ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1822-1838 годах административно-территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии на юге Си­би­ри и в Северном Ка­зах­ста­не.

Об­ра­зо­ва­на 26.1(7.2). 1822 года в со­от­вет­ст­вии с ука­зом императора Алек­сан­д­ра I «О раз­де­ле­нии си­бир­ских гу­бер­ний на За­пад­ное и Вос­точ­ное управ­ле­ния» в хо­де ре­форм по управ­ле­нию Си­би­ри, раз­ра­бо­тан­ных М.М. Спе­ран­ским . Соз­да­ва­лась в ус­ло­ви­ях по­гра­нич­но­го по­ло­же­ния ре­гио­на для ус­та­нов­ле­ния российской во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции при со­хра­не­нии тра­диционных ин­сти­ту­тов са­мо­управ­ле­ния и су­да, оп­ре­де­ляе­мых Ус­та­вом о си­бир­ских кир­ги­зах 1822 года и Ус­та­вом о си­бир­ских го­ро­до­вых ка­за­ках 1822 года.

Вклю­чи­ла часть уез­дов То­боль­ской и Том­ской гу­бер­ний, а так­же зем­ли ка­зах­ско­го Сред­не­го жу­за (на­се­ле­ние ко­то­ро­го те­перь име­но­ва­лось си­бир­ски­ми кир­ги­за­ми). Центр – город Омск . По при­бли­зи­тель­ным под­счё­там, площадь свыше 1,1 миллиона км2; население около 700 тысяч человек (на 1836 год во внутренних ок­ру­гах рус­ских 89,8%, ка­за­хов 9,7%; во внеш­них – со­от­вет­ст­вен­но 0,6 и 99,4%). По «Уч­ре­ж­де­нию для управ­ле­ния Си­бир­ских гу­бер­ний» от 22.6(4.7).1822 года Омская область раз­де­ле­на на внут­рен­ние и внеш­ние ок­ру­га. Внутренние ок­ру­га Омской области: Ом­ский, Се­ми­па­ла­тин­ский, Усть-Ка­ме­но­гор­ский (все от­кры­ты в но­ябре – декабре 1823 года), Пе­тро­пав­лов­ский (от­крыт в январе 1824 года). Внеш­ние ок­ру­га Омской области соз­да­ва­лись по­сте­пен­но: Кар­ка­ра­лин­ский, Кок­че­тав­ский (оба от­кры­ты в 1824 году); Ая­гуз­ский (1831); Ак­мо­лин­ский (1832); Ба­ян-Ауль­ский и Уч­бу­лак­ский (оба - 1833); Аман-Ка­ра­гай­ский (Куш­му­рун­ский; 1834). Вхо­ди­ла в со­став За­пад­но-Си­бир­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва. Точ­ные адмтративные гра­ни­цы Омской области не бы­ли ус­та­нов­ле­ны, не был про­ве­дён и пол­ный учёт ко­че­во­го на­се­ле­ния. На за­па­де Омская область гра­ни­чи­ла с Орен­бург­ским генерал-гу­бер­на­тор­ст­вом, на се­ве­ре - с То­боль­ской и Том­ской гу­бер­ния­ми, на юге и вос­то­ке - с зем­ля­ми Стар­ше­го жу­за, вла­де­ния­ми Ко­канд­ско­го хан­ст­ва, а так­же с тер­ри­то­рия­ми, за­ви­си­мы­ми от Ки­тая. 6(18).4.1838 года Омская область бы­ла уп­разд­не­на: Ом­ский и Пе­тро­пав­лов­ский ок­ру­га при­чис­ле­ны к То­боль­ской губернии, Се­ми­па­ла­тин­ский и Усть-Ка­ме­но­гор­ский - к Том­ской губернии; од­но­вре­мен­но в Ом­ске соз­да­но По­гра­нич­ное управ­ле­ние си­бир­ски­ми кир­ги­за­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)