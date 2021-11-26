ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на в цен­тре Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в Центральный фе­де­раль­ный ок­руг. Площадь 24,7 тысяч км2. Население 775,8 тысяч человек (2013; 929,0 тысяч человек в 1959 году; 890,6 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Орёл . Административно-территориальное де­ле­ние: 24 рай­она, 7 го­ро­дов, 13 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом (Ос­нов­ным за­ко­ном) Ор­лов­ской об­лас­ти (1996). Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ют: за­ко­но­дательный (пред­ста­вительный) ор­ган государственной вла­сти, выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти, выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти, иные ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном об­лас­ти. Выс­ший и един­ст­вен­ный за­ко­но­дательный (пред­ста­вительный) ор­ган государственной об­лас­ти - Ор­лов­ский об­ла­ст­ной Со­вет народных де­пу­та­тов. Он со­сто­ит из 50 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рательного пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии; при этом 25 де­пута­тов из­би­ра­ют­ся по од­но­ман­дат­ным ок­ру­гам (1 ок­руг - 1 де­пу­тат) и 25 де­пу­та­тов - по еди­но­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов из­би­ра­те­лей, по­лу­чен­ных ка­ж­дым из спи­сков кан­ди­да­тов, вы­дви­ну­тых из­би­рательными объ­еди­не­ния­ми. Де­пу­та­ты об­ла­ст­но­го Со­ве­та ра­бо­та­ют на профессиональной по­сто­ян­ной или не­по­сто­ян­ной ос­но­ве. Ко­ли­че­ст­во де­пу­та­тов, ра­бо­таю­щих на профессиональной по­сто­ян­ной ос­но­ве, оп­ре­де­ля­ет­ся за­ко­ном об­лас­ти. Гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти. Из­би­ра­ет­ся граж­да­на­ми РФ, про­жи­ва­ю­щи­ми на тер­ри­то­рии Орловской области. По­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нов­ле­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном (2012) и ус­та­вом об­лас­ти. Губер­натор яв­ля­ет­ся пред­се­да­те­лем об­ла­ст­но­го пра­ви­тель­ст­ва - выс­ше­го ор­га­на ис­пол­нительной вла­сти об­лас­ти. Ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти фор­ми­ру­ют­ся пра­ви­тель­ст­вом.

При­ро­да

Рель­еф. Орловская область рас­по­ло­жена в центральной час­ти Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти и за­ни­ма­ет северную часть Ор­лов­ско-Кур­ско­го пла­то. Высота до 282 м (на се­ве­ро-вос­то­ке) - наи­боль­шая в об­лас­ти. По­верх­ность пред­став­ля­ет со­бой силь­но всхолм­лён­ную рав­ни­ну, рас­чле­нён­ную до­ли­на­ми рек. Ши­ро­ко раз­ви­ты ов­раж­но-ба­лоч­ные фор­мы рель­е­фа, пло­щадь ко­то­рых за­ни­ма­ет 15% тер­ри­то­рии Орловской области и про­дол­жа­ет уве­ли­чи­вать­ся. Наи­бо­лее по­ра­же­ны ов­ра­га­ми центральные рай­оны об­лас­ти. Ополз­не­вые фор­мы рель­е­фа встре­ча­ют­ся в мес­тах близ­ко­го за­ле­га­ния к днев­ной по­верх­но­сти во­до­упор­ных глин. В северо-восточной и восточной час­тях, в рай­онах рас­про­стра­не­ния из­вест­ня­ков и мер­ге­лей, раз­ви­ты кар­сто­вые фор­мы, пред­став­лен­ные ча­ще все­го во­рон­ка­ми и по­но­ра­ми.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Орловской области на­хо­дит­ся на северном скло­не Во­ро­неж­ской ан­тек­ли­зы Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы. Глу­би­на за­ле­га­ния ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го кри­стал­лического фун­да­мен­та ме­нее 1 км. Оса­доч­ный че­хол сло­жен верх­не­де­вон­ски­ми и ниж­не­ка­мен­но­уголь­ны­ми тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми, сред­не­юр­ски­ми и ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ны­ми ме­ло­вы­ми, главным образом кар­бо­нат­ны­ми, по­ро­да­ми (пис­чий мел, из­вест­ня­ки, мер­ге­ли), эо­це­но­вы­ми и нео­ге­но­вы­ми тер­ри­ген­ны­ми осад­ка­ми (на юго-вос­то­ке и юго-за­па­де). По­кров рых­лых чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний на во­до­раз­де­лах пред­став­лен элю­ви­аль­но-де­лю­ви­аль­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми, в до­ли­нах рек - ал­лю­ви­аль­ны­ми на­но­са­ми. В северной час­ти раз­ви­ты лед­ни­ко­вые и вод­но-лед­ни­ко­вые от­ло­же­ния сред­не­плей­сто­це­но­во­го днеп­ров­ско­го оле­де­не­ния.

Не­дра Орловской области бед­ны по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми. Юго-западная часть об­лас­ти рас­по­ло­же­на в пре­де­лах же­ле­зо­руд­но­го бас­сей­на Кур­ская маг­нит­ная ано­ма­лия, наи­бо­лее важ­ное ме­сто­ро­ж­де­ние - Но­во­ял­тин­ское, пер­спек­тив­ны­ми яв­ля­ют­ся Во­ро­нец­кое и Ор­лов­ское ме­сто­ро­ж­де­ния. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ту­го­плав­ких глин (Ма­ло­ар­хан­гель­ское II), ми­неральных кра­сок (Бу­тыр­ское), це­мент­ных из­вест­ня­ков и гли­ни­стых по­род (За­ре­чен­ское, Кру­той Верх), стро­ительных кам­ней (Кар­пов­ское, Рыб­ниц­кое, Му­жи­ков­ское и др.), кар­бо­нат­ных по­род для из­вест­ко­ва­ния почв (Бол­хов­ское, Пис­ка­рё­во-Ка­ра­сёв­ское, Хал­чев­ское), кар­бо­нат­ных по­род для про­изводства стро­ительной из­вес­ти (Ли­вен­ское I, Ли­вен­ское II, Ча­па­ев­ское), стро­ительных пес­ков, ке­рам­зи­то­вых глин, сы­рья для про­изводства ми­неральной ва­ты, кир­пич­но-че­ре­пич­но­го сы­рья, под­зем­ных пре­сных и ми­неральных вод. На тер­ри­то­рии Орловской области ус­та­нов­ле­ны про­яв­ле­ния ал­ма­зов, ти­тан-цир­ко­ние­вых пес­ков, фос­фат­ных по­род, це­о­лит­со­дер­жа­щих и це­ле­сти­но­вых по­род и др.

Кли­мат. На тер­ри­то­рии Орловской области кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный с тё­п­лым ле­том и уме­рен­но хо­лод­ной зи­мой. Средние температуры ян­ва­ря от -8,7 °C на юго-за­па­де до -10,2 °C на се­ве­ро-вос­то­ке (в су­ро­вые зи­мы температура мо­жет опус­кать­ся до -44 °C, город Мценск, 1940), ию­ля от 18,6 °C на се­ве­ро-за­па­де до 19,0 °C на юго-вос­то­ке. Го­до­вая сум­ма осад­ков на се­ве­ре со­став­ля­ет 600 мм, на юго-вос­то­ке - 500 мм. В лет­ний пе­ри­од вы­па­да­ет 70% от их го­до­вой сум­мы. Ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в на­ча­ле де­каб­ря и дер­жит­ся в среднем 125 дней, его максимальная высота 70 см. Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­тационного пе­рио­да 175-185 дней.

Внут­рен­ние во­ды. В пре­де­лах Орловской области рас­по­ло­же­ны во­до­раз­де­лы трёх круп­ных рек Восточной Ев­ро­пы - Вол­ги, Дне­п­ра и До­на. Бас­сей­ну реки Ока (при­ток Вол­ги) при­над­ле­жит 1377 рек и ручь­ёв, из них наи­бо­лее круп­ные при­то­ки - Зу­ша, Оп­ту­ха, Рыб­ни­ца, Нугрь, Не­по­лодь, Ор­лик, Цон, Кро­ма; бас­сей­ну До­на (река Со­сна и её при­то­ки) - 529, бас­сей­ну Дес­ны - при­ток Днеп­ра (ре­ки На­вля, Не­ру­са и их при­то­ки) - 195. Для рек ха­рак­тер­но вы­со­кое по­ло­во­дье, низ­кая лет­няя и зим­няя ме­жень и по­вы­шен­ный сток в осен­ний пе­ри­од. На ре­ках, про­те­каю­щих в мес­тах зна­чительного рас­про­стра­не­ния кар­ста, на­блю­да­ет­ся умень­ше­ние до­ли по­верх­но­ст­но­го и уве­ли­че­ние до­ли под­зем­но­го сто­ка.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Тер­ри­то­рия Орловской области рас­по­ло­же­на в ле­со­степ­ной зо­не. Поч­вы - пе­ре­ход­ные от дер­но­во-под­зо­ли­стых в западной час­ти к чер­но­зё­мам в юго-вос­точ­ной, от­ли­ча­ют­ся боль­шой пе­ст­ро­той. Дер­но­во-под­зо­ли­стые поч­вы (1,6% от об­щей пло­ща­ди) при­уро­че­ны к зан­д­ро­вым пес­ча­ным рав­ни­нам, се­рые лес­ные поч­вы (46,3%) за­ни­ма­ют во­до­раз­дель­ные про­стран­ст­ва западной и центральной час­тей об­лас­ти. Вы­ще­ло­чен­ные и опод­зо­лен­ные чер­но­зё­мы (42,2%) раз­ви­ты в юго-восточной час­ти, фраг­мен­тар­но встре­ча­ясь в центральных рай­онах. Они от­ли­ча­ют­ся боль­шой мощ­но­стью гу­му­со­во­го го­ри­зон­та (до 120 см) и вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем гу­му­са до 6%. Так­же рас­про­стра­не­ны лу­го­во-чер­но­зём­ные и ал­лю­ви­аль­ные поч­вы, за­ни­маю­щие над­пой­мен­ные тер­ра­сы и пой­мы рек Ока, Зу­ша, Со­сна.

Ле­са (9% тер­ри­то­рии) пред­став­ле­ны в основном дуб­ра­ва­ми, ясен­ни­ка­ми, лип­ня­ка­ми. По бе­ре­гам рек про­из­ра­ста­ют оль­ша­ни­ки. Ес­те­ст­вен­ная степ­ная рас­ти­тель­ность со­хра­ни­лась фраг­мен­тар­но на тер­ри­то­ри­ях, не­при­год­ных для па­хо­ты и вы­па­са (кру­тые скло­ны ба­лок и ов­ра­гов), и пред­став­ле­на чаб­ре­цом, ко­вы­лём, осо­кой низ­кой, лап­чат­кой дон­ской, ас­т­рой ро­маш­ко­вой и др. Современная фло­ра Орловской области на­счи­ты­ва­ет около 1200 ви­дов цвет­ко­вых и спо­ро­вых рас­те­ний. Бо­лее 20 ред­ких и ис­че­заю­щих ви­дов вне­се­ны в Крас­ную кни­гу РФ.

В Орловской области встре­ча­ют­ся 64 ви­да мле­ко­питаю­щих, около 200 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц, 11 ви­дов зем­но­вод­ных, около 300 ви­дов бес­по­зво­ноч­ных жи­вот­ных. Фау­на ха­рак­те­ри­зу­ет­ся сме­ше­ни­ем ти­пич­но лес­ных (глу­харь, бел­ка, лес­ная ку­ни­ца, лось, вы­дра, ко­су­ля, ка­бан и др.), ти­пич­но степ­ных (крап­ча­тый сус­лик, по­ле­вой жа­во­ро­нок, туш­кан­чик, степ­ной хорь и др.) и миг­ри­рую­щих жи­вот­ных, ис­поль­зую­щих как лес­ные, так и степ­ные ме­сто­оби­та­ния. В Крас­ную кни­гу РФ вне­се­ны многие пред­ста­ви­те­ли ор­ни­то­фау­ны - орёл-бер­кут, орёл-змее­яд, чёр­ный кор­шун, со­кол-ба­ла­бан, фи­лин, се­рая не­ясыть и др.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Основной эко­ло­гической про­бле­мой Орловской области яв­ля­ет­ся за­гряз­не­ние ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха го­ро­дов Орёл, Мценск, Ливны, поселка городского ти­па Дол­гое. Об­щий объ­ём вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ет 95,9 тысяч тонн, в том числе от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков - 22,8 тысячи тонн, от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та - 73,1 тысячи тонн (2010). Зна­чительное ко­ли­чест­во вы­бро­сов про­ис­хо­дит в элек­тро­энер­ге­ти­ке и жи­лищ­но-ком­му­наль­ном хо­зяй­ст­ве за счёт уве­ли­че­ния ко­ли­че­ст­ва сжи­гае­мо­го то­п­ли­ва. В об­щем за­гряз­не­нии при­род­ных вод реки Ока зна­чительная роль при­над­ле­жит сточ­ным во­дам города Орёл; основные за­гряз­няю­щие ве­ще­ст­ва - неф­те­про­дук­ты, хло­ри­ды, суль­фа­ты и др. Около 1/3 всех за­гряз­няю­щих ве­ществ по­сту­па­ет с тер­ри­то­рий са­ни­тар­но-не­бла­го­ус­т­ро­ен­ных на­се­лён­ных мест, сельскохозяйственных объ­ек­тов и уго­дий, что вы­зы­ва­ет се­зон­ное ухуд­ше­ние ка­че­ст­ва пить­е­вой во­ды. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия от­ме­че­на рез­кая де­гу­ми­фи­ка­ция пло­до­род­ных почв, а так­же сни­же­ние в них пи­тательных эле­мен­тов - ка­лия и фос­фо­ра.

