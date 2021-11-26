ОКУЛОВКА

ОКУЛОВКА - город в России, в Новгородской области, центр Окуловского района.

Население 11,6 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на Вал­дай­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Пе­рет­на. В пре­де­лах городской чер­ты – 2 железнодорожных стан­ции , в том числе уз­ло­вая (Оку­лов­ка).

Воз­ник как по­сё­лок при от­кры­той в 1851 году станции Оку­лов­ка Ни­ко­ла­ев­ской железной дороги (название по рас­по­ло­жен­ной по­бли­зо­сти де­рев­не). В 1856 году в деревне Па­ра­хи­но, близ стан­ции, московским про­мыш­лен­ни­ком В.И. Пас­бур­гом по­строе­на пис­че­бу­маж­ная фаб­ри­ка (ны­не «Оку­лов­ский бу­маж­ник»), в 1869 году - дре­вес­но-масс­ный за­вод, в 1883 году при фаб­ри­ке пу­щен цел­лю­лоз­ный за­вод (од­но из пер­вых российских суль­фит­но-цел­лю­лоз­ных пред­при­ятий); близ пред­при­ятий вы­рос по­сё­лок ра­бо­чих (позд­нее по­лу­чил назв. Па­ра­хи­но-Под­ду­бье). В 1911 году для промышленных нужд по­строе­на уз­ко­ко­лей­ная железнодорожная ли­ния Оку­лов­ка - Под­ду­бье. В 1928 году при­стан­ци­он­ные по­сёл­ки Оку­лов­ка и Па­ра­хи­но-Под­ду­бье пре­об­ра­зо­ва­ны в ра­бо­чие по­сёл­ки. В 1941 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Оку­лов­ка - Под­ду­бье - Не­бо­лчи. В Великую Отечественную вой­ну ра­бо­чие по­сёл­ки на­хо­ди­лись в при­фрон­то­вой по­ло­се; станция Оку­лов­ка иг­ра­ла важ­ную роль в снаб­же­нии оса­ж­дён­но­го Ле­нин­гра­да и вос­то­ка Ле­нин­град­ской области. Го­род Окуловка об­ра­зо­ван в 1965 году при слия­нии ра­бо­чих по­сёл­ков Оку­лов­ка и Па­ра­хи­но-Под­ду­бье. С 1966 года рай­он­ный центр Нов­го­род­ской области.

Сре­ди са­мых ста­рых по­стро­ек го­ро­да - ло­ко­мо­тив­ное де­по (круг­лое в пла­не; 1850, по ти­по­во­му про­ек­ту 1845 года, архитектор Р.А. Же­ля­зе­вич; пе­ре­строе­но). Так­же со­хра­ни­лись по­строй­ки конца XIX - начала XX веков: церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1900-1901, гла­вы сне­се­ны в 1936 году), бывшая ча­сов­ня, зда­ния поч­ты, ап­те­ки, по­ли­кли­ни­ки (ны­не гос­ти­ни­ца), шко­лы (ны­не сбер­банк), дет­ско­го са­да, ку­пе­че­ско­го клу­ба со встро­ен­ным по­жар­ным де­по (1904-1914; ны­не зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции), ком­мерческого училища (1917), бывшие жи­лые дома И.А. Со­ина и И. Зу­бо­ва, де­ревянные 2-этаж­ные до­ма куп­цов Го­во­ро­вых, Со­ловь­ё­вых, Сам­со­но­вых. Парк усадь­бы инженера Ф.И. Ша­ца (конец XIX века). Ком­плекс центральной рай­он­ной боль­ни­цы (1927-1929). В середине XX века Окуловка раз­ви­ва­лась по про­ек­ту уре­гу­ли­ро­ва­ния за­строй­ки 1935 года; в 1970 году при­нят но­вый ген­план. В 2001-2004 годах по­стро­ен но­вый железнодорожный во­кзал (вза­мен сне­сён­но­го в 2003 году ста­ро­го, по­стро­ен­но­го в 1850 году по про­ек­ту Же­ля­зе­ви­ча). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1925), Н.Н. Мик­лу­хо-Мак­лаю (1996), уро­жен­цу го­ро­да Ю.Н. Ре­ри­ху (2007); па­мят­ный знак жерт­вам по­ли­тических ре­прес­сий (2002, ав­тор Г.М. Ко­валь­чук). Крае­ведческий му­зей имени Н.Н. Мик­лу­хо-Мак­лая (1983).

Сре­ди пред­при­ятий - фаб­ри­ка «Оку­лов­ский бу­маж­ник» (пе­ре­ра­бот­ка ма­кула­ту­ры, про­изводство кар­то­на для пло­ских сло­ёв, бу­ма­ги для гоф­ри­ро­ва­ния, из­де­лий бу­маж­но­го ли­тья, главным образом кон­тей­не­ров для яиц), за­во­ды «Аг­ро­ка­бель» (ка­бель­но-про­вод­ни­ко­вая про­дук­ция), ра­дио­из­де­лий (в со­ста­ве Про­мыш­лен­но-ком­мерческой груп­пы «Ра­ду­га», город Санкт-Пе­тер­бург; галь­ва­ническое по­кры­тие ме­тал­ло­из­де­лий, а так­же ли­тые из­де­лия из пла­ст­масс, упа­ков­ка из пе­но­по­ли­сти­ро­ла), ме­бель­ной фур­ни­ту­ры.

Близ Окуловки, в деревне Юрь­е­во (Пет­ро­во), рас­по­ло­же­ны церковь Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в сти­ле клас­си­циз­ма (1791-1801); в деревне Пе­рет­но - усадь­ба Му­си­ных-Пуш­ки­ных (2-этаж­ный дом XIX века; Тро­иц­кая церковь, 1814-1820); в деревне Бо­ров­но - Тро­иц­кая церковь (1843), Бо­ров­нов­ская ГЭС (1928, од­на из пер­вых меж­кол­хоз­ных элек­тро­стан­ций в СССР); в деревне Го­ры - усадь­ба гер­цо­га Н.Н. Лейх­тен­берг­ско­го (из ро­да Лейх­тен­берг­ских) (жи­лой дом, ку­хон­ный фли­гель, дом са­дов­ни­ка, XIX века); в поселке Ку­ло­ти­но - усадь­ба При­во­лье дво­рян Гра­ве (главный дом с нео­го­тической баш­ней, около 1870 года; в 1922-2008 годах боль­ни­ца).

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