приамурского временного правительства. 10 ноября 1922 года восстановлена советская власть. Центр Камчатской губернии (1922-1926 годы). В 1924 году Петропавловский Порт переименован в Петропавловск-Камчатский. Центр Камчатского округа Дальневосточного края (1926-1932 годы). Центр Камчатской области (1932-2007 годы; в 1932-1938 годах в составе Дальневосточного края, в 1938-1956 годах - Хабаровского края). В 1936 году вошёл в Камчатский укреплённый район, в 1938 году введён режим пограничной зоны (снят в 1991 году), в 1940 году создана военно-морская база ВМФ СССР. В Великую Отечественную войну местный порт играл важную роль в поставках грузов по ленд-лизу. В 1944 году в Петропавловске-Камчатском образован объединённый штаб Камчатского оборонительного района для проведения Курильской десантной операции (август - сентябрь 1945 года) в ходе советско-японской войны 1945 года. Центр Камчатского края (с 2007 года). Город воинской славы (2011 год).
Расположенный между сопками и портом исторический центр города застраивался по генпланам 1820 (лейтенант П.И. Рикорд) и 1909 годов. Сохранились жилые и общественные здания 1909-1912 годов (бывший дом губернатора и др.). Маяк - старейший на российском Тихоокеанском побережье (1850 год, чугунная башня и осветительный аппарат - с 1896 года). На Никольской сопке в честь героической обороны города в 1854 году построена часовня (1885 год, реконструирована в 1910-1912 годах), установлены памятники «Слава» (1881-1882 годы) и героям 3-й батареи лейтенанта А.П. Максутова (1954 год), воссозданы земляные укрытия с 5 чугунными пушками (1967 год).
С 1950-х годов активно застраиваются новые районы («Горизонт», «Горизонт-Север» и др.); в стиле советского неоклассицизма возведены гостиница «Восток» (1950 год), кинотеатры «Камчатка» (1955 год), «Мир» (1956 год), Дом связи (конец 1950-х годов), здание Театра драмы и комедии (1964 год, реконструировано в 2006-2010 годах). В 1990 - 2000-е годы построены: церковь Святых Петра и Павла (перестроена из жилого дома в 1991-1992 годах), Троицкий собор (2000-2007 годы), деревянная церковь Святого Александра Невского (2005-2007 годы). В 2007 году открыт Петропавловск-Камчатский Пантелеимоновский мужской монастырь.
Памятники: В. Берингу - старейший на Дальнем Востоке (1826 год; в виде чугунной колонны), экспедиции Ж.Ф. Лаперуза - единственный в РФ (1843 год, восстановлен в 1892 год, перенесён на современное место в 1930 году), Ч. Кларку (1913 год), П.И. Ильичёву (1958 год), святым Петру и Павлу (2005 год); монумент «Скорбящая мать» (1975 год) и др. В 1975 год на Красной сопке установлен торпедный катер в честь Курильской операции 1945 года, на Комсомольской площади - танк Т-34. В административных границах Петропавловска-Камчатского - памятники природы: Никольская сопка, скалы Три Брата.
Среди научных учреждений - Камчатский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (1932 год, современное название с 1995 года), Институт вулканологии и сейсмологии (2004 год), филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Вузы: Камчатский государственный технический университет (ведёт историю с 1942 года, современное название и статус с 2000 года), Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга (основан в 1958 году как Камчатский государственный педагогический институт, с 2000 года педагогический университет, современное название с 2006 года). Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова (1828 год). Музеи: Камчатский краевой объединённый (ведёт историю с 1911 года), Военно-исторический войск и сил на Северо-Востоке России (1959 год), художественный (1992 год). Камчатский театр драмы и комедии (1933 год), Камчатский театр кукол (1980 год). Камчатская областная филармония (основана в 1957 году как Камчатское эстрадно-концертное бюро, с 1964 года современное название), в её составе: Камчатская хоровая капелла (1967 год), Камчатский камерный оркестр (1986 год, с 1997 года имени Г.А. Аввакумова), Русский квартет «Камчатка» (2006 год).
Центр горнолыжного спорта и биатлона. С 2009 года в биатлонном комплексе проводятся международные соревнования на приз памяти Виталия Фатьянова (заслуженного тренера России).
В Петропавловске-Камчатском расположены офисы компаний, ведущих на территории Камчатского края добычу золотых и медно-никелевых руд. Действуют предприятия пищевой промышленности (главным образом рыбной) и машиностроения (ориентированы на обслуживание рыбной промышленности). В Петропавловске-Камчатском базируются ведущие рыбопромышленные компании Камчатского края - «Океанрыбфлот» и рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Камчатские ТЭЦ-1 (мощность свыше 220 МВт) и ТЭЦ-2 (свыше 160 МВт).
Одна из важных отраслей городского хозяйства - портовые услуги. Через морской торговый порт Петропавловска-Камчатского завозится основная часть грузов для нужд Камчатского края (грузооборот свыше 1,2 миллиона тонн, 2012 год).