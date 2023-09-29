Осе́тия Се́верная

Осе́тия Се́верная (Республика Северная Осетия — Алания) — республика в составе Российской Федерации. Столица — Владикавказ. Численность населения — 668 тыс. человек (2021); основные национальности: осетины — 65 %, русские — 21 %, ингуши — 4 % (перепись 2010).

Древнейшие следы присутствия гоминидов на территории О. С. датируются 600 тыс. лет назад (культура ашель). Обнаружены неолитические мастерские по обработке кремня. Ранний бронзовый век (с IV тысячелетия до н. э.) представлен майкопской и куро-араксской культурой; средний — культурами северокавказской (в горах) и катакомбной (на равнине); поздний бронзовый и ранний железный — кобанской культурой. Для позднего бронзового века отмечено влияние срубной культуры в предгорьях, для раннего железного — скифской и савроматской культур (отдельные погребения). Со II в. до н. э. памятники, связанные со степями Предкавказья, иллюстрируют смешение горского (вероятно, носители северо- либо южнокавказских языков) и равнинного населения (предположительно, носители индоевропейских языков).

Со II в. н. э. развивается культура, соотносимая с аланами , в том числе центры городского типа III–V вв. В VI–VII вв. кавказские аланы под натиском гуннских, а затем тюркских племенных союзов и держав смещаются в предгорную зону и теснее взаимодействуют с горцами, что легло в основу этногенеза позднейших осетин. В IX–X вв. оформились Аланское царство и соответствующая греко-­православная епархия; аланские памятники вновь появляются на равнине (городище Верхний Джулат и Змейский могильник). В 1222 Алании коснулись монгольские завоевания , вторая волна которых в 1238–1239 покончила с ее государственностью. В равнинной части с XIV в. упрочились позиции ислама . В 1395–1396 земли Предкавказья опустошил Тимур . Потрясения XIII–XV вв. почти полностью уничтожили городскую жизнь и обезлюдили значительную часть Центрального Кавказа.

В XVI–XVII вв., ввиду гегемонии адыгов в долинах, осетины (этноним грузинского происхождения; самоназвание восточных обществ — ир, западных — дигор) — носители иранского языка северо-­восточной группы, восходящего через аланский к одному из сарматских диалектов, — плотно заселили высокогорную зону, где вели архаичное сельское хозяйство. Их локальные общества (Тагаурия, Куртатия, Алагирия, Туалгом, Дигория), периодически признававшие верховенство Кабарды или Картли-­Кахетинского царства , консолидировались по долинам рек или группам ущелий и нередко обладали внутренней иерархией. Деградация церковных институтов, исчезновение византийского и ослабление грузинского влияния привели к синтезу христианства с традиционными верованиями: появился пантеон с божеством-­демиургом во главе и множеством «покровителей» природных явлений, местностей и семейств, чьи святилища служили для выполнения обрядов и отправления судопроизводства.

В 1740‑х Тагаурия и Дигория завязали отношения с Российской империей. Весной 1745 Священный Синод учредил Осетинскую духовную комиссию. В 1763 построен форпост Моздок. В 1774 по условиям Кючук-­Кайнарджийского мира долина верхнего Терека вошла в состав империи. В 1784 заложена крепость Владикавказ. Моздок и Владикавказ вместе с узкой полосой вдоль Военно-­Грузинской дороги последовательно входили в состав Кавказского наместничества (1785–1796), Астраханской (1797–1802) и Кавказской губерний (1802–1822), Кавказской области (1822–1847) и Ставропольской губернии (1847–1860). Однако большая часть осетинских обществ относилась к «землям горских народов», не включавшихся в основное административно-территориальное деление. В 1820‑е массовое переселение осетин на равнину, где основывались новые села, улучшило их экономическое положение и привело к тесному взаимодействию с полиэтническим населением юга России. В 1830‑х сформирован особый округ Кавказской линии, подчинявшийся коменданту Владикавказской крепости и ставший в 1860 основой Терской области, к которой в 1866 присоединен и Моздок и в границах которой оформилась как этнокультурное целое О. С. (название впервые начинает употребляться в середине XIX в.). Во 2‑й половине XIX в. быстрое индустриальное развитие края (добыча и переработка полиметаллов) стимулировало формирование национального пролетариата и интеллигенции.

В марте 1917 во Владикавказе образован Терский областной гражданский комитет, затем — окружные комитеты. Основными политическими силами стали автономистский «Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана» (с мая) и революционно-­демократическая партия «Кермен» (с июля). 1‑й Съезд осетинского народа (в июле) заявил о необходимости государственного объединения северных и южных осетин; 2‑й (в ноябре 1917) принял Положение об Осетинском национальном совете как высшем органе власти. В марте 1918 Пятигорский съезд народов Терека признал власть Совнаркома РСФСР и учредил Терскую советскую республику (куда должна была вой­ти и О. С.).

В январе 1919 — январе 1920 территорию О. С. удерживали Вооруженные силы Юга России. В 1921 она вошла в Горскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (АССР), из состава которой в июле 1924 выделена в особую автономную область (АО) в составе Северо-­Кавказского края, а по Конституции СССР 1936 преобразована в АССР как особый субъект РСФСР. В 1920–1930‑е Северо-­Осетинская АО превратилась в индустриально-­аграрный регион, с рядом крупных предприятий (завод «Электроцинк», Бесланский маисовый комбинат и др.). В Великую Отечественную вой­ну 1941–1945 в ходе битвы за Кавказ была частично оккупирована силами вермахта , остановленными в ноябре 1942 на подступах к Орджоникидзе (Владикавказу). В январе 1943 Северо-Осетинская АССР (СО АССР) полностью освобождена от оккупантов. В 1950–1960‑е промышленное развитие О. С. сопровождалось интенсивной урбанизацией, становлением научной, технической и творческой интеллигенции, массовой культуры советского типа. В сентябре 1990 Верховный Совет (ВС) СО АССР принял Декларацию о государственном суверенитете со статусом союзной республики (до 1993). В январе 1994 прошли первые в истории О. С. президентские выборы, в ноябре ВС принял конституцию, в декабре утверждено современное название. С 2000 О. С. входила в Южный, с 2010 — в Северокавказский федеральный округ. В сентябре 2004 в школе № 1 Беслана произошел один из крупнейших терактов в истории РФ (364 погибших).

Лит. : Абаев В. И . Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.–Л., 1949; Магометов А. Х. Культура и быт осетинского народа. Орджоникидзе, 1968; История Северо-­Осетинской АССР. Т. 1. Орджоникидзе, 1987; Исторический атлас Осетии. Владикавказ, 2002; История Северной Осетии: ХХ век. М., 2003; Осетины. М., 2012. Т. К. Кораев.