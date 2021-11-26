ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена в центре Европейской части России. Входит в Центральный федеральный округ. Площадь 24,7 тысяч км2. Население 775,8 тысяч человек (2013; 929,0 тысяч человек в 1959 году; 890,6 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Орёл. Административно-территориальное деление: 24 района, 7 городов, 13 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом (Основным законом) Орловской области (1996). Государственная власть в области осуществляют: законодательный (представительный) орган государственной власти, высшее должностное лицо области, высший исполнительный орган государственной власти, иные органы исполнительной власти в соответствии с законом области. Высший и единственный законодательный (представительный) орган государственной области - Орловский областной Совет народных депутатов. Он состоит из 50 депутатов, избираемых населением на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; при этом 25 депутатов избираются по одномандатным округам (1 округ - 1 депутат) и 25 депутатов - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Депутаты областного Совета работают на профессиональной постоянной или непостоянной основе. Количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, определяется законом области. Губернатор - высшее должностное лицо области. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории Орловской области. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам установлены Федеральным законом (2012) и уставом области. Губернатор является председателем областного правительства - высшего органа исполнительной власти области. Органы исполнительной власти формируются правительством.
Природа
Рельеф. Орловская область расположена в центральной части Среднерусской возвышенности и занимает северную часть Орловско-Курского плато. Высота до 282 м (на северо-востоке) - наибольшая в области. Поверхность представляет собой сильно всхолмлённую равнину, расчленённую долинами рек. Широко развиты овражно-балочные формы рельефа, площадь которых занимает 15% территории Орловской области и продолжает увеличиваться. Наиболее поражены оврагами центральные районы области. Оползневые формы рельефа встречаются в местах близкого залегания к дневной поверхности водоупорных глин. В северо-восточной и восточной частях, в районах распространения известняков и мергелей, развиты карстовые формы, представленные чаще всего воронками и понорами.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Орловской области находится на северном склоне Воронежской антеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы. Глубина залегания архейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента менее 1 км. Осадочный чехол сложен верхнедевонскими и нижнекаменноугольными терригенно-карбонатными отложениями, среднеюрскими и широко распространёнными меловыми, главным образом карбонатными, породами (писчий мел, известняки, мергели), эоценовыми и неогеновыми терригенными осадками (на юго-востоке и юго-западе). Покров рыхлых четвертичных отложений на водоразделах представлен элювиально-делювиальными образованиями, в долинах рек - аллювиальными наносами. В северной части развиты ледниковые и водно-ледниковые отложения среднеплейстоценового днепровского оледенения.
Недра Орловской области бедны полезными ископаемыми. Юго-западная часть области расположена в пределах железорудного бассейна Курская магнитная аномалия, наиболее важное месторождение - Новоялтинское, перспективными являются Воронецкое и Орловское месторождения. Имеются месторождения тугоплавких глин (Малоархангельское II), минеральных красок (Бутырское), цементных известняков и глинистых пород (Зареченское, Крутой Верх), строительных камней (Карповское, Рыбницкое, Мужиковское и др.), карбонатных пород для известкования почв (Болховское, Пискарёво-Карасёвское, Халчевское), карбонатных пород для производства строительной извести (Ливенское I, Ливенское II, Чапаевское), строительных песков, керамзитовых глин, сырья для производства минеральной ваты, кирпично-черепичного сырья, подземных пресных и минеральных вод. На территории Орловской области установлены проявления алмазов, титан-циркониевых песков, фосфатных пород, цеолитсодержащих и целестиновых пород и др.
Климат. На территории Орловской области климат умеренно континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средние температуры января от -8,7 °C на юго-западе до -10,2 °C на северо-востоке (в суровые зимы температура может опускаться до -44 °C, город Мценск, 1940), июля от 18,6 °C на северо-западе до 19,0 °C на юго-востоке. Годовая сумма осадков на севере составляет 600 мм, на юго-востоке - 500 мм. В летний период выпадает 70% от их годовой суммы. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале декабря и держится в среднем 125 дней, его максимальная высота 70 см. Продолжительность вегетационного периода 175-185 дней.
Внутренние воды. В пределах Орловской области расположены водоразделы трёх крупных рек Восточной Европы - Волги, Днепра и Дона. Бассейну реки Ока (приток Волги) принадлежит 1377 рек и ручьёв, из них наиболее крупные притоки - Зуша, Оптуха, Рыбница, Нугрь, Неполодь, Орлик, Цон, Крома; бассейну Дона (река Сосна и её притоки) - 529, бассейну Десны - приток Днепра (реки Навля, Неруса и их притоки) - 195. Для рек характерно высокое половодье, низкая летняя и зимняя межень и повышенный сток в осенний период. На реках, протекающих в местах значительного распространения карста, наблюдается уменьшение доли поверхностного и увеличение доли подземного стока.
Почвы, растительный и животный мир. Территория Орловской области расположена в лесостепной зоне. Почвы - переходные от дерново-подзолистых в западной части к чернозёмам в юго-восточной, отличаются большой пестротой. Дерново-подзолистые почвы (1,6% от общей площади) приурочены к зандровым песчаным равнинам, серые лесные почвы (46,3%) занимают водораздельные пространства западной и центральной частей области. Выщелоченные и оподзоленные чернозёмы (42,2%) развиты в юго-восточной части, фрагментарно встречаясь в центральных районах. Они отличаются большой мощностью гумусового горизонта (до 120 см) и высоким содержанием гумуса до 6%. Также распространены лугово-чернозёмные и аллювиальные почвы, занимающие надпойменные террасы и поймы рек Ока, Зуша, Сосна.
Леса (9% территории) представлены в основном дубравами, ясенниками, липняками. По берегам рек произрастают ольшаники. Естественная степная растительность сохранилась фрагментарно на территориях, непригодных для пахоты и выпаса (крутые склоны балок и оврагов), и представлена чабрецом, ковылём, осокой низкой, лапчаткой донской, астрой ромашковой и др. Современная флора Орловской области насчитывает около 1200 видов цветковых и споровых растений. Более 20 редких и исчезающих видов внесены в Красную книгу РФ.
В Орловской области встречаются 64 вида млекопитающих, около 200 видов гнездящихся птиц, 11 видов земноводных, около 300 видов беспозвоночных животных. Фауна характеризуется смешением типично лесных (глухарь, белка, лесная куница, лось, выдра, косуля, кабан и др.), типично степных (крапчатый суслик, полевой жаворонок, тушканчик, степной хорь и др.) и мигрирующих животных, использующих как лесные, так и степные местообитания. В Красную книгу РФ внесены многие представители орнитофауны - орёл-беркут, орёл-змееяд, чёрный коршун, сокол-балабан, филин, серая неясыть и др.
Состояние и охрана окружающей среды. Основной экологической проблемой Орловской области является загрязнение атмосферного воздуха городов Орёл, Мценск, Ливны, поселка городского типа Долгое. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 95,9 тысяч тонн, в том числе от стационарных источников - 22,8 тысячи тонн, от автомобильного транспорта - 73,1 тысячи тонн (2010). Значительное количество выбросов происходит в электроэнергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве за счёт увеличения количества сжигаемого топлива. В общем загрязнении природных вод реки Ока значительная роль принадлежит сточным водам города Орёл; основные загрязняющие вещества - нефтепродукты, хлориды, сульфаты и др. Около 1/3 всех загрязняющих веществ поступает с территорий санитарно-неблагоустроенных населённых мест, сельскохозяйственных объектов и угодий, что вызывает сезонное ухудшение качества питьевой воды. В последние десятилетия отмечена резкая дегумификация плодородных почв, а также снижение в них питательных элементов - калия и фосфора.
На территории Орловской области - национальный парк Орловское Полесье, 25 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 6 - местного значения.
Население
96,1% населения Орловской области - русские; проживают также украинцы (1%) и др. (2010, перепись).
