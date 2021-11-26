ОСИННИКИ
ОСИННИКИ - город в России, в южной части Кемеровской области.
Население 44,8 тысяч человек (2013; с подчинёнными городской администрации сельскими населёнными пунктами 49,6 тысяч человек). Расположен при впадении реки Кандалеп в реку Кондома. Железнодорожная станция.
На месте современного города с начала XIX века известен улус шорцев. С начала XX века здесь появились русские переселенцы, поселение получило название Осиновка. Близ него с начала XX века для нужд местных жителей добывали каменный уголь, с кон. 1920-х годов начата промышленная разработка Осиновского месторождения (в 1930 году вступила в строй первая шахта «Капитальная-1»; закрыта в 1990-х годах). С 1931 года рабочий поселок Осиновка. В 1930-е года в Осинникахрасполагалось отделение Сиблага системы ГУЛАГ. В 1932 году открыто постоянное движение по прошедшей через Осиновку железнодорожной линии Кузнецк - Кандалеп, в 1936 году - Кандалеп - Мундыбаш. Город Осинники с 1938 года.
С 1927 года улица Ленина застраивалась деревянными домами (в том числе дом, в котором в 1932-1935 годах располагались горисполком и рудоуправление). В 1930-1940-е года построены здание треста «Молотовуголь», Дом культуры «Октябрь» (оба 1935), здание Горного техникума с 6-колонным портиком (1947). С 1950-х годов строились 5-этажные жилые дома, с 1978 года - 9-этажные. На центральной площади Торжеств - здание администрации (1976) и памятник В.И. Ленину (1980). Среди построек 2000-х годов: 5-главая церковь Святой Троицы (2000-2008 годы; в цокольном этаже - церковь Святого Александра Невского), часовня-памятник погибшим шахтёрам в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (2001-2004 годы). Мемориальный комплекс военной техники (2006). Краеведческий музей (1970).
Основа городской экономики - добыча каменного угля. Действуют шахты Осинниковская и Алардинская (обе в составе Объединённой угольной компании «Южкузбассуголь», принадлежит «ЕВРАЗ Груп»). Ремонтно-механический завод, швейная фабрика и другие.