ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ - город в России , административный центр Камчатского края.

Рас­по­ло­жен на юго-восточном по­бе­ре­жье полуострова Кам­чат­ка, на северном бе­ре­гу Ава­чин­ской гу­бы Ти­хо­го океана, на скло­нах Ми­шен­ной, Пет­ров­ской и Ни­коль­ской со­пок. Морской порт. Ав­то­до­ро­га­ми со­еди­нён с посёлком Усть-Кам­чатск (на северо-восточном по­бе­ре­жье Кам­чат­ки) и посёлком городского ти­па Озер­нов­ский (на край­нем юго-за­па­де по­лу­ост­ро­ва). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в городе Ели­зо­во, близ Петропавловска-Камчатского). Ба­за Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та Рос­сии.

Пер­вые 11 зда­ний на мес­те современного го­ро­да по­строе­ны вес­ной - ле­том 1740 года эки­па­жем бо­та «Свя­той Гав­ри­ил» под ко­мандованием штур­ма­на И.Ф. Ела­ги­на в хо­де 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции (смотри в статье Кам­чат­ские экс­пе­ди­ции) на северном бе­ре­гу Ниа­ки­ной (ны­не Пе­тро­пав­лов­ской) бух­ты Ава­чин­ской гу­бы. Офи­ци­аль­но го­род ос­но­ван 6(17) октября 1740 года как Пе­тро­пав­лов­ская Га­вань, стал ба­зой 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции. Сю­да за­хо­ди­ли ко­раб­ли всех отечественных и не­ко­то­рых за­ру­беж­ных экс­пе­ди­ций, со­вер­шав­ших кру­го­свет­ные и по­лу­кру­го­свет­ные пла­ва­ния, здесь на­хо­ди­лась фак­то­рия Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии. В 1790 году Пе­тро­пав­лов­ская Га­вань пре­об­ра­зо­ва­на в кре­пость. В 1803-1812 годах в со­ста­ве Кам­чат­ской об­ла­сти. С 1812 года го­род Пе­тро­пав­лов­ский Порт, центр Кам­чат­ско­го при­мор­ско­го управ­ле­ния (1812-1849 годы) Ир­кут­ской губернии В 1822 году из Ниж­не­кам­чат­ска в Пе­тро­пав­лов­ский Порт пе­ре­ве­де­но Кам­чат­ское ду­хов­ное управ­ле­ние. Центр Кам­чат­ской области (1849-1856, 1909-1922 годы).

В 1854 году, во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, во­енный гу­бер­на­тор В.С. За­вой­ко в хо­де Пе­тро­пав­лов­ска обо­ро­ны 1854 года ус­пеш­но от­ра­зил на­па­де­ние анг­ло-французской эс­кад­ры на го­род. По­сле эва­куа­ции гар­ни­зо­на в 1855 году, а за­тем про­да­жи Аля­ски по Ва­шинг­тон­ско­му до­го­во­ру 1867 году го­род не раз­ви­вал­ся, чис­лен­ность на­се­ле­ния не пре­вы­ша­ла 500 человек. Центр Пе­тро­пав­лов­ско­го ок­ру­га (с 1902 года уез­да) При­мор­ской области (1856-1909 годы). Ба­за всех ком­плекс­ных ис­сле­до­ва­ний ре­гио­на и на­учных экс­пе­ди­ций 1890 - 1920-х годов Во вре­мя русско-японской вой­ны 1904-1905 годов центр фор­ми­ро­ва­ния народных дру­жин, на­хо­дил­ся на во­енном по­ло­же­нии до 1905 года, в том же го­ду об­стре­лян японскими крей­се­ра­ми. В свя­зи с ос­вое­ни­ем Се­вер­но­го мор­ско­го пу­ти в 1910 году пер­вый за­ход в Пе­тро­пав­лов­ский Порт со­вер­ши­ли ле­до­коль­ные па­ро­хо­ды «Тай­мыр» [ка­пи­тан А.И. Виль­киц­кий (см. в ст. Виль­киц­кие)] и «Вай­гач» (ка­пи­тан А.В. Кол­чак ).

