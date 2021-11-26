ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена на стыке Европы и Азии: по территории области проходит географич. граница между ними. На юге граничит с Казахстаном. Входит в состав Приволжского федерального округа. Площадь 123,7 тысяч км2. Население 2016,1 тысяч человек (2013; 1829,5 тысяч человек в 1959 году; 2174,5 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Оренбург. Административно-территориальное деление: 35 районов, 12 городов, 1 поселок городского типа.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом (Основным законом) Оренбургской области (2000). Государственная власть в области осуществляют: высший законодательный орган госудварственной власти, высшее должностное лицо, правительство области и иные органы власти в соответствии с законом области. Законодательное собрание - постоянно действующий высший и единственный орган законодательной (представительной) власти Оренбургской области. Оно состоит из 47 депутатов, избираемых в соответствии с законом области о выборах депутатов Законодательного собрания на 5 лет. Губернатор - высшее должностное лицо области. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории Оренбургской области. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам установлены федеральным законом (2012) и уставом области. Губернатор формирует областное правительство - высший исполнительный орган государственной власти, является его председателем и несёт ответственность за деятельность правительства. Структура исполнительных органов государственной власти области также определяется губернатором.
Природа.
Рельеф. Оренбургская область расположена в южных частях Предуралья и Зауралья, а также в отрогах Южного Урала. В рельефе преобладают выровненные междуречья с невысокими останцовыми грядами. Бугульминско-Белебеевская возвышенность (высота до 382 м), расположенная на северо-западе, к югу сменяется увалами Мелового Сырта (высота до 268 м), Общего Сырта (до 334 м) и Илекским плато (до 331 м). Предуральское грядовое холмогорье переходит к востоку в Губерлинские горы (высота до 462 м –- наибольшая в Оренбургской области), западноуральские мелкосопочники, Урало-Тобольское (Зауральское) плато, переходящее в Тургайское плато (его часть заходит в пределы области). На территории Оренбургской области широко развиты карстовые процессы; распространены карстовые воронки, небольшие пещеры, гроты, мосты. С глубинным карстом на Общем Сырте связаны озёрные и лугово-болотные западины (смотри Степные блюдца). В Предуралье сульфатно-карстовые воронки (Кызыладырское карстовое поле), нередко сливаясь, образуют удлинённые впадины, слепые балки, пещеры (протяжённость ходов от 60 до 300 м). Соляно-купольные структуры (около 200), развитые в этой части Оренбургской области, выражены в рельефе в виде крутосклонных холмов и радиально-кольцевого рисунка овражно-балочной сети.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Оренбургской области охватывает структуры окраины древней Восточно-Европейской платформы и южнойчасти герцинской Уральской складчатой системы. С запада на восток выделяют: юго-восточный склон Русской плиты, севоер-восточную окраину Прикаспийской синеклизы, Предуральский краевой прогиб, Западно-Уральскую складчатую зону, Центральноуральское поднятие, Магнитогорский прогиб, Восточно-Уральское поднятие, Восточно-Уральский прогиб, Зауральское поднятие, Кустанайский прогиб. Фундамент Восточно-Европейской платформы в пределах юго-восточного склона Русской плиты залегает на глубинах от менее 3 км в сводах локальных поднятий до свыше 10 км вблизи границы с Предуральским прогибом; в пределах Прикаспийской синеклизы фундамент погружается от глубины менее 6 км в юго-западном направлении; осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными (отчасти соленосными) отложениями палеозоя и мезозоя. Предуральский прогиб заполнен верхнепалеозойско-триасовыми песчаниками, конгломератами, алевролитами, глинами, углями. Западно-Уральская зона сложена складчатыми мелководно-морскими карбонатными и терригенными отложениями ордовика - нижнего карбона и нижней перми. Более восточной зоны образованы мощными вулканогенно-осадочными толщами ордовика - нижнего карбона (песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, известняки, доломиты, кремнистые отложения, базальты, андезиты, риолиты, туфы, туфопесчаники), смятыми в складки, нарушенными надвигами и прорванными позднепалеозойскими гранитоидами и габброидами. В Восточно-Уральском поднятии на поверхность выступают нижнепалеозойские гнейсы, кварциты, кристаллические сланцы, амфиболиты, перекрытые рифейскими терригенными породами; выходы рифея также имеются в Центральноуральском и Зауральском поднятиях. К Центральноуральскому поднятию приурочен пояс раннепалеозойских офиолитов, а также интрузии гипербазитов и габброидов. На Магнитогорский прогиб наложена Орская впадина, заполненная нижнесреднеюрскими песками и глинами. Палеогеновые и неогеновые терригенные отложения развиты в локальных депрессиях рельефа в пределах складчатой области; неогеновые отложения также распространены в долинах крупных рек в платформенной части. Четвертичные аллювиальные, пролювиальные, делювиальные отложения покрывают маломощным чехлом практически всю территорию области.
Оренбургская область обладает мощным минерально-сырьевым потенциалом. Важнейшие полезные ископаемые - нефть, природный горючий газ и медные руды. Месторождения нефти и газа принадлежат Волго-Уральской и Прикаспийской нефтегазоносным провинциям. Открыто около 200 месторождений (в основном с мелкими запасами); со средними запасами - Покровское, Бобровское, Ростошинское, Сорочинско-Никольское и др. Уникальным по запасам является Оренбургское месторождение нефтегазоконденсатное. Имеются медно-колчеданно-полиметаллические месторождения (Гайское, Барсучий Лог, Джусинское, Летнее и др.), руды которых также в значительном количестве содержат золото, серебро, кадмий. Выявлены собственно золоторудные коренные (Кировское, Кумакское) и россыпные (Колчинское, Михайловское) месторождения. Известны месторождения руд железа (Новокиевское, Аккермановское и др., относящиеся к Орско-Халиловской группе), хрома (Хабаринское и др.), марганца (Аккермановское и др.), никеля (Буруктальское, Восточно-Новокиевское); бурых углей (Тюльганское, Хабаровское, Репьёвское, Ворошиловское и др.), горючих сланцев (Чаганское), хризотил-асбеста (Киембаевское), каменной и калийных солей (Илецкое, Боевогорское, Струковское), различных известняков, в том числе флюсовых (Аккермановское), песков, глин, в ттом числе каолина (Южно-Ушкотинское); барита (Джусинское), серы (колчеданные месторождения), мусковита, талька, гипса, писчего мела, цементных известняков, строительных камней, яшмы, мраморов и др.
Климат. На территории Оренбургской области климат умеренный континентальный. Зима холодная, продолжительностью более 4 месяцев, средняя температура января от -14 °C до -17 °C. Зимние оттепели непродолжительны и редки. Ясная тихая погода нередко нарушается снежными метелями, буранами (26-49 дней в году). Продолжительность залегания снежного покрова от 135 дней на юге до 154 дней на севере. Лето жаркое, средняя температура июля 19-22 °C, в отдельные дни воздух прогревается до 40-43 °C. Характерны засухи, продолжительностью 20-25 дней и суховеи, периодичность которых в южных районах один раз в 2-3 года, в северо-западных один раз в 3-4 года. Осадков от 480 мм в год на северо-западе до 260 мм на юго-востоке, больше половины их приходится на тёплое время года (максимум - в июле). Продолжительность вегетационного периода от 135 дней на севере до 155 дней на юге и юго-западе.
Внутренние воды. В Оренбургской области насчитывается 623 водотока протяжённостью более 10 км. Почти все реки относятся к бассейну Каспийского моря, 63% территории дренируется реками бассейна реки Урал, 31% - бассейна реки Волга, 2% - реки Тобол (бассейн реки Обь, на крайнем востоке Оренбургской области); 4% площади области занимают бессточные территории, расположенные на востоке. Наиболее крупная река - Урал (в пределах области 380 км) с притоками Сакмара (правый), Илек, Большой Кумак, Орь, Суундук (левые). На северо-западе области - река Самара (бассейн Волги) с притоками Ток, Большой Уран и Малый Уран, Большой Кинель. Для всех рек характерен неравномерный сезонный сток, на весенний паводок приходится 70-80% от общего годового стока, на летний период 8-12%, на осень и зиму 4-8%. Наиболее крупные озёра - Шалкар-Ега-Кара (площадь 96 км2) и Жетыколь (50 км2), один раз в 10 лет они почти полностью пересыхают. В поймах рек много озёр-стариц. В центральной и восточной частях встречаются карстовые озёра (Косколь, Копа, Октябрьское и др.). Наиболее крупное водохранилище - Ириклинское (объём 3,3 км3). Создано более 2000 прудов для обводнения пастбищ.