Численность населения сокращается (за 1995-2013 годы почти на 130 тысяч человек) главным образом из-за естественной убыли. Демографическая ситуация хуже, чем в среднем по РФ: характерна невысокая рождаемость (10,5 на 1000 жителей, 2011) при повышенном уровне смертности (16,3 на 1000 жителей); младенческая смертность 7,7 на 1000 живорождённых. В 1990-х годах наблюдался приток мигрантов (31 на 10 тысяч жителей в 1995 году), главным образом из республик бывшего СССР, однако он не компенсировал естественную убыль населения. В 2000-е годы приток мигрантов сменился оттоком населения, в основном из периферийных районов области. Доля женщин 54,9%. В возрастной структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,9%, старше трудоспособного возраста 26,1%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 69,5 года (мужчины - 63,2, женщины - 75,8 года). Средняя плотность населения 31,8 чел./км2. Доля городского населения 65,8% (2013; 61,9% в 1989). Крупнейший город - Орёл (318,1 тысяч человек, 2013; 41% населения области); другие крупные города (тысяч человек) - Ливны (49,3), Мценск (40,7).
Религия
Большинство верующих - православные. Зарегистрировано (на 1.11.2013 года) 155 православных религиозных организаций, принадлежащих Орловской и Ливенской епархии (образована в 1788 году как Орловская и Севская; в 1945-1994 годах Орловская и Брянская, современное название с 1994 года) РПЦ. Среди них 7 монастырей: 3 мужских [в том числе Успенский (основан во 2-й половине XVII века) в Орле и Свято-Духов (основан в XVIII веке) в селе Задушное Новосильского района] и 4 женских [в том числе Введенский (основан в 1686 году) в Орле и Троицкий Рождества Богородицы Оптин (основан в XV веке) близ города Болхов]. В Орловской области 25 протестантских организаций различных деноминаций [евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, пресвитериане, евангельские христиане (евангелисты), лютеране, методисты], 3 иудаистские, 3 мусульманские организации, 1 католическая организация, 1 организация свидетелей Иеговы.
Исторический очерк
Древнейшие археологические памятники на территории Орловской области относятся к верхнему палеолиту. Мезолит представлен иеневской культурой; неолит - деснинской культурой, памятниками круга ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности, среднеокской культурой (характерна накольчатая и накольчато-гребенчатая орнаментация керамики) и др. Наступление эпохи раннего металла и производящего хозяйства в регионе связано с расселением носителей шнуровой керамики культурно-исторической общности: известны наиболее восточные памятники среднеднепровской культуры (её сменила сосницкая культура), некоторые находки близки фатьяновской культуре. К бронзовому веку относятся также находки керамики, близкой катакомбной культуре, срубной культуре, абашевской культуре.
Памятники раннего железного века на северо-западе территории Орловской области относят к верхнеокской культуре, по ряду показателей близкой днепро-двинской культуре и юхновской культуре. Южная часть региона принадлежит кругу влияния скифской археологической культуры. В I веке н. э. на северо-западе региона появляются памятники типа Почеп, которые в III веке сменяют памятники типа Мощино, занимающие на территории Орловской области север и северо-запад. На юго-востоке региона к середине III - началу V веков относятся памятники киевской культуры или черняховской культуры. Дальнейшая судьба этого населения неясна, как и культурная принадлежность уникальной находки из Поршино (деревня Круглица, Урицкий район) середины V века [меч, пара обложенных золотой фольгой фибул со вставками, перстень].
В конце 1-го тысячелетия н. э. территория Орловской области входила в ареал роменской культуры, связываемой с группами восточно-славянских племён, здесь - в основном с южными группами вятичей. В западной части современной Орловской области находились поселения северян. В X-XI веках земли вятичей были подчинены Киеву, хотя они неоднократно оказывали неповиновение, вынуждавшее киевских князей совершать в регион карательные походы. Последний крупный поход осуществил переяславский князь Владимир Всеволодович Мономах в 1096 году, дойдя до племенного центра вятичей Корьдно (предположительно находился на территории современного Хотынецкого района Орловской области). В начале XII века началось активное распространение христианства. Деятельность миссионеров была сопряжена с опасностью, так, например, в 1113 году монах Киево-Печерского монастыря Иоанн Кукша убит вятичами недалеко от современного Мценска. В XII веке регион вошёл в состав Черниговского княжества. К древнейшим древне-русским городам относятся Болдыж (первое упоминание в 1146 году; связывается с городищем у деревни. Слободка Шаблыкинского района), Домагощ (1147; связывается с городищем у села Городище Болховского района), Мценск (1147), Спаш (Спас; 1147; связывается с городищем у села Спасское Орловского района), Кромы (1147, упомянуты в Воскресенской летописи), Новосиль. По мнению И.К. Фролова, древний Воротынск (первое упоминание в 1155 году), возможно, располагался на территории Орловской области (комплекс памятников у села Воротынцево Новосильского района). Многие города (Болдыж, Домагощ, Спаш и др.) были разорены во время монголо-татарского нашествия.
Во 2-й половине XIII - начале XVI веков бо́льшая часть современной Орловской области входила в состав Верховских княжеств, ставших с XIV века объектом борьбы между Великим княжеством Литовским (ВКЛ) и Московским великим княжеством. В 1423 году территория современной Орловской области разорена ханом Бараком. Постоянные набеги и войны вели регион к запустению, превращая его в часть т. н. Дикого поля. По Московскому перемирию 1503 года большая часть региона вошла в состав Русского государства, став его южным пограничьем. Через территорию современной Орловской области проходили дороги (шляхи) (главные - Муравский, Пахнутцев, Кальмиусский), по которым осуществлялись крымских ханов набеги. В 1521 году через неё прошли на Москву войска хана Мухаммед-Гирея I. 3-4.7.1555 года у деревни Судбищи (ныне село Судбище Новодеревеньковского района) состоялось крупное сражение, в котором русские войска под командованием И.В. Шереметева Большого разбили войско крымского хана Девлет-Гирея I, однако в ходе набега татары разграбили селения по реке Зуша. В 1570 году крымские татары разорили Новосиль и его окрестности, в 1571 году войска Девлет-Гирея I прошли через орловские земли на Москву, в 1595 году состоялся набег на Ливны. Для защиты границ строились новые, обновлялись и восстанавливались имевшиеся крепости, в том числе Болхов (1556), Орёл (1566), Ливны (1586), Кромы (1593).
В Смутное время города региона оказали поддержку Лжедмитрию I и Лжедмитрию II. Во время Болотникова восстания 1606-1607 годов горожане Орла, Ливен, Кром выступили на стороне восставших. Значительный урон землям современной Орловской области нанесла Речи Посполитой интервенция начала XVII века. В 1615 году под Орлом произошло сражение отряда князя Д.М. Пожарского с польскими войсками под командованием А.И. Лисовского. Дальнейшее хозяйственное освоение началось с середины XVII века, когда территория современной Орловской области была заселена служилыми людьми, развивались ремесленные и торговые слободы, формировалась аграрная экономическая специализация региона. В 1708-1727 годах территория региона входила в состав Киевской губернии, в 1727-1778 годах - Белгородской губернии. В 1778-1928 годах территория современной Орловской области составляла Орловскую губернию (до 1796 года Орловское наместничество; за исключением Новосильского уезда, входившего в Тульскую губернию). В 1928-1937 годах территория региона была разделена между Центральночернозёмной областью (1928-1934 годы) и выделившимися из неё Курской областью (1934-1937 годы) и Воронежской областью (1934-1937 годы), а также Западной областью (1929-1937 годы).
