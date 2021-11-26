ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ОРЕХОВО-ЗУЕВО - город в России, в восточной части Московской области, центр Орехово-Зуевского района.
Население 121,4 тысяч человек (2013). Расположен на северо-западе Мещёрской низменности, на реке Клязьма. Важный железнодорожный узел; в городской черте - крупная сортировочная станция (на Большом кольце Моск. ж. д.овской железной дороги).
Город Орехово-Зуево образован объединением сёл Зуево и Орехово, местечка Никольское. Первое поселение на месте Зуево возникло не позднее конца XII века на левом берегу реки Клязьма. Впервые упоминается как Волочёк в Московском летописном своде конца XV века при описании нападения рязанских князей в 1209 году на территорию Владимирского великого княжества. Около него располагался волок на водоразделе рек Клязьма и Нерская. В 1636 году упоминается как деревня Волочёк Зуев, в середине - 2-й половине XVII века - Волочёк, Зуева тож; позднее Зуево. С XVIII века здесь активно развивалось шёлкоткачество; среди местных уроженцев - основатели крупнейших предпринимательских фамилий России - С.Г. Зимин и С.В. Морозов (из рода Морозовых). С начала XIX века Зуево принадлежало Г.В. Рюмину и его потомкам. С 1869 года волостной центр Богородского уезда Московской губернии, с 1870-х годов село. В 1916 году близ Зуева, в деревне Дубровка, основан завод «Карболит».
Погост на Орехове (на правом берегу Клязьмы) впервые упоминается в писцовой книге 1636/1637-1642/1643 годов Владимирского уезда письма и меры князя В.П. Кропоткина (из рода Кропоткиных) и дьяка И. Лукина. С сережины XIX века Орехово развивалось как торговое село, входило в состав Кудыкинской волости Покровского уезда Владимирской губернии. В 1898 году открыто движение по железнодорожной линии Ильинский Погост - Орехово.
В 1823 году С.В. Морозов приобрёл землю в Покровском уезде Владимирской губернии (позднее местечко Никольское), построил там фабрики - товарно-отделочную (1830), сукнопрядильную (1844), ткацкую (1846), бумагопрядильную (1848). Морозовы превратили Никольское и Зуево в крупнейший в стране центр текстильного производства, выстроили там и в ближайших окрестностях ряд других предприятий, которые принадлежали Торговому дому «Саввы Морозова сын и Ко» (с 1873 года Товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко») и Товариществу мануфактур Викулы Морозова с сыновьями (учреждено в 1882 году). В 1861 году открыто движение по прошедшей через Никольское железнодорожной линии Москва - Владимир. На фабриках Морозовых в Никольском прошла Морозовская стачка 1885 года.
Город Орехово-Зуево образован в июне 1917 года постановлением Временного правительства как заштатный город в составе Богородского уезда Московской губернии. 27.10(9.11).1917 года установлена советская власть. В октябре - ноябре 1918 года национализированы все фабрики. Уездный город Московской губернии (1921-1929 годы), районный (с 1929 года) и окружной (1929-1930 годы) центр Московской области. В 1922 году открыто движение по железнодорожной линии Киржач - Орехово. В 1928 году в состав города включена деревня Дубровка. В 1936 году открыт один из крупнейших в мире торфобрикетный завод (действовал до 1970-х годов). В 1940 году построена железнодорожная линия «Карболит» - Поточино.
Градостроительная основа современной центральной части города сложилась во 2-й половине XIX - начале XX веков. На правом берегу Клязьмы, в бывшем местечке Никольское (ныне Крутовско-Кировский микрорайон), сохранились здания фабрик с реконструированными кирпичными производственными корпусами. Рядом - здание бывшего Никольского начального училища с церковью Святителя Николая (1908; ныне школа № 1). Жилой район (к югу от железнодорожной линии Москва - Владимир) застраивался по социальной программе С.Т. Морозова по проекту архитектора А.А. Галецкого; в его основу положены принципы города-сада с чередованием парков и жилых кварталов (в том числе «Англичанка» - микрорайон старых деревянных домов английских инженеров). На улице Бугрова (бывшая Театральная), соединяющей жилой район с фабриками, расположены монументальные здания в стиле модерн: больничный комплекс с 2-этажным лечебным корпусом, домами врачей и фельдшеров, хозяйственным корпусом (все 1903-1904 годы) и часовней (1905; ныне церковь Святой Ксении Петербургской), Зимний театр (1904-1911 годы, все - архитектор Галецкий; ныне Культурно-досуговый центр), 4-этажная постройка рабочих казарм морозовских фабрик, соединённая переходом с тыльным хозяйственным блоком (1908). На восточной окраине сохранилось здание фабричной богадельни с церковью Апостола Тимофея (1894-1901 годы; ныне факультеты естественных и математических наук Москсковского государственного областного гуманитарного института). С северо-востока к городу примыкает село Воиново-Гора с Успенской церковью в стиле классицизма (1835-1838 годы). В начале XX века близ железнодорожного вокзала возведены Соборная мечеть (2000) и церковь Святых новомучеников орехово-зуевских (2009).