Почвы, растительность и животный мир. Господствующий тип почв в Оренбургской области - чернозёмы. Основу почвенного фона составляют обыкновенные (27,6% площади области) и южные (33,3%) чернозёмы, в северных районах встречаются выщелоченные (2,2%) и типичные (5,8%) с содержанием гумуса 8-10%. На юго-востоке Зауралья и юге Предуралья распространены тёмно-каштановые почвы (11,7%) с примесью карбонатных и солонцеватых.
Оренбургская область расположена в лесостепной и степной (2/3 площади области) зонах. Облик лесостепи сильно изменён за счёт вырубок лесных массивов и распашки луговых степей. Леса занимают 4,3% территории области. Островные леса состоят из широколиственных пород (дуб черешчатый, липа мелколистная, ильм, клён остролистный и др.). В Зауралье - сосновые редколесья, иногда с примесью лиственницы сибирской. Много берёзовых перелесков, чаще порослевого типа. На сохранившихся участках луговых степей встречается 65 видов растений. На выходах гранитов - реликтовые сосновые леса (Карагайский бор, Суундукский бор и др.). Уникален Бузулукский сосновый бор - самый большой участок сосновых лесов в степях Евразии. Широко распространены пойменные леса и кустарниковые заросли.
Степи Оренбургской области отличаются большим разнообразием и красочностью весной и ранним летом, в их составе 1610 видов растений. Встречаются реликтовые растения: герань Роберта, можжевельник казацкий, истод сибирский, очиток гибридный, смолевка алтайская и др. Разнотравно-дерновинно-злаковые степи в северной части области практически полностью распаханы и заняты агроценозами. Южнее распространены типчаково-ковыльные степи, переходящие к югу в полынно-злаковые с участками солонцово-солончаковой растительности (господствуют полынь серая, прутняк простёртый, кермек Гмелина, астрагал солончаковатый). Сухие степи на востоке Оренбургской области активно используются под пастбища, многие из которых сильно деградированы.
В лесах обитают косуля, лось, благородный олень. В горных массивах Малый Накас и Шайтантау встречается медведь. Многочисленны барсук, горностай, лесная куница, волк, лиса. Из птиц - глухарь, тетерев, рябчик. По облесённым рекам распространён бобр, на востоке области - ондатра, акклиматизирована норка. В степных районах обитают сурок, суслик, хомяк, полёвка, тушканчик и др.; из дневных хищников - орлы (степной и могильник), сокол, лунь. Много представителей рептилий: гадюки, медянки, ужи, ящерицы. В водоёмах - серый гусь, кряква и др.; более 60 видов рыб (сом, сазан, карась, стерлядь, окунь, сиг и др.), ценным видом промысла является судак. В бассейне реки Большой Ик встречается каспийская минога. В Красную книгу РФ внесено 4 вида млекопитающих, 41 вид птиц, 10 видов рыб, 16 видов насекомых.
Состояние и охрана окружающей среды. Оренбургская область характеризуется сложной, местами кризисной экологической ситуацией. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 830,6 тысяч тонн, в том числе от стационарных источников - 616,5 тысяч тонн, от автомобильного транспорта - 214,1 тысяч тонн (2010). Основными источниками загрязнения являются Орско-Новотроицкий, Медногорско-Кувандыкский, Гайский промышленный узлы, а также отвалы Блявинского рудника, Киембаевский карьер по добыче хризотил-асбеста, Каргалинская (поселок Каргала) и Сакмарская (город Оренбург) ТЭЦ. В структуре выбросов от стационарных источников преобладают сернистый ангидрид, оксид углерода, оксид азота, углеводороды и др. По коэффициенту суммарного загрязнения к 1-й категории относится территория газохимического комплекса «Газпром добыча Оренбург», где отмечаются превышения ПДК по никелю, хрому, свинцу, меди, цинку и др. Количество токсичных промышленных отходов составляет более 327 миллионов тонн. Площадь нарушенных земель превышает 13 тысяч га. Ежегодные аварии на нефтепромыслах наносят существенный ущерб растительности и животному миру. Большинство рек относится к категории умеренно-грязных, наиболее загрязнена река Блява, в которую сбрасываются воды Медногорского медно-серного комбината. Объём сточных вод в Оренбургской области превышает 1616 миллионов м3. Только 5% воды, поступающей в водопроводы, соответствует стандартным нормам. Возросла площадь эродированных земель (более 3300 тысяч га), наблюдается потеря структуры почв, дегумификация, осолонцевание, усиление дефляционных процессов. Из-за нерегулируемого выпаса скота отмечается тенденция обеднения флоры и фауны. Упала численность сурка, дрофы, стрепета, ушли сайгаки; исчезают реликтовые растения.
Природные охраняемые территории занимают 1,2% площади области и включают Оренбургский заповедник, национальный парк Бузулукский Бор, 20 заказников (в том числе Светлинский), 510 памятников природы (в том числе Кызыладырское карстовое плато). Разработана структура природно-экологического каркаса, которая будет включать 28% территории области, что позволит сохранить её уникальные ландшафты.
Население.
Большую часть населения Оренбургской области составляют русские (75,9%), проживают также татары (7,6%), казахи (6%), украинцы (2,5%), башкиры (2,3%), мордва (1,9%), чуваши (0,6%), немцы (0,6%) и др. (2010, перепись).
С середины 1990-х годов численность населения снижается (за 1995-2012 годы более чем на 200 тысяч человек) главным образом из-за естественной убыли (максимально 5,0 на 1000 жителей в 2005). К началу 2010-х годов естественная убыль значительно сократилась (0,4 на 1000 жителей, 2011); рождаемость 13,9 на 1000 жителей, смертность 14,3 на 1000 жителей, младенческая смертность 7,8 на 1000 живорождённых. До начала 2000-х годов наблюдался миграционный прирост населения (главным образом за счёт приезжих из стран СНГ), который позднее сменился миграционным оттоком (до 88 человек на 10 тысяч жителей в 2004 году), в начале 2010-х годов миграционная убыль населения продолжается (35 на 10 тысяч жителей, 2011). Доля женщин 53,5%. В возрастной структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) составляет 17,8%, старше трудоспособного возраста - 21,8%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 68,3 года (мужчины - 62,4, женщины - 74,5). Средняя плотность населния 16,0 человек/км2. Наиболее плотно заселены территории, примыкающие к Оренбургу и к городу Орск. Доля городского населения около 60% (2013; 64,8% в 1989 году). Наиболее крупные города (тысяч человек, 2013): Оренбург (556,1), Орск (236,4), Новотроицк (95,1), Бузулук (84,1), Бугуруслан (49,9).
Религия.
Большинство верующих - православные. Зарегистрировано (на 1.1.2013 года) 217 православных религиозных организаций, принадлежащих Оренбургской митрополии РПЦ (Оренбургская епархия основана в 1799 году, с 1957 года именовалась Оренбургской и Бузулукской, с 2011 года - митрополия). В их числе 3 монастыря (2 мужских и 1 женский). В Оренбургской области 111 мусульманских организаций, 49 протестантских организаций различных деноминаций (евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, меннониты, лютеране и др.), 7 старообрядческих организаций (4 принадлежат Русской древлеправославной церкви, 3 - Русской православной старообрядческой церкви), 5 католических, 2 иудаистских организации, 1 организация Русской православной автономной церкви, 1 организация Армянской апостольской церкви. Зарегистрировано также 5 организаций свидетелей Иеговы и 1 организация Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны).
Исторический очерк.
