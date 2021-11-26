ПАВЛОВСК ГОРОД
ПАВЛОВСК ГОРОД - город в России, в составе Пушкинского района города Санкт-Петербург.
Население 16,4 тысяч человек (2013). Расположен на реке Славянка. Железнодорожная станция.
В 1770-х годах на месте современного Павловска сооружены императорские охотничьи домики «Крик» и «Крак». 12(23).12.1777 года императрица Екатерина II подарила земли на берегах реки Славянка своему сыну великому князю Павлу Петровичу (будущему императору Павлу I) по случаю рождения внука, Александра Павловича (будущего императора Александра I). Там основано село Павловское, где в последней четверти XVIII - 1-й четверти XIX веков создан дворцово-парковый комплекс. С 1796 года безуездный город Павловск. Входил в состав Софийского (до 1808 года) и Царскосельского (1808-1923 годы; с 1918 года Детскосельского) уездов Санкт-Петербургской (с 1914 года Петроградской) губернии. Павловск принадлежал императрице Марии Фёдоровне (1801-1828 годы), великим князьям Михаилу Павловичу (1828-1849 годы), Константину Николаевичу (1849-1892 годы), Константину Константиновичу (1892-1915 годы) и князю императорской крови Иоанну Константиновичу (1915-1917 годы). В 1836-1838 годах между Санкт-Петербургом и Павловском проложена первая в России железная дорога общественного пользования - Царскосельская железная дорога. В 1904 году открыто постоянное движение по линии Царское Село - Дно, прошедшей близ парка Павловска. Город сыграл заметную роль в развитии отечественной культуры, став своеобразным «Русским Парнасом». В Павловске часто бывали В.А. Жуковский, И.А. Крылов, Ф.Н. Глинка, Н.М. Карамзин и другие. В 1838 году построен железнодорожный вокзал (архитектор А.И. Штакеншнейдер; разрушен в 1942 году) с концертным залом, в котором выступали И. Штраус, А.К. Глазунов, Л.С. Ауэр, Р.М. Глиэр, С.С. Прокофьев, Й. Лабицкий, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.П. Павлова и другие. В 1876 году открыт драматический театр (архитектор Н.Л. Бенуа; не сохранился).
Советская власть в Павловске установлена в январе 1918 года. В 1918 году дворцово-парковый комплекс Павловск превращён в музей (ныне Государственный музей-заповедник «Павловск», в 1989 году включён в список Всемирного наследия). В 1918-1944 годах город назывался Слуцк, в честь участницы российского революционного движения В.К. Слуцкой (1874-1917 годы). В октябре 1919 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, занят частями Северо-Западной армии под командованием генерала от инфантерии Н.Н. Юденича, 23.10.1919 года занят частями РККА. В 1936-1953 годах центр Слуцкого (с 1944 года Павловского) района Ленинградской области. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 16.9.1941 года, сильно разрушен, серьёзно пострадал дворцово-парковый комплекс Павловска. Освобождён частями Красной Армии 24.1.1944 года. В 1995-2005 годах центр Павловского района Санкт-Петербурга, с 2005 в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга. Один из важных росийских центров культурно-познавательного туризма.
Важнейшее градостроительное значение в Павловске имеет архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма. В юго-западной части комплекса расположен дворец (1782-1786 годы, архитектор Ч. Камерон; перестроен в 1796-1801 годах, архитектор В. Бренна, после пожара 10(22).1.1803 года перестроен А.Н. Воронихиным к 1824 году), состоящий из осного 3-этажного перекрытого плоским куполом здания и боковых флигелей, соединённых с ним галереями. В 1797-1799 годах по проекту Бренны, пристроившего 2 новых крыла, парадный двор приобрёл форму эллипса (в центре двора - памятник Павлу I, 1872, копия памятника в Гатчине скульптора И.П. Витали), по его же проекту пристроена церковь Святых апостолов Петра и Павла (1799). Среди более 300 помещений дворца и боковых корпусов выделяются Танцевальный зал (1786-1787, архитектор Камерон), кабинет «Фонарик» (1807, архитектор Воронихин); на 2-м этаже - залы Итальянский (1787), Греческий (1788-1790 годы), Войны и Мира; парадная спальня (около 1790, все - архитектор Бренна), Картинная галерея (1798), Большой (Тронный) зал; библиотечный корпус (1822-1824 годы, архитектор К.И. Росси). В отделке интерьеров также участвовали архитекторы Дж. Кваренги, Воронихин, скульпторы И.П. Мартос, И.П. Прокофьев, М.И. Козловский, В.И. Демут-Малиновский, живописцы П. ди Г. Гонзаго, Дж. Б. Скотти и другие. После Великой Отечественной войны дворцовый ансамбль восстановлен в 1946-1977 годах. Во дворце размещено большое собрание западно-европейской и русской скульптуры, живописи, мебели, фарфора и стекла, художественной бронзы, часов, тканей и костюма и другого.