На тер­ри­то­рии Орловской области - национальный парк Ор­лов­ское По­ле­сье, 25 осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий ре­гио­наль­но­го зна­че­ния и 6 - ме­ст­но­го зна­че­ния.

На­се­ле­ние

96,1% населения Орловской области - рус­ские; про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (1%) и др. (2010, пе­ре­пись).

Чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ща­ет­ся (за 1995-2013 годы поч­ти на 130 тысяч человек) главным образом из-за ес­тественной убы­ли. Де­мо­гра­фическая си­туа­ция ху­же, чем в сред­нем по РФ: ха­рак­тер­на не­вы­со­кая ро­ж­дае­мость (10,5 на 1000 жителей, 2011) при по­вы­шен­ном уров­не смерт­ности (16,3 на 1000 жителей); мла­денческая смерт­ность 7,7 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. В 1990-х годах на­блю­дал­ся при­ток ми­гран­тов (31 на 10 тысяч жителей в 1995 году), главным образом из рес­пуб­лик бывшего СССР, од­на­ко он не ком­пен­си­ро­вал ес­тественную убыль на­се­ле­ния. В 2000-е годы при­ток ми­гран­тов сме­нил­ся от­то­ком на­се­ле­ния, в основном из пе­ри­фе­рий­ных рай­онов об­лас­ти. До­ля жен­щин 54,9%. В воз­рас­т­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,9%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 26,1%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 69,5 го­да (муж­чи­ны - 63,2, жен­щины - 75,8 го­да). Средняя плот­ность населения 31,8 чел./км2. До­ля городского населения 65,8% (2013; 61,9% в 1989). Круп­ней­ший го­род - Орёл (318,1 тысяч человек, 2013; 41% населения об­лас­ти); другие круп­ные го­ро­да (тысяч человек) - Лив­ны (49,3), Мценск (40,7).

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 1.11.2013 года) 155 пра­во­слав­ных ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций, при­над­ле­жа­щих Ор­лов­ской и Ли­вен­ской епар­хии (об­ра­зо­ва­на в 1788 году как Ор­лов­ская и Сев­ская; в 1945-1994 годах Ор­лов­ская и Брян­ская, современное название с 1994 года) РПЦ. Сре­ди них 7 мо­на­сты­рей: 3 муж­ских [в том числе Ус­пен­ский (ос­но­ван во 2-й половине XVII века) в Ор­ле и Свя­то-Ду­хов (ос­но­ван в XVIII веке) в селе За­душ­ное Но­во­силь­ско­го района] и 4 жен­ских [в том числе Вве­ден­ский (ос­но­ван в 1686 году) в Ор­ле и Тро­иц­кий Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Оп­тин (ос­но­ван в XV веке) близ города Бол­хов]. В Орловской области 25 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций [еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, пре­сви­те­риа­не, еван­гель­ские хри­стиа­не (еван­ге­ли­сты), лю­те­ра­не, ме­то­ди­сты], 3 иу­даи­ст­ские, 3 му­сульманские ор­га­ни­за­ции, 1 ка­то­лическая ор­га­ни­за­ция, 1 ор­га­ни­за­ция сви­де­те­лей Ие­го­вы.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Орловской области от­но­сят­ся к верх­не­му па­лео­ли­ту. Ме­зо­лит пред­став­лен ие­нев­ской куль­ту­рой; не­олит - дес­нин­ской куль­ту­рой, па­мят­ни­ка­ми кру­га ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общно­сти, сред­не­ок­ской куль­ту­рой (ха­рак­тер­на на­коль­ча­тая и на­коль­ча­то-гре­бен­ча­тая ор­на­мен­та­ция ке­ра­ми­ки) и др. На­сту­п­ле­ние эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла и про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва в ре­гио­не свя­за­но с рас­се­ле­ни­ем но­си­те­лей шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти: из­вест­ны наи­бо­лее вос­точ­ные па­мят­ни­ки сред­не­днеп­ров­ской куль­ту­ры (её сме­ни­ла со­сниц­кая куль­ту­ра), не­ко­то­рые на­ход­ки близ­ки фать­я­нов­ской куль­ту­ре. К брон­зо­во­му ве­ку от­но­сят­ся так­же на­ход­ки ке­ра­ми­ки, близ­кой ка­та­комб­ной куль­ту­ре, сруб­ной куль­ту­ре, аба­шев­ской куль­ту­ре.

Па­мят­ни­ки ран­не­го же­лез­но­го ве­ка на се­ве­ро-за­па­де тер­ри­то­рии Орловской области от­но­сят к верх­не­ок­ской куль­ту­ре, по ря­ду по­ка­за­те­лей близ­кой днеп­ро-двин­ской куль­ту­ре и юх­нов­ской куль­ту­ре. Южная часть ре­гио­на при­над­ле­жит кру­гу влия­ния скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры. В I веке н. э. на се­ве­ро-за­па­де регио­на по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки ти­па По­чеп, ко­то­рые в III веке сме­ня­ют па­мят­ни­ки ти­па Мо­щи­но, за­ни­маю­щие на тер­ри­то­рии Орловской области се­вер и се­ве­ро-за­пад. На юго-вос­то­ке ре­гио­на к середине III - началу V веков от­но­сят­ся па­мят­ни­ки ки­ев­ской куль­ту­ры или чер­ня­хов­ской куль­ту­ры. Даль­ней­шая судь­ба это­го на­се­ле­ния не­яс­на, как и куль­тур­ная при­над­леж­ность уни­каль­ной на­ход­ки из Пор­ши­но (деревня Круг­ли­ца, Уриц­кий район) середины V века [меч, па­ра об­ло­жен­ных зо­ло­той фоль­гой фи­бул со встав­ка­ми, пер­стень].

В конце 1-го тысячелетия н. э. тер­ри­то­рия Орловской области вхо­ди­ла в аре­ал ро­мен­ской куль­ту­ры, свя­зы­вае­мой с груп­па­ми восточно-славянских пле­мён, здесь - в основном с южными груп­па­ми вя­ти­чей. В западной час­ти современной Орловской области на­хо­ди­лись по­се­ле­ния се­ве­рян. В X-XI веках зем­ли вя­ти­чей бы­ли под­чи­не­ны Кие­ву, хо­тя они не­од­но­крат­но ока­зы­ва­ли не­по­ви­но­ве­ние, вы­ну­ж­дав­шее ки­ев­ских кня­зей со­вер­шать в ре­ги­он ка­ра­тель­ные по­хо­ды. По­след­ний круп­ный по­ход осу­ще­ст­вил пе­ре­яс­лав­ский князь Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах в 1096 году, дой­дя до пле­мен­но­го цен­тра вя­ти­чей Корьд­но (пред­по­ло­жи­тель­но на­хо­дил­ся на тер­ри­то­рии современного Хо­ты­нец­ко­го района Орловской области). В начале XII века на­ча­лось ак­тив­ное рас­про­стра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва. Дея­тель­ность мис­сио­не­ров бы­ла со­пря­же­на с опас­но­стью, так, например, в 1113 году мо­нах Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря Ио­анн Кук­ша убит вя­ти­ча­ми не­да­ле­ко от современного Мцен­ска. В XII веке ре­ги­он во­шёл в со­став Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва. К древ­ней­шим древне-русским го­ро­дам от­но­сят­ся Бол­дыж (пер­вое упо­ми­на­ние в 1146 году; свя­зы­ва­ет­ся с го­ро­ди­щем у деревни. Сло­бод­ка Шаб­лы­кин­ско­го района), До­ма­гощ (1147; свя­зы­ва­ет­ся с го­ро­ди­щем у села Го­ро­ди­ще Бол­хов­ско­го района), Мценск (1147), Спаш (Спас; 1147; свя­зы­ва­ет­ся с го­ро­ди­щем у села Спас­ское Ор­лов­ско­го района), Кро­мы (1147, упо­мя­ну­ты в Вос­кре­сен­ской ле­то­пи­си), Но­во­силь. По мне­нию И.К. Фро­ло­ва, древ­ний Во­ро­тынск (пер­вое упо­ми­на­ние в 1155 году), воз­мож­но, рас­по­ла­гал­ся на тер­ри­то­рии Орловской области (ком­плекс па­мят­ни­ков у села Во­ро­тын­це­во Но­во­силь­ско­го района). Многие го­ро­да (Бол­дыж, До­ма­гощ, Спаш и др.) бы­ли ра­зо­ре­ны во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия.

Во 2-й половине XIII - начале XVI веков бо́льшая часть современной Орловской области вхо­ди­ла в со­став Вер­хов­ских кня­жеств, став­ших с XIV века объ­ек­том борь­бы ме­ж­ду Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ) и Московским великим княжеством. В 1423 году тер­ри­то­рия современной Орловской области ра­зо­ре­на ха­ном Ба­ра­ком. По­сто­ян­ные на­бе­ги и вой­ны ве­ли ре­ги­он к за­пус­те­нию, пре­вра­щая его в часть т. н. Ди­ко­го по­ля. По Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года большая часть ре­гио­на во­шла в со­став Русского государства, став его южным по­гра­ничь­ем. Че­рез тер­ри­то­рию современной Орловской области про­хо­ди­ли до­ро­ги (шля­хи) (глав­ные - Му­рав­ский, Пах­нут­цев, Каль­ми­ус­ский), по ко­то­рым осу­ще­ст­в­ля­лись крым­ских ха­нов на­бе­ги. В 1521 году че­рез неё про­шли на Мо­ск­ву вой­ска ха­на Му­хам­мед-Ги­рея I. 3-4.7.1555 года у деревни Суд­би­щи (ны­не село Суд­би­ще Но­во­де­ре­вень­ков­ско­го района) со­стоя­лось круп­ное сра­же­ние, в ко­то­ром русские вой­ска под ко­мандованием И.В. Ше­ре­ме­те­ва Боль­шо­го раз­би­ли вой­ско крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I, од­на­ко в хо­де на­бе­га та­та­ры раз­гра­би­ли се­ле­ния по реке Зу­ша. В 1570 году крым­ские та­та­ры ра­зо­ри­ли Но­во­силь и его ок­ре­ст­но­сти, в 1571 году вой­ска Дев­лет-Ги­рея I про­шли че­рез ор­лов­ские зем­ли на Мо­ск­ву, в 1595 году со­сто­ял­ся на­бег на Лив­ны. Для за­щи­ты гра­ниц строи­лись но­вые, об­нов­ля­лись и вос­ста­нав­ли­ва­лись имев­шие­ся кре­по­сти, в том числе Бол­хов (1556), Орёл (1566), Лив­ны (1586), Кро­мы (1593).