Памятники палеолита на территории Оренбургской области не выявлены, но, судя по находкам в соседних регионах Урала и Поволжья, край был заселён с верхнего палеолита или Мустье. Старотокская стоянка (Красногвардейский район) относится к мезолитической романовско-ильмурзинской культуре (12/10-е - 7-е тысячелетия до н. э.; лесостепные районы Приуралья), близкой культурам Прикамья и Среднего Поволжья. Неолит в западной части территории Оренбургской области представлен волго-уральской культурой (7-е - 6-е тысячелетия до н. э.) лесостепного облика (близка степным неолитическим культурам Восточной Европы, но связана и с волго-камской культурой); в восточной части синхронные памятники неизвестны, вероятно, она входила в ареал урало-казахстанских степных неолитических культур (маханджарская, атбасарская и др.). Эта граница (близ современного города Оренбург) была актуальна в энеолите (5-е - начало 4-го тысячелетия до н. э.). Тогда в Приуралье была распространена самарская культура (входила в мариупольскую культурно-историческую область), представлены памятники хвалынско-среднестоговской культуры и токского типа (с традициями самарской культуры) (территория Оренбургской области - крайняя зона их распространения на восток); в Зауралье локализуется кысыкульско-суртандинская культура, входившая в область гребенчатого геометризма культур. С энеолита в степной зоне Приуралья начинает доминировать подвижное скотоводство (на остальной территории Оренбургской области - с бронзового века).
В раннем и среднем бронзовом веке в степях Оренбургской области распространилась ямная культура (4-е - 3-е тысячелетия до н. э.). На раннем (репинском) этапе она сосуществовала с традициями потомков самарской культуры (турганикский тип памятников). Носители ямной культуры в начале 4-го тысячелетия до н. э. начали разработку медистых песчаников Приуралья (Каргалы). В системе степных древностей Циркумпонтийской металлургической провинции их памятники выделяются обилием медных орудий, не единичным наличием инструментов и украшений из метеоритного железа (смотри в статье Железо). На позднем этапе ямной культуры в степях Оренбургской области появляются погребения вольско-лбищенской культуры шнуровой керамики культурно-исторической общности и криволукской культурной группы системы посткатакомбных культур. В начале позднего бронзового века их сменяют абашевская культура и синташтинская культура, на базе которых сформировалась срубная культура. В Зауралье в это время распространяется алакульская культура (смотри Андроновская культура) и черкаскульская культура. К концу бронзового века относятся поселения, входившие в область валиковой керамики культур и андроноидных (сусканская, межовская и др.) культур. Для Евразийской степной металлургической провинции, куда входили эти культуры, важную роль играли связанные с территорией Оренбургской области горно-металлургические центры Каргалы и Мугоджары, продукция которых распространялась на огромные территории.
В VII/VI веках до н. э. - III/IV веках н. э. территория Оренбургской области входила в область савроматской археологической культуры и сменяющихся сарматских археологических культур. К опорным памятникам для изучения их восточной зоны относятся Илекские курганы на территории Оренбургской области. Находки эпохи Великого переселения народов единичны, некоторые из них соотносятся с кругом Харино; погребение в пещере Кызыл-Адыр (на границе Беляевского и Кувандыкского районов) с литым котлом и оружием связывают с населением, входившим в объединение гуннов. Вероятно, с конца 550-х годов или с 560-х годов территорию Оренбургской области полностью или частично контролировал Первый Тюркский каганат. Археологические памятники VI-VIII веков практически неизвестны.
Во 2-й половине IX века в степях Приуралья, включая территорию Оренбургской области, появились печенеги, которых в X-XI веках вытеснили огузы. В XI - начале XIII веков в степи господствовали кипчаки. В XIII-XV веках территория Оренбургской области входила в состав Золотой Орды. В XIV веке здесь распространился ислам, с которым связаны кирпичные мавзолеи, кладбища с каменными эпитафиями. В XV - начале XVII веков господствующее положение в регионе занимала Ногайская Орда. В конце XVI - XVII веках в южной части региона появились кочевья казахов. С конца XVI века, после основания в 1586 году Самары и Уфы, началось проникновение в регион русских. Постройка крепостей способствовала крестьянской колонизации их ближайших окрестностей. Казаки продвигались дальше, начиная с 1586 года на реке Яик (ныне Урал) появились первые казачьи городки. Узловым поселением стал городок на острове Кош-Яик, близ устья реки Илек (существовал до 1614 года, возрождён в 1737 году как Илекский городок, ныне село Илек), в 1613 году основан центр Яицкого (Уральского) казачьего войска - Яицкий городок (ныне город Уральск, Казахстан).
Начало планомерного освоения региона русскими связано с принятием российского подданства казахами Младшего жуза (1731). В 1734 году начала действовать Оренбургская экспедиция (с 1737 года Оренбургская комиссия), основной задачей которой являлось создание укреплённой линии на реке Яик и подготовка базы для развития торговли со Средней Азией. В середине - 2-й половине 1730-х годов были основаны крепости по берегам рек Сакмара, Самара, Яик: Орская (1735; до 1739 года Оренбург), Бердская (1736; с 1743 года Оренбург), Бузулукская, Верхнеозёрная, Сорочинская, Татищева, Тоцкая (все 1736), Новосергиевская, Переволоцкая (обе 1738), Красногорская (1739; до 1743 года Оренбург) и др. В 1735-1740 годах часть территории современной Оренбургской области была охвачена восстаниями башкир.
В 1744-1781/1782, 1796-1920 и 1921-1928 годах большая часть территории современной Оренбургской области входила в состав Оренбургской губернии, в 1781/1782-1796 годах - Уфимского наместничества (смотри в статье Уфимская губерния), в 1920-1921 годах - Оренбурго-Тургайской губернии. Южная и юго-восточные части Оренбургской области вплоть до 1859 года находились в составе земель Младшего жуза, затем в составе Оренбургских киргизов области (1859-1868 годы) и Тургайской области (1868-1920 годы). В 1850-1928 годах западная часть современной Оренбургской области входила в Самарскую губернию. В 1920-1925 годах большая часть современной территории Оренбургской области была включена в состав Киргизской АССР, Оренбург являлся её столицей.
В 1928-1929 годах территория современной Оренбургской области входила в состав Средневолжской области (Бузулукский, Бугурусланский и Оренбургский округа), в 1929-1934 годах Средневолжского края (до 1930 года - Бугурусланский и Оренбургский округа). В конце 1920-х годов открыто движение по железнодорожным линиям Сара - Орск (1929), Золотая Сопка (Троицк) - Орск (1930), начато строительство ряда крупных предприятий, в том числе комбикормового завода, завода «Трактородеталь» (пущен в 1931 году) и др. В 1929-1931 годах в окрестностях Орска открыты крупные месторождения железной руды (Орловское, Аккермановское, Промежуточное и др.), ставшие основой развития Орско-Халиловского промышленного района.
Оренбургская область образована 7.12.1934 года, первоначально включала 52 района. В 1930-1940-е годы введены в строй железнодорожные линии: Орск - Аккермановка (1936), Орск - Домбаровский (1940), Орск - Кандагач (1944). В 1938-1957 годах Оренбургская область называлась Чкаловской областью. В 1939 году статус города получил Медногорск, в 1945 году - Новотроицк и Сорочинск, вновь получил статус города Соль-Илецк, в 1953 году - Кувандык. В 1941-1942 годах, в Великую Отечественную войну, в Чкаловскую область эвакуировано около 90 промышленных предприятий из Балаклеи, Брянска, Киева, Ленинграда, Москвы и др. Размещены главным образом в Оренбурге, Орско-Халиловском промышленном районе (электролитный цех комбината «Североникель», Новокраматорский машиностроительный завод и др.), Бузулуке (спеццех завода «Красный профинтерн» и др.). На лесозаготовках и рудниках широко использовался труд заключённых. В 1941-1945 годах в Чкаловской области сформировано 15 дивизий и одна механизированная бригада, начато формирование армии В. Андерса (2-го Польского корпуса), в Бузулуке в 1942 году формировался отдельный Чехославацкий батальон (под команд. Л. Свободы), действовало 75 госпиталей.
С середины XX века регион развивался как центр горнодобывающей промышленности, чёрной и цветной металлургии, с 1960-х годов - химической и нефтехимической промышленности. В 1950-х годов ряд районов Оренбургской области был вовлечён в программу освоения целинных земель. В 1950-1960-е годы открыто движение по железнодорожным линиям: Шильда - Озёрный (1956; узкоколейная), Круторожино - Гай (1959), Профинтерн - Рудный Клад (1960), ветке к поселку Энергетик от линии Орск - Челябинск (1963). В 1966 году близ Оренбурга открыто нефтегазоконденсатное Оренбургское месторождение (разрабатывается с 1971 года), что положило начало развитию в регионе нефте- и газодобычи и переработки. В 1973-1979 годах построен Киембаевский асбестовый горно-обогатительный комбинат. В 1979 году статус города получили Гай и Ясный. В 1980 году открыто движение по железнодорожной линии Оренбург - Мурапталово, в 1981 году - Красногвардеец - Пугачёвск. С декабря 1991 года после распада СССР Оренбургская область стала пограничной территорией с Республикой Казахстан.
