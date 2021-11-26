ОХАНСК

ОХАНСК - город в России, в юго-западной части Пермского края, центр Оханского района.

Население 7,2 тысяч человек (2013). Расположен в Среднем Предуралье, на правом берегу реки Кама (Воткинское водохранилище), в 35 км от железнодорожной станции Нытва.

Впервые упоминается в 1663 году как селение Оханское, основанное на Каме для рыбной ловли «на охани» (особой рыболовной снастью - саком) и принадлежавшее Строгановым. Близ него располагалась Богородицко-Успенская пустынь (основана в 1650 году, позднее монастырь), во владение которой Оханское перешло во 2-й половине XVII века. В 1755 году здесь прошёл Казанский тракт, после чего важную роль стали играть пристань и местная переправа через Каму. После закрытия монастыря в 1764 году подмонастырская слобода преобразована в экономическое село Оханское. С 1775 года волостной центр. С 1781 года город Оханск. Уездный город Пермской губернии (1781-1923 годы; до 1796 года Пермское наместничество). В последней четверти XVIII века в Оханске возведена пересыльная тюрьма, в ней в разное время находились А.Н. Радищев (1790), солдаты лейб-гвардии Семёновского полка (1821), 121 декабрист (1826), А.И. Герцен (1835), Ф.М. Достоевский (1849), Н.Г. Чернышевский (1864) и другие. В XIX - начале XX веках Оханск - важный центр торговли в регионе (грузооборот пристани накануне 1917 году доходил до 982,8 т в год). Важным событием явилось падение в окрестностях Оханска метеоритов (1887; место падения метеорита у села Таборы объявлено особо охраняемой природной территорией).

28.1(10.2).1918 года установлена советская власть. Летом 1918 года, в Гражданскую войну 1917-1922 годов, город перешёл под контроль частей Чехославацкого корпуса (в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года), осенью 1918 - частей РККА, в начале марта 1919 года - «Омского правительства», 21.6.1919 года Оханск занят частями РККА в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. Районный центр Уральской области(1924-1934 годы), Свердловской области (1934-1938 годы), Пермской (в 1940-1957 годах Молотовской) области (1938-1963, 1965-2005 годы), с 2005 года Пермского края. В Великую Отечественную войну в Оханске размещалось 4 эвакогоспиталя. В 1963-1965 годах входил в состав Очёрского района.

В центре города сохраняются регулярная планировка (планы 1797, 1821) и застройка XIX - начала XX веков: здания уездного казначейства (1806), начального училища, женской гимназии (2-я половина XIX века). Главная архитектурная доминанта Оханска - ампирный Успенский собор с большим ротондальным барабаном (1820-1829 годы; собор с 1904 года; реставрирован в 2007-2009 годах). Сохранились также 2-этажные усадьбы с торговыми лавками купцов Д.И. и И.К. Силиных, жилые дома купцов П.Т. и Н.П. Винокуровых, М.А. Красильникова (все - конец XIX века), Н.К. Ширинкина (1906); торговые лавки З. Ибатуллина (1891); деревянные дома конца XIX - начала XX веков (в том числе на подклети с крытым двором). В начале XX века построены монументальные здания земской управы (ныне средняя школа № 2), реального училища в стиле строгого неоклассицизма (ныне Дом творчества молодёжи). Памятники: жертвам Гражданской войны, участникам Великой Отечественной войны.

Камская биостанция (1918) Пермского государственного университета. Краеведческий музей (основан в 1987 году). Производство пиломатериалов, швейных изделий; предприятия пищевой промышленности.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)