В Смут­ное вре­мя го­ро­да ре­гио­на ока­за­ли под­держ­ку Лже­дмит­рию I и Лже­дмит­рию II. Во вре­мя Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов го­ро­жа­не Ор­ла, Ли­вен, Кром вы­сту­пи­ли на сто­ро­не вос­став­ших. Зна­чительный урон зем­лям современной Орловской области на­нес­ла Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ция на­ча­ла XVII века. В 1615 году под Ор­лом про­изо­ш­ло сра­же­ние от­ря­да князя Д.М. По­жар­ско­го с польскими вой­ска­ми под ко­мандованием А.И. Ли­сов­ско­го. Даль­ней­шее хо­зяйственное ос­вое­ние на­ча­лось с середины XVII века, ко­гда тер­ри­то­рия современной Орловской области бы­ла за­се­ле­на слу­жи­лы­ми людь­ми, раз­ви­ва­лись ре­мес­лен­ные и тор­го­вые сло­бо­ды, фор­ми­ро­ва­лась аг­рар­ная эко­но­мическая спе­циа­ли­за­ция ре­гио­на. В 1708-1727 годах тер­ри­то­рия ре­гио­на вхо­ди­ла в со­став Ки­ев­ской гу­бер­нии, в 1727-1778 годах - Бел­го­род­ской гу­бер­нии. В 1778-1928 годах тер­ри­то­рия современной Орловской области со­став­ля­ла Ор­лов­скую гу­бер­нию (до 1796 года Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во; за ис­клю­чени­ем Но­во­силь­ско­го уезда, вхо­див­ше­го в Туль­скую гу­бер­нию). В 1928-1937 годах тер­ри­то­рия ре­гио­на бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду Цен­траль­но­чер­но­зём­ной об­ла­стью (1928-1934 годы) и вы­де­лив­ши­ми­ся из неё Кур­ской об­ла­стью (1934-1937 годы) и Во­ро­неж­ской об­ла­стью (1934-1937 годы), а так­же За­пад­ной об­ла­стью (1929-1937 годы).

Орловская область об­ра­зо­ва­на 27.9.1937 года, в её со­став во­шло 25 рай­онов Кур­ской области, 5 рай­онов Во­ро­неж­ской области и 29 рай­онов За­пад­ной области. В Великую Отечественную вой­ну, с октября 1941 по август 1943 года, тер­ри­то­рия Орловской области (за ис­клю­че­ни­ем За­дон­ско­го и Крас­нин­ско­го рай­онов) бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми, хо­зяй­ст­ву и куль­ту­ре ре­гио­на на­не­сён зна­чительный ущерб. В декабре 1941 года, во вре­мя Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов, в хо­де Елец­кой опе­ра­ции ос­во­бо­ж­де­ны Елец­кий, Из­мал­ков­ский, Кор­са­ков­ский, Крас­но­зо­рен­ский, Но­во­де­ре­вень­ков­ский и Ста­нов­лян­ский рай­оны, го­ро­да Елец, Лив­ны и Но­во­силь. В фев­ра­ле - мар­те 1942 года ве­лись ожес­то­чён­ные бои под Бол­хо­вом, в рай­оне деревни Крив­цо­во. Окон­ча­тель­но Орловская область бы­ла ос­во­бо­ж­де­на в ре­зуль­та­те Ор­лов­ской на­сту­пательной опе­ра­ции (12.7-18.8. 1943 года), со­став­ной час­ти Кур­ской бит­вы 1943 года, ко­гда бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны Ма­ло­ар­хан­гельск (18 ию­ля), Мценск (20 ию­ля), Зми­ёв­ка и Гла­зу­нов­ка (24-25 ию­ля), Бол­хов (29 ию­ля), Орёл (5 ав­гу­ста) и др. В различных рай­онах Орловской области ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли пар­ти­зан­ские от­ря­ды и под­поль­щи­ки.

В 1944 году из со­ста­ва Орловской области вы­де­ле­на Брян­ская об­ласть, ряд рай­онов пе­ре­дан в со­став Ка­луж­ской и Кур­ской об­лас­тей, в 1954 году во вновь об­ра­зо­ван­ную Ли­пец­кую область пе­ре­да­но 9 рай­онов. Вос­ста­нов­ле­ние пром-сти и сельского хозяйства за­вер­ши­лось к началу 1950-х годов. Во 2-й половине XX века соз­да­ны круп­ные ме­тал­лур­гические пред­при­ятия (Ор­лов­ский ста­ле­про­кат­ный за­вод, Мцен­ский за­вод алю­ми­ние­во­го ли­тья, Мцен­ский за­вод цвет­ных ме­тал­лов и спла­вов), объ­ек­ты ма­ши­но­строе­ния (про­изводство тех­но­ло­гического обо­ру­до­ва­ния для тек­стиль­ной, обув­ной, сте­коль­ной, пи­ще­вой промышленности, сельского хозяйства и др.). Орловская область за­ня­ла од­но из ве­ду­щих мест в Рос­сии по про­изводству зер­но­вых куль­тур; вве­де­ны в экс­плуа­та­цию круп­ные жи­вот­но­водческие хо­зяй­ст­ва. В апреле 1986 года тер­ри­то­рия Орловской области под­вер­глась ра­дио­ак­тив­но­му за­гряз­не­нию в ре­зуль­та­те ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС.

Хо­зяй­ст­во

Орловская область вхо­дит в Центральный эко­но­мический район, яв­ля­ет­ся ин­ду­ст­ри­аль­но-аг­рар­ным ре­гио­ном. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) бо­лее чем вдвое пре­вы­ша­ет объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2011). На до­лю об­лас­ти при­хо­дит­ся около 1/5 российского объё­ма про­изводства цен­тро­беж­ных на­со­сов, од­но­ков­шо­вых фрон­таль­ных са­мо­ход­ных по­груз­чи­ков, ке­ра­мических гла­зу­ро­ван­ных пли­ток для внутренней об­ли­цов­ки стен; Орловская область так­же вы­де­ля­ет­ся объё­ма­ми про­изводства ма­шин для городского и ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва, мо­лоч­ных сгу­щён­ных про­дук­тов.

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2010, %): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 20,4, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 16,5, транс­порт и связь 15,1, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 12,7, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 8,8, об­ра­зо­ва­ние 6,5, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 5,2, строи­тель­ст­во 4,1, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 4,3, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 4,1, другие ви­ды дея­тель­но­сти 2,3. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %): ча­ст­ная 72,0, му­ни­ци­паль­ная 11,8, государственная 7,4, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 5,1, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 3,6.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 407,0 тысяч человек (2011), из них 96,5% за­ня­ты в эко­но­ми­ке. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%):оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 17,7, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 17,6, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 15,5, об­ра­зо­ва­ние 9,6, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,6, транс­порт и связь 6,6, строи­тель­ст­во 5,8, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 5,0, про­чие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 4,0, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,5, другие ви­ды дея­тель­но­сти 9,1. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 6,3%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 14,8 тысяч рублей в ме­сяц (2011; 71,4% от сред­не­го по РФ); 14,5% населения Орловской области име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём промышленной про­дук­ции 80,3 миллиардов рублей (2011); из них 82,75% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, 17,0% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 0,25% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): пи­ще­вая промышленность 32,2, ма­ши­но­строе­ние 32,0, ме­тал­лур­гическое про­изводство, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка 16,8, про­изводство строй­ма­те­риа­лов 10,5, лёг­кая 2,1, хи­мическая промышленность 1,9, другие от­рас­ли 4,5.

Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель элек­тро­энер­гии об­лас­ти - Ор­лов­ская ТЭЦ (фи­ли­ал ком­па­нии «Квад­ра»; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 330 МВт) обес­пе­чи­ва­ет около 40% по­треб­но­сти об­лас­ти в элек­тро­энер­гии и около 70% по­треб­но­сти города Орёл в те­п­ло­вой энер­гии.

Основная спе­циа­ли­за­ция ме­тал­лур­гических пред­при­ятий - пе­ре­ра­бот­ка цвет­ных ме­тал­лов, про­изводство про­ка­та, ме­ти­зов, сва­роч­ных ма­те­риа­лов. Ве­ду­щие пред­при­ятия: в Мцен­ске - ли­тей­ный за­вод (главным образом алю­ми­ние­вое и чу­гун­ное ли­тьё для нужд ав­то­мо­би­ле­строительных за­во­дов, пред­при­ятий ком­па­нии РЖД, ху­до­жественное чу­гун­ное ли­тьё), ме­тал­лур­гическая ком­па­ния «Ла­ту­ни» (в со­ста­ве хол­дин­га «Втор­мет»; пе­ре­работ­ка вто­рич­но­го сы­рья цвет­ных ме­тал­лов, про­изводство ли­тей­ных ла­ту­ни и брон­зы), «Мцен­ск­про­кат» (ли­тей­ное про­изводство, про­кат из­де­лий из цвет­ных ме­тал­лов и спла­вов на их ос­но­ве), «Мцен­ский Втор­цвет­мет» (пе­ре­ра­бот­ка вто­рич­но­го сы­рья цвет­ных ме­тал­лов), «Меж­гос­ме­тиз-Мценск» (в со­ста­ве американской ком­па­нии «Lin­coln Electric»; сва­роч­ные ма­те­риа­лы: элек­тро­ды об­ще­го и специального на­зна­чения, сва­роч­ные про­во­ло­ки, в том числе омед­нён­ные, не­ржа­вею­щая); в Ор­ле - струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния ком­па­нии «Се­вер­сталь-ме­тиз» по вы­пус­ку кре­пёж­ных из­делий, сва­роч­ных ма­те­риа­лов, из­де­лий из про­во­ло­ки, а так­же промышленная ком­па­ния «Сет­ча­тые из­де­лия».

Основная про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния - до­рож­но-строи­тель­ная, ком­му­наль­ная и про­ти­во­по­жар­ная тех­ни­ка, промышленное обо­ру­до­ва­ние, на­со­сы. Ве­ду­щие пред­при­ятия: в городе Орёл - ряд за­во­дов по про­изводству до­рож­но-стро­ительной, сельскохозяйственной тех­ни­ки, различного промышленного, ди­аг­но­стического обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­тех­ни­че­ской, элек­трон­ной про­дук­ции; в городе Мценск - за­вод ком­муналь­но­го ма­ши­но­строе­ния «Ком­маш» (круп­ный про­из­во­ди­тель ком­му­наль­ной и до­рож­ной тех­ни­ки); в городе Лив­ны - «ГМС На­со­сы» (бывший «Лив­ги­дро­маш»; на­со­сы и на­сос­ное обо­ру­до­ва­ние для неф­те­до­бы­ваю­щей, неф­те­хи­мической, пи­ще­вой промышленности, элек­тро­энер­ге­ти­ки и других от­рас­лей хо­зяй­ст­ва) и «Лив­ны­на­сос» (элек­тро­на­сос­ные аг­ре­га­ты с по­груж­ным элек­тро­дви­га­те­лем) (оба - в со­ста­ве ди­ви­зио­на «Про­мыш­лен­ные на­со­сы» «Груп­пы ГМС»), за­вод про­ти­во­по­жар­но­го ма­ши­но­строе­ния (по­жар­но-тех­ническая про­дук­ция, в том числе ав­то­цис­тер­ны на шас­си ЗИЛ, насос­ное обо­ру­до­ва­ние), «Ав­то­аг­ре­гат» (круп­ное про­изводство фильт­ров и фильт­рую­щих эле­мен­тов очи­ст­ки мас­ла, то­п­ли­ва и воз­ду­ха для ав­то- и мо­то­тех­ни­ки).

Раз­ви­то так­же про­изводство строй­ма­те­риа­лов (главным образом ке­ра­мическая плит­ка, железо-бе­тонные кон­ст­рук­ции, кир­пич), по­ли­эти­ле­но­вых труб, ре­зи­но­тех­нических из­де­лий (медицинского, са­ни­тар­но-ги­гие­нического и тех­нического на­зна­чения), про­дук­ции фар­ма­цев­тической (ин­су­лин) и лёг­кой промышленности (чу­лоч­но-но­соч­ные, три­ко­таж­ные из­де­лия, жен­ская оде­ж­да) (большая часть про­из­водственных мощ­но­стей - в городе Орёл), а так­же про­изводство из­де­лий народных ху­дожественных про­мыс­лов (фаб­ри­ки в Ли­вен­ском, Мцен­ском, Но­во­силь­ском и Ор­лов­ском ра­йо­нах). Дей­ст­ву­ет пред­при­ятие по ог­ран­ке ал­ма­зов (струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние ком­па­нии АЛРОСА в городе Орёл).