Хозяйство.
Оренбургская область входит в Уральский экономический район, является важным российским индустриальным регионом. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) более чем в 7,5 раза превышает объём сельскохозяйственной продукции (2011). В области добывается свыше 1/2 российского объёма асбеста (1-е место в РФ), 4,4% нефти, 3,1% природного газа. На предприятиях производятся весь российский гелий и одорант (2011), оксиды и гидроксиды хрома (свыше 80% российского производства), этан (около 80%), молотая соль (свыше 65%), техническая газовая сера (около 20%), сжиженный газ (8%). Крупный производитель машиностроительной (технологическое оборудование для цветной металлургии, доменное и сталеплавильное оборудование, около 1/2 российского выпуска многофазных электродвигателей переменного тока мощностью 750 Вт - 75 кВт) и металлургической продукции.
Структура ВРП по видам экономической деятельности (2010, %): добыча полезных ископаемых 36,1, обрабатывающие производства 10,3, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,5, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 9,0, транспорт и связь 7,9, сельское и лесное хозяйство 6,5, строительство 5,0, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 4,2, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 3,7, здравоохранение и социальные услуги 3,4, образование 2,6, другие отрасли 1,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 76,8, муниципальная 12,7, общественных и религиозных организаций (объединений) 5,1, государственная 3,0, прочие формы собственности 2,4.
Экономически активное население 1107 тысяч человек, из них свыше 95,0% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (2011, %): сельское и лесное хозяйство 20,4, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 15,0, обрабатывающие производства 11,7, образование 8,9, транспорт и связь 7,9, здравоохранение и социальные услуги 7,5, строительство 6,7, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,1, добыча полезных ископаемых 3,7, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 2,7, другие виды деятельности 7,5. Уровень безработицы около 5%. Денежные доходы на душу населения 14,9 тысяч рублей в месяц (2011; 72,0% от среднего по РФ); 14,4% населения Оренбургской области имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность.
Объём промышленной продукции 554,0 миллиарда рублей (2011); из них 50,9% приходится на добычу полезных ископаемых, 31,6% - на обрабатывающие производства, 17,5% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): металлургическое производство 50,1, машиностроение 10,9, химическая промышленность 9,9, пищевая промышленность 9,8, производство кокса и нефтепродуктов 4,6, производство стройматериалов 3,3, другие отрасли 11,4.
Основной производитель электроэнергии в Оренбургской области - Ириклинская ГРЭС (поселок Энергетик Новоорского района; филиал компании «Интер РАО - Электрогенерация»), одна из крупнейших на Южном Урале (установленная мощность 2430 МВт; включая филиал - Ириклинскую ГЭС). Действуют также ТЭЦ: Сакмарская (город Оренбург, 460 МВт), Каргалинская (поселок Каргала; 320 МВт), Орская ТЭЦ-1 (245 МВт) (все - в составе «Оренбургской теплогенерирующей компании»), Новотроицкая (в составе компании «Уральская Сталь»; 172 МВт), Гайская (в составе Гайского горно-обогатительного комбината; 24 МВт).
Ведущее место в структуре промышленности традиционно занимают добыча нефти и природного газа, а также их переработка. Большая часть разрабатываемых месторождений небольшие, расположены главным образом в западной части области. Крупнейшее - Оренбургское месторождение, среди других важных месторождений - Покровское (Грачёвский район), Росташинское (Первомайский район), Бобровское (Курманаевский район), Сорочинско-Никольское (Сорочинский район). Ведущие предприятия по добыче нефти: «Оренбургнефть» (головной офис - в городе Бузулук), входящее в его состав «Бугурусланнефть» (город Бугуруслан) (оба принадлежат компании «Роснефть»), «Газпром добыча Оренбург» (город Оренбург; также осуществляет добычу природного газа). Переработка нефти производится на НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» (город Орск; установленная мощность 6,6 миллионов тонн сырой нефти в год; объём переработки 5,8 миллионов тонн, 2012; около 50% продукции составляет мазут, около 30% - дизельное топливо, около 15% - бензин), природного газа (в том числе из казахского месторождения Карачаганак) - на предприятиях газохимического комплекса «Газпром добыча Оренбург» (газоперерабатывающий и гелиевый заводы в городе Оренбург) и др.
Ведётся добыча бурого угля (главным образом месторождение Тюльганское; компания «Оренбургуголь», поселок Тюльган), основной потребитель - Кумертауская ТЭЦ Башкирской генерирующей компании.
В структуре обрабатывающей промышленности лидирующие позиции занимает металлургическое производство. Основное предприятие чёрной металлургии - комбинат «Уральская Сталь» (город Новотроицк; бывший Орско-Халиловский металлургический комбинат; ныне в составе холдинга «Металлоинвест»; создан на базе месторождений железной руды Орско-Халиловской группы), входит в число ведущих в российской металлургии (производство штрипса для труб большого диаметра, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали, кокса). В начале 2013 года принято решение о реконструкции производства и закрытии мартеновского цеха. Другое важное предприятие - Новотроицкий завод хромовых соединений (крупный российский производитель металлического хрома, его оксидов и др.).
Цветная металлургия базируется главным образом на собственном сырье. Основные центры размещения предприятий: город Орск - комбинаты «Южуралникель» (в его составе в том числе рудник Буруктальский в Светлинском районе; один из российских производителей рафинированного никеля; значительная часть продукции экспортируется) и «Ормет» (в составе «Русской медной компании»; рудники Джусинский в Адамовском районе и Еленовский в Ясненском районе, обогатительная фабрика в Новоорском районе; основная продукция - медный и цинковый концентраты); город Гай - горно-обогатительный комбинат (в составе «Уральской горно-металлургической компании»; создан на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд; производство медного, цинкового, пиритного концентратов, серного колчедана, а также щебня и известняка), «Гайский завод по обработке цветных металлов» (один из ведущих российских производителей плоского проката цветных металлов - медного, медно-цинкового, медно-никелевого и никелевого; также выпускает кровельную медь, оловянную и безоловянную бронзы, литейные латуни); город Медногорск - медно-серный комбинат (в составе «Уральской горно-металлургической компании»; добыча и переработка медно-колчеданных руд Блявинского месторождения; производство черновой меди и серной кислоты); город Кувандык - Южно-Уральский криолитовый завод (в составе компании РУСАЛ; фтористые соли для производства первичного алюминия; в 2012 году основное производство закрыто на реконструкцию); поселок Светлый - Буруктальский никелевый (металлургический) завод (разработка Буруктальского месторождения никелевых руд; производство ферроникеля, в том числе из вторичного сырья).
Основная специализация машиностроения - выпуск различного промышленного оборудования. Всего действуют свыше 70 предприятий, ведущее - машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ (город Орск; крупный российский производитель доменного и сталеплавильного оборудования). Среди других крупных машиностроительных предприятий - заводы: бурового оборудования, локомотиворемонтный, «Оренбургский радиатор», «Инвертор», ПО «Стрела» (продукция для нужд ОПК) (все - в городе Оренбург); машиностроительный (буровые замки, баллоны для сжатого газа, гидроцилиндры), механический (баллоны высокого давления для огнетушителей, технических газов и др.) и созданные на его базе заводы компрессорный (в 2012 году законсервирован) и холодильников (в 2012 году реорганизован), САРМАТ (тракторные прицепы и полуприцепы) (все в городе Орск); электротехнический завод «Уралэлектро» (город Медногорск; асинхронные электродвигатели, единственный российский производитель низковольтной специальной аппаратуры со сроком эксплуатации 25 лет); «Бузулуктяжмаш» (город Бузулук; буровые станки, оборудование для цветной металлургии); «Радиатор» (город Бугуруслан; алюминиевые теплообменники и другие автокомплектующие для автосборочных заводов), «Долина» (город Кувандык; кузнечно-прессовое оборудование).