В мар­те 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. С ию­ля 1918 по январь 1920 годов под кон­тро­лем пред­ста­ви­те­лей А.В. Кол­ча­ка и «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (с но­ября 1918 года). В апреле 1920 - январе 1921 годов всо­ста­ве Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки, за­тем в со­ставе Кам­чат­ской области пе­ре­дан РСФСР. В кон­це октября 1921 года пе­ре­шёл под кон­троль При­амур­ско­го временного пра­ви­тель­ст­ва. 10 ноября 1922 года вос­ста­нов­ле­на советская власть. Центр Кам­чат­ской гу­бер­нии (1922-1926 годы). В 1924 году Пе­тро­пав­лов­ский Порт пе­ре­име­но­ван в Петропавловск-Камчатский. Центр Кам­чат­ско­го ок­ру­га Даль­не­во­сточ­но­го края (1926-1932 годы). Центр Кам­чат­ской области (1932-2007 годы; в 1932-1938 годах в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­но­го края, в 1938-1956 годах - Ха­ба­ров­ско­го края). В 1936 году во­шёл в Кам­чат­ский ук­ре­п­лён­ный рай­он, в 1938 году вве­дён ре­жим по­гра­нич­ной зо­ны (снят в 1991 году), в 1940 году соз­да­на во­енно-морская ба­за ВМФ СССР. В Великую Отечественную вой­ну ме­ст­ный порт иг­рал важ­ную роль в по­став­ках гру­зов по ленд-ли­зу. В 1944 году в Петропавловске-Камчатском об­ра­зо­ван объ­е­ди­нён­ный штаб Кам­чат­ско­го обо­ро­нительного района для про­ве­де­ния Ку­риль­ской де­сант­ной опе­ра­ции (август - сентябрь 1945 года) в хо­де со­вет­ско-япон­ской вой­ны 1945 года. Центр Кам­чат­ско­го края (с 2007 года). Го­род во­ин­ской сла­вы (2011 год).

Рас­по­ло­жен­ный ме­ж­ду соп­ка­ми и пор­том ис­то­рический центр го­ро­да за­страи­вал­ся по ген­пла­нам 1820 (лейтенант П.И. Ри­корд) и 1909 годов. Со­хра­ни­лись жи­лые и об­щественные зда­ния 1909-1912 годов (бывший дом гу­бер­на­то­ра и др.). Ма­як - ста­рей­ший на российском Ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье (1850 год, чу­гун­ная баш­ня и ос­ве­тительный ап­па­рат - с 1896 года). На Ни­коль­ской соп­ке в честь ге­ро­ической обо­ро­ны го­ро­да в 1854 году по­строе­на ча­сов­ня (1885 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1910-1912 годах), ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки «Сла­ва» (1881-1882 годы) и ге­ро­ям 3-й ба­та­реи лейтенанта А.П. Мак­су­то­ва (1954 год), вос­соз­да­ны зем­ля­ные ук­ры­тия с 5 чу­гун­ны­ми пуш­ка­ми (1967 год).

С 1950-х годов ак­тив­но за­страи­ва­ют­ся но­вые рай­оны («Го­ри­зонт», «Го­ри­зонт-Се­вер» и др.); в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма воз­ве­де­ны гос­ти­ни­ца «Вос­ток» (1950 год), ки­но­те­ат­ры «Кам­чат­ка» (1955 год), «Мир» (1956 год), Дом свя­зи (конец 1950-х годов), зда­ние Те­ат­ра дра­мы и ко­ме­дии (1964 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 2006-2010 годах). В 1990 - 2000-е годы по­строе­ны: церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (пе­ре­строе­на из жи­ло­го до­ма в 1991-1992 годах), Тро­иц­кий со­бор (2000-2007 годы), де­ревянная церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2005-2007 годы). В 2007 году от­крыт Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский Пан­те­леи­мо­нов­ский муж­ской мо­на­стырь.