В пи­ще­вой промышленности наи­бо­лее важ­ное зна­че­ние име­ют са­хар­ная, му­ко­моль­ная, мо­лоч­ная под­от­рас­ли. Круп­ные пред­при­ятия: по про­изводству са­ха­ра - ком­би­нат в селе От­ра­дин­ское Мцен­ско­го района (в со­ста­ве груп­пы «Раз­гу­ляй»), за­во­ды в городе Лив­ны, по­сёл­ках городского ти­па Колп­на, За­ле­гощь; му­ки - ком­би­на­ты в го­ро­дах Орёл, Лив­ны, Бол­хов; мо­лоч­ной про­дук­ции - ком­би­нат груп­пы ком­па­ний «Da­no­ne», за­вод ком­па­нии «Ми­ли­ни» (оба - в городе Орёл), мо­лоч­но-кон­серв­ный за­вод в поселке городского ти­па Вер­хо­вье, ком­плекс по про­изводству мо­ло­ка «Са­бу­ро­во» в Ор­лов­ском районе, сы­ро­дель­ный за­вод в городе Лив­ны. Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли ли­кё­ро-во­доч­ной про­дук­ции - за­вод «Ор­лов­ский Кри­сталл», Мцен­ский спир­то­во­доч­ный ком­би­нат «Ор­лов­ская кре­пость», пред­при­ятие «Эта­нол» (город Лив­ны); без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков - фи­ли­ал ком­пании «Ко­ка-Ко­ла Эйч­Би­Си Ев­ра­зия» в городе Орёл.

Круп­ные промышленные цен­тры: Орёл, Лив­ны, Мценск.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Орловской области 465,5 миллионов долларов США (2011), в том числе экс­порт 117,3 миллионов долларов. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние (55,0), про­до­воль­ст­вие и сельскохозяйственное сы­рьё (35,9), ме­тал­лы и из­де­лия из них (8,4). Им­пор­ти­руют­ся (% от стои­мо­сти) ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва (44,1), про­дук­ция хи­мической промышленности (26,4), про­до­воль­ст­вие и сельскохозяйственное сы­рьё (18,9), ме­тал­лур­гическая про­дук­ция (8,4).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 36,6 миллиардов рублей (2011), на до­лю рас­те­ние­вод­ст­ва при­хо­дит­ся около 70%. Сельскохозяйственные уго­дья со­став­ля­ют около 71,0% тер­ри­то­рии об­лас­ти, из них паш­ня - 82,6%. Вы­ра­щи­ва­ют (% от по­сев­ной пло­ща­ди) зер­но­вые (70,6), кор­мо­вые (13,4), тех­нические куль­ту­ры (12,6; са­хар­ная свёк­ла, гре­чи­ха, рапс), кар­то­фель и ово­щи (3,4). Жи­вот­но­вод­ство спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на мя­со-мо­лоч­ном ско­то­вод­ст­ве, сви­но­вод­ст­ве, пти­це­вод­ст­ве; раз­во­дят так­же ло­ша­дей, овец и коз. Большая часть сельскохозяйственных уго­дий (свыше 80%) от­но­сит­ся к зем­лям сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ций, около 15% за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств, около 5% зе­мель на­хо­дит­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан. Пре­об­ла­даю­щая часть зер­на (около 82%, 2011), прак­ти­че­ски все се­ме­на под­сол­неч­ни­ка, около 60% мо­ло­ка про­из­во­дят­ся сельскохозяйственными ор­га­ни­за­ция­ми, около 85% кар­то­фе­ля и ово­щей - в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния.

Сфе­ра ус­луг. Об­ласть рас­по­ла­га­ет вы­со­ким по­тен­циа­лом для раз­ви­тия куль­тур­но-по­зна­вательного ту­риз­ма. Сре­ди до­с­то­при­ме­ча­тель­но­стей - Гос. ударственный ме­мо­ри­аль­ный и при­род­ный му­зей-за­по­вед­ник И.С. Тур­ге­не­ва «Спас­ское-Лу­то­ви­но­во» (Мцен­ский район, село Спас­ское-Лу­то­ви­но­во), национальный парк Ор­лов­ское По­ле­сье (на тер­ри­то­рии Зна­мен­ско­го и Хо­ты­нец­ко­го рай­онов; вклю­ча­ет в том числе Литературно-крае­ведческий му­зей «Тур­ге­нев­ское По­ле­сье» в селе Иль­ин­ское, зоо­воль­ер­ный ком­плекс в поселке Жу­дер­ский, го­ро­ди­ще Хо­тимль-Куз­мён­ко­во XI-XII веков), ряд ар­хитектурных па­мят­ни­ков в го­ро­дах Лив­ны, Мценск, Бол­хов. Раз­ра­бо­тан ряд ту­ри­стических мар­шру­тов: Орёл - национальный парк Ор­лов­ское По­ле­сье; Орёл - Мценск - Спас­ское-Лу­то­ви­но­во; Орёл - Бол­хов.

Транс­порт. Дли­на же­лез­ных до­рог 596 км (2011). Основная железнодорожная ли­ния Мо­ск­ва - Ту­ла - Орёл - Курск - Бел­го­род - Харь­ков (Ук­раи­на) - Сим­фе­ро­поль; дей­ст­ву­ет ряд од­но­пут­ных не­элек­три­фи­ци­рованных ли­ний, в тосм числе Орёл - Брянск, Орёл - Елец (Ли­пец­кая область) с от­ветв­ле­ни­ем до города Лив­ны и поселка городского ти­па Дол­гое. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 5,8 тысяч км. По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дит уча­сток фе­де­раль­ной ав­то­трас­сы «Крым» (Мо­ск­ва - Ту­ла - Орёл - Курск - Бел­го­род - гра­ни­ца с Ук­раи­ной). Че­рез Орловскую область про­хо­дят ма­ги­ст­раль­ный неф­те­про­вод «Друж­ба», га­зо­про­вод Урен­гой (Яма­ло-Не­нец­кий ав­то­ном­ный округ) - По­ма­ры (Рес­пуб­ли­ка Ма­рий Эл) - Уж­го­род (Ук­раи­на). Аэ­ро­порт Орёл-Юж­ный (за­кон­сер­ви­ро­ван, 2013).

Здра­во­охра­не­ние

В Орловской области на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся вра­чей 35,6, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла 102,8 (2009). Медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 62 ле­чеб­но-про­фи­лак­тических уч­ре­ж­де­ния (в том числе 45 - ста­цио­нарную), 461 фельд­шер­ско-аку­шер­ский пункт (дов­ра­чеб­ную по­мощь сель­ско­му на­се­ле­нию), 1 стан­ция ско­рой по­мо­щи города Орёл и 20 от­де­ле­ний, вхо­дя­щих в со­став центральных рай­он­ных боль­ниц (2009). В сис­те­ме ОМС ра­бо­та­ют 53 ле­чеб­но-про­фи­лак­тических уч­ре­ж­де­ния (2009). Об­щая за­бо­ле­вае­мость взрос­ло­го на­се­ле­ния на 1 тысячу жителей со­став­ля­ет 1552,3 слу­чая; за­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом - 56,1, ВИЧ-ин­фек­ци­ей - 12,9, ал­ко­го­лиз­мом - 1619,3 на 100 тысяч жителей (2009). Наи­более рас­про­стра­не­ны бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 19,4% (2009). Об­щая смерт­ность со­став­ля­ет 16,6 слу­чая на 1 тысячу жителей (бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 63,8%, зло­ка­чественные но­во­об­ра­зо­ва­ния - 13,8%, не­сча­ст­ные слу­чаи, трав­мы и от­рав­ле­ния - 9,9%, бо­лез­ни ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния - 4,3%; ор­га­нов ды­ха­ния - 3,7%) (2009). Са­на­то­рий «Дуб­ра­ва».

Об­ра­зо­ва­ние

Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В об­лас­ти функ­цио­ни­ру­ют (2013) 215 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (30,1 тысяч вос­пи­тан­ни­ков), 489 об­ще­об­ра­зо­вательных учеб­ных за­ве­де­ний (71,6 тысяч учащихся), 20 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (7,9 тысяч учащихся), 22 уч­режде­ния сред­не­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (12 тысяч сту­ден­тов), 7 ву­зов (43,2 тысяч сту­ден­тов), 16 му­зе­ев (вклю­чая фи­лиа­лы), 400 биб­лио­тек. Главные ву­зы, на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Ор­ле. Дей­ст­ву­ют так­же: ВНИИ зер­но­бо­бо­вых и кру­пя­ных куль­тур РАСХН (поселок Стре­лец­кий), ВНИИ се­лек­ции пло­до­вых куль­тур РАСХН (деревня Жи­ли­на), фи­лиа­лы Государственного университета - учеб­но-на­уч­но- про­из­вод­ст­вен­но­го комп­лек­са в Мцен­ске и Лив­нах. Крае­ведческий му­зей имени Г.Ф. Со­ловь­ё­ва (1919), Ху­дожественная га­ле­рея (1999) - в Мцен­ске, Крае­ведческий му­зей (1918) в Лив­нах. Ис­то­рико-эт­но­гра­фический му­зей в городе Дмит­ровск, в селе Спас­ское-Лу­то­ви­но­во - Государственный ме­мо­ри­аль­ный и при­род­ный му­зей-за­по­вед­ник И.С. Тур­ге­не­ва (1922).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ста­рей­шая га­зе­та об­лас­ти - «Ор­лов­ский вест­ник» (город Орёл; из­да­ва­лась в 1873-1918 годах, в 1889-1892 годах в га­зе­те ра­бо­тал И.А. Бу­нин; в 1991 году во­зоб­нов­ле­на, вы­хо­дит 1 раз в не­де­лю, ти­раж 6 тысяч экземпляров). Ве­ду­щее об­ла­ст­ное из­да­ние - газета «Ор­лов­ская прав­да» (город Орёл; с 1917 года, 4 раза в не­де­лю, 10 тысяч экземпляров). Рай­он­ные и городские газе­ты: «На­ше вре­мя» (Вер­хов­ский район; с 1931 года, еже­не­дель­но, 4,3 тысячи экземпляров), «При­ок­ская ни­ва» (Гла­зу­нов­ский район; с 1934 года, еже­не­дель­но, 2,6 тысячи экземпляров), «Аван­гард» (Дмит­ров­ский район; с 1918 года, еже­не­дель­но, 2 тысячи экземпляров), «Зна­мя тру­да» (Дол­жан­ский район; с 1931 года, еже­не­дель­но, 3,6 тысячи экземпляров), «Ма­як» (За­ле­го­щен­ский район; с 1935 года, 1 раз в 2 не­де­ли, 3,3 тысячи экземпляров), «За изо­би­лие» (Колп­нян­ский район; с 1932 года, еже­не­дель­но, 4 тысячи экземпляров), «Вос­ход» (Кор­са­ков­ский район; с 1935 года, еже­не­дель­но, 1,3 тысячи экземпляров), «Звез­да» (Ма­ло­ар­хан­гель­ский район; с 1918 года, еже­не­дель­но, 2,2 тысячи экземпляров), «Мцен­ский край» (город Мценск и Мцен­ский район; с 1917 года, 3 раза в 2 не­дели, 8,1 тысяч экземпляров), «Впе­рёд» (Сос­ков­ский район; с 1935 года, еже­не­дель­но, 1,7 тысяч экземпляров), «Сель­ские зо­ри» (Трос­нян­ский район; с 1935 года, еже­не­дель­но, 2,4 тысячи экземпляров), «Три­бу­на хле­бо­ро­ба» (Хо­ты­нец­кий район; с 1940 года, еже­не­дель­но, 1,7 тысячи экземпляров), «Ша­б­лы­кин­ский вест­ник» (Шаб­лы­кин­ский район; с 1932 года, еже­не­дель­но, 1,6 тысячи экземпляров) и др. Ра­дио с 1920-х годов, те­ле­ви­де­ние с 1959 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Орёл», те­ле­ра­дио­ком­па­нии «Ис­то­ки», «Зе­нит» и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Древ­ней­шие про­из­ве­де­ния искусства на тер­ри­то­рии Орловской области - ор­на­мен­ти­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка (с не­оли­та), мел­кая гли­ня­ная пла­сти­ка, ряд из­де­лий из кос­ти, ме­тал­лов (в основном ук­ра­ше­ния) от брон­зово­го ве­ка до ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, в том числе ве­щи кру­га вос­точ­но­ев­ро­пей­ских вы­ем­ча­тых эма­лей, па­ра по­ли­хром­ных фи­бул восточно-германского кру­га V века из Пор­ши­но и др. С вклю­че­ни­ем ре­гио­на в со­став Древне-русского государства (Чер­ни­гов­ское княжество) и на­ча­лом пра­во­слав­ной мис­сии, воз­глав­лен­ной в 1113 году мо­на­хом Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря священомученником Ио­ан­ном Кук­шей, по­явля­ют­ся про­из­ве­де­ния хри­сти­ан­ско­го искусства (гли­ня­ная икон­ка Ии­су­са Хри­ста из го­ро­ди­ща в деревне Сло­бод­ка Шаб­лы­кин­ско­го района, середина XII - начало XIII веков, Ор­лов­ский крае­ведческий му­зей). Со­хра­ни­лись ва­лы го­ро­дищ (от ран­не­го же­лез­но­го ве­ка до Сред­не­ве­ко­вья), рас­по­ло­жен­ных пре­имущественно на бе­ре­гах рек Ока, Цон, Не­полодь, Зу­ша, Нугрь; фраг­мен­ты обо­ро­нительной ли­нии Кро­мы - Лив­ны (XVI век). С XVI века ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось мо­на­стыр­ское и хра­мо­вое строи­тель­ст­во. Воз­ве­де­ны де­ревянные Тро­иц­кий со­бор в Лив­нах (1586, со­жжён в 1618 году), Ус­пен­ский со­бор в Кро­мах (1594, сго­рел в 1605 году). По­сле Смут­но­го вре­ме­ни ос­но­ва­ны но­вые и во­зоб­нов­ле­ны ста­рые оби­те­ли (в том числе Кром­ский Тро­иц­кий муж­ской монастырь, ос­но­ван около 1629 года, уп­разд­нён к середине XVIII века; Ни­ко­ла­ев­ский жен­ский монастырь в Лив­нах, уп­разд­нён в 1766 году), от­строе­на де­ревянная 20-ба­шен­ная кре­пость в Мцен­ске (раз­ру­ше­на в середине XVII века). Сре­ди не­со­хра­нив­ших­ся де­ревянных по­стро­ек - жен­ский Иль­ин­ский монастырь в Но­во­си­ле (по од­ной из вер­сий, ос­но­ван во 2-й половине XII века вдо­вой князя Юрия Дол­го­ру­ко­го греческой ца­рев­ной Оль­гой Ком­ни­ной, уп­разд­нён в 1764 году).

