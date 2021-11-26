ОТРАДНОЕ

ОТРАДНОЕ - город в России, в Ленинградской области, в Кировском районе.

Население 25,0 тысяч человек (2013). Расположен на Приневской низине, на левом берегу реки Нева, при впадении в неё рек Тосна и Святка (порт), близ юго-восточной окраины города Санкт-Петербург. Большая часть городской территории находится между автодорогой Санкт-Петербург - Шлиссельбург (проходит вдоль берега Невы) и железной дорогой (в городской черте - железнодорожные станции Пелла, Ивановская).

Город Отрадное образован в 1970 году слиянием населённых пунктов Отрадное (поселок городского типа с 1940 года), Ивановское (поселок городского типа с 1957 года) и поселка Усть-Тосно. В XVI веке основана деревня Парфеньево (с XVII века называлась Усть-Тосна, с середины XX века поселок Усть-Тосно). После Смутного времени по Столбовскому миру 1617 года территория современного Отрадного отошла к Швеции. В конце XVII века на правом берегу реки Тосна под руководством шведского генерала А. Крониорта возведено укрепление. В ходе Северной войны 1700-1721 годов в бою на реке Тосна в августе 1702 году российские войска одержали победу. По Ништадтскому миру 1721 года территория современного Отрадного окончательно вошла в состав России. Все возникавшие населённые пункты группировались вдоль дороги Санкт-Петербург - Шлиссельбург (позднее Шлиссельбургское шоссе).

С 1708 года известна мыза Ивановская на реке Святка (включала окрестные деревни, в том числе Ивановскую, впоследствии село Ивановское). Позднее здесь располагалось имение князей Долгоруковых, в 1758 году купленное И.И. Неплюевым. В 1784 году мыза Ивановская с деревнями была выкуплена у наследников Неплюева императрицей Екатериной II. В 1785 году Ивановская была переименована в Пеллу, в том же году на левом берегу Святки начато строительство одного из самых сложных в архитектуре русского классицизма дворцовых ансамблей (по проекту И.Е. Старова). К 1789 году построены (без отделки) центральный дворец с большим овальным залом, окружающие его 6 квадратных в плане жилых корпусов, хозяйств. постройки. В 1789 году строительство приостановлено; в 1797-1805 годах все здания разобраны по указу императора Павла I. С 1819 года мыза Пелла находилась в распоряжении Военного минестерства (в зданиях почтовой станции размещались офицерские квартиры, в советское время - пионерлагерь).

В середине XVIII века близ мызы Ивановской, на правом берегу Святки, в деревне Большая Петрушкина, возникла усадьба (с середины XIX века село Бесценное). С 1890 года Бесценное принадлежало Б.И. Винеру и его жене Е.И. Винер, основавшей в 1897 году на землях усадьбы дачный поселок Екатериновка (назван в её честь). С 1910-х годах за дачным посёлком закрепилось название Отрадное.

В 1770-х годах на правом берегу реки Тосна, в месте её впадения в Неву (позднее территория поселка городского типа Ивановское), основана усадьба Усть-Тосна, принадлежавшая до середины XIX века Вадковским, позднее Н.А. Лейкину. В середине XIX века напротив этой усадьбы, на правой стороне Шлиссельбургского шоссе, актёр А.Е. Мартынов основал усадьбу Городки-Новосёлки. В 1906 году открыто движение по прошедшей через территорию современного города железнодорожной линии Обухово (Санкт-Петербург) - Вологда; позднее открыты станции Пелла (1911; на территории дачного поселка Отрадное) и Ивановская (1918; на территории деревни Ивановская). В Великую Отечественную войну в конце августа - начале сентября 1941 года, в ходе Ленинградской битвы 1941- 1944 года, территория современного города оккупирована германскими войсками. Сёла Усть-Тосно и Ивановское были превращены герм. войсками в оборонительный район, создана мощная система артиллерийско-пулемётного огня. В результате Усть-Тосненской наступательной операции (19.8-7.9.1942 года) Красной Армией был занят плацдарм Ивановский пятачок у села Ивановское. В январе 1944 года территория современного города освобождена частями Красной Армии в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.

Сохранились: корпуса ансамбля Пеллинской почтовой станции (1786-1789 годы, архитектор Н.А. Львов; главное здание разрушено в 1941-1942 годах); бывший клуб Ленинградского мачтопропиточного завода (1950-е годы, с 1997 года церковь Святого Иоанна Милостивого; колокольня - 2003). Братское кладбище и мемориал, посвящённый защитникам Ивановского пятачка [обелиск, 1944, архитекторы К.Л. Иогансен и В.А. Петров (участник боёв на Ивановском пятачке)]; мемориальный комплекс «Невский порог» (1960-е годы, архитекторы Петров, Ф.К. Романовский, скульптор А.Г. Дёма; входит в «Зелёный пояс Славы»); памятник воинам 55-й армии, погибшим при обороне Ленинграда в 1941-1942 годов.

Среди предприятий – Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (буксиры, лоцманские катера, спасательные шлюпки), его дочерние фирмы по произ-ву судов технические назначения, трубогибочных станков, машин термической резки, окрасочного, аварийно-спасательного, судового оборудования, изделий из стеклопластика (в том числе прогулочных лодок, каноэ, катеров, спасат. шлюпок); Невский завод «Электрощит» (электротехническое оборудование для нужд электроэнергетики), Ленинградский мачтопропиточный завод. Производство полимерных, резинотехнических изделий, пластиковых туб. Кондитерское объединение «Любимый край» (крупное производство печенья и пряников), предприятие «Петропродукт - Отрадное» (в составе американской компании «Heinz»; производство кетчупов, соусов, майонеза).

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