Орловская область образована 27.9.1937 года, в её состав вошло 25 районов Курской области, 5 районов Воронежской области и 29 районов Западной области. В Великую Отечественную войну, с октября 1941 по август 1943 года, территория Орловской области (за исключением Задонского и Краснинского районов) была оккупирована германскими войсками, хозяйству и культуре региона нанесён значительный ущерб. В декабре 1941 года, во время Московской битвы 1941-1942 годов, в ходе Елецкой операции освобождены Елецкий, Измалковский, Корсаковский, Краснозоренский, Новодеревеньковский и Становлянский районы, города Елец, Ливны и Новосиль. В феврале - марте 1942 года велись ожесточённые бои под Болховом, в районе деревни Кривцово. Окончательно Орловская область была освобождена в результате Орловской наступательной операции (12.7-18.8. 1943 года), составной части Курской битвы 1943 года, когда были освобождены Малоархангельск (18 июля), Мценск (20 июля), Змиёвка и Глазуновка (24-25 июля), Болхов (29 июля), Орёл (5 августа) и др. В различных районах Орловской области активно действовали партизанские отряды и подпольщики.
В 1944 году из состава Орловской области выделена Брянская область, ряд районов передан в состав Калужской и Курской областей, в 1954 году во вновь образованную Липецкую область передано 9 районов. Восстановление пром-сти и сельского хозяйства завершилось к началу 1950-х годов. Во 2-й половине XX века созданы крупные металлургические предприятия (Орловский сталепрокатный завод, Мценский завод алюминиевого литья, Мценский завод цветных металлов и сплавов), объекты машиностроения (производство технологического оборудования для текстильной, обувной, стекольной, пищевой промышленности, сельского хозяйства и др.). Орловская область заняла одно из ведущих мест в России по производству зерновых культур; введены в эксплуатацию крупные животноводческие хозяйства. В апреле 1986 года территория Орловской области подверглась радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Хозяйство
Орловская область входит в Центральный экономический район, является индустриально-аграрным регионом. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) более чем вдвое превышает объём сельскохозяйственной продукции (2011). На долю области приходится около 1/5 российского объёма производства центробежных насосов, одноковшовых фронтальных самоходных погрузчиков, керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен; Орловская область также выделяется объёмами производства машин для городского и коммунального хозяйства, молочных сгущённых продуктов.
Структура ВРП по видам экономической деятельности (2010, %): обрабатывающие производства 20,4, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 16,5, транспорт и связь 15,1, сельское и лесное хозяйство 12,7, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 8,8, образование 6,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,2, строительство 4,1, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,3, здравоохранение и социальные услуги 4,1, другие виды деятельности 2,3. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 72,0, муниципальная 11,8, государственная 7,4, общественных и религиозных организаций (объединений) 5,1, прочие формы собственности 3,6.
Экономически активное население 407,0 тысяч человек (2011), из них 96,5% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%):оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 17,7, сельское и лесное хозяйство 17,6, обрабатывающие производства 15,5, образование 9,6, здравоохранение и социальные услуги 6,6, транспорт и связь 6,6, строительство 5,8, операции с недвижимым имуществом 5,0, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 4,0, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,5, другие виды деятельности 9,1. Уровень безработицы 6,3%. Денежные доходы на душу населения 14,8 тысяч рублей в месяц (2011; 71,4% от среднего по РФ); 14,5% населения Орловской области имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность. Объём промышленной продукции 80,3 миллиардов рублей (2011); из них 82,75% приходится на обрабатывающие производства, 17,0% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,25% - на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевая промышленность 32,2, машиностроение 32,0, металлургическое производство, металлообработка 16,8, производство стройматериалов 10,5, лёгкая 2,1, химическая промышленность 1,9, другие отрасли 4,5.
Крупнейший производитель электроэнергии области - Орловская ТЭЦ (филиал компании «Квадра»; установленная мощность 330 МВт) обеспечивает около 40% потребности области в электроэнергии и около 70% потребности города Орёл в тепловой энергии.
Основная специализация металлургических предприятий - переработка цветных металлов, производство проката, метизов, сварочных материалов. Ведущие предприятия: в Мценске - литейный завод (главным образом алюминиевое и чугунное литьё для нужд автомобилестроительных заводов, предприятий компании РЖД, художественное чугунное литьё), металлургическая компания «Латуни» (в составе холдинга «Втормет»; переработка вторичного сырья цветных металлов, производство литейных латуни и бронзы), «Мценскпрокат» (литейное производство, прокат изделий из цветных металлов и сплавов на их основе), «Мценский Вторцветмет» (переработка вторичного сырья цветных металлов), «Межгосметиз-Мценск» (в составе американской компании «Lincoln Electric»; сварочные материалы: электроды общего и специального назначения, сварочные проволоки, в том числе омеднённые, нержавеющая); в Орле - структурные подразделения компании «Северсталь-метиз» по выпуску крепёжных изделий, сварочных материалов, изделий из проволоки, а также промышленная компания «Сетчатые изделия».
Основная продукция машиностроения - дорожно-строительная, коммунальная и противопожарная техника, промышленное оборудование, насосы. Ведущие предприятия: в городе Орёл - ряд заводов по производству дорожно-строительной, сельскохозяйственной техники, различного промышленного, диагностического оборудования, электротехнической, электронной продукции; в городе Мценск - завод коммунального машиностроения «Коммаш» (крупный производитель коммунальной и дорожной техники); в городе Ливны - «ГМС Насосы» (бывший «Ливгидромаш»; насосы и насосное оборудование для нефтедобывающей, нефтехимической, пищевой промышленности, электроэнергетики и других отраслей хозяйства) и «Ливнынасос» (электронасосные агрегаты с погружным электродвигателем) (оба - в составе дивизиона «Промышленные насосы» «Группы ГМС»), завод противопожарного машиностроения (пожарно-техническая продукция, в том числе автоцистерны на шасси ЗИЛ, насосное оборудование), «Автоагрегат» (крупное производство фильтров и фильтрующих элементов очистки масла, топлива и воздуха для авто- и мототехники).
Развито также производство стройматериалов (главным образом керамическая плитка, железо-бетонные конструкции, кирпич), полиэтиленовых труб, резинотехнических изделий (медицинского, санитарно-гигиенического и технического назначения), продукции фармацевтической (инсулин) и лёгкой промышленности (чулочно-носочные, трикотажные изделия, женская одежда) (большая часть производственных мощностей - в городе Орёл), а также производство изделий народных художественных промыслов (фабрики в Ливенском, Мценском, Новосильском и Орловском районах). Действует предприятие по огранке алмазов (структурное подразделение компании АЛРОСА в городе Орёл).
В пищевой промышленности наиболее важное значение имеют сахарная, мукомольная, молочная подотрасли. Крупные предприятия: по производству сахара - комбинат в селе Отрадинское Мценского района (в составе группы «Разгуляй»), заводы в городе Ливны, посёлках городского типа Колпна, Залегощь; муки - комбинаты в городах Орёл, Ливны, Болхов; молочной продукции - комбинат группы компаний «Danone», завод компании «Милини» (оба - в городе Орёл), молочно-консервный завод в поселке городского типа Верховье, комплекс по производству молока «Сабурово» в Орловском районе, сыродельный завод в городе Ливны. Ведущие производители ликёро-водочной продукции - завод «Орловский Кристалл», Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость», предприятие «Этанол» (город Ливны); безалкогольных напитков - филиал компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в городе Орёл.
Крупные промышленные центры: Орёл, Ливны, Мценск.
Внешнеторговый оборот Орловской области 465,5 миллионов долларов США (2011), в том числе экспорт 117,3 миллионов долларов. Экспортируются (% от стоимости): машины, оборудование (55,0), продовольствие и сельскохозяйственное сырьё (35,9), металлы и изделия из них (8,4). Импортируются (% от стоимости) машины, оборудование и транспортные средства (44,1), продукция химической промышленности (26,4), продовольствие и сельскохозяйственное сырьё (18,9), металлургическая продукция (8,4).