Пер­вые ка­мен­ные хра­мы по­след­ней тре­ти XVII - начала XVIII веков от­ра­жа­ют стрем­ле­ние пат­ри­ар­ха Ни­ко­на к воз­вра­ту 5-гла­вия: 4-столп­ный 2-свет­ный Тро­иц­кий со­бор (1668-1688 годы) Тро­иц­ко­го Оп­ти­на монастыря в Бол­хо­ве (ос­но­ван в XV веке, за­крыт в 1923 году; воз­ро­ж­дён в 2001 году), бес­столп­ные - Ус­пен­ская церковь (ос­вя­ще­на в 1667 году, пе­ре­строе­на с до­бав­ле­ни­ем эле­мен­тов на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко в конце XVII - начале XVIII веков; ны­не Свя­то-Сер­ги­ев­ский со­бор) бывшего Свя­то-Ус­пен­ско­го Сер­ги­ев­ско­го муж­ско­го монастыря в Лив­нах (упо­ми­на­ет­ся с 1592 года; об­ра­щён в при­ход в 1766 году), церковь Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла с 2 ря­да­ми ко­кош­ни­ков (1670-е годы; с 1694 года Вве­ден­ская церковь) и По­кров­ский со­бор (1695 - 1700-е годы; сохранились фраг­мен­ты стен и 3 ап­си­ды) бывшего Пе­тро­пав­лов­ско­го муж­ско­го монастыря в Мцен­ске (ос­но­ван в начале XVI века, за­крыт в 1923 году), Тро­иц­кая церковь с вы­ра­жен­ным вер­ти­ка­лиз­мом чет­ве­ри­ка и де­ко­ром в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко в Бол­хо­ве (1708). По схе­ме «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» по­строе­ны: церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (конец XVII - начало XVIII веков) бывшего Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ско­го жен­ско­го монастыря в Бол­хо­ве (ос­но­ван в XVI веке, уп­разд­нён в 1764 году), Воз­не­сен­ская церковь в ду­хе на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1695 - около 1704 года; верх раз­ру­шен в 1938 году) бывшего Воз­не­сен­ско­го жен­ско­го монастыря в Мцен­ске (ос­но­ван в 1662 году, за­крыт в 1764 году), Бо­го­яв­лен­ская церковь в Ор­ле (начало XVIII века). В начале XVIII века так­же воз­ве­де­ны: Вве­ден­ская церковь (1703-1708 годы, ра­зо­бра­на в начале 1960-х годов) Вве­ден­ско­го жен­ско­го монастыря в Ор­ле (ос­но­ван в 1686 году, пе­ре­не­сён на современное ме­сто по­сле по­жа­ра 1843 года), бес­столп­ная од­но­гла­вая церковь Святого Ди­мит­рия Со­лун­ско­го с 16 де­кора­тив­ны­ми за­ко­ма­ра­ми в селе Мо­ре­во (1703-1711 годы). Са­мые ран­ние из со­хра­нив­ших­ся на тер­ри­то­рии Орловской области над­врат­ных церк­вей - Алек­сия Ми­тро­по­ли­та Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ско­го монастыря в Бол­хо­ве (1701, пе­ре­строе­на на ру­бе­же XIX-XX веков), 3-ярус­ная цер­ковь-ко­ло­коль­ня в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри Свя­то-Ус­пен­ско­го Сер­ги­ев­ско­го монастыря в Лив­нах (1731-1734 годы, во­зоб­нов­ле­на по­сле по­жа­ра 1753 года).

Влия­ние украинского ба­рок­ко ощу­ти­мо в пе­ре­кры­той вось­ме­ри­ком церкви Святого Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в Дмит­ров­ске (1723-1725 годы). Под воз­дей­ст­ви­ем сто­лич­но­го ба­рок­ко в 1740-е годы по­строе­ны церк­ви: Воз­не­сен­ская (1740, сне­се­на в 1956 году) и Ге­ор­ги­ев­ская в Бол­хо­ве (1741-1746 годы), Зна­мен­ская в селе Дом­ни­но (около 1742 года, раз­ру­ше­на в 1969 году), 2-ярус­ная пе­ре­кры­тая вось­ме­ри­ком Тро­иц­кая в Ор­ле (1743-1751 годы). В 1760-1770-е годы воз­ве­де­но свыше 10 церк­вей ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» - от про­стых с не­рас­чле­нён­ны­ми плос­ко­стя­ми стен (в селе Пень­ши­но), в том числе за­вер­шён­ных по­лу­кру­жия­ми (в селе Крас­ное, Воз­не­сен­ская с 2 ап­си­да­ми в селе Ма­ли­но­во; Ус­пен­ская в селе Шей­но, 1764; Бо­го­яв­лен­ская в селе Бедь­ко­во, 1769), до ук­ра­шен­ных пи­ля­ст­ро­вы­ми пор­ти­ка­ми (в сё­лах Ки­се­лё­во, 1764, Вос­кре­се­нов­ка, 1766-1769 годы). К это­му ти­пу при­над­ле­жит и ба­роч­ный Троиц­кий со­бор (1754-1775 годы) Свя­то-Ду­хо­ва муж­ско­го монастыря в селе За­душ­ное близ Но­во­си­ля (упо­ми­на­ет­ся с 1637 оду). Де­ревянные церк­ви ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» не со­хра­ни­лись (Святителя Ни­ко­лая в селе До­б­рынь, 1760-е годы, и Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Вол­конск, 1769, ра­зо­бра­ны в 1980-е годы). Под влия­ни­ем Ан­д­ре­ев­ской церкви в Кие­ве по­строе­на 5-гла­вая Вос­кре­сен­ская церковь в бывшей усадь­бе В.И. Ло­пу­хи­на в селе Ре­тя­жи (1765). Для ар­хи­тек­ту­ры Орловской области 3-й четверти XVIII века ха­рак­тер­ны кре­сто­об­раз­ные в пла­не ба­роч­ные церк­ви, в ко­то­рых пе­ре­ход к вось­ме­ри­ку осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с по­мо­щью тром­пов: Воз­не­сен­ская в селе Боль­шое Тё­п­лое, Тро­иц­кие в деревне Ано­хи­но (Щу­чье) и селе Ша­ти­ло­во (все 1760-1770-е годы), Святого Ио­ан­на Пред­те­чи на Кре­сти­тель­ском клад­би­ще в Ор­ле (1774-1777 годы). По бо­лее про­стой схе­ме «чет­ве­рик с сомк­ну­тым сво­дом» по­строе­ны другие ба­роч­ные церк­ви: Зна­мен­ская в селе Зна­мен­ское (Зна­мен­ка; 1763), Тро­иц­кая в селе Льгов (1765), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Пи­рож­ко­во (1767), Ка­зан­ская в селе Змие­во (1768), на­ряд­ная Ни­ко­ло-Кос­мо­да­ми­ан­ская в Бол­хо­ве (1768-1774 годы, сне­се­на в 1955 году).