На базе собственного минерально-строительного сырья получила развитие промышленность стройматериалов (производство асбеста и изделий из него, цемента, кирпича и др.). Выделяются «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания» (город Новотроицк; создана в 2002 году на базе цеха разработки шлаковых отвалов Орско-Халиловского металлургического комбината; производство цемента и др.), комбинат «Оренбургские минералы» (город Ясный; создан на базе Киембаевского месторождения хризотил-асбеста; основная продукция - хризотиловое волокно, также песчано-щебёночные смеси из вскрышных пород); заводы: цементный в городе Новотроицк, силикатный в городе Оренбург, кирпичные - в городах Бугуруслан, Бузулук, поселок Саракташ и др.
Пищевая промышленность представлена производством молочной и мясной продукции, муки, круп, хлебобулочных и кондитерских изделий, растительного масла. Действуют многочисленные предприятия по переработке молока и выпуску молочной продукции (около 50% продукции производится в городах Оренбург, Бугуруслан, посёлках Новосергиевка, Саракташ, селе Ташла), мясокомбинаты (крупнейшие - в городах Орск, Новотроицк, Сорочинск, Бузулук), комбинаты по производству муки, круп, хлебобулочных и кондитерских изделий («Хлебопродукт-1» и «Хлебопродукт-2» - оба в городе Оренбург, «Хлебопродукт ДМВ» в городе Орск, комбинат хлебопродуктов в городе Сорочинск), растительные масла (маслоэкстракционный завод в городе Оренбург). На базе Илецкого месторождения каменной соли действует предприятие «Илецксоль» (город Соль-Илецк; одно из крупнейших российских предприятий по переработке каменной соли высшего сорта).
Традиционно развито произ-во изделий из пуха (в том числе пуховых платков - фабрика в Оренбурге), обуви (кожаной, резиновой), текстильных и швейных изделий (в том числе меховых) (предприятия в городах Оренбург, Орск и др.).
Крупные промышленные центры: Оренбург, Орск, Новотроицк, Гай, Медногорск, Бугуруслан, Бузулук.
Внешнеторговый оборот Оренбургской области составляет 3265,0 миллионов долларов США (2011), в том числе экспорт - 2368,7 миллионов долларов. Экспортируются (% от стоимости): металлы и изделия из них (55), продукция топливно-энергетического комплекса (около 40), химической промышленности (около 4), машины и оборудование (около 2). Импортируется (% от стоимости) продукция машиностроения (около 60; главным образом оборудование и транспортные средства), продовольствие и сельскохозяйственное сырьё (около 30), продукция химической промышленности (свыше 6), металлы и изделия из них (около 3).
Сельское хозяйство.
Стоимость сельскохозяйственной продукции 72,4 миллиарда рублей (2011), на долю животноводства приходится свыше 52%. Сельскохозяйственные угодья составляют 74% территории области, из них пашня - свыше 60%. Выращивают (в % от посевной площади): зерновые (около 65), технические культуры (около 18%, главным образом подсолнечник), кормовые (свыше 15), картофель и овощи. Животноводство специализируется на мясо-молочном скотоводстве, птицеводстве; разводят пуховых коз, свиней.
Большая часть сельскохозяйственных угодий (86%, 2009) относится к землям сельскохозяйственных организаций; свыше 13% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств, менее 1% земель находится в личном пользовании граждан. Преобладающая доля зерна (свыше 70%), свыше 60% семян подсолнечника производится сельскохозяйственными организациями, свыше 90% картофеля, около 90% овощей, свыше 65% молока - в хозяйствах населения.
Сфера услуг.
Область располагает высоким рекреационным потенциалом для развития спортивно-оздоровительного (сплавы по рекам Урал, Сакмара, водные маршруты по Ириклинскому водохранилищу, пешие маршруты по низкогорьям в Кувандыкском районе - так называемой Оренбургской Швейцарии) и экологического (участки государственного природного Оренбургского заповедника, национальный парк Бузулукский Бор Бузулукского района) туризма, а также санаторно-курортного лечения (Соль-Илецкие солёные озёра). Разработан ряд культурно-познавательных маршрутов, в том числе город Оренбург - село Красногор - поселок Саракташ - город Орск; город Соль-Илецк и его окрестности (места расселения степных кочевников); поселок Карагай-Покровка - село Губерля (Казачья Губерля; Карагай-Губерлинское ущелье).
Транспорт.
Длина железных дорог 1448 км (2011; из них около 1/3 электрифицировано). Основной железнодорожный узел - Оренбург (линии на Самару, Уфу, Челябинск и др.). Длина автодорог с твёрдым покрытием 13,6 тысяч км. Важные автодороги: Самара - Бузулук - Сорочинск - Оренбург, Оренбург - Уфа, Оренбург - Новотроицк - Орск. Международные аэропорты в городах Оренбург и Орск. По территории области проходят газопроводы: «Оренбург - западная граница России», участок газопровода «Бухара - Урал» (около 400 км), нефтепроводы к нефтеперерабатывающему заводу «Орскнефтеоргсинтез» [в том числе Эмба (Казахстан) - Орск и Ишимбай (Башкирия) - Орск].
Здравоохранение.
В Оренбургской области на 10 тысяч жителей приходится: врачей 45,7, лиц среднего медицинского персонала 115,9; больничных коек 99,0 (2009). Медицинскую помощь населению оказывают 72 больничных учреждения, 24 специализированных диспансера, 7 стоматологических поликлиник, 4 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждения; функционируют 2 центра медицинской профилактики, 2 дома ребёнка, 7 санаториев, территориальный Центр медицины катастроф, 5 станций и 38 отделений скорой медицинской помощи, станция переливания крови, Бюро судебно-медицинской экспертизы, 1034 фельдшерско-акушерских пункта (2009). Общая заболеваемость взрослого населения на 1 тысячу жителей составляет 1853,9 случая; заболеваемость туберкулёзом - 105,7 на 100 тысяч жителей (2009). Наиболее распространены болезни системы кровообращения (19,9%), органов дыхания (13,0%; у детей - 47%), костно-мышечной системы и глаз (9,5%), мочеполовой системы (9,1%), органов пищеварения (5,8%) (2009). Общая смертность составляет 13,9 случая на 1 тысячу жителей (болезни системы кровообращения - 56,2%, злокачественные новообразования - 14,9%, несчастные случаи, травмы и отравления - 13,1%) (2009). Курорт Соль-Илецк (лечение бронхиальной астмы в соляных шахтах).
Образование.
В Оренбургской области функционируют (2011): 779 дошкольных учреждений (81,9 тысяч воспитанников), 1116 общеобразовательных учреждений (208,2 тысяч учящихся), 122 учреждения дополнительного образования детей (218,2 тысяч детей), 44 учреждения начального профессионального образования (16,7 тысяч учащихся), 37 учреждений среднего профессионального образования (41,1 тысяч студентов), 32 вуза (включая филиалы, 81,1 тысяч студентов). В области работают свыше 980 библиотек, 40 музеев. Главные вузы, научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Оренбурге. Действуют также филиалы Оренбургского государственного университета в Акбулаке, Бугуруслане, Бузулуке, Орске, Орские филиалы Московского финансово-юридического университета МФЮА и Самарского государственного университета путей сообщения, Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва), Абдулинский филиал Московского государственного университета технологий и управления, Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени П.Ф. Еромасова (1940, с 2008 года филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации) и другие филиалы и представительства вузов Москвы, Оренбурга, Томска. Краеведческие музеи находятся в Абдулино, Бугуруслане, Бузулуке, Орске, поселке Саракташ, музейно-выставочные комплексы - в Кувандыке и Новотроицке, Музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова - в селе Аксаково, Музей-квартира М.В. Фрунзе - в Бугуруслане, Музей имени Т.Г. Шевченко - в Орске (1986).
Средства массовой информации.