Сельское хозяйство. Стоимость сельскохозяйственной продукции 36,6 миллиардов рублей (2011), на долю растениеводства приходится около 70%. Сельскохозяйственные угодья составляют около 71,0% территории области, из них пашня - 82,6%. Выращивают (% от посевной площади) зерновые (70,6), кормовые (13,4), технические культуры (12,6; сахарная свёкла, гречиха, рапс), картофель и овощи (3,4). Животноводство специализируется на мясо-молочном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве; разводят также лошадей, овец и коз. Большая часть сельскохозяйственных угодий (свыше 80%) относится к землям сельскохозяйственных организаций, около 15% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств, около 5% земель находится в личном пользовании граждан. Преобладающая часть зерна (около 82%, 2011), практически все семена подсолнечника, около 60% молока производятся сельскохозяйственными организациями, около 85% картофеля и овощей - в хозяйствах населения.
Сфера услуг. Область располагает высоким потенциалом для развития культурно-познавательного туризма. Среди достопримечательностей - Гос. ударственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Мценский район, село Спасское-Лутовиново), национальный парк Орловское Полесье (на территории Знаменского и Хотынецкого районов; включает в том числе Литературно-краеведческий музей «Тургеневское Полесье» в селе Ильинское, зоовольерный комплекс в поселке Жудерский, городище Хотимль-Кузмёнково XI-XII веков), ряд архитектурных памятников в городах Ливны, Мценск, Болхов. Разработан ряд туристических маршрутов: Орёл - национальный парк Орловское Полесье; Орёл - Мценск - Спасское-Лутовиново; Орёл - Болхов.
Транспорт. Длина железных дорог 596 км (2011). Основная железнодорожная линия Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - Харьков (Украина) - Симферополь; действует ряд однопутных неэлектрифицированных линий, в тосм числе Орёл - Брянск, Орёл - Елец (Липецкая область) с ответвлением до города Ливны и поселка городского типа Долгое. Длина автодорог с твёрдым покрытием 5,8 тысяч км. По территории области проходит участок федеральной автотрассы «Крым» (Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - граница с Украиной). Через Орловскую область проходят магистральный нефтепровод «Дружба», газопровод Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) - Помары (Республика Марий Эл) - Ужгород (Украина). Аэропорт Орёл-Южный (законсервирован, 2013).
Здравоохранение
В Орловской области на 10 тысяч жителей приходится врачей 35,6, лиц среднего медицинского персонала 102,8 (2009). Медицинскую помощь оказывают 62 лечебно-профилактических учреждения (в том числе 45 - стационарную), 461 фельдшерско-акушерский пункт (доврачебную помощь сельскому населению), 1 станция скорой помощи города Орёл и 20 отделений, входящих в состав центральных районных больниц (2009). В системе ОМС работают 53 лечебно-профилактических учреждения (2009). Общая заболеваемость взрослого населения на 1 тысячу жителей составляет 1552,3 случая; заболеваемость туберкулёзом - 56,1, ВИЧ-инфекцией - 12,9, алкоголизмом - 1619,3 на 100 тысяч жителей (2009). Наиболее распространены болезни системы кровообращения - 19,4% (2009). Общая смертность составляет 16,6 случая на 1 тысячу жителей (болезни системы кровообращения - 63,8%, злокачественные новообразования - 13,8%, несчастные случаи, травмы и отравления - 9,9%, болезни органов пищеварения - 4,3%; органов дыхания - 3,7%) (2009). Санаторий «Дубрава».
Образование
Учреждения науки и культуры. В области функционируют (2013) 215 дошкольных учреждений (30,1 тысяч воспитанников), 489 общеобразовательных учебных заведений (71,6 тысяч учащихся), 20 учреждений начального профессионального образования (7,9 тысяч учащихся), 22 учреждения среднего профессионального образования (12 тысяч студентов), 7 вузов (43,2 тысяч студентов), 16 музеев (включая филиалы), 400 библиотек. Главные вузы, научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Орле. Действуют также: ВНИИ зернобобовых и крупяных культур РАСХН (поселок Стрелецкий), ВНИИ селекции плодовых культур РАСХН (деревня Жилина), филиалы Государственного университета - учебно-научно- производственного комплекса в Мценске и Ливнах. Краеведческий музей имени Г.Ф. Соловьёва (1919), Художественная галерея (1999) - в Мценске, Краеведческий музей (1918) в Ливнах. Историко-этнографический музей в городе Дмитровск, в селе Спасское-Лутовиново - Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева (1922).
Средства массовой информации
Старейшая газета области - «Орловский вестник» (город Орёл; издавалась в 1873-1918 годах, в 1889-1892 годах в газете работал И.А. Бунин; в 1991 году возобновлена, выходит 1 раз в неделю, тираж 6 тысяч экземпляров). Ведущее областное издание - газета «Орловская правда» (город Орёл; с 1917 года, 4 раза в неделю, 10 тысяч экземпляров). Районные и городские газеты: «Наше время» (Верховский район; с 1931 года, еженедельно, 4,3 тысячи экземпляров), «Приокская нива» (Глазуновский район; с 1934 года, еженедельно, 2,6 тысячи экземпляров), «Авангард» (Дмитровский район; с 1918 года, еженедельно, 2 тысячи экземпляров), «Знамя труда» (Должанский район; с 1931 года, еженедельно, 3,6 тысячи экземпляров), «Маяк» (Залегощенский район; с 1935 года, 1 раз в 2 недели, 3,3 тысячи экземпляров), «За изобилие» (Колпнянский район; с 1932 года, еженедельно, 4 тысячи экземпляров), «Восход» (Корсаковский район; с 1935 года, еженедельно, 1,3 тысячи экземпляров), «Звезда» (Малоархангельский район; с 1918 года, еженедельно, 2,2 тысячи экземпляров), «Мценский край» (город Мценск и Мценский район; с 1917 года, 3 раза в 2 недели, 8,1 тысяч экземпляров), «Вперёд» (Сосковский район; с 1935 года, еженедельно, 1,7 тысяч экземпляров), «Сельские зори» (Троснянский район; с 1935 года, еженедельно, 2,4 тысячи экземпляров), «Трибуна хлебороба» (Хотынецкий район; с 1940 года, еженедельно, 1,7 тысячи экземпляров), «Шаблыкинский вестник» (Шаблыкинский район; с 1932 года, еженедельно, 1,6 тысячи экземпляров) и др. Радио с 1920-х годов, телевидение с 1959 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Орёл», телерадиокомпании «Истоки», «Зенит» и др.
Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие произведения искусства на территории Орловской области - орнаментированная керамика (с неолита), мелкая глиняная пластика, ряд изделий из кости, металлов (в основном украшения) от бронзового века до раннего Средневековья, в том числе вещи круга восточноевропейских выемчатых эмалей, пара полихромных фибул восточно-германского круга V века из Поршино и др. С включением региона в состав Древне-русского государства (Черниговское княжество) и началом православной миссии, возглавленной в 1113 году монахом Киево-Печерского монастыря священомученником Иоанном Кукшей, появляются произведения христианского искусства (глиняная иконка Иисуса Христа из городища в деревне Слободка Шаблыкинского района, середина XII - начало XIII веков, Орловский краеведческий музей). Сохранились валы городищ (от раннего железного века до Средневековья), расположенных преимущественно на берегах рек Ока, Цон, Неполодь, Зуша, Нугрь; фрагменты оборонительной линии Кромы - Ливны (XVI век). С XVI века активизировалось монастырское и храмовое строительство. Возведены деревянные Троицкий собор в Ливнах (1586, сожжён в 1618 году), Успенский собор в Кромах (1594, сгорел в 1605 году). После Смутного времени основаны новые и возобновлены старые обители (в том числе Кромский Троицкий мужской монастырь, основан около 1629 года, упразднён к середине XVIII века; Николаевский женский монастырь в Ливнах, упразднён в 1766 году), отстроена деревянная 20-башенная крепость в Мценске (разрушена в середине XVII века). Среди несохранившихся деревянных построек - женский Ильинский монастырь в Новосиле (по одной из версий, основан во 2-й половине XII века вдовой князя Юрия Долгорукого греческой царевной Ольгой Комниной, упразднён в 1764 году).