В сти­ле, пе­ре­ход­ном от ба­рок­ко к клас­си­циз­му, воз­ве­де­ны церк­ви: Тро­иц­кая в Мцен­ске (1770-1777 годы; круг­лая в пла­не ко­ло­коль­ня, 1841, и тра­пез­ная, обе - архитектор Д. Вис­кон­ти), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Сто­ро­же­вое (1797); с глу­хим 5-гла­ви­ем на сомк­ну­том сво­де - в честь Ах­тыр­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1773-1786 годы; 4-ярус­ная клас­си­ци­стическая ко­ло­коль­ня, 1819-1823 годы) и Ни­ко­ло-Пес­ков­ская (Иль­ин­ская, 1775-1790 годы) в Ор­ле. По ти­пу «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», но в сти­ле клас­сициз­ма по­строе­ны церк­ви: Ка­зан­ская в селе Под­чер­нё­во (1799), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Конь­ши­но (начало XIX века), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в селе Пу­ти­мец (1803), Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в селе Пла­то­но­во (1804), Святителя Ни­ко­лая в селе На­вес­ное (1805), Ге­ор­ги­ев­ская в селе Ко­ро­тыш (1806). Церк­ви по ти­пу «чет­ве­рик с сомк­ну­тым сво­дом»: 5-гла­вая Ни­ко­лы Рыб­но­го в Ор­ле (1797, ра­зо­бра­на в 1930-е годы), Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в селе Шу­мо­во (1809; ба­роч­ный де­кор), Ус­пен­ская с квад­рат­ной ап­си­дой в селе Боб­ри­ки (начало XIX века). К ред­ким хра­мам для Орловской области мож­но от­не­сти кре­сто­об­раз­ную в пла­не 4-столп­ную Вве­ден­скую церковь в Бол­хо­ве (1792-1800 годы), ба­зи­ли­каль­ную 3-не­фную Иль­ин­скую церковь с уз­ким вы­со­ким ба­ра­ба­ном над ал­та­рём в селе Бо­го­род­ское (1803). Сре­ди ран­них клас­си­ци­стических хра­мов - един­ст­вен­ная в Орловской области 2-ко­ло­ко­лен­ная Ни­коль­ская церковь в име­нии М.З. Ду­ра­со­ва в селе Бре­ди­хи­но (1791-1796 годы). С низ­ки­ми ба­ра­ба­на­ми по­строе­ны церк­ви: По­кров­ские в усадь­бе Ше­ре­ме­те­вых в селе Гла­зу­но­во (конец XVIII - начало XIX веков) и в селе Боль­шая Ку­ли­ков­ка (1808), Тро­иц­кая в Ор­ле (1823-1828 годы), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Гра­чёв­ка (1827-1828 годы). С конца XVIII века ак­тив­но воз­во­дят­ся кре­сто­об­раз­ные в пла­не церк­ви с ку­по­ла­ми на вы­со­ких ба­ра­ба­нах: Ус­пен­ская с 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней в селе Солн­це­во (1797-1798 годы); Кре­сто­воз­дви­жен­ская в Ор­ле (1797-1836 годы, взо­рва­на в 1933 году), Пе­тро­пав­лов­ский со­бор с 6-ко­лон­ным ио­ническим пор­ти­ком в Ор­ле (1797-1843 годы, взо­рван в 1940 году), церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Ор­ле (1800-1822 годы, ра­зо­бра­на в 1930-е годы), Святого Алек­сан­д­ра Свир­ско­го в селе Алек­сан­д­ров­ка (1801-1814 годы, пор­ти­ки при­строе­ны в 1826 году, архитектор В.А. Ба­ка­рев; не сохранилась), Ус­пен­ская в Ор­ле (1801-1817 годы), Тро­иц­кий со­бор в Дмит­ров­ске (1800-е годы - 1821) и Ни­коль­ский со­бор в Мцен­ске (1810-1841 годы, оба взо­рва­ны в 1930-е годы), Тих­вин­ская церковь в селе Ку­та­фи­но (1816-1826 годы). С начала XIX века так­же по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние церк­ви пря­мо­уголь­ные в пла­не с ку­по­ла­ми на вы­со­ких ба­ра­ба­нах: ук­ра­шен­ные пи­ля­ст­ра­ми - Ка­зан­ская в селе Спеш­не­во Бол­хов­ско­го района (1821-1829 годы) и Бла­го­ве­щен­ская в селе Аль­шань (1844); с по­лу­ко­лон­на­ми - Ка­зан­ская в селе Па­сло­во (1820), Ге­ор­ги­ев­ская в Мцен­ске (1825), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Ров­нец (2-я четверть XIX века) и в селе Ка­зарь (1838), Все­хсвят­ская в Лив­нах (1840-1848 годы, ар­хи­тек­то­ры И. Шар­ле­мань, Л. Вис­кон­ти; раз­ру­ше­на в 1960-1970-е годы); с пор­ти­ка­ми - Ус­пен­ский со­бор в Кро­мах (1800-е годы - 1822, взо­рван в 1940 году), Тро­иц­кий со­бор в Лив­нах (1809 - 1820-е годы), Тро­иц­кая церковь (1823-1856 годы, оба раз­ру­ше­ны в 1950-1960-е годы) и церковь Святителя Ни­ко­лая (1838-1856 годы) в Кро­мах, Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в Мцен­ске (1835-1845 годы, архитектор Д. Вис­кон­ти), церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Ро­ж­де­ст­вен­ское (1840-1848 годы, сохранилась в руи­нах); с ан­то­вы­ми пор­ти­ка­ми-лод­жия­ми - Кре­сто­воз­дви­жен­ская (Ни­кит­ская) церковь в Мцен­ске [1810-1818 годы, архитектор А.И. Мель­ни­ков (?)], Бо­го­яв­лен­ская церковь в селе Ста­ро­голь­ское (1825). Ме­нее рас­про­стра­не­ны ро­тон­даль­ные церк­ви: кре­сто­об­раз­ные Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Сво­бод­ная Дуб­ра­ва (конец XVIII века) и Ка­зан­ская в селе Кис­ли­но (1825), Тро­иц­кая в селе Мо­хо­ви­ца (1810-1812 годы, раз­ру­ше­на в 1943 году), По­кров­ская в селе Ар­ха­ро­во (2-я четверть XIX века). Ва­ри­ант московского ам­пи­ра пред­став­лен церковью Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла с фа­са­да­ми в ви­де мас­сив­ных арок в селе Но­во­ми­хай­лов­ка (1831, архитектор До­ме­ни­ко Жи­ляр­ди). С 1820-х годов воз­ро­ж­да­ет­ся тип 4-столп­ных кре­сто­во-ку­поль­ных хра­мов: 5-гла­вая церковь Трёх свя­ти­те­лей мо­с­ков­ских Пет­ра, Алек­сия и Ио­ны в селе Алек­се­ев­ка (1820-1826 годы, архитектор В.А. Ба­ка­рев), квад­рат­ная в пла­не церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в деревне Ва­силь­ев­ка (1824), Вос­кре­сен­ская церковь в Ор­ле (1840-1865 годы, раз­ру­ше­на в конце 1930-1940-х годах). Ус­лож­ня­ют­ся фор­мы кре­сто­об­раз­ных в пла­не церк­вей: Пре­об­ражен­ская с 6-ко­лон­ны­ми пор­ти­ка­ми в селе Губ­ки­но, Ни­коль­ская в селе Бо­ри­ло­во с пла­ном в ви­де рав­но­ко­неч­но­го кре­ста (1843), По­кров­ская в деревне Вер­хо­со­се­нье с ап­си­дой, ук­ра­шен­ной 6 по­лу­ко­лон­на­ми. У не­ко­то­рых кре­сто­об­раз­ных церк­вей в уг­ло­вых пи­ло­нах уст­раи­ва­ют­ся про­хо­ды: в честь Толг­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в деревне Баш­ка­то­во (1844), Тро­иц­кая в селе Ша­хо­во (1845), Об­нов­ле­ния хра­ма Гос­под­ня в Ие­ру­са­ли­ме в селе Хар­ла­но­во (1846) и др.

Сре­ди ран­них уса­деб­но-пар­ко­вых ан­самб­лей: усадь­бы Кан­те­ми­ров - Без­бо­род­ко в Дмит­ров­ске (дво­рец 1726 года сго­рел в 1840-е годы; ог­ра­да с уг­ло­вы­ми баш­ня­ми и во­ро­та­ми, около 1782 года), графа М.Ф. Ка­мен­ско­го «Са­бу­ров­ская кре­пость» в селе Са­бу­ро­во (церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, 1755; сте­ны и баш­ни с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки, 1790-е годы), Шен­ши­ных в деревне Вол­ко­во (главный дом - 2-я половина XVIII и середина XIX веков), кня­зей Го­ли­цы­ных в селе Го­лунь (По­кров­ское; кон­ный двор, 1785-1787 годы; руи­ны главного до­ма, ар­хи­тек­то­ры Джо­ван­ни и До­ме­ни­ко Жи­ляр­ди по про­ек­ту 1810 года архитектора А.Н. Во­ро­ни­хи­на; 2 фли­ге­ля, парк), «Пре­об­ра­жен­ское» Ку­ра­ки­ных в поселке Ку­ра­кин­ский (ба­зи­ли­каль­ная Ка­зан­ская церковь, около 1800 года; 2 до­ма середины XIX века; ро­тон­даль­ная Пре­об­ра­жен­ская церковь, 1789-1791 годы, взо­рва­на в 1943 году), Но­во­силь­це­вых в селе Во­ин 1-й (Вои­ны; бе­сед­ка и фли­ге­ли конца XVIII - начала XIX веков; главный дом начала XX века; ро­ди­на ком­по­зи­то­ров братьев Ка­лин­ни­ко­вых), Мер­ку­ло­вых в селе Вой­но­во Кор­са­ков­ско­го района (жи­лой дом начала XIX века; Бо­го­яв­лен­ская церковь, 1796-1805 годы), Во­ло­де­ми­ро­вых в поселке Тех­ни­ку­мов­ский (главный дом с 2 фли­ге­ля­ми и слу­жеб­ным кор­пу­сом, зда­ние ко­нюш­ни 1790 года), графа П.В. Ми­ло­ра­до­ви­ча в селе Упо­рой (главный дом - 1810-1820-е годы), Мат­вее­вых в селе Вой­но­во Бол­хов­ско­го района (главный дом 1-й половины XIX века), Тур­ге­не­вых в селе Спас­ское-Лу­то­ви­но­во, Ло­ба­но­вых-Рос­тов­ских в селе Дол­бен­ки­но (церковь Об­нов­ле­ния хра­ма Вос­кре­се­ния Гос­под­ня, 1804-1805 годы; 2 фли­ге­ля начала XIX века, главный дом середины XIX века; в 1898-1917 годах при­над­ле­жа­ла великому князю Сер­гею Алек­сан­д­ро­ви­чу и Ели­за­ве­те Фё­до­ров­не; с 2010 года жен­ский мо­на­стырь блаженной Ксе­нии Пе­тер­бург­ской), Т.Н. Гра­нов­ско­го в деревне По­го­ре­лец (де­ревянный дом - 1816-1818 годы), в селе Го­ло­вин­ка (поселок Про­гресс; главный дом - 1830-1840-е годы), Ша­ти­ло­вых в селе Мо­хо­вое (Ка­зан­ская церковь, 1777-1783 годы; по­строй­ки середины XIX века) и в селе Пань­ко­во (главный дом и кон­ный за­вод с кор­пу­са­ми, об­ра­зую­щи­ми замк­ну­тое ка­ре, середина XIX века). Пре­имущественно толь­ко пар­ки со­хра­ни­лись от име­ний По­хвис­не­вых в деревне Ка­ме­нец, Н.В. Ки­ре­ев­ско­го в поселке Шаб­лы­ки­но (1820-1830-е годы), Д.В. Да­вы­до­ва в деревне Да­вы­до­во (1842), Те­п­ло­вых в селе Мо­ло­до­вое и др.

Ут­вер­жде­ние но­вых ре­гу­ляр­ных ген­пла­нов Ор­ла, Бол­хо­ва, Мцен­ска, Ли­вен, Кром, Ма­ло­ар­хан­гель­ска в 1779-1784 годах спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию клас­си­циз­ма в этих го­ро­дах. Стро­ят­ся Тор­го­вые ря­ды с ар­ка­да­ми га­ле­рей (в Ор­ле, 1782, пе­ре­строе­ны; Мцен­ске, начало XIX века), зда­ния При­сут­ст­вен­ных мест (в Ор­ле, около 1783-1785 годов, не сохранились; поселок Кро­мы, середина XIX века) и другие об­щественные зда­ния (Мо­с­ков­ские во­ро­та в Ор­ле, 1786, ра­зо­бра­ны в 1927 году; ка­дет­ский кор­пус М.П. Бах­ти­на в Ор­ле, 1837-1843 годы, взо­рван нем­ца­ми в 1943 году), ан­самб­ли тю­рем (в Мцен­ске, Лив­нах, Кро­мах; все конца XVIII - 1-й тре­ти XIX веков), жи­лые до­ма. Многие зда­ния воз­ве­де­ны по про­ек­там гу­берн­ских ар­хи­тек­то­ров А. Кле­ве­ра, И.О. и Ф.И. Пе­тон­ди (ду­хов­ная се­ми­на­рия в Ор­ле, 1824-1826 годы), И.Ф. Ти­бо-Бринь­о­ля (Алек­сан­д­ров­ское ре­аль­ное училище в Ор­ле, 1874-1875 годы). В ду­хе позд­не­го клас­си­циз­ма воз­ве­де­ны По­кров­ская церковь в деревне Халь­зе­во (1866-1874 годы, архитектор И.П. Лу­то­хин), Ус­пен­ский со­бор в Но­во­си­ле (1882–93, не сохр.). С сер. 19 в. рас­про­стра­ни­лись разл. ис­то­ри­че­ские сти­ли. В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле по­строе­ны 5-гла­вые Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Бол­хо­ве (1841-1844 годы, архитектор П.А. Ма­ла­хов; клас­си­ци­стическая ко­ло­коль­ня - 1833), Тих­вин­ский со­бор Тро­иц­ко­го Оп­ти­на монастыря (1852-1856 годы, взо­рван в конце 1920-х - 1930-е годы), Вос­кре­сен­ская церковь в Лив­нах (1855-1878 годы, ти­по­вой про­ект К.А. То­на; сне­се­на в 1940 году), По­кров­ская церковь в Ор­ле (1853-1890 годы, взо­рва­на в 1948 году), цер­ковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Ор­ле (1857-1889 годы), Тро­иц­кий со­бор при ар­хие­рей­ском до­ме в Ор­ле (1860-1879 годы, взо­рван в 1930-е годы; все - архитектор Н.Т. Ефи­мов); од­но­гла­вые По­кров­ская церковь в Дмит­ров­ске (1863-1871 годы, ра­зо­бра­на в 1930-е годы), пе­ре­кры­тая шат­ром Вос­кре­сен­ская в селе Пле­щее­во (1879, архитектор Ефи­мов; не сохранилась), ок­та­го­наль­ная в пла­не Святителя Ни­ко­лая в селе Упа­лое 2-е (1896), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в поселке Чек­ряк (1896-1903 годы, по­строе­на ста­ра­ния­ми святого Ге­ор­гия Кос­со­ва; сне­сена в 1930-е годы). Церк­ви в сти­ле нео­ба­рок­ко - По­кров­ская в селе На­гиб­ное (Вя­зо­вая Дуб­ра­ва; про­ект - 1867; не сохранилась), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в Ор­ле (1872-1880 годы, взо­рва­на в 1965 году); в рус­ском сти­ле - Но­во-Скор­бя­щен­ская в Лив­нах (около 1881-1906 годов, сне­се­на в 1959 году), шат­ро­вая По­кров­ская в селе По­кров­ка 1-я (конец XIX века), 9-гла­вая в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Ор­ле (1899-1902 годы, архитектор Н.И. Ор­лов); пре­имущественно в не­ови­зан­тий­ском сти­ле - 6-столп­ный 5-гла­вый со­бор Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны (1884-1886 годы, архитектор А.А. Кюи) Ма­рие-Ма­гда­ли­нин­ско­го жен­ско­го монастыря в селе Ни­коль­ское Дол­жан­ско­го района (с 1884 года, за­крыт в 1918 году, вос­ста­нов­лен в 1995 году), 5-гла­вая кре­сто­об­раз­ная в пла­не По­кров­ская церковь в селе Верх­нее Сквор­чее (1891-1894 годы, архитектор Н.В. Сул­та­нов; взо­рва­на в 1945 году); в ду­хе эк­лек­тиз­ма - По­кров­ская церковь в усадь­бе Шен­ши­ных в селе Клей­мено­во (1890, архитектор А.А. Хи­мец; в под­кле­те - склеп се­мьи Фетов). Во 2-й половине XIX века ус­лож­ня­ют­ся фор­мы ко­ло­ко­лен: с 2 вось­ме­ри­ка­ми (в селе Ка­мен­ка, 1880-е годы), с шат­ро­вым за­вер­ше­ни­ем (в сё­лах Верб­ник, 1855, Су­хо­ти­нов­ка, конец XIX века, Ба­ран­чик, 1895).

