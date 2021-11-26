ОКТЯБРЬСКИЙ
ОКТЯБРЬСКИЙ - город в России, на западе Башкирии.
Население 111,6 тысяч человек (2013, пятый по числу жителей город республики после Уфы, Стерлитамака, Салавата и Нефтекамска). Расположен на правом берегу реки Ик, при впадении в неё реки Каинлыкуль. Железнодорожная станция Нарышево (грузовое сообщение; ближайшая железнодорожная станция с пассажирским сообщением - Уруссу, в 15 км от Октябрьского, на территории Татарстана). Близ Октябрьского проходит федеральная автотрасса «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск).
Образован в 1937 году как поселение Соцгород в связи с освоением Туймазинского месторождения нефти. С 1940 года рабочий посёлок, в 1942 году получил название Октябрьский. С 1946 года город, в его черту вошли сёла Верхнее Заитово, Московка, Муллино, Нарышево, Туркменево. В 1978 году открыто движение по железнодорожной линии Уруссу - Нарышево. Город построен по радиально-кольцевому плану (генплан 1977). Среди зданий в стиле неоклассицизма - Дом культуры, науки и техники имени Ю.А. Гагарина (1953). В 1990-2000-е годы построены: церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери, Заитовская соборная мечеть. Памятник «Думы солдата» (1970). Филиалы вузов, в том числе Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфимской государственной академии экономики и сервиса, Московской современной гуманитарной академии (негосударственный вуз). Историко-краеведческий музей имени А.П. Шокурова (1957; с 1980 года филиал Национального музея Республики Башкортостан).
Основа городской экономики - нефтедобывающая промышленность и машиностроение. Добыча нефти осуществляется структурным подразделением компании «Башнефть». Выпуск оборудования для нефтегазодобывающей промышленности (заводы: «Нефтемаш», каротажного оборудования ВНИИГИС, нефтепромыслового оборудования, предприятие компании ОЗНА). Производство металлоконструкций, различных мобильных зданий на шасси («Блокжилкомплект»), автокомплектующих (завод «Автоприбор») и запчастей, изделий из пластмасс (завод «Альтернатива» - товары народного потребления), высококачественных фарфоровых изделий («Башкирский фарфор»), стройматериалов. Мясокомбинат «Золотой Рог».