На левом берегу Клязьмы со 2-й половины XIX века доминировали две текстильные фабрики купцов Зиминых, в ансамбле одной из которых (в бывшей мызе Подгорной) выделяется высокий асимметричный прядильный корпус с угловыми башнями (1907, предположительно архитектор В.Д. Адамович); близ него - церковь Воздвижения Креста Господня (1885-1892 годы). Сохранились также 5-главый собор Рождества Богородицы в русском стиле (1872-1895 годы, архитектор Н.И. Финисов; западная часть расширена одновременно со строительством колокольни в 1907-1912 годы, архитектор Н.Д. Струков), церковь Рождества Богородицы старообрядческой общины Поморского брачного согласия (восточная часть - бывший молитвенный дом, 1884; западный притвор с приделами и колокольня в неорусском стиле - 1911-1912 годы, архитектор И.Е. Бондаренко). С конца 1970-х годов на берегу Клязьмы, на Октябрьской площади, отстроен новый городской центр с общественно-административными зданиями (здание администрации, 1980).
Памятники: «Борцам революции» (1923; реконструирован в 1970 году), В.В. Маяковскому (1953, скульптор Н.П. Пустыгин), М. Горькому (1954, Пустыгин), С.М. Кирову (1955, Н.В. Томский), А.С. Пушкину (1957, Пустыгин), «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (1975), участникам Морозовской стачки 1885 года (1985, скульптор О.С. Кирюхин, архитекторы В.А. Нестеров, И.Б. Кузнецов, Ю.С. Шаров).
Московский государственный областной гуманитарный институт (основан в 1940 году как учительский институт, современное название с 2009 года), филиалы московских вузов, в том числе Государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, международной высшей школы бизнеса МИРБИС, представительство Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства и др. Историко-краеведческий музей (1929). Городской выставочный зал.
Производство синтетических смол и пластмасс (предприятия группы компаний «Метафракс», в том числе завод «Карболит»), лакокрасочных материалов и порошковых покрытий (российско-голландское предприятие «Акзо Нобель Лакокраска»), продукции для нужд ОПК (научно-производственные предприятия «Респиратор» и КАМПО - оба выпускают кислородно-дыхательную аппаратуру), оборудования для стекольной промышленности, светопрозрачных конструкций и стеклопакетов, в том числе для транспорта (компания «Стекломаш»), декорированной стеклотары для продукции парфюмерно-косметической и пищевой отраслей (завод компании «Гласс Декор»), электроустановочных, светотехнических изделий и др. Важное значение сохранило производство текстильной продукции: хлопчатобумажных пряжи, нитей, тканей (предприятия холдинга ОРЕТЕКС), а также трикотажных изделий, штор, постельных принадлежностей и др. Близ города - крупные промышленные предприятия: Демиховский машиностроительный завод (деревня Демихово; ведущее российское предприятие по разработке и серийному производству пассажирских электропоездов, входит в состав компании «Трансмашхолдинг»), завод «Орехово-Зуевской стекольной компании» (поселок Пригородный; стеклотара).
Дополнительная литература:
Орехово-Зуевский календарь и записная книжка на 1903-1917 гг. Орехово, 1903-1917;
Холмогоров В.И., Холмогоров Г. И. Материалы для истории церквей Владимирской губернии. М., 1911. Вып. 6. Отд. 3;
Орехово- Зуевский уезд Московской губернии. Историко-экономический сборник. Орехово-Зуево, 1926;
Ефетов М.С. Город на Клязьме. Районный центр Орехово-Зуево. М., 1941;
Оглоблин А.А. Орехово-Зуево в 1917 г. и теперь. М., 1957;
Город на Клязьме. М., 1977;
Лизунов В.С. Церкви Орехово-Зуевского района. Орехово-Зуево, 1991;
он же. Старообрядческая Палестина: из истории Орехово-Зуевского края. Орехово-Зуево, 1992;
он же. «Морозовцы»: страницы истории отечественного футбола. Орехово-Зуево, 1992;
Земля Орехово- Зуевская. М., 1995;
Коновалов А.Д. Записки старого ореховца. Орехово-Зуево, 1997.