Первые каменные храмы последней трети XVII - начала XVIII веков отражают стремление патриарха Никона к возврату 5-главия: 4-столпный 2-светный Троицкий собор (1668-1688 годы) Троицкого Оптина монастыря в Болхове (основан в XV веке, закрыт в 1923 году; возрождён в 2001 году), бесстолпные - Успенская церковь (освящена в 1667 году, перестроена с добавлением элементов нарышкинского барокко в конце XVII - начале XVIII веков; ныне Свято-Сергиевский собор) бывшего Свято-Успенского Сергиевского мужского монастыря в Ливнах (упоминается с 1592 года; обращён в приход в 1766 году), церковь Святых апостолов Петра и Павла с 2 рядами кокошников (1670-е годы; с 1694 года Введенская церковь) и Покровский собор (1695 - 1700-е годы; сохранились фрагменты стен и 3 апсиды) бывшего Петропавловского мужского монастыря в Мценске (основан в начале XVI века, закрыт в 1923 году), Троицкая церковь с выраженным вертикализмом четверика и декором в стиле нарышкинского барокко в Болхове (1708). По схеме «восьмерик на четверике» построены: церковь Рождества Христова (конец XVII - начало XVIII веков) бывшего Христорождественского женского монастыря в Болхове (основан в XVI веке, упразднён в 1764 году), Вознесенская церковь в духе нарышкинского барокко (1695 - около 1704 года; верх разрушен в 1938 году) бывшего Вознесенского женского монастыря в Мценске (основан в 1662 году, закрыт в 1764 году), Богоявленская церковь в Орле (начало XVIII века). В начале XVIII века также возведены: Введенская церковь (1703-1708 годы, разобрана в начале 1960-х годов) Введенского женского монастыря в Орле (основан в 1686 году, перенесён на современное место после пожара 1843 года), бесстолпная одноглавая церковь Святого Димитрия Солунского с 16 декоративными закомарами в селе Морево (1703-1711 годы). Самые ранние из сохранившихся на территории Орловской области надвратных церквей - Алексия Митрополита Христорождественского монастыря в Болхове (1701, перестроена на рубеже XIX-XX веков), 3-ярусная церковь-колокольня в честь Тихвинской иконы Божией Матери Свято-Успенского Сергиевского монастыря в Ливнах (1731-1734 годы, возобновлена после пожара 1753 года).
Влияние украинского барокко ощутимо в перекрытой восьмериком церкви Святого Димитрия Солунского в Дмитровске (1723-1725 годы). Под воздействием столичного барокко в 1740-е годы построены церкви: Вознесенская (1740, снесена в 1956 году) и Георгиевская в Болхове (1741-1746 годы), Знаменская в селе Домнино (около 1742 года, разрушена в 1969 году), 2-ярусная перекрытая восьмериком Троицкая в Орле (1743-1751 годы). В 1760-1770-е годы возведено свыше 10 церквей типа «восьмерик на четверике» - от простых с нерасчленёнными плоскостями стен (в селе Пеньшино), в том числе завершённых полукружиями (в селе Красное, Вознесенская с 2 апсидами в селе Малиново; Успенская в селе Шейно, 1764; Богоявленская в селе Бедьково, 1769), до украшенных пилястровыми портиками (в сёлах Киселёво, 1764, Воскресеновка, 1766-1769 годы). К этому типу принадлежит и барочный Троицкий собор (1754-1775 годы) Свято-Духова мужского монастыря в селе Задушное близ Новосиля (упоминается с 1637 оду). Деревянные церкви типа «восьмерик на четверике» не сохранились (Святителя Николая в селе Добрынь, 1760-е годы, и Рождества Богородицы в селе Волконск, 1769, разобраны в 1980-е годы). Под влиянием Андреевской церкви в Киеве построена 5-главая Воскресенская церковь в бывшей усадьбе В.И. Лопухина в селе Ретяжи (1765). Для архитектуры Орловской области 3-й четверти XVIII века характерны крестообразные в плане барочные церкви, в которых переход к восьмерику осуществляется с помощью тромпов: Вознесенская в селе Большое Тёплое, Троицкие в деревне Анохино (Щучье) и селе Шатилово (все 1760-1770-е годы), Святого Иоанна Предтечи на Крестительском кладбище в Орле (1774-1777 годы). По более простой схеме «четверик с сомкнутым сводом» построены другие барочные церкви: Знаменская в селе Знаменское (Знаменка; 1763), Троицкая в селе Льгов (1765), Архангела Михаила в селе Пирожково (1767), Казанская в селе Змиево (1768), нарядная Николо-Космодамианская в Болхове (1768-1774 годы, снесена в 1955 году).
В стиле, переходном от барокко к классицизму, возведены церкви: Троицкая в Мценске (1770-1777 годы; круглая в плане колокольня, 1841, и трапезная, обе - архитектор Д. Висконти), Рождества Богородицы в селе Сторожевое (1797); с глухим 5-главием на сомкнутом своде - в честь Ахтырской иконы Божией Матери (1773-1786 годы; 4-ярусная классицистическая колокольня, 1819-1823 годы) и Николо-Песковская (Ильинская, 1775-1790 годы) в Орле. По типу «восьмерик на четверике», но в стиле классицизма построены церкви: Казанская в селе Подчернёво (1799), Архангела Михаила в селе Коньшино (начало XIX века), Рождества Христова в селе Путимец (1803), Святого Иоанна Богослова в селе Платоново (1804), Святителя Николая в селе Навесное (1805), Георгиевская в селе Коротыш (1806). Церкви по типу «четверик с сомкнутым сводом»: 5-главая Николы Рыбного в Орле (1797, разобрана в 1930-е годы), Спаса Нерукотворного в селе Шумово (1809; барочный декор), Успенская с квадратной апсидой в селе Бобрики (начало XIX века). К редким храмам для Орловской области можно отнести крестообразную в плане 4-столпную Введенскую церковь в Болхове (1792-1800 годы), базиликальную 3-нефную Ильинскую церковь с узким высоким барабаном над алтарём в селе Богородское (1803). Среди ранних классицистических храмов - единственная в Орловской области 2-колоколенная Никольская церковь в имении М.З. Дурасова в селе Бредихино (1791-1796 годы). С низкими барабанами построены церкви: Покровские в усадьбе Шереметевых в селе Глазуново (конец XVIII - начало XIX веков) и в селе Большая Куликовка (1808), Троицкая в Орле (1823-1828 годы), Архангела Михаила в селе Грачёвка (1827-1828 годы). С конца XVIII века активно возводятся крестообразные в плане церкви с куполами на высоких барабанах: Успенская с 3-ярусной колокольней в селе Солнцево (1797-1798 годы); Крестовоздвиженская в Орле (1797-1836 годы, взорвана в 1933 году), Петропавловский собор с 6-колонным ионическим портиком в Орле (1797-1843 годы, взорван в 1940 году), церкви Рождества Христова в Орле (1800-1822 годы, разобрана в 1930-е годы), Святого Александра Свирского в селе Александровка (1801-1814 годы, портики пристроены в 1826 году, архитектор В.А. Бакарев; не сохранилась), Успенская в Орле (1801-1817 годы), Троицкий собор в Дмитровске (1800-е годы - 1821) и Никольский собор в Мценске (1810-1841 годы, оба взорваны в 1930-е годы), Тихвинская церковь в селе Кутафино (1816-1826 годы). С начала XIX века также получают распространение церкви прямоугольные в плане с куполами на высоких барабанах: украшенные пилястрами - Казанская в селе Спешнево Болховского района (1821-1829 годы) и Благовещенская в селе Альшань (1844); с полуколоннами - Казанская в селе Паслово (1820), Георгиевская в Мценске (1825), Рождества Богородицы в селе Ровнец (2-я четверть XIX века) и в селе Казарь (1838), Всехсвятская в Ливнах (1840-1848 годы, архитекторы И. Шарлемань, Л. Висконти; разрушена в 1960-1970-е годы); с портиками - Успенский собор в Кромах (1800-е годы - 1822, взорван в 1940 году), Троицкий собор в Ливнах (1809 - 1820-е годы), Троицкая церковь (1823-1856 годы, оба разрушены в 1950-1960-е годы) и церковь Святителя Николая (1838-1856 годы) в Кромах, Спасо-Преображенская церковь в Мценске (1835-1845 годы, архитектор Д. Висконти), церковь Рождества Богородицы в селе Рождественское (1840-1848 годы, сохранилась в руинах); с антовыми портиками-лоджиями - Крестовоздвиженская (Никитская) церковь в Мценске [1810-1818 годы, архитектор А.И. Мельников (?)], Богоявленская церковь в селе Старогольское (1825). Менее распространены ротондальные церкви: крестообразные Архангела Михаила в селе Свободная Дубрава (конец XVIII века) и Казанская в селе Кислино (1825), Троицкая в селе Моховица (1810-1812 годы, разрушена в 1943 году), Покровская в селе Архарово (2-я четверть XIX века). Вариант московского ампира представлен церковью Архангела Михаила с фасадами в виде массивных арок в селе Новомихайловка (1831, архитектор Доменико Жилярди). С 1820-х годов возрождается тип 4-столпных крестово-купольных храмов: 5-главая церковь Трёх святителей московских Петра, Алексия и Ионы в селе Алексеевка (1820-1826 годы, архитектор В.А. Бакарев), квадратная в плане церковь Архангела Михаила в деревне Васильевка (1824), Воскресенская церковь в Орле (1840-1865 годы, разрушена в конце 1930-1940-х годах). Усложняются формы крестообразных в плане церквей: Преображенская с 6-колонными портиками в селе Губкино, Никольская в селе Борилово с планом в виде равноконечного креста (1843), Покровская в деревне Верхососенье с апсидой, украшенной 6 полуколоннами. У некоторых крестообразных церквей в угловых пилонах устраиваются проходы: в честь Толгской иконы Божией Матери в деревне Башкатово (1844), Троицкая в селе Шахово (1845), Обновления храма Господня в Иерусалиме в селе Харланово (1846) и др.
