ОРОЧИ
ОРОЧИ (самоназвания - орочисал, нани, кэкар; устаревшее - орочоны) - тунгусо-маньчжурский народ в России.
Численность 596 человек, из них 441 человек в Хабаровском крае (2010, перепись; в основном Ванинский, Комсомольский и Советско-Гаванский районы). Говорят в основном по-русски, несколько человек сохраняют орочский язык.
В формировании Орочей принимали участие группы с юга (в том числе австронезийцы) и северо-запада (в том числе тунгусы - таёжные охотники и оленеводы, ассимилировавшие аборигенное население севера Сихотэ-Алиня и побережья Татарского пролива). Наиболее близки Орочи к удэгейцам, от которых их, вероятно, отделила миграция эвенков в район реки Самарга в XVI веке. Контакты с русскими с XVII века. Описание Орочей оставил посетивший в 1787 году залив Чихачёва Ж.Ф. Лаперуз. Во 2-й половине XIX века на территории Орочей появляются рус.ские поселения, действуют православные миссионеры. В конце XIX века Орочи жили в нижнем течении Амура, по побережью Татарского пролива от залива Чихачёва на севере до устья реки Ботчи на юге и в бассейнах Тумнина, верхней и средней Хунгари и Коппи. Существовали амурская, хунгарийская, тумнинская, приморская (хадинская) и коппинская группы Орочей. В 1927 году создан Советский (позднее Тумнинский) туземный район племени орочи, в 1931 году - Орочский национальный район с центром в селе Уська, в 1932 году преобразованный в Советско-Орочский район; большинство орочей Татарского залива и бассейна Тумнина входили в рыболовецко-сельскохозяйственный колхоз «Ороч». С конца 1980-х годов стали выделяться территории традиционного природопользования Орочей, возникать национальные предприятия; они были включены в список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Традиционная культура типична для народов Приморья (смотри раздел Народы и языки в томе «Россия»). Основные традиционные занятия - охота и рыболовство, у некоторых родов - зверобойный промысел. Были развиты кузнечество, обработка меди и бронзы, резьба по дереву и кости, вышивка, аппликация, мозаика и роспись по бересте, ткани, меху, ровдуге и рыбьей коже. По морю передвигались на многовёсельной плоскодонной дощаной лодке с парусом (тэмтигэ) и одновёсельной долблёнке (мооми), по рекам - на долблёных лодках - двухместной с лопатообразным выступом у днища на носу (улимагда, угда) и одноместной (отонгго). Зимой ходили на подшитых лыжах (суикта) или голицах (кингилэ), ездили на прямокопыльных нартах амурского варианта (тукки) и восточносибирского варианта в собачьей упряжке «ёлочкой» или «цугом». Поселения насчитывали по 15-20 человек. Зимой жили в срубных полуземлянках (туэдзя), летом - на местах промыслов в каркасных постройках из коры (кава). По боковым стенам полуземлянки устраивали земляные нары. В центре находился очаг, за очагом, напротив входа - мужское место (малу), слева от входа - женское (джоко). Одежда - штаны, ноговицы, туникообразный правозапашной халат (покто) восточноазиатского типа (мужской - до колен, женский - ниже колен, часто с отрезным низом, с металлическими подвесками по подолу; особенно нарядны женские свадебные халаты) из ткани (часто двух и более цветов) или рыбьей кожи (уккэли); зимой - прямозастежной меховой или ровдужный кафтан с клиньями от талии сзади, у женщин - с нагрудником эвенкийского (лэли) или амурского (хэрэпту) типа; шуба из оленьего или лосьего меха. Летом носили полукруглую или коническую шляпу из бересты (шпорогдо) с расписным орнаментом, зимой мужчины - шлемообразную накидку (понгко), украшенную аппликацией, с круглой шапочкой (хусэни апуни), женщины - капор на меху (домдоко).