К дворцу примыкает пейзажный парк (1780-1828 годы, по планам 1780 и 1784 годов - архитектор Ч. Камерон) - один из самых больших в мире (свыше 600 га), с прудами, павильонами, обелисками и другими сооружениями, многие из которых построены по проектам Камерона: ротондальный Храм Дружбы (1780-1782 годы), Храм Аполлона (Колоннада Аполлона, 1781-1783 годы; статуя Аполлона - копия скульптуры Ф.Г. Гордеева), Вольер (Птичник, 1782-1785 годы; перестроен в 1806 году архитекторами П.Д. Шрётером, А.Н. Воронихиным), Молочня (1782), колонна «Конец света» (1783), павильон «Памятник родителям» (1786-1787 годах, скульптурная группа установлена около 1807 года, скульптор И.П. Мартос), ротондальная «Холодная мыльня» (1799) с мостом Кентавров (1795-1799 годы), павильон Трёх граций (1800-1801 годы) и другие.
Рядом с дворцом расположены регулярные участки парка: Тройная липовая аллея (1780, архитектор Ч. Камерон), «Собственный садик» (1780-е годы, художник А.Ф. Виолье, 1800, архитектор Камерон). По проектам В. Бренны с элементами регулярности созданы участки парка: «Большие круги» (1799), «Большая звезда» с Круглым (Музыкальным) залом (1799-1800 годы), «Старая Сильвия» с 12 лучами аллей (1797; 13 бронзовых копий античных статуй, 1780-1796 годы) и «Новая Сильвия»; сооружены Амфитеатр («Бельведер»; 1793), «Пиль-башня» (1795-1797 годы, росписи 1798 П. ди Г. Гонзаго). В 1798-1803 годах по проекту Гонзаго вырыты пруды в Долине прудов и Красной долине (на Венерином пруду – остров Любви с трельяжем); в 1800-1820-е годы сформирован район Белой берёзы с аллеями-лучами.
Среди других парковых построек XIX - начала XX веков.: мосты - Висконтиев (1802-1803, архитектор Д. Висконти по проекту А.Н. Воронихина) и Чугунный (1823, архитектор К.И. Росси); ворота Театральные (1802, архитектор В. Бренна) и Чугунные (Николаевские; 1826, архитектор Росси); мавзолей «Супругу Благодетелю» (1805-1808 годы, архитектор Ж. Тома де Томон; памятник императору Павлу I работы И.П. Мартоса), Розовый павильон (1811-1812 годы, архитектор Воронихин; танцевальный зал пристроен в 1814 году по проекту Росси и П. ди Г. Гонзаго); павильон Росси (1910-1913 годы, архитектор К.К. Шмидт, по проекту Росси 1816 года; бронзовая статуя императрицы Марии Фёдоровны, 1914, скульптор В.А. Беклемишев). В начале XIX века в парке было свыше 30 каскадов (Большой каскад, 1786-1787 годы, архитектор Ч. Камерон, перестроен в 1792-1794 годах, Бренна; Руинный каскад, 1793-1794 годы, Бренна).
К югу и юго-западу от музея-заповедника «Павловск» сохранились: обелиск в честь основания Павловска (1782, архитектор Ч. Камерон), ансамбль Мариинского госпиталя с церковью Святой Марии Магдалины (1781-1784 годы, архитектор Дж. Кваренги), дворцовые конюшни (1786-1792 годы, архитекторы Камерон, В. Бренна), крепость Бип (1795-1797 годы, архитекторы Бренна, Д. Квадри); Никольский собор в русском стиле (1900-1902 годы, архитектор А.И. фон Гоген). Деревянная Троицкая церковь (2007-2008 годы).
Павловская опытная станция Всеросийского. НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова (1926).
Иллюстрации:
Фото Д.В. Соловьёва; Дворец. 1782-1786 годы. Перестроен в 1796-1801 и 1803-1824 годах.