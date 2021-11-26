ОСТРОВ СЕЛО

ОСТРОВ СЕЛО (село Островское) - одно из старейших владений моск. князей, впервые упоминается как село Островское в первой духовной грамоте (1336) великого князя владимирского и московского Ивана I Даниловича Калиты .

Се­ло в Рос­сии, в Ле­нин­ском районе Мо­с­ков­ской области, в 5 км к юго-вос­то­ку от Мо­ск­вы.

Уже при великом князе московском Василии III Ивановиче (1505-1533 годы) в Острове находился княжеский терем. Серьёзно пострадало в 1521 году во время набега на Москву войск крымского хана Мухаммед-Гирея I. В правление Бориса Фёдоровича Годунова (1598-1605 годы) в Острове создана одна из «ближних» царских резиденций. Возобновлена при царе Алексее Михайловиче, который не раз бывал в ней, использовалась также и его сыном Фёдором Алексеевичем. В 1-й четверти XVIII века Остров принадлежал светлейшему князю А.Д. Меншикову , основавшему здесь усадьбу. В 1740-1750-х годах владение великого княхя Петра Фёдоровича (будущего императора Петра III). В 1765 году село пожаловано графу А.Г. Орлову (с 1775 года Орлов-Чесменский), который устроил здесь образцовое хозяйство и основал конный завод. В конце 1830-х годов перешло от графини А.А. Орловой-Чесменской в казну, часть зданий продана Николо-Угрешскому монастырю. В 1868-1919 годах владение Николо-Угрешского монастыря, в Острове была создана богадельня.

Изысканным треугольным силуэтом выделяется доминирующая над селом каменная шатровая Спасо-Преображенская церковь. Время её постройки является предметом дискуссии; наиболее обоснована дата, предложенная В.В. Кавельмахером (около 1600 - около 1605 года; существуют и другие датировки - 1560-1570-е годы, конец XVI века). Архитектор храма, вероятно, был представителем европейского Возрождения. Средняя часть храма имеет крестообразный план. Переход к 8-гранному столпу осуществлён с помощью псковской системы ступенчатых сводов, снаружи украшенных 4 рядами килевидных кокошников и 12 миниатюрными глухими барабанами с главками (восстановлены в 1967-1970-х годах под руководством Б.Л. Альтшуллера); у основания 8-гранного открытого внутри шатра - 3 ряда кокошников, у основания барабана главки = один ряд. В стене расположена узкая лестница, ведущая в сторожевое помещение, позволявшее обозревать долину реки Москва. По бокам от средней части - 2 симметричных одноглавых бесстолпных придела; они объединены с центр. пространством галереей-папертью (перестроена в 1838 году). В храме слились формы псковского зодчества и особенности «фрязинского» зодчества (профили карнизов, арочек и пилястр, круглые окна-люкарны, пояс машикулей, перспективные порталы). В 1830 году построена новая неоготическая колокольня. Придел этой церкви (с 3 ярусами закомар, круглым окном и узорчатой кладкой на барабане) послужил прототипом для православного храма-памятника Святого праведного Иова Многострадального в Брюсселе (1936-1938 годы, архитектор Н.И. Исцеленнов). От усадьбы Орловых-Чесменских сохранились ампирный главный корпус конного двора с башнеобразным въездным павильоном (1-я треть XIX века), остатки парка с прудом на реке Берженка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)