Существовали большая (хигада) и малая (нугга) семьи. Патрилинейные роды (хала) объединялись в экзогамные межродовые союзы доха (духа), часто включавшие удэгейские, нанайские и другие роды. Имелись половозрастные классы, регулировавшие браки (ака и нокко у мужчин, эка и омоли - у женщин). Межродовые конфликты разрешались с помощью кровной мести (кугимачи) или межродовым судом (байта). Общины управлялись выборными старшинами. Практиковались полигиния, кросскузенный брак, брак дяди с племянницей, левират (в том числе брак вдовы с малолетними детьми), колыбельный сговор, брачный выкуп (тори) и выплата приданого (обу), инфантицид. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа со скользящим счётом поколений. Сиблинги делятся по полу и относительному возрасту.
Традиционная религия - вера в духов-хозяев (эдзэни), возглавляемых верховным божеством Эндури, злого духа Амба и других; духов-охранителей изображали в виде деревянных статуэток, которых периодически «кормили». Характерны культы родового огня, духа огня (Пудза), Хозяина моря (Тэму) в образе касатки, Хозяина тайги (Дуся эдзэни) в образе тигра. Распространены мифы о животных-предках - медведе и тигре, с которыми также связывали рождение близнецов. Медвежий праздник (мапава ывэчеты, мапава эвигини, абчи) устраивался как по случаю удачной охоты на медведя, так и с участием специально выращенного медведя, в которого стреляли из лука; на праздник приглашали роды, партнёрские по браку или союзу доха. По убитому тигру совершали погребальный обряд (хумо): его одевали в халат, обувь, рукавицы и шапку и помещали в сруб. Умерших сжигали или хоронили в земле, шаманов - на помосте (пэулэ), младенцев - на дереве (холдоксо). Гроб имел форму лодки, для младенцев гроб выдалбливали в виде утки. Провожал душу умершего в загробный мир шаман (самани). Шаманы имели бубен и колотушку, набор статуэток (сэвэки), надевали шапку (апу) с перьями орла или металлическими рогами; во время гадания жгли багульник. Периодически шаман совершал праздник благодарения своих духов-помощников (уни).
Распространены мифы о возникновении Земли, людей, о трёх солнцах и герое Хадау, убившем два солнца и создавшем прародителей людей (орлов и воронов), и его сыне охотнике Манги. Два основных вида повествовательного фольклора: нимапу / нима / нимайпу (сказки и мифы орочского происхождения) и сохори (героические сказки, заимствованные у китайцев и маньчжур); тэлуму / тэлунгу (предания, поучения, рассказы о прошлом и некоторые мифы). Первый вид характеризуется установкой на вымысел, второй - на достоверность содержания. Сказки различаются по содержанию (бытовые, героические, о животных), бытованию (мужские, женские, детские). Шуточный фольклор (хоимбуа) включает шутки, прибаутки, юмористические рассказы, анекдоты. Распространены загадки (гангаю). Обрядовая музыка медвежьего праздника: женские программные звукоподражательные наигрыши («Медведь шагает», «Собака лает», «Ворон клюёт», «Женщина танцует» и др.) на идиофоне в виде бревна удзадзинки / узазинку (играют палочками мунгичка), женские танцы и скандирование ритуальных текстов; мужские песни «Мапу очичиха» при прощании с медведем. Шаманское пение (йaйa) сопровождается игрой на бубне (унту) и звоном конусных подвесок (сиса) на поясе (уни) шамана. Распространены песни: сольные лирические импровизации (икэ); песни с устоявшимися текстами (зари/дзари/дяри); песенные вставки (в сказках, мифах, преданиях) нимапу икэни. Музыкальные инструменты: однострунный смычковый дудуманку; тростниковый язычковый инструмент тэнкэрэ (этим же термином определяется инструментальная музыка в целом); тальниковая свистковая флейта пупан; 2 вида варгана: пластинчатый бамбуковый кункай / мо кункай и дуговой металлич. муэнэ / муони; манок на лося или изюбря муранку / энутанки (берестяная или дерев. труба); манок на кабаргу баюка / сисенку (свободный аэрофон из бересты); подвески-погремушки на женской одежде, погремушки-обереги йапчу из костей рыси и иных зверей на детских люльках, и другие.
Иллюстрации:
Рис. Н. В. Кочешкова. БРЭ.