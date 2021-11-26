ОМУТНИНСК
ОМУТНИНСК - город в России, в восточной части Кировской области, центр Омутнинского района.
Население 22,9 тысячи человек (2013). Расположен в Приуралье, на реке Омутная. Железнодрожная станция Стальная.
Возник как посёлок Осокино (позднее Омутная, Омутнинский Завод) в связи со строительством в 1773 году подполковником И.П. Осокиным железоделательного завода (пущен в 1775 году; в 1848-1918 годах им владели ярославские купцы Пастуховы; ныне металлургический завод). Посёлок стал одним из центров вятского старообрядчества. В 1880-1918 годах центр Омутнинского горного округа. В 1-ю мировую войну в поселке Омутнинский Завод размещались военнопленные (немцы, австрийцы, венгры). В феврале 1918 года установлена советская власть. В 1918-1927 годах входил в состав Северо-Вятского горнозаводского округа. Весной 1919 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов , к Омутнинскому Заводу приблизились отряды Сибирской армии адмирала А.В. Колчака, однако бои шли только в его окрестностях. С 1921 года город Омутнинск. Уездный город Вятской губернии (1921-1929 годы), районный центр Нижегородского (с 1932 года Горьковского) края (1929-1934 годы), Кировского края (1934-1936 годы), с 1936 года Кировской области. В 1931 году открыто движение по прошедшей через Омутнинск железнодорожной линии Яр – Фосфоритная. В 1930 году открыт педагогический техникум, реорганизованный в Государственный учительский институт (1940-1954 годы; ныне колледж педагогики, экономики и права). В Великую Отечечественную войну в Омутнинск эвакуированы многие жители Ленинграда, Новгорода, Пскова, Запорожья. В городе находился в эвакуации Гомельский педагогический институт, размещались 2 эвакогоспиталя, близ Омутнинска располагался крупный лагерь военнопленных немцев.
Омутнинск застроен преимущественно одноэтажными деревянными домами. С 1954 года возводились многоэтажные кирпичные дома; с 1970-х годов - панельные. Среди построек - деревянный дом управляющего Омутнинскими заводами (конец XIX века; перестроен), Дворец культуры металлургов (1936-1938 годы, построен из кирпича собора Святого Александра Невского, освящённого в 1913 году и разобранного в середине 1930-х годов; театральная часть пристроена в 1961 году, архитектор И.А. Чарушин), кинотеатр «Спартак» (1957). Покровская церковь старообрядческой общины (1989-1991 годы), Троицкая церковь (1991-1997 годы, архитектор И.Г. Носков). Одна из городских достопримечательностей - заводской пруд (на западной окраине Омутнинска, создан на реке Омутная при строительстве завода).
Ведущее предприятие - металлургический завод (горячекатаные и стальные фасонные профили сложных сечений, сортовой и калиброванный прокат, бесшовные трубы и другое). Деревообработка, пищевая промышленность.
Близ Омутнинска, в селе Залазна, – Спасская церковь (1805; перестройки 1873 и 1906), в поселке Чёрная Холуница – Покровская церковь (1839-1846 годы).