Среди ранних усадебно-парковых ансамблей: усадьбы Кантемиров - Безбородко в Дмитровске (дворец 1726 года сгорел в 1840-е годы; ограда с угловыми башнями и воротами, около 1782 года), графа М.Ф. Каменского «Сабуровская крепость» в селе Сабурово (церковь Архангела Михаила, 1755; стены и башни с элементами неоготики, 1790-е годы), Шеншиных в деревне Волково (главный дом - 2-я половина XVIII и середина XIX веков), князей Голицыных в селе Голунь (Покровское; конный двор, 1785-1787 годы; руины главного дома, архитекторы Джованни и Доменико Жилярди по проекту 1810 года архитектора А.Н. Воронихина; 2 флигеля, парк), «Преображенское» Куракиных в поселке Куракинский (базиликальная Казанская церковь, около 1800 года; 2 дома середины XIX века; ротондальная Преображенская церковь, 1789-1791 годы, взорвана в 1943 году), Новосильцевых в селе Воин 1-й (Воины; беседка и флигели конца XVIII - начала XIX веков; главный дом начала XX века; родина композиторов братьев Калинниковых), Меркуловых в селе Войново Корсаковского района (жилой дом начала XIX века; Богоявленская церковь, 1796-1805 годы), Володемировых в поселке Техникумовский (главный дом с 2 флигелями и служебным корпусом, здание конюшни 1790 года), графа П.В. Милорадовича в селе Упорой (главный дом - 1810-1820-е годы), Матвеевых в селе Войново Болховского района (главный дом 1-й половины XIX века), Тургеневых в селе Спасское-Лутовиново, Лобановых-Ростовских в селе Долбенкино (церковь Обновления храма Воскресения Господня, 1804-1805 годы; 2 флигеля начала XIX века, главный дом середины XIX века; в 1898-1917 годах принадлежала великому князю Сергею Александровичу и Елизавете Фёдоровне; с 2010 года женский монастырь блаженной Ксении Петербургской), Т.Н. Грановского в деревне Погорелец (деревянный дом - 1816-1818 годы), в селе Головинка (поселок Прогресс; главный дом - 1830-1840-е годы), Шатиловых в селе Моховое (Казанская церковь, 1777-1783 годы; постройки середины XIX века) и в селе Паньково (главный дом и конный завод с корпусами, образующими замкнутое каре, середина XIX века). Преимущественно только парки сохранились от имений Похвисневых в деревне Каменец, Н.В. Киреевского в поселке Шаблыкино (1820-1830-е годы), Д.В. Давыдова в деревне Давыдово (1842), Тепловых в селе Молодовое и др.
Утверждение новых регулярных генпланов Орла, Болхова, Мценска, Ливен, Кром, Малоархангельска в 1779-1784 годах способствовало развитию классицизма в этих городах. Строятся Торговые ряды с аркадами галерей (в Орле, 1782, перестроены; Мценске, начало XIX века), здания Присутственных мест (в Орле, около 1783-1785 годов, не сохранились; поселок Кромы, середина XIX века) и другие общественные здания (Московские ворота в Орле, 1786, разобраны в 1927 году; кадетский корпус М.П. Бахтина в Орле, 1837-1843 годы, взорван немцами в 1943 году), ансамбли тюрем (в Мценске, Ливнах, Кромах; все конца XVIII - 1-й трети XIX веков), жилые дома. Многие здания возведены по проектам губернских архитекторов А. Клевера, И.О. и Ф.И. Петонди (духовная семинария в Орле, 1824-1826 годы), И.Ф. Тибо-Бриньоля (Александровское реальное училище в Орле, 1874-1875 годы). В духе позднего классицизма возведены Покровская церковь в деревне Хальзево (1866-1874 годы, архитектор И.П. Лутохин), Успенский собор в Новосиле (1882–93, не сохр.). С сер. 19 в. распространились разл. исторические стили. В русско-византийском стиле построены 5-главые Спасо-Преображенский собор в Болхове (1841-1844 годы, архитектор П.А. Малахов; классицистическая колокольня - 1833), Тихвинский собор Троицкого Оптина монастыря (1852-1856 годы, взорван в конце 1920-х - 1930-е годы), Воскресенская церковь в Ливнах (1855-1878 годы, типовой проект К.А. Тона; снесена в 1940 году), Покровская церковь в Орле (1853-1890 годы, взорвана в 1948 году), церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери в Орле (1857-1889 годы), Троицкий собор при архиерейском доме в Орле (1860-1879 годы, взорван в 1930-е годы; все - архитектор Н.Т. Ефимов); одноглавые Покровская церковь в Дмитровске (1863-1871 годы, разобрана в 1930-е годы), перекрытая шатром Воскресенская в селе Плещеево (1879, архитектор Ефимов; не сохранилась), октагональная в плане Святителя Николая в селе Упалое 2-е (1896), Спасо-Преображенская в поселке Чекряк (1896-1903 годы, построена стараниями святого Георгия Коссова; снесена в 1930-е годы). Церкви в стиле необарокко - Покровская в селе Нагибное (Вязовая Дубрава; проект - 1867; не сохранилась), Спасо-Преображенская в Орле (1872-1880 годы, взорвана в 1965 году); в русском стиле - Ново-Скорбященская в Ливнах (около 1881-1906 годов, снесена в 1959 году), шатровая Покровская в селе Покровка 1-я (конец XIX века), 9-главая в честь Иверской иконы Божией Матери в Орле (1899-1902 годы, архитектор Н.И. Орлов); преимущественно в неовизантийском стиле - 6-столпный 5-главый собор Святой Марии Магдалины (1884-1886 годы, архитектор А.А. Кюи) Марие-Магдалининского женского монастыря в селе Никольское Должанского района (с 1884 года, закрыт в 1918 году, восстановлен в 1995 году), 5-главая крестообразная в плане Покровская церковь в селе Верхнее Скворчее (1891-1894 годы, архитектор Н.В. Султанов; взорвана в 1945 году); в духе эклектизма - Покровская церковь в усадьбе Шеншиных в селе Клейменово (1890, архитектор А.А. Химец; в подклете - склеп семьи Фетов). Во 2-й половине XIX века усложняются формы колоколен: с 2 восьмериками (в селе Каменка, 1880-е годы), с шатровым завершением (в сёлах Вербник, 1855, Сухотиновка, конец XIX века, Баранчик, 1895).