Во 2-й половине XIX века ак­ти­ви­зи­ру­ет­ся мо­на­стыр­ское зод­че­ст­во: бывший Бо­го­ро­дич­ный Все­хсвят­ский жен­ский монастырь в Бол­хо­ве (об­щи­на с 1850 года, мо­на­стырь с 1875 года, за­крыт в 1923 году; 5-гла­вая Ри­зо­по­ло­жен­ская церковь в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, 1859-1897 годы, раз­ру­ше­на в 1930-е годы) с рас­по­ло­жен­ным в 3 км от не­го Ека­те­ри­нин­ским ски­том (1894, за­крыт в 1920-е годы); быв. жен­ская Кром­ская Пред­те­чен­ская об­щи­на в селе По­сош­ки (ны­не поселок Крас­ная За­ря; с 1879 года, за­кры­та в 1920-е годы; со­бор 1879-1887 годы, взо­рван в 1970-е годы). Сре­ди со­хра­нив­ших­ся де­ревянных церк­вей: Святого Илии Про­ро­ка в поселке Хо­ты­нец (пред­по­ло­жи­тель­но конец XVIII века; пе­ре­не­се­на из села Иль­ин­ское в 1936 году), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская с 8-гран­ным вер­хом в селе Лав­ро­во (1874). Пред­ста­ви­те­ли других ре­ли­гий и кон­фес­сий строи­ли поч­ти ис­клю­чи­тель­но в Ор­ле: кир­ха (1859-1862 годы, сне­се­на в 1930-е годы), ка­то­лический кос­тёл Не­по­роч­но­го за­ча­тия Де­вы Ма­рии (1860-1864 годы), си­на­го­га (1909-1911 годы, архитектор Ф.В. Гав­ри­лов).

От уса­деб­но­го строи­тель­ст­ва 2-й половины XIX - начала XX веков со­хра­ни­лись име­ния: Г.Е. Швар­ца в селе Бе­лый Ко­ло­дезь 1-й (цер­ковь-мав­зо­лей, жи­лые и хо­зяйственные кор­пу­са, во­кзал пред­по­ла­гав­шей­ся уз­ко­ко­лей­ной же­лез­ной до­ро­ги, вин­ный за­вод; все - 3-я четверть XIX века), Ми­ло­ра­до­ви­чей в селе Упо­рой (жи­лой дом - 1865), Су­ма­ро­ко­вых в деревне Верх­нее Алябь­е­во (главный дом в ду­хе позд­не­го клас­си­циз­ма, 2 фли­ге­ля, руи­ны церк­ви, все 1870-1890-е годы), Су­хо­ти­ных в деревне Ко­че­ты (ос­тат­ки до­ма, ко­нюш­ня и др., 2-я половина XIX века), Тют­че­вых в селе Хоть­ко­во (главный дом, 1886; ко­нюш­ня), Тинь­ко­вых в селе Баш­ка­то­во (жи­лой дом, цер­ковь в честь Толг­ской ико­ны Божи­ей Ма­те­ри), Пле­щее­вых в селе Боль­шая Чернь (фли­гель, 2 зда­ния ко­ню­шен и др., 1896-1903 годы), бо­та­ни­ка В.Н. Хит­ро­во́ в селе Му­ра­то­во (жи­лой дом начала XX века) и др.; толь­ко пар­ки со­хра­ни­лись от уса­деб А.А. Фе­та в ме­ст­но­сти Сте­па­нов­ка (при­об­ре­те­но пи­са­те­лем в 1860 году) и графа Н.Д. Ос­тен-Са­ке­на в селе Стар­це­во.

В ду­хе нео­го­ти­ки по­строе­ны: зда­ние са­хар­но­го за­во­да В.П. Охот­ни­ко­ва в селе Яков­ка (Со­снов­ка; так называемый Охот­ни­ков за­мок, 1864), кон­ный за­вод В.Н. Те­ле­ги­на в селе Кру­тое (1872-1882 годы), дом Ф.Ф. По­хва­лин­ско­го в Ор­ле (1893-1895 годы, архитектор С.Н. По­пов, ра­зо­бран в 1944 году). Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры: железнодорожный во­кзал в Мцен­ске (1868), 5-этаж­ная му­ко­моль­ная мель­ни­ца куп­цов Ада­мо­вых в селе Ус­пен­ское (1873); вет­ря­ная мель­ни­ца в селе Лес­ки (конец XIX - начало XX веков, ра­зо­бра­на в 1990-2000-е годы). В сти­ле мо­дерн по­строе­ны се­лек­ци­он­ный и ме­тео­ро­ло­гического кор­пу­са сельскохозяйственной стан­ции в послкее Ша­ти­ло­во (1896-1900 годы, архитектор П.Л. Ле­вин), зда­ние Северного бан­ка (архитектор А.А. Хи­мец), особ­няк Л.И. Пу­щи­на (1911, взо­рван в 2007 году; оба - в Ор­ле). В не­орус­ском сти­ле - усадь­ба В.Н. и Н.В. Те­ле­ги­ных «Со­фи­ев­ка» в селе Злынь с главным до­мом (1911, архитектор А.А. Хи­мец) и кон­ным за­во­дом (4 кор­пу­са ко­ню­шен, вет­ле­чеб­ни­ца, ип­по­дром, 8-гран­ная баш­ня- ко­ло­дец, все 1903-1911 годы; ны­не Злын­ский ко­не­за­вод).

По­сле 1917 года в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма в Ор­ле по­строе­ны: клуб за­во­да «Тек­маш» (1928-1930 годы, архитектор Л.Д. Лукья­нов), Дом ком­му­ны на Про­мыш­лен­ной площади (1932, не сохранился); в 1931 году за­ло­жен ор­лов­ский городской Дом куль­ту­ры (архитектор А.С. То­до­ров; пе­ре­стро­ен в 1954-1958 годах, архитектор В.В. Ов­чин­ни­ков). В сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма: ан­самбль При­вок­заль­ной площади со зда­ния­ми железнодорожного во­кза­ла (1949-1955 годы, архитектор С.А. Мхи­та­рян), Дом свя­зи (1950-1951 годы, ар­хи­тек­то­ры А.А. Зу­бин, С.С. Оже­гов, А.С. Му­равь­ёв) и другие по­строй­ки в Ор­ле. Сре­ди зда­ний 1970-1980-х годов - Дра­ма­тический ака­де­мический те­атр имени И.С. Тур­ге­не­ва в Ор­ле (1975, ар­хи­тек­то­ры Б.Е. Ме­зен­цев, М. Ма­де­ра-Га­лан и др.), Дом Со­ве­тов в Мцен­ске (1981, архитектор Ю.В. Ко­зы­рев).

В 1930-1980-е годы раз­ру­ше­ны многие па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры, осо­бен­но цер­ков­ной; в Бол­хо­ве сне­се­но бо­лее по­ло­ви­ны церк­вей, в Лив­нах - около 70%, в Дмит­ров­ске и Кро­мах - все, кро­ме од­ной в ка­ж­дом го­ро­де. С 1990-х годов вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся мо­на­сты­ри: Ус­пен­ский муж­ской в Ор­ле (ос­но­ван в 1680 году; уп­разд­нён в 1819 году, воз­ро­ж­дён в 1996 году; Ус­пен­ская церковь, 1999-2002 годы, архитектор М.Б. Ско­ро­бо­га­тов), Вве­ден­ский жен­ский в Ор­ле (ос­но­ван в 1686 году, за­крыт в 1923 году, воз­ро­ж­дён в 1995 году). По­строе­ны но­вые церк­ви: Святителя Ни­ко­лая в поселке Хо­ты­нец (1995-1998 годы), Ус­пен­ская в селе Ус­пен­ское (1995-2000 годы), Вос­кре­сен­ская в Ор­ле (1997-2001 годы), Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в поселке Колп­на, Святого Пан­те­леи­мо­на в селе Пле­щее­во (2003-2007 годы, все - архитектор Ско­ро­бо­га­тов), Ка­зан­ская в селе От­ра­дин­ское (2003-2009 годы), в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов» в деревне Алёш­ня (2004-2008 годы), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Ма­ло­ар­хан­гель­ске (2005), По­кров­ская в поселке По­кров­ское, Воз­не­сен­ская в поселке Зми­ёв­ка, Бо­го­яв­лен­ская в поселке За­ле­гощь (2-я половина 2000-х годов), Тро­иц­кая в селе Но­во­дмит­ров­ка (2007-2009 годы, архитектор Г.Ф. Сен­чук), Ка­зан­ская в деревне Яков­ле­во (2007-2012 годы) и др.; де­ревянные шат­ро­вые в поселке Стре­лец­кий (2006-2009 годы), в селе Кор­сунь (2007). С 2009 года обу­ст­раи­вает­ся скит во имя священномученника Ио­ан­на Кук­ши в деревне Фро­лов­ка (Вос­кре­сен­ская церковь, 2009-2012 годы).

Изо­бра­зительное искусство на тер­ри­то­рии Орловской области испытывало влия­ни­е со­сед­них ре­гио­нов. С XVII-XVIII веков раз­ви­ва­лась де­ревянная резь­ба (об­раз Ни­ко­лы Мо­жай­ско­го из Ни­ко­ло-Гон­чар­ной церкви в Бол­хо­ве, XVII-XVIII века, Ор­лов­ский крае­ведческий му­зей), в XIX веке по­яви­лось ме­ст­ное ико­но­пи­са­ние (мас­тер­ская при ар­хие­рей­ском до­ме в Ор­ле, художник - ие­ро­мо­нах Ири­нарх Ор­лов­ский). Во 2-й половине XIX - начале XX веков ра­бо­та­ли жи­во­пис­цы В.Г. Шварц, А.Д. Ли­тов­чен­ко, Г.Г. Мя­со­едов, Р.К. Жу­ков­ский, С.А. Ви­но­гра­дов, в 1-й половине XX века - Н.И. Струн­ни­ков, К.С. Ан­д­ро­сов, Н.Н. Мо­рев­ский, сце­но­граф В.А. Шес­та­ков; с 1950-х годов - В.А. Дуд­чен­ко, Л.И. Кур­на­ков (па­мят­ник «Боль­шая пи­ра­ми­да» в селе Крив­цо­во, 1970), А.И. Кур­на­ков (дио­ра­ма в му­зее «Ор­лов­ская на­сту­па­тель­ная опе­ра­ция» в Ор­ле, 1983). Сре­ди ху­дож­ни­ков 1960-1970-х годов - М.С. Хаб­лен­ко, К.В. и Л.Н. Бы­лин­ко, И.Г. Сте­па­нов, сце­но­гра­фы А.Г. Но­ви­ков, М.А. Рох­лин, скульп­тор В.П. Ба­са­рёв, так­же В.В. Ани­си­мов, Н.А. Бо­ро­дин, Э.И. Га­лак­тио­нов, С.Я. Дё­мин, Г.Д. Кал­ма­хелид­зе, Н.И. Рым­шин, Н.Я. Си­ла­ев, М.А. Шу­ра­ев. Раз­ви­то кру­же­во­пле­те­ние (ма­ну­фак­ту­ра Про­та­со­вой близ Мцен­ска, XIX век; шко­ла кру­жев­ниц княжны А.Д. Те­ни­ше­вой, от­кры­та в 1899 году), вы­шив­ка (фаб­ри­ка в деревне Дом­ни­но), про­изводство шер­стя­ных без­вор­со­вых ков­ров (фаб­ри­ка в селе Зо­ло­та­рё­во).