В Оренбургской области зарегистрировано свыше 350 печатных СМИ, общий тираж всех печатных изданий по подписке составляет более 500 тысяч экземпляров. Ведущие областные периодические издания (все - город Оренбург): «Оренбуржье» (выходит с 1991 года; 2 раза в неделю, общий недельный тираж около 32,4 тысячи экземпляров), «Южный Урал» (с 1917 года; старейшая газета области, 2 раза в неделю, в среду 13,5 тысяч экземпляров, в пятницу 9,6 тысяч экземпляров), «Оренбургская неделя» (с 1972 года; еженедельно, 30 тысяч экземпляров), «Муниципальный вестник Оренбуржья» (с 2006 года; ежемесячно, 12 тысяч экземпляров), «Оренбургская сударыня» (с 1997 года; еженедельно, 34 тысячи экземпляров). Городские и районные издания: «Вечерний Оренбург» (город Оренбург; с 1994 года, еженедельно, 26 тысяч экземпляров), «Орский вестник» (город Орск; с 1997 года, ежедневно, 17 тысяч экземпляров), «Бугурусланская правда» (Бугурусланский район; с 1917 года, 3 раза в неделю, 13,2 тысяч экземпляров), «Российская провинция» (Бузулукский район; с 1918 года, 3 раза в неделю, 8,4 тысяч экземпляров), «Гвардеец труда» (город Новотроицк; с 1943 года, 3 раза в неделю, 10 тысяч экземпляров), «Гайская новь» (Гайский район; с 1935 года, 3 раза в неделю, 6 тысяч экземпляров), «Новый путь» (Кувандыкский район; с 1935 года, 2 раза в неделю, 7,7 тысяч экземпляров), «Голос глубинки» (Новосергиевский район; с 1935 года, 3 раза в неделю, 6,7 тысяч экземпляров), «Илецкая защита» (Соль-Илецкий район; с 1919 года, 3 раза в неделю, 6,7 тысяч экземпляров), «Сорочинский вестник» (Сорочинский район; с 1930 года, 2 раза в неделю, 6,8 тысяч экземпляров) и др. Радиовещание с 1927 года, телевидение с 1961 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Оренбург» (с 1992 года), ТК «Регион», «Орен-ТВ» и др. Региональное информационное агентство - ОренИнформ.
Архитектура и изобразительное искусство.
Наиболее древние памятники искусства на территории Оренбургской области - орнаментированная керамика, известная с неолита. В бронзовом веке появляются украшения из сплавов меди и из метеоритного железа. С памятниками савроматской археологической культуры и сарматских археологических культур связаны изделия в скифо-сибирском зверином стиле и других стилях, связанных в основном с культурой евразийских степей и цивилизациями Среднего Востока (произведения, получившие мировую известность, представлены находками в Филипповке и других Илекских курганах). Искусство Средневековья представлено украшениями убора людей, коней, ряда предметов быта, каменными бабами, кирпичными мавзолеями и каменными эпитафиями эпохи Золотой Орды.
С конца XVII века по рекам строятся укрепления казаков (Сакмарский городок, перестроен в 1710-е годы), основанные Оренбургской экспедицией И.К. Кирилова крепости - у впадения реки Орь в реку Яик (ныне Урал; 1735), Елшанская, Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская (1736) и Новосергиевская (1738) по реке Самара; Бердская (1736). По реке Яик возведены крепости: Верхнеозёрная (1736), Татищева (1736, ныне село Татищево), Илекская (1737; ныне село Илек), Рассыпная, Чернореченская (ныне село Черноречье), Красногорская (1739; ныне село Красногор), Ильинская (1742, ныне село Ильинка), овальная в плане Оренбургская крепость (1743), Нижнеозёрная (1754), Таналыкская, Уртазымская. Сохранились остатки «Киргизского вала» близ поселка Новоорск (1837-1838 годы).
Первые православные церкви на территории Оренбургской области строились из дерева и не сохранились (церковь Святителя Николая в оренбургском форштадте, 1745). С 1740-х годов начали возводить каменные храмы в стиле барокко: в Оренбурге - Никольская церковь (1745, разобрана в 1780-е годы), Спасо-Преображенский летний собор (1746-1750 годы, разобран в 1931-1933 годах), Введенский зимний собор (1755-1758 годы, разрушен в 1931 году, восстановлен в 2007-2011 годах), Благовещенская церковь Гостиного двора (1755, перестроена и переосвящена в честь Вознесения в 1775 году, перестроена в начале XIX века, архитектор М.П. Малахов, снесена в 1936 году), Георгиевская церковь (1756, восстановлена в 1791 году, с 1891 года - войсковой собор, разрушен в 1930-е годы). В 1757 году на реке Большой Ик построен Покровский медеплавильный завод (не сохранился); в середина XVIII века - торговые сооружения Сеитовской слободы в селе Татарская Каргала. С 1770-х годов в архитектуре преобладающим становится классицизм: церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери со сдвоенными колоннами алтарной полуротонды (1772-1778 или 1797 годы) в быв. имении Г.Р. Державина в селе Смоленское (ныне Державино), в Оренбурге - дом Тимашёвых (1779, перестроен в 1845 году; реконструирован после пожара 1999 года), церкви Троицкая (1783, перестроена в 1794-1799 годах, колокольня 1801-1807 годов; церковь разобрана в середине XX века) и Святых Петра и Павла (1786-1808 годы, снесена в начале 1940-х годов); церкви Архангела Михаила в селе (ныне урочище) Новая Мёртовка (1808), Христа Спасителя с ротондальным куполом в селе Спасское Саракташского района (1814), в честь Казанской иконы Божией Матери в Бердской слободе (1820-1824 годы, не сохранилась) и в селе Сухоречка (1827), в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сакмара (1828, с применением типа «восьмерик на четверике»), Трёх Святителей в селе Уртазым (завершена в 1829 году, сохранились руины), ротондальная Покровская в селе Кардаилово (1829-1833 годы), Успенская в Бугуруслане (освящена в 1834 году), Алексия, человека Божия в селе Репьёвка (1835-1840 годы) и др. Классицистические гражданские постройки сохранились в Орске и Оренбурге, где в 1806-1814 годах работал архитектор М.П. Малахов (казармы, здания Офицерского собрания, Городской думы). В 1-й половине XIX века преимущественно в западной части Оренбургской области (на территории бывшей Самарской губернии) построены усадьбы Новоаксаково С.Т. Аксакова в селе Аксаково (Знаменская церковь, 1809-1822 годы, снесена в начале 1930-х годов; дом последней трети XVIII века с полуротондальным крыльцом середины XIX века, снесён в 1962 году, восстановлен к 1998 году), А.М. Карамзина (брата Н.М. Карамзина) в селе Полибино (главный дом 1818 года, не сохранился), Н.П. Рычкова (сына П.И. Рычкова) в селе Рычково (главный дом - 1-я половина XIX века), Н.Я. Стобеуса в селе Александровка, В.И. Звенигородского в селе Тугустемир (в обеих усадьбах сохранились главные дома 1-й половины XIX века) и др. В духе романтизма возведён уникальный комплекс караван-сарая в Оренбурге (1837-1846 годы, архтектор А.П. Брюллов).
Со 2-й половины XIX века развернулось строительство в исторических стилях; в русско-византийском стиле возведены церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Черноречье (освящена в 1852 году), Святой Екатерины в селе Тугустемир (1852, по проекту К.А. Тона; сохранились колокольня, росписи, скульптуры апостолов), 5-шатровая церковь Святого Александра Невского в селе Александровка (освящена в 1855 году), Покровская в селе Студенцы (1870), Архангела Михаила в селе Октябрьское (1878), Никольская в селе Нижняя Павловка (1880); в неовизантийском стиле - церковь Алексия, человека Божия в поселке Пугачёвский (1880-1881 годы), кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери в Оренбурге (1886-1895 годы, архитектор А.А. Ященко, снесён в 1932 году). Преимущественно в русском стиле построены Никольский кафедральный собор в Оренбурге (1883-1886 годы, инженер В.П. Сахаров), церкви Архангела Михаила в селе Городище (1880-1892 годы), Святого Дмитрия Солунского в Оренбурге (1887-1890 годы) и в селе Зобово (1897-1906 годы), Никольская в Орске (1894-1898 годы, архитектор М.А. Щурупов; снесена с оставлением колокольни в 1934 году, воссоздана как Спасо-Преображенская церковь в 1994-1998 годах), Архангела Михаила в Сорочинске (1900-1901 годы, колокольня и купола восстановлены в 2000-е годы), в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пономарёвка (1902-1903 годы, инженер Карпинский), Святителя Николая в Бузулуке (1908-1910 годы), Покровская в селе Краснохолм (1913). В духе эклектизма построены Троицкая церковь с элементами неовизантийского стиля в селе Староборискино (1881-1882 годы), церковь Архангела Михаила в селе Шарлык (1896). Деревянные церкви часто повторяли формы каменных храмов: Покровские церкви в сёлах Покровка Новосергиевского района (1843-1848 годы), Подгородняя Покровка (1862-1863 годы, перестроена в 1910 году, колокольня - 1990-х годов), Подгорное (1898), Алфёровка (1907), церковь Архангела Михаила в селе Павловка (конец 1870-х годов, 1896-1898 годы), церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Егорьевка (1898), в Соль-Илецке (1902) и др.