Во 2-й половине XIX века активизируется монастырское зодчество: бывший Богородичный Всехсвятский женский монастырь в Болхове (община с 1850 года, монастырь с 1875 года, закрыт в 1923 году; 5-главая Ризоположенская церковь в русско-византийском стиле, 1859-1897 годы, разрушена в 1930-е годы) с расположенным в 3 км от него Екатерининским скитом (1894, закрыт в 1920-е годы); быв. женская Кромская Предтеченская община в селе Посошки (ныне поселок Красная Заря; с 1879 года, закрыта в 1920-е годы; собор 1879-1887 годы, взорван в 1970-е годы). Среди сохранившихся деревянных церквей: Святого Илии Пророка в поселке Хотынец (предположительно конец XVIII века; перенесена из села Ильинское в 1936 году), Спасо-Преображенская с 8-гранным верхом в селе Лаврово (1874). Представители других религий и конфессий строили почти исключительно в Орле: кирха (1859-1862 годы, снесена в 1930-е годы), католический костёл Непорочного зачатия Девы Марии (1860-1864 годы), синагога (1909-1911 годы, архитектор Ф.В. Гаврилов).
От усадебного строительства 2-й половины XIX - начала XX веков сохранились имения: Г.Е. Шварца в селе Белый Колодезь 1-й (церковь-мавзолей, жилые и хозяйственные корпуса, вокзал предполагавшейся узкоколейной железной дороги, винный завод; все - 3-я четверть XIX века), Милорадовичей в селе Упорой (жилой дом - 1865), Сумароковых в деревне Верхнее Алябьево (главный дом в духе позднего классицизма, 2 флигеля, руины церкви, все 1870-1890-е годы), Сухотиных в деревне Кочеты (остатки дома, конюшня и др., 2-я половина XIX века), Тютчевых в селе Хотьково (главный дом, 1886; конюшня), Тиньковых в селе Башкатово (жилой дом, церковь в честь Толгской иконы Божией Матери), Плещеевых в селе Большая Чернь (флигель, 2 здания конюшен и др., 1896-1903 годы), ботаника В.Н. Хитрово́ в селе Муратово (жилой дом начала XX века) и др.; только парки сохранились от усадеб А.А. Фета в местности Степановка (приобретено писателем в 1860 году) и графа Н.Д. Остен-Сакена в селе Старцево.
В духе неоготики построены: здание сахарного завода В.П. Охотникова в селе Яковка (Сосновка; так называемый Охотников замок, 1864), конный завод В.Н. Телегина в селе Крутое (1872-1882 годы), дом Ф.Ф. Похвалинского в Орле (1893-1895 годы, архитектор С.Н. Попов, разобран в 1944 году). Среди памятников промышленной архитектуры: железнодорожный вокзал в Мценске (1868), 5-этажная мукомольная мельница купцов Адамовых в селе Успенское (1873); ветряная мельница в селе Лески (конец XIX - начало XX веков, разобрана в 1990-2000-е годы). В стиле модерн построены селекционный и метеорологического корпуса сельскохозяйственной станции в послкее Шатилово (1896-1900 годы, архитектор П.Л. Левин), здание Северного банка (архитектор А.А. Химец), особняк Л.И. Пущина (1911, взорван в 2007 году; оба - в Орле). В неорусском стиле - усадьба В.Н. и Н.В. Телегиных «Софиевка» в селе Злынь с главным домом (1911, архитектор А.А. Химец) и конным заводом (4 корпуса конюшен, ветлечебница, ипподром, 8-гранная башня- колодец, все 1903-1911 годы; ныне Злынский конезавод).
После 1917 года в стиле конструктивизма в Орле построены: клуб завода «Текмаш» (1928-1930 годы, архитектор Л.Д. Лукьянов), Дом коммуны на Промышленной площади (1932, не сохранился); в 1931 году заложен орловский городской Дом культуры (архитектор А.С. Тодоров; перестроен в 1954-1958 годах, архитектор В.В. Овчинников). В стиле советского неоклассицизма: ансамбль Привокзальной площади со зданиями железнодорожного вокзала (1949-1955 годы, архитектор С.А. Мхитарян), Дом связи (1950-1951 годы, архитекторы А.А. Зубин, С.С. Ожегов, А.С. Муравьёв) и другие постройки в Орле. Среди зданий 1970-1980-х годов - Драматический академический театр имени И.С. Тургенева в Орле (1975, архитекторы Б.Е. Мезенцев, М. Мадера-Галан и др.), Дом Советов в Мценске (1981, архитектор Ю.В. Козырев).
В 1930-1980-е годы разрушены многие памятники архитектуры, особенно церковной; в Болхове снесено более половины церквей, в Ливнах - около 70%, в Дмитровске и Кромах - все, кроме одной в каждом городе. С 1990-х годов восстанавливаются монастыри: Успенский мужской в Орле (основан в 1680 году; упразднён в 1819 году, возрождён в 1996 году; Успенская церковь, 1999-2002 годы, архитектор М.Б. Скоробогатов), Введенский женский в Орле (основан в 1686 году, закрыт в 1923 году, возрождён в 1995 году). Построены новые церкви: Святителя Николая в поселке Хотынец (1995-1998 годы), Успенская в селе Успенское (1995-2000 годы), Воскресенская в Орле (1997-2001 годы), Святых апостолов Петра и Павла в поселке Колпна, Святого Пантелеимона в селе Плещеево (2003-2007 годы, все - архитектор Скоробогатов), Казанская в селе Отрадинское (2003-2009 годы), в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в деревне Алёшня (2004-2008 годы), Архангела Михаила в Малоархангельске (2005), Покровская в поселке Покровское, Вознесенская в поселке Змиёвка, Богоявленская в поселке Залегощь (2-я половина 2000-х годов), Троицкая в селе Новодмитровка (2007-2009 годы, архитектор Г.Ф. Сенчук), Казанская в деревне Яковлево (2007-2012 годы) и др.; деревянные шатровые в поселке Стрелецкий (2006-2009 годы), в селе Корсунь (2007). С 2009 года обустраивается скит во имя священномученника Иоанна Кукши в деревне Фроловка (Воскресенская церковь, 2009-2012 годы).
Изобразительное искусство на территории Орловской области испытывало влияние соседних регионов. С XVII-XVIII веков развивалась деревянная резьба (образ Николы Можайского из Николо-Гончарной церкви в Болхове, XVII-XVIII века, Орловский краеведческий музей), в XIX веке появилось местное иконописание (мастерская при архиерейском доме в Орле, художник - иеромонах Иринарх Орловский). Во 2-й половине XIX - начале XX веков работали живописцы В.Г. Шварц, А.Д. Литовченко, Г.Г. Мясоедов, Р.К. Жуковский, С.А. Виноградов, в 1-й половине XX века - Н.И. Струнников, К.С. Андросов, Н.Н. Моревский, сценограф В.А. Шестаков; с 1950-х годов - В.А. Дудченко, Л.И. Курнаков (памятник «Большая пирамида» в селе Кривцово, 1970), А.И. Курнаков (диорама в музее «Орловская наступательная операция» в Орле, 1983). Среди художников 1960-1970-х годов - М.С. Хабленко, К.В. и Л.Н. Былинко, И.Г. Степанов, сценографы А.Г. Новиков, М.А. Рохлин, скульптор В.П. Басарёв, также В.В. Анисимов, Н.А. Бородин, Э.И. Галактионов, С.Я. Дёмин, Г.Д. Калмахелидзе, Н.И. Рымшин, Н.Я. Силаев, М.А. Шураев. Развито кружевоплетение (мануфактура Протасовой близ Мценска, XIX век; школа кружевниц княжны А.Д. Тенишевой, открыта в 1899 году), вышивка (фабрика в деревне Домнино), производство шерстяных безворсовых ковров (фабрика в селе Золотарёво).
