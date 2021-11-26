ОСТРОГОЖСК

ОСТРОГОЖСК - город в России, в западной части Воронежской области, центр Острогожского района.

Население 33,0 тысяч человек (2013). Расположен на реке Тихая Сосна (правый приток Дона), в 3 км от одноименной железнодорожной станции.

Основан в 1652 году воеводой стольником Ф.Ю. Арсеньевым на левом берегу реки Тихая Сосна как крепость на Белгородской черте, с того же года центр уезда. Среди населения преобладали черкасы (переселенцы с Украины). В 1652-1668 годах сформирован Острогожский черкасский полк Слободской Украины (существовал до 1765 года). В 1670 году жители Острогожска поддержали Разина восстание 1670-1671 годов: город был взят повстанцами во главе с атаманом Ф. Колчевым. Во 2-й половине XVII века Острогожск входил в Белгородский разряд. В 1696 году в Острогожске состоялась встреча царя Петра I с гетманом И.С. Мазепой (установлен памятный знак). В начале XVIII века крепость разобрана. Уездный город Азовской (1708-1722 годы), Киевской (1722-1727 годы), Белгородской (1727-1745 годы), Воронежской (1745-1765, 1779-1797, 1802-1928 годы), Слободско-Украинской (1765-1779 годы, 1797-1802 годы) губерний. В 1766 году по указу императрицы Екатерины II близ Острогожска (на левом берегу реки Тихая Сосна) основана немецкая колония Рибенсдорф (ныне село Рыбное). Во 2-й половине XIX века возникли небольшие промышленные предприятия (салотопенные, мыловаренные, маслобойные, кирпичные заводы). В 1895 году открылось движение по прошедшей близ Острогожска железнодорожной линии Харьков - Балашов. Советская власть установлена 28.10(10.11).1917 года. В Гражданскую войну 1917-1922 годов Острогожск захвачен войсками 8-й Донской казачьей дивизии генерала-лейтенанта А.К. Гусельщикова (19.9-23.11.1919 года). Занят частями РККА в ходе Южного и Юго-Восточного фронтов наступления 1919-1920 годов. Районный (с 1928 года) и окружной (1928-1930 годы) центр Центральночернозёмной области (1928-1934 годы), с 1934 года Воронежской области. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими и венгерскими войсками 5.7.1942 года. Освобождён частями Красной Армии 20.1.1943 года, в ходе Острогожско-Россошанской наступатльной операции. В 1957 году в городскую черту включены пригородные слободы Лушниковка, Новая Сотня, Пески, близлежащие сёла Волошино, Новая Мельница.

В старой части Острогожска, расположенной на левом берегу реки Тихая Сосна, сохранилась регулярная планировка (план 1786 года) с прямоугольными кварталами, застроенными преимущественно в XIX веке. В центре (на месте крепости 1652 года) - базарная площадь, главным украшением которой был Троицкий собор (1780-1787 годы, разобран в 1950-е годы); близ неё, на улица Ленина и бульваре Крамского, - особняки Тевяшовых (около 1750 года, после перестроек 1792 и 1888 годов - присутственные места, затем окружной суд; ныне администрация района) и городского головы Чукардина в стиле классицизма (конец XVIII - начало XIX веков), дом купца Л. И. Попова (1-я половина XIX века; перестроен в начале 1870-х годов) и другие. Сохранились также здание церкви в честь Сицилийской иконы Божией Матери (1867-1870 годы, купол не сохрился; ныне спортзал) на подворье Свято-Успенского Дивногорского монастыря (образовано в XVIII веке), дом Дьякова в духе неоренессанса (3-я четверть XIX века; ныне медицинское училище); Народный дом (1900; реконструирован в 1950-е годы; ныне кинотеатр) и комплекс земской больницы (начало XX века, оба - в стиле модерн); здания отделения Строгановского училища (1909), учительской семинарии (1914), сельскохозяйственного училища (1930) и другие. К западу от исторического центра, в бывшей. слободе Новая Сотня, - барочная Спасо-Преображенская церковь типа «восьмерик на четверике» (1764) с 5-ярусной классицистической колокольней (1819-1826 годы); Вознесенская церковь (1790-1792 годы; ныне спортзал); здания казарм в кирпичном стиле (1897 - начало XX века, архитектор К.В. Селенс) со Сретенской церковью (1894-1896 годы). В бывшей слободе Пески - церковь Чуда Архангела Михаила типа «восьмерик на четверике» (1775, трапезная 3-й четверть XIX века, колокольня начала XX века); в Лушниковке - трапезная Богоявленской церковь (1843-1859 годы), кладбищенская церковь Святого Тихона Задонского (1868). Памятник И.Н. Крамскому, уроженцу Острогожска (1987). Историко-художественный музей имени И.Н. Крамского [с 1907; в здании пожарной части (1880, архитектор С.Л. Мысловский; северное крыло надстроено в 1910 году, архитектор Н.И. Крамской; южное крыло - 1950-е годы); руссская живопись 2-й половины XIX - начала XX веков], его отдел - Дом-музей Крамского (открыт в 1987 году).

Кожевенный завод, предприятия пищевой промышленности и другие.

К северо-востоку от Острова, близ хутора Дивногорье, - Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь (основан в середине XVII века, упразднён в 1786 году, восстановлен в 1828 году, вновь закрыт в 1924 году, возрождён в 1997 году) с Успенским собором (1880-1886 годы, восстановлен в 1990-е годы), пещерными храмами (Рождества Иоанна Предтечи, 1693; в честь Сицилийской иконы Божией Матери, XVII век).

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