Монастырское строительство со 2-й половины XIX века особенно развивалось в Бузулукском и Оренбургском уездах: Тихвинский Богородицкий женский монастрь в Бузулуке (с 1859 года, возрождён в 2000 году; 5-главый собор в честь Тихвинской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле, 1850-1861 годы; Троицкая церковь, 1865-1869 годы; колокольня 1882-1890 годов, все - разрушены; церковь Всех Святых, 1901); Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь с пещерами близ Бузулука (с 1853 года; Преображенская церковь, 1869), Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь в селе Ключегорье (ныне село Таллы; с 1880 года; церковь Святого Серафима Саровского, 1906), Успенский женский монастырь в Оренбурге (с 1874 года; Успенско-Воздвиженский собор в русско-византийском стиле, 1868-1875 годы, проект архитектора К.А. Тона; надвратная колокольня с церковью в честь Иверской иконы Божией Матери, 1885-1887 годы, оба здания разрушены в 1930-е годы), Успенско-Макарьевский мужской монастырь (1895, близ современного поселка Зауральный), Покровский женский монастырь (с 1904 года; в бывшем Илецком благочинном округе), Николаевский мужской монастырь с пещерами в селе Покровка (основан около 1896 года как скит; с 1913 года - монастырь; церковь Святителя Николая, 1911, разрушена около 1930 года); также Покровские женские монастыри в Бугуруслане (с 1874 года) и Орске (с 1898 года; Покровская церковь, 1901-1905 годы); все монастыри закрыты в 1920-е годы. Сохранились мечети в селе Татарская Каргала (1749), Оренбурге, Орске, в селе Ильинка Кувандыкского района, в селе Нежинка (конец XIX века), Сорочинске (1915) и др. Среди памятников промышленной архитектуры - ликёроводочный завод (1901) и неоготическая водонапорная башня (1904-1905 годы, архитектор Я. Адамсон) в Бузулуке, железнодорожный вокзал в Абдулино (1895). В начале XX века в городах (преимущественно в Оренбурге) развивался стиль модерн (здание музыкального училища в Бузулуке, 1913); построены кумысолечебницы (в том числе «Царский дар» близ поселка Новосергиевка, 1908).
После 1917 года в Оренбургской области разрушено более половины храмов (в 1930-е годы только в Оренбурге снесено свыше 80% церквей). В 1933-1937 годах градостроительные принципы объединения Баухауз воплощались в строительстве квартала № 8 в Орске архитекторами М. Стамом, Г. Шмидтом, Т. Вайнером и др. В 1930-1950-е годы в городах возводились здания в стиле советского неоклассицизма (Дом культуры нефтехимиков в Орске, 1952, архитектор Л.Р. Шмах; постройки архитектора А.Н. Постникова в Оренбурге). Редким исключением было строительство деревянной церкви Святого Симеона Верхотурского в поселке Саракташ (1947-1958 годы, восстановлена в 1991-1992 годах). Среди зданий 1960-1970-х годов - дома культуры в Новотроицке (1963) и Бугуруслане (1971-1972 годы). В 1990-е годы возобновилось храмовое зодчество: Покровская церковь в Кувандыке (1991-1994 годы), Петропавловский собор в Новотроицке (1994-1998 годы), церковь Святого Иоанна Богослова в селе Чёрный Отрог (1996), деревянная церковь в селе Секретарка (1997), мечеть в Бугуруслане. В Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в Саракташе (основана в 1990 году) построены дом милосердия (1992-1994 годы), гимназия (1992-1997 годы), церкви Святителя Николая и Святого Сергия Радонежского (обе 1998); отстраивается Свято-Андреевский мужской монастырь в селе Андреевка (основан в 1998 году; церковь в неовизантийском стиле, 1901), возрождается Николаевский мужской монастырь в селе Покровка Новосергиевского района (церковь Рождества Иоанна Предтечи, 2005; колокольня с церковью Святой Марии Египетской, 2006-2007 годы; пещерная церковь Святых Антония и Феодосия Печерских, часовни). Среди новых построек также церкви Дмитрия Ростовского в селе Северное (2000-2004 годы), Святителя Николая в Медногорске (2003-2006 годы), Святого Серафима Саровского в поселке Пригородный (середина 2000-х годов), 5-главый Свято-Троицкий собор в Бугуруслане (2004-2010 годы), собор в честь Казанской иконы Божией Матери в Оренбурге (2005-2011 годы), церкви Святой Матроны Московской в селе Майорское (2005-2007 годы), Святого Андрея Первозванного в поселке Караванный (2008), Святых Петра и Павла в селе Павловка (2009-2010 годы), Святого Александра Невского в городе Абдулино (2010-2011 годы).
Изобразительное искусство на территории Оренбургской области развивалось с XIX века (иконописные и золотошвейные мастерские в Тихвинском монастыре в Бузулуке, в Успенском монастыре в Оренбурге). Пейзажи, этнографические типы в середине XIX века создавал уроженец Оренбурга А.Ф. Чернышёв (ученик М.Н. Воробьёва). В 1894-1895 годах иконы и алтарные картины для Казанского собора в Оренбурге исполнял В.Е. Маковский; в конце XIX - начале XX веков оренбургские храмы расписывал его ученик Л.В. Попов. В 1919-1922 годах в Оренбурге работали московские художники С.М. Карпов и С.В. Рянгина, организовавшие художественную студию и Общество любителей художеств. В 1926 году в Оренбурге организован филиал АХРР (председатель К.В. Николаев). В 1920-1940-е годы работали живописцы С.И. Калмыков, А.П. Коровяков, Н.В. Кудашев, Н.М. Ледяев, И.Р. Мехед, Н.Д. Прохоров, скульптор Г.А. Петин. Среди художников 1970-1990-х годов - монументалисты Р.Я. Асаев, Ю.Я. Гилёв, А.В. Масловский, скульптор Н.Г. Петина, живописцы Ю.П. Григорьев, А.И. Овчинников. С начала 1990-х годов текстильные панно (гобелены и др.) создаёт А.А. Васильченко. Среди традиционных художественных промыслов - ручное узорное пуховязание (с середины XVIII века; основатели П.И. и А.Д. Рычковы), в том числе в сёлах Спасское, Грачёвка, с 1939 года - артель (с 1960 года фабрика) в Оренбурге (в том числе производит пуховые шали и ажурные платки «паутинка»); в XIX веке также литьё колоколов (Бузулук и др.).
Музыка.
Традиционная музыкальная культура представлена фольклором русских (в том числе казаков), татар, казахов, украинцев, башкир, мордвы, немцев, чувашей, белорусов и других народов. Её специфику составляют в том числе русские, башкирские, мордовские песни, сложенные под впечатлением восстания под предводительством Е.И. Пугачёва (1773-1775 годы). Исследовательскую работу фольклористов, концертно-фестивальную деятельность народных коллективов координирует областной методический Центр народного творчества (1941), в составе которого - ансамбль русской песни «Раздолье» и др. Среди лучших фольклорных коллективов Оренбургской области - муниципальный ансамбль казачьей песни «Яик» (Оренбургский район).