Музыка
Основа музыкального фольклора Орловской области - западно-, центрально- и южнорусская традиции. Среди ведущих фольклорных коллективов: Спасско-Лутовиновский народный хор (1950), ансамбль деревни Чичирино Залегощенского района (1957), «Ливенские гармошки» (Ливны, 1964), «Калиновый садок» (село Ильинское Хотынецкого района, 1991), ансамбль села Задушное Новосильского района (2000), ансамбль русской песни «Мценские зори» (Мценск).
В частном публичном театре графа С.М. Каменского в Орле (открыт в 1815 году), наряду с драматич.ескими спектаклями, ставились оперы и балеты. С начала 1860-х годов в Орловской губернии активно развивалась музыкально-концертная жизнь, её центрами стали созданные в 1861 году в Орле музыкальный магазин В.Ф. Генчеля и Филармоническое общество (предшественник современной Филармонии). В 1877-1917 годах работало Орловское отделение ИРМО; в Орле, Ливнах гастролировали Н.Г. Рубинштейн и другие музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга. Открытые в 1877 году музыкальные классы (училище) Орловского отделения ИРМО - одно из старейших музыкальных учебных заведений российской провинции. В конце XIX - начале XX веков в Орле проводились органные концерты в лютеранской церкви (орган фирмы «Walcker» был установлен в 1891 году; не сохрнился) и костёле (орган не сохранился). Значительный вклад в развитие музыкальной культуры Орловской области в конце XIX - начале XX веков внесли скрипач А.Ф. Арендс, пианист А.И. Галли, виолончелист и дирижёр Н.Н. Кедрин, органист А.Ф. Морозов. В 1898 году были открыты музыкальные классы А.Б. Гавронского. С начала 1900-х годов до 1921 года в Орле работало много чешских музыкантов, среди которых - скрипач Ф.В. Зика; выступал струнный квартет.
В 1919 году бывшие музыкальные классы ИРМО в Орле преобразованы в Пролетарскую конс., затем в муз. техникум, который в 1932 разделился на техникум (с 1944 года Областное музыкальное училище, с 2007 года колледж; при нём - Музей истории музыкальной культуры Орловского края, 2002) и школу (ныне музыкальная школа № 1 имени Вас.С. Калинникова, при ней - Музей Калинникова, 1966). Концертная жизнь, с 1920 года подчинённая Сорабису (Союз работников искусств), в 1920-1930-е годы была ориентирована на развитие музыкальной самодеятельности. В 1933 году в Орле проведены городская музыкальная рабочая конференция, городской «конкурс молодых дарований». В 1939 году основана Областная филармония.
Ныне функционируют (все в Орле): Губернаторский симфонический оркестр (современный статус и название с 2001 года), Губернаторский камерный хор «ЛИК» (первоначально хор церкви Святого Николая в поселке Кромы, переведён в Орёл, с 1997 года муниципальный; современное название с 2004 года), Струнный квартет [2003; все в составе Областной филармонии (1939)]; Орловский русский народный хор профсоюзов (1961), Хор областного Центра народного творчества (с 1970 года при областном Хоровом обществе, современное название с 1992 года). В Орле проходит Открытый региональный конкурс пианистов (с 1997 года) и вокалистов (с 2005 года) имени Вас.С. Калинникова (с 2010 года международный). Фестивали: в Орле - «Рождественские музыкальные вечера» (областной, с 1999 года ежегодный), «Орловская музыкальная осень» (региональный, с 2003 года, ежегодный), международный передвижной «Джазовая провинция» (2011); в деревне Жудрё Хотынецкого района - «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» (с 1999 года; первоначально областной, ныне международный).
Театр
Театральная жизнь сосредоточена в областном центре. Старейший на территории области Орловский драматический театр ведёт свою историю от крепостной труппы графа С.М. Каменского. Театр открылся в 1815 году. Здесь играла талантливая крепостная актриса С. Кузьмина, чья судьба послужила сюжетной основой повести А.И. Герцена «Сорока-воровка». Начиная с 1843 года в городе работали различные антрепренёры. В 1862 году выстроено каменное театральное здание. На сцене театра работали и гастролировали: М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, Н.Х. Рыбаков (смотри Рыбаковы), П.А. Стрепетова, М.Г. Савина, М.Н. Ермолова, Г.Н. Федотова, М.М. Тарханов, А.И. Южин-Сумбатов, П.Н. Орленев; дебютировали В.Н. Давыдов и С.Л. Кузнецов. С 1936 года труппа стала постоянной, с 1949 года театр носит имя И.С. Тургенева, с 1996 года академический. В 1992 году открыт уникальный Музей истории орловской сцены с воссозданным в миниатюре театром графа С.М. Каменского. Актёры и режиссёры (в разные годы): О.А. Каринская, Е.А. Карпова, Т.Д. Кучеренко-Емельянова, Е.В. Вельская, С.И. Попов, Т.Е. Попова, Б.А. Борисов, С.П. Козлов, Л.Ю. Моисеев, П.С. Воробьёв, В.В. Коваленко, В.А. Фролов, М.Н. Колесова, Л.Н. Макарова, А.Н. Макаров, А.А. Моисеева, Н.В. Алексеева, А.В. Максимов, В.В. Миронов, Е.Е. Шибаев, Б.Н. Голубицкий (художественный руководитель в 1987-2012 годах).
Дополнительная литература:
Пясецкий Г.М. История Орловской епархии и описание церквей, приходов и монастырей. Орел, 1899;
Историческое описание церквей, приходов и монастырей Орловской епархии. Орел, 1905. Т. 1;
Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н. э. М., 1959;
она же. Земля вятичей. М., 1981;
она же. Городище Слободка XII–XIII вв. М., 1987;
Орловская область. Историко-экономический очерк. 2-е изд. Тула, 1977;
Плужников В.И. Объемные композиции культовых построек Орловской области // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М., 1980;
Федоров С.И. Архитектурные образы Орловщины. Тула, 1982;
он же. Записки архитектора. Тула, 1987;
Орловская область. Каталог памятников архитектуры. М., 1985;
Археологическая карта России. Орловская область. М., 1992;
Мое Лукоморье: Культура и искусство Орловской области. Орел, 1997;
Природные богатства Орловского края. Орел, 1997;
Ромашов В.М., Неделин В.М. Архитектурные древности Орловщины. Орел, 1998–2009. Кн. 1–2;
География Орловской области. Орел, 1999; Атлас Орловской области. М., 2000;
Тихий В.И. Экономическая и социальная география Орловской области. Орел, 2000;
Неделин В.М. Монархические памятники Орловской земли // Архив наследия – 2000. М., 2001;
он же. Орел изначальный, XVI–XVIII вв. Орел, 2001;
он же. Болхов во второй половине XVI – начале XX вв. // Архитектурное наследство. М., 2010. Вып. 53;
Орловские художники на рубеже веков: 1939–1999. Альбом. Орел, 2001;
Холодова Е.В. Зодчие Курского края XVII–XXI вв. Курск, 2003;
Состояние и охрана окружающей среды Орловской области в 2003 г. Доклад. Орел, 2004;
Комова М.А. Официальная церковная живопись и иконописное дело в Орле в 19 в. на основе письменных источников // Орловский гос. университет. Ученые записки. 2005. Т. 3. Вып. 3;
Власов В.А. Орловские эскизы. Орел, 2006;
Краснощекова С.Д., Красницкий Л.Н. Археология Орловской области. Орел, 2006.