Му­зы­ка

Ос­но­ва музыкального фольк­ло­ра Орловской области - за­пад­но-, цен­траль­но- и юж­но­рус­ская тра­ди­ции. Сре­ди ве­ду­щих фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов: Спас­ско-Лу­то­ви­нов­ский народный хор (1950), ан­самбль деревни Чи­чи­ри­но За­ле­го­щен­ско­го района (1957), «Ли­вен­ские гар­мош­ки» (Лив­ны, 1964), «Ка­ли­но­вый са­док» (село Иль­ин­ское Хо­ты­нец­ко­го района, 1991), ан­самбль села За­душ­ное Но­во­силь­ско­го района (2000), ан­самбль русской пес­ни «Мцен­ские зо­ри» (Мценск).

В ча­ст­ном пуб­лич­ном те­ат­ре графа С.М. Ка­мен­ско­го в Ор­ле (от­крыт в 1815 году), на­ря­ду с дра­ма­тич.ескими спек­так­ля­ми, ста­ви­лись опе­ры и ба­ле­ты. С начала 1860-х годов в Ор­лов­ской губернии ак­тив­но раз­ви­ва­лась музыкально-кон­церт­ная жизнь, её цен­тра­ми ста­ли соз­дан­ные в 1861 году в Ор­ле музыкальный ма­га­зин В.Ф. Ген­че­ля и Фи­лар­мо­ническое общество (пред­ше­ст­вен­ник современной Фи­лар­мо­нии). В 1877-1917 годах ра­бо­та­ло Ор­лов­ское отделение ИРМО; в Ор­ле, Лив­нах га­ст­ро­ли­ро­ва­ли Н.Г. Ру­бин­штейн и другие му­зы­кан­ты из Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га. От­кры­тые в 1877 году музыкальные клас­сы (училище) Ор­лов­ско­го от­де­ле­ния ИРМО - од­но из ста­рей­ших музыкальных учеб­ных за­ве­де­ний российской про­вин­ции. В конце XIX - начале XX веков в Ор­ле про­во­ди­лись ор­ган­ные кон­цер­ты в лю­те­ран­ской церк­ви (ор­ган фир­мы «Walcker» был ус­та­нов­лен в 1891 году; не сохрнился) и кос­тё­ле (ор­ган не сохранился). Зна­чительный вклад в раз­ви­тие музыкальной куль­ту­ры Орловской области в конце XIX - начале XX веков вне­сли скри­пач А.Ф. Арендс, пиа­нист А.И. Гал­ли, вио­лон­че­лист и ди­ри­жёр Н.Н. Кед­рин, ор­га­нист А.Ф. Мо­ро­зов. В 1898 году бы­ли от­кры­ты музыкальные клас­сы А.Б. Гав­рон­ско­го. С начала 1900-х годов до 1921 года в Ор­ле ра­бо­та­ло мно­го чешских музы­кан­тов, сре­ди ко­то­рых - скри­пач Ф.В. Зи­ка; вы­сту­пал струн­ный квар­тет.

В 1919 году бывшие музыкальные клас­сы ИРМО в Ор­ле пре­об­ра­зо­ва­ны в Про­ле­тар­скую конс., за­тем в муз. тех­ни­кум, ко­то­рый в 1932 раз­де­лил­ся на тех­ни­кум (с 1944 года Об­ла­ст­ное музыкальное училище, с 2007 года кол­ледж; при нём - Му­зей ис­то­рии музыкальной куль­ту­ры Ор­лов­ско­го края, 2002) и шко­лу (ны­не музыкальная шко­ла № 1 имени Вас.С. Ка­лин­ни­ко­ва, при ней - Му­зей Ка­лин­ни­ко­ва, 1966). Кон­церт­ная жизнь, с 1920 года под­чи­нён­ная Со­ра­би­су (Со­юз ра­бот­ни­ков ис­кусств), в 1920-1930-е годы бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на на раз­ви­тие музыкальной са­мо­дея­тель­но­сти. В 1933 году в Ор­ле про­ве­де­ны городская музыкальная ра­бо­чая кон­фе­рен­ция, городской «кон­курс мо­ло­дых да­ро­ва­ний». В 1939 году ос­но­ва­на Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния.

Ны­не функ­цио­ни­ру­ют (все в Ор­ле): Гу­бер­на­тор­ский сим­фо­нический ор­кестр (современный ста­тус и название с 2001 года), Гу­бер­на­тор­ский ка­мер­ный хор «ЛИК» (пер­во­на­чаль­но хор церкви Святого Ни­ко­лая в поселке Кро­мы, пе­ре­ве­дён в Орёл, с 1997 года му­ни­ци­паль­ный; современное название с 2004 года), Струн­ный квар­тет [2003; все в со­ста­ве Об­ла­ст­ной фи­лар­мо­нии (1939)]; Ор­лов­ский русский народный хор проф­сою­зов (1961), Хор об­ла­ст­но­го Цен­тра народного твор­че­ст­ва (с 1970 года при об­ла­ст­ном Хо­ро­вом обществе, современное название с 1992 года). В Ор­ле про­хо­дит От­кры­тый ре­гио­наль­ный кон­курс пиа­ни­стов (с 1997 года) и во­ка­ли­стов (с 2005 года) имени Вас.С. Ка­лин­ни­ко­ва (с 2010 года меж­ду­на­род­ный). Фес­ти­ва­ли: в Ор­ле - «Ро­ж­де­ст­вен­ские музыкальные ве­че­ра» (об­ла­ст­ной, с 1999 года еже­год­ный), «Ор­лов­ская музыкальная осень» (ре­гио­наль­ный, с 2003 года, еже­год­ный), ме­ж­ду­народный пе­ре­движ­ной «Джа­зо­вая про­вин­ция» (2011); в деревне Жуд­рё Хо­ты­нец­ко­го района - «Тро­иц­кие хо­ро­во­ды в Ор­лов­ском По­ле­сье» (с 1999 года; пер­во­на­чаль­но об­ла­ст­ной, ны­не ме­ж­ду­на­род­ный).

Те­атр

Те­ат­раль­ная жизнь со­сре­до­то­че­на в об­ла­ст­ном цен­тре. Ста­рей­ший на тер­ри­то­рии об­лас­ти Ор­лов­ский дра­ма­тический те­атр ве­дёт свою ис­то­рию от кре­по­ст­ной труп­пы гра­фа С.М. Ка­мен­ско­го. Те­атр от­крыл­ся в 1815 году. Здесь иг­ра­ла та­лант­ли­вая кре­по­ст­ная ак­три­са С. Кузь­ми­на, чья судь­ба по­слу­жи­ла сю­жет­ной ос­но­вой по­вес­ти А.И. Гер­це­на «Со­ро­ка-во­ров­ка». На­чи­ная с 1843 года в го­ро­де ра­бо­та­ли различные ан­тре­пре­нё­ры. В 1862 году вы­строе­но ка­мен­ное те­ат­раль­ное зда­ние. На сце­не те­ат­ра ра­бо­та­ли и га­ст­ро­ли­ро­ва­ли: М.С. Щеп­кин, П.С. Мо­ча­лов, Н.Х. Ры­ба­ков (смотри Ры­ба­ко­вы), П.А. Стре­пе­то­ва, М.Г. Са­ви­на, М.Н. Ер­мо­ло­ва, Г.Н. Фе­до­то­ва, М.М. Тар­ха­нов, А.И. Южин-Сум­ба­тов, П.Н. Ор­ле­нев; де­бю­ти­ро­ва­ли В.Н. Да­вы­дов и С.Л. Куз­не­цов. С 1936 года труп­па ста­ла по­сто­ян­ной, с 1949 года те­атр но­сит имя И.С. Тур­ге­не­ва, с 1996 года ака­де­ми­че­ский. В 1992 году от­крыт уни­каль­ный Му­зей ис­то­рии ор­лов­ской сце­ны с вос­соз­дан­ным в ми­ниа­тю­ре те­ат­ром гра­фа С.М. Ка­мен­ско­го. Ак­тё­ры и ре­жис­сё­ры (в раз­ные го­ды): О.А. Ка­рин­ская, Е.А. Кар­по­ва, Т.Д. Ку­че­рен­ко-Емель­я­но­ва, Е.В. Вель­ская, С.И. По­пов, Т.Е. По­по­ва, Б.А. Бо­ри­сов, С.П. Коз­лов, Л.Ю. Мои­се­ев, П.С. Во­робь­ёв, В.В. Ко­ва­лен­ко, В.А. Фро­лов, М.Н. Ко­ле­со­ва, Л.Н. Ма­ка­ро­ва, А.Н. Ма­ка­ров, А.А. Мои­сее­ва, Н.В. Алек­сее­ва, А.В. Мак­си­мов, В.В. Ми­ро­нов, Е.Е. Ши­ба­ев, Б.Н. Го­лу­биц­кий (художественный руководитель в 1987-2012 годах).

Дополнительная литература:

Пя­сец­кий Г.М. Ис­то­рия Ор­лов­ской епар­хии и опи­са­ние церк­вей, при­хо­дов и мо­на­сты­рей. Орел, 1899;

Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние церк­вей, при­хо­дов и мо­на­сты­рей Ор­лов­ской епар­хии. Орел, 1905. Т. 1;

Ни­коль­ская Т.Н. Куль­ту­ра пле­мен бас­сей­на Верх­ней Оки в I ты­ся­че­ле­тии н. э. М., 1959;

она же. Зем­ля вя­ти­чей. М., 1981;

она же. Го­ро­ди­ще Сло­бод­ка XII–XIII вв. М., 1987;

Ор­лов­ская об­ласть. Ис­то­ри­ко-эко­но­ми­че­ский очерк. 2-е изд. Ту­ла, 1977;

Плуж­ни­ков В.И. Объ­ем­ные ком­по­зи­ции куль­то­вых по­стро­ек Ор­лов­ской об­лас­ти // Па­мят­ни­ки рус­ской ар­хи­тек­ту­ры и мо­ну­мен­таль­но­го ис­кус­ст­ва. М., 1980;

Фе­до­ров С.И. Ар­хи­тек­тур­ные об­ра­зы Ор­лов­щи­ны. Ту­ла, 1982;

он же. За­пис­ки ар­хи­тек­то­ра. Ту­ла, 1987;

Ор­лов­ская об­ласть. Ка­та­лог па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры. М., 1985;

Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Рос­сии. Ор­лов­ская об­ласть. М., 1992;

Мое Лу­ко­мо­рье: Куль­ту­ра и ис­кус­ст­во Ор­лов­ской об­лас­ти. Орел, 1997;

При­род­ные бо­гат­ст­ва Ор­лов­ско­го края. Орел, 1997;

Ро­ма­шов В.М., Не­де­лин В.М. Ар­хи­тек­тур­ные древ­но­сти Ор­лов­щи­ны. Орел, 1998–2009. Кн. 1–2;

Гео­гра­фия Ор­лов­ской об­лас­ти. Орел, 1999; Ат­лас Ор­лов­ской об­лас­ти. М., 2000;

Ти­хий В.И. Эко­но­ми­че­ская и со­ци­аль­ная гео­гра­фия Ор­лов­ской об­лас­ти. Орел, 2000;

Не­де­лин В.М. Мо­нар­хи­че­ские па­мят­ни­ки Ор­лов­ской зем­ли // Ар­хив на­сле­дия – 2000. М., 2001;

он же. Орел из­на­чаль­ный, XVI–XVIII вв. Орел, 2001;

он же. Бол­хов во вто­рой по­ло­ви­не XVI – на­ча­ле XX вв. // Ар­хи­тек­тур­ное на­след­ст­во. М., 2010. Вып. 53;

Ор­лов­ские ху­дож­ни­ки на ру­бе­же ве­ков: 1939–1999. Аль­бом. Орел, 2001;

Хо­ло­до­ва Е.В. Зод­чие Кур­ско­го края XVII–XXI вв. Курск, 2003;

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды Ор­лов­ской об­лас­ти в 2003 г. Док­лад. Орел, 2004;

Ко­мо­ва М.А. Офи­ци­аль­ная цер­ков­ная жи­во­пись и ико­но­пис­ное де­ло в Ор­ле в 19 в. на ос­но­ве пись­мен­ных ис­точ­ни­ков // Ор­лов­ский гос. уни­вер­си­тет. Уче­ные за­пис­ки. 2005. Т. 3. Вып. 3;

Вла­сов В.А. Ор­лов­ские эс­ки­зы. Орел, 2006;

Крас­но­ще­ко­ва С.Д., Крас­ниц­кий Л.Н. Ар­хео­ло­гия Ор­лов­ской об­лас­ти. Орел, 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)