Центр музыкальной культуры области - Оренбург. В 1-й половине - середине XIX века в домах местной аристократии исполнялась классическая музыка (пропагандистами выступили губернаторы князь Г.С. Волконский, граф П.К. Эссен), при губернаторе графе В.А. Перовском в городе активно развивалась театральная, концертная и гастрольная деятельность, он способствовал также знакомству светского общества с музыкой народов края - башкирской, казахской (в его доме, в частности, выступал домбрист Курмангазы Сагырбаев). В 1830-е годы в Оренбурге отбывал ссылку композитор А.А. Алябьев. Во 2-й половине XIX века на сцене драматического театра ставились музыкальные спектакли (оперы, оперетты, водевили). В 1881 году образованы Музыкально-драматическое общество и Симфонический оркестр Оренбургского казачьего войска, который был широко известен в Оренбурге и за его пределами. В начале XX века работали три частные музыкальные школы (Г.С. Добер, О.С. Федотовой, С.Ф. Рубинштейн). У истоков советского музыкального образования в Оренбурге стояли С.М. Козолупов и Л.В. Ростропович, при их участии организован музыкальный техникум (1927), затем музыкальное училище (1936). В 1920-е годы в Оренбурге работали А.В. Затаевич, С.З. Сайдашев, башкирский музыкант М.М. Валеев, внёсшие большой вклад в развитие и пропаганду музыки народов края. В 1935 году создан Государственный областной театр музыкальной комедии; 1-й сезон он работал в Орске, в декабре 1936 года премьерой оперетты «Холопка» Н.М. Стрельникова открыт его 1-й сезон в Оренбурге. Подъём уровня музыкальной культуры в 1940-е годы во многом связан с деятельностью Ленинградского Малого театра оперы и балета и известных музыкантов (В.П. Соловьёв-Седой, М.И. Чулаки, К.П. Кондрашин), эвакуированных в Оренбург (Чкалов) в годы Великой Отечественной войны; в 1943 году на базе Чкаловского концертно-эстрадного бюро (существовало с 1930-х годов) открылась Филармония. В течение многих лет при Филармонии существовал татарский драматический коллектив под руководством В.Г. Фатыхова. В 1950-е годы создан Оренбургский русский народный хор, учреждено областное отделение Всероссийского хорового общества (с 1988 года Музыкальное общество), композиторами Г.Ф. Пономаренко, А.Ф. Цибизовым и др. был создан популярный песенный репертуар. В дальнейшем Областная филармония, театры города активно сотрудничали с известными отечественными композиторами - Ю.С. Саульским, В.Г. Агафонниковым, Д.Ф. Тухмановым. На рубеже XX-XXI веков в Оренбурге созданы филармонический Камерный оркестр (1990), камерный ансамбль старинной и современной музыки «Дивертисмент» (1994), муниципальные духовой оркестр «Оренбург» (1997) и Оренбургский камерный хор (1993), Институт искусств (с 1997 года имени Л. и М. Ростроповичей), в составе которого работает музыкальный колледж (бывшее музыкальное училище). Татарская творческая группа под руководством З. Мавлютовой при Областной филармонии выступает главным образом в татарских сёлах Оренбургской области.
Ежегодные фестивали искусств: «Русское поле» (с 1987 года), «Оренбургский пуховый платок» (с 1988 года), джаз-фестиваль «Евразия» (с 1996 года; в 2011 году посвящён 90-летию со дня рождения Г.Ф. Пономаренко), рок-фестиваль «Оренсток» (с 2000 года), классической музыки «Симфония степной Пальмиры» (в 2010 году состоялся 3-й). Фольклорные фестивали: областной «Зелёные святки» (с 2000 года), межрегиональный казачьей культуры «Оренбург - форпост России» (с 2003 года, Тюльганский район), зональный областной «Обильный край, благословенный!» и др. Межрегиональный конкурс «Русская песня» (до 2008 года областной).
Театр.
Первые профессиональные театральные представления на территории Оренбургской области с 1856 года давали антрепризы Б.К. Соловьёва и др. В 1868 году по инициативе губернатора Н.А. Крыжановского реконструировано и передано городу Оренбургу здание каменного манежа, принадлежавшего казачьему войску. В 1869 году здесь открылся театр, в котором начинали актёрскую деятельность П.А. Стрепетова, М.И. Писарев, В.М. Петипа, работали М.Т. Иванов-Козельский, В.Н. Андреев-Бурлак, В.Ф. Комиссаржевская, М.М. Тарханов. В 1932 году драматич.еский театр получил имя М. Горького. Современное здание построено в 1949 году (архитекторы И.С. Аввакумов и Н.П. Куренной). Значителен вклад режиссёров М.А. Куликовского, Ю.С. Иоффе, Н.Ш. Тхакумашева, А.М. Зыкова, Н.А. Воложанина, В.С. Подольского, А.С. Солодилина. С 1997 года театр возглавляет Р.В. Исрафилов. Среди актёров (в разные годы): В.Е. Бескин, М.И. Бородина, Л.С. Броневой, Н.П. Величко, А.П. Жигалова, А.Ф. Лещенко, И.А. Лидарская, А.А. Михалёв, А.И. Папыкин, Р.С. Плескачевская, А.Я. Садовская, Ю.А. Труба, З.Л. Улановская, О.З. Ханов. Основной театральный центр - Оренбург; в области также действуют Бугурусланский городской театр имени Н.В. Гоголя (1900), Орский драматический театр имени А.С. Пушкина (1937).
Дополнительная литература:
Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Оренбург, 1900–1902. Вып. 1–2;
Орденоносное Оренбуржье. Челябинск, 1968;
Футорянский Л.И. Дела вечно живые. Челябинск, 1968;
он же. Оренбуржье – во имя Победы. 3-е изд. Оренбург, 2010;
Синельников В.Г. Знакомьтесь, Оренбуржье. Памятники истории и достопримечательности. Челябинск, 1970;
он же. Оренбургский «Золотой колос». Челябинск, 1975;
Крашенинникова Н.Л. Принципы регулярной планировки городов-крепостей России XVIII в. на примере Оренбурга // Архитектурное наследство. М., 1973. № 21;
Альтов В.Г. Города Оренбургской области. Челябинск, 1974;
Попов С.А. Тайны Пятимаров: [Очерки по древней и средневековой истории Оренбургского края]. 2-е изд. Челябинск, 1982;
Засецкая И.П. Погребение у с. Кызыл-Адыр в Оренбургской области // Древние памятники культуры на территории СССР. Л., 1982;
Иванов В.А., Кригер В. А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале (XII– XIV вв.). М., 1988;
Из истории освоения целинных и залежных земель Оренбургской области. Оренбург, 1988;
География, экономика и экология Оренбуржья. Оренбург, 1994;
Зобов Ю.С., Футорянский Л. И. Родной истории страницы. Оренбург, 1994;
Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург, 1994;
Оренбургскому краю – 250 лет: материалы научной конференции. Оренбург, 1994;
Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. Оренбург, 1995;
она же. Археология Оренбуржья. Оренбург, 2004;
Чибилев А.А. Природа Оренбургской области. Оренбург, 1995. Ч. 1;
Археологические памятники Оренбуржья. Оренбург, 1996–2012–. Вып. 1–10–; История Оренбуржья. Оренбург, 1996;
Черных Е.Н. Каргалы. Забытый мир. М., 1997;
Федорова А.В. Край Оренбургский: люди, события, факты. Оренбург, 1999;
Географический атлас Оренбургской области. М., 1999;
Мученики, исповедники и храмы Оренбургской епархии ХХ в. Саракташ, 1999–2011. Кн. 2–4;
Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург; М., 2000;
Гарустович Г.Н., Иванов В. А. Огузы и печенеги в евразийских степях. Уфа, 2001;
Абрамовский А.П., Кобзов В. С. Станичные и поселковые церкви Новолинейного района // Оренбургское казачье войско. Челябинск, 2001;
Прусс А.П. «Пройди по старому городу...»: Этюды о декоративно-прикладном народном архитектурном творчестве Оренбуржья. Оренбург, 2001;
Богданов С.В. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург, 2004;
Проблемы истории Оренбургского края XVIII–XX вв. Оренбург, 2004;
Свирина Н.В. Кафедральный собор Казанской Божией Матери в Оренбурге и храмовое строительство второй половины XIX в. // Русское церковное искусство Нового времени. М., 2004;
Геоэкологические проблемы степного региона. Екатеринбург, 2005;
Горбунов В.С. Срубная общность Восточной Европы. Уфа, 2006;
Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе, 2007;
Малашев В.Ю., Яблонский Л.Т. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время. М., 2008; Ранние кочевники Волго-Уральского региона. Оренбург, 2008;
Сокровища сарматских вождей. Материалы раскопок Филипповских курганов / Под ред. Л. Т. Яблонского. Оренбург, 2008;
Место эвакуации - Чкаловская область. Оренбург, 2010.