Па­мят­ни­ки: В. Бе­рин­гу - ста­рей­ший на Даль­нем Вос­то­ке (1826 год; в ви­де чу­гун­ной ко­лон­ны), экс­пе­ди­ции Ж.Ф. Ла­пе­ру­за - един­ст­вен­ный в РФ (1843 год, вос­ста­нов­лен в 1892 год, пе­ре­не­сён на современное ме­сто в 1930 году), Ч. Клар­ку (1913 год), П.И. Иль­и­чёву (1958 год), свя­тым Пет­ру и Пав­лу (2005 год); мо­ну­мен­т «Скор­бя­щая мать» (1975 год) и др. В 1975 год на Крас­ной соп­ке ус­та­нов­лен тор­пед­ный ка­тер в честь Ку­риль­ской опе­ра­ции 1945 года, на Ком­со­моль­ской площади - танк Т-34. В административных гра­ни­цах Петропавловска-Камчатского - па­мят­ни­ки при­ро­ды: Ни­коль­ская соп­ка, ска­лы Три Бра­та.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Кам­чат­ский НИИ рыб­но­го хо­зяй­ст­ва и океа­но­гра­фии (1932 год, современное название с 1995 года), Институт вул­ка­но­ло­гии и сейс­мо­ло­гии (2004 год), фи­ли­ал Ти­хо­оке­ан­ско­го института гео­гра­фии ДВО РАН. Ву­зы: Кам­чат­ский государственный тех­нический университет (ве­дёт ис­то­рию с 1942 года, современное название и ста­тус с 2000 года), Кам­чат­ский государственный университет имени Ви­ту­са Бе­рин­га (ос­но­ван в 1958 году как Кам­чат­ский государственный пе­да­го­гический институт, с 2000 года пе­да­го­гический университет, современное название с 2006 года). Кам­чат­ская крае­вая на­учная библиотека имени С.П. Кра­ше­нин­ни­ко­ва (1828 год). Му­зеи: Кам­чат­ский крае­вой объ­е­ди­нён­ный (ве­дёт ис­то­рию с 1911 года), Во­ен­но-ис­то­ри­че­ский войск и сил на Се­ве­ро-Вос­токе Рос­сии (1959 год), ху­до­жест­вен­ный (1992 год). Кам­чат­ский те­атр дра­мы и ко­ме­дии (1933 год), Кам­чат­ский те­атр ку­кол (1980 год). Кам­чат­ская об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (ос­но­ва­на в 1957 году как Кам­чат­ское эс­т­рад­но-кон­церт­ное бю­ро, с 1964 года современное название), в её со­ста­ве: Кам­чат­ская хо­ро­вая ка­пел­ла (1967 год), Кам­чат­ский ка­мер­ный ор­кестр (1986 год, с 1997 года имени Г.А. Ав­ва­ку­мо­ва), Русский квар­тет «Кам­чат­ка» (2006 год).

Центр гор­но­лыж­но­го спор­та и би­ат­ло­на. С 2009 года в би­ат­лон­ном ком­плек­се про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные со­рев­но­ва­ния на приз па­мя­ти Ви­та­лия Фать­я­но­ва (заслуженного тре­не­ра Рос­сии).

В Петропавловске-Камчатском рас­по­ло­же­ны офи­сы ком­па­ний, ве­ду­щих на тер­ри­то­рии Кам­чат­ско­го края до­бы­чу зо­ло­тых и мед­но-ни­ке­ле­вых руд. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (главным образом рыб­ной) и ма­ши­но­строе­ния (ори­ен­ти­ро­ва­ны на об­слу­жи­ва­ние рыб­ной промышленности). В Петропавловске-Камчатском ба­зи­ру­ют­ся ве­ду­щие ры­бо­про­мыш­лен­ные ком­па­нии Кам­чат­ско­го края - «Оке­ан­рыб­флот» и ры­бо­ло­вец­кий кол­хоз имени В.И. Ле­нина. Кам­чат­ские ТЭЦ-1 (мощ­ность свыше 220 МВт) и ТЭЦ-2 (свыше 160 МВт).

Од­на из важ­ных от­рас­лей городского хо­зяй­ст­ва - пор­то­вые ус­лу­ги. Че­рез морской тор­го­вый порт Петропавловска-Камчатского за­во­зит­ся основная часть гру­зов для нужд Кам­чат­ско­го края (гру­зо­обо­рот свыше 1,2 миллиона тонн, 2012 год).

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