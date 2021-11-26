ОКТЯБРЬСКИЙ

ОКТЯБРЬСКИЙ - го­род в Рос­сии, на за­па­де Баш­ки­рии.

Население 111,6 тысяч человек (2013, пя­тый по чис­лу жи­те­лей го­род рес­пуб­ли­ки по­сле Уфы, Стер­ли­та­ма­ка, Са­ла­ва­та и Неф­те­кам­ска). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ик, при впа­де­нии в неё реки Ка­ин­лы­куль. Железнодорожная станция На­ры­ше­во (гру­зо­вое со­об­ще­ние; бли­жай­шая железнодорожная стан­ция с пас­са­жир­ским со­об­ще­ни­ем - Урус­су, в 15 км от Октябрьского, на тер­ри­то­рии Та­тар­ста­на). Близ Октябрьского про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Урал» (Мо­ск­ва - Ря­зань - Пен­за - Са­ма­ра - Уфа - Че­ля­бинск).

Об­ра­зо­ван в 1937 году как поселение Соц­го­род в свя­зи с ос­вое­ни­ем Туй­ма­зин­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти. С 1940 года ра­бо­чий по­сё­лок, в 1942 году по­лу­чил название Октябрьский. С 1946 года го­род, в его чер­ту во­шли сё­ла Верх­нее Заи­то­во, Мос­ков­ка, Мул­ли­но, На­ры­ше­во, Турк­ме­не­во. В 1978 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Урус­су - На­ры­ше­во. Го­род по­стро­ен по ра­ди­аль­но-коль­це­во­му пла­ну (ген­план 1977). Сре­ди зда­ний в сти­ле не­оклас­си­циз­ма - Дом куль­ту­ры, нау­ки и тех­ни­ки имени Ю.А. Га­га­ри­на (1953). В 1990-2000-е годы по­строе­ны: цер­ковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, Заи­тов­ская со­бор­ная ме­четь . Па­мят­ник «Ду­мы сол­да­та» (1970). Фи­лиа­лы ву­зов, в том числе Уфим­ско­го государственного неф­тя­но­го тех­нического университета, Уфим­ской государственной ака­де­мии эко­но­ми­ки и сер­ви­са, Московской современной гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии (не­го­су­дарственный вуз). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей имени А.П. Шо­ку­ро­ва (1957; с 1980 года фи­ли­ал Национального му­зея Рес­пуб­ли­ки Баш­кор­то­стан).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - неф­те­до­бываю­щая промышленность и ма­ши­но­строе­ние. До­бы­ча неф­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся струк­тур­ным под­раз­де­ле­ни­ем ком­па­нии «Баш­нефть». Вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щей промышленности (за­во­ды: «Неф­те­маш», ка­ро­таж­но­го обо­ру­до­ва­ния ВНИИГИС, неф­те­про­мы­сло­во­го обо­ру­до­ва­ния, пред­при­ятие ком­па­нии ОЗНА). Про­изводство ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, различных мо­биль­ных зда­ний на шас­си («Блок­жил­ком­плект»), ав­то­ком­плек­тую­щих (за­вод «Ав­то­при­бор») и зап­ча­стей, из­де­лий из пла­ст­масс (за­вод «Аль­тер­на­ти­ва» - то­ва­ры народного по­треб­ле­ния), вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных фар­фо­ро­вых из­де­лий («Баш­кир­ский фар­фор»), строй­ма­те­риа­лов. Мя­со­ком­би­нат «Зо­ло­той Рог».

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