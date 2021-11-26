НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на в Ази­атской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в Си­бир­ский фе­де­раль­ный ок­руг. Плозадь 177,8 тыс. км2. Население 2686,9 тыс. человек (2012 год; 2298,5 тыс. человек в 1959 году; 2779,0 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - г. Но­во­си­бирск. Административно-территориальное де­ле­ние: 30 рай­онов, 14 го­ро­дов, 17 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти Новосибирской области оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Но­во­си­бир­ской об­лас­ти (2005 год). Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ют гу­бер­на­тор, За­ко­но­дат. со­б­ра­ние, пра­ви­тель­ст­во и иные ор­га­ны, об­ра­зуе­мые в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом и за­ко­на­ми об­лас­ти. Гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо. Из­би­ра­ет­ся граж­да­на­ми, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии об­ла­сти. По­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нов­ле­ны фе­де­раль­ным за­ко­ном (2012 год) и Ус­та­вом об­ла­сти. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние об­лас­ти - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный за­ко­но­дательный (пред­ста­вительный) ор­ган государственной вла­сти. Со­сто­ит из 76 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет. Чис­ло де­пу­та­тов, ра­бо­таю­щих на по­сто­ян­ной профессиональной ос­но­ве, оп­ре­де­ля­ет­ся за­ко­ном об­лас­ти. Пра­ви­тель­ст­во - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти, воз­глав­ля­ет сис­те­му ис­пол­нительных ор­га­нов государтвенной вла­сти и осу­ще­ст­в­ля­ет об­щее ру­ко­во­дство их дея­тель­но­стью. Фор­ми­ру­ет­ся гу­бер­на­то­ром об­лас­ти.

При­ро­да

Рель­еф.

Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на на юго-вос­то­ке За­пад­но-Си­бир­ской рав­ни­ны, за­ни­ма­ет гл. обр. Ба­ра­бин­скую низ­мен­ность и южная часть Ва­сю­ган­ской рав­ни­ны. Про­тя­жён­ность с за­па­да на вос­ток пре­вы­ша­ет 600 км. В рель­е­фе про­сле­жи­ва­ет­ся свое­об­раз­ная ме­ри­дио­наль­ная «зо­наль­ность». На за­па­де пре­об­ла­да­ют низ­кие древ­не­озёр­ные (напр., При­ир­тыш­ская), ос­та­точ­но-озёр­ные (Су­ма-Че­бак­лин­ская), мо­ло­дые ал­лю­ви­аль­ные и ал­лю­ви­аль­но-озёр­ные грив­ные рав­ни­ны (Ча­нов­ская, Ба­ра­бин­ская с гри­ва­ми дли­ной 2-6 км, высота 6-15 м). В центр. час­ти рас­про­стра­не­ны ува­ло­об­раз­ные, сла­бо­рас­чле­нён­ные за­бо­ло­чен­ные (Крас­но­зёр­ская, При­тар­ская) и ува­ли­сто-лож­бин­ные, наи­бо­лее при­под­ня­тые, рав­ни­ны с древ­ни­ми лож­би­на­ми сто­ка ши­ри­ной 10-30 км, к ко­то­рым при­уро­че­ны до­ли­ны рек Кар­гат, Чу­лым и др. На вос­то­ке на­хо­дят­ся северо-западные от­ро­ги Са­ла­ир­ско­го кря­жа (высота до 510 м - наи­боль­шая в Новосибирской области). С се­ве­ро-за­па­да к не­му при­мы­ка­ют Бу­го­так­ские соп­ки (высота до 381 м), пе­ре­хо­дя­щие в воз­вы­шен­ность Со­кур (до 248 м). На юге Новгородской области час­тич­но за­ни­ма­ет Ку­лун­дин­скую рав­ни­ну и При­об­ское пла­то. Восточная часть об­лас­ти пе­ре­се­ка­ет р. Обь в ши­ро­кой до­ли­не с ком­плек­сом раз­но­уро­вен­ных тер­рас. Сре­ди не­га­тив­ных при­род­ных про­цес­сов в Новосибирской области пре­об­ла­да­ют за­бо­ла­чи­ва­ние (северный и центральный рай­оны), ов­ра­го­об­ра­зо­ва­ние (При­об­ское пла­то и северо-восточная часть), де­фля­ция и за­со­ле­ние (Ку­лун­дин­ская рав­ни­на, юг Ба­ра­бин­ской низ­мен­но­сти).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Новосибирская область рас­по­ло­же­на в центральной час­ти Ура­ло-Охот­ско­го под­виж­но­го поя­са. В юго-восточной час­ти об­лас­ти про­тя­ги­ва­ют­ся струк­ту­ры Ал­тае-Са­ян­ской склад­ча­той об­лас­ти. На вос­то­ке вы­де­ля­ет­ся фраг­мент гер­цин­ско­го склад­ча­то­го со­ору­же­ния Са­ла­ир­ско­го кря­жа, об­ра­зо­ван­но­го оса­доч­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми по­ро­да­ми кем­брия - ор­до­ви­ка и де­во­на - ниж­не­го кар­бо­на, ко­то­рые про­рва­ны гра­ни­та­ми и на край­нем вос­то­ке пе­ре­кры­ты кон­ти­нен­таль­ны­ми уг­ле­нос­ны­ми от­ло­же­ния­ми ниж­ней и сред­ней юры. На со­ору­же­ние Са­ла­ир­ско­го кря­жа с се­ве­ро-за­па­да над­ви­ну­та позд­не­гер­цин­ская Томь-Ко­лы­ван­ская склад­ча­тая зо­на, сло­жен­ная тер­ри­ген­ны­ми (от­час­ти уг­ле­нос­ны­ми) и вул­ка­но­ген­ны­ми тол­ща­ми от сред­не­го де­во­на до пер­ми, про­рван­ны­ми ин­тру­зия­ми гра­ни­тои­дов. Склад­ча­тые об­ра­зо­ва­ния в северо-западных на­прав­ле­нии по­гру­жа­ют­ся под че­хол оли­го­цен-нео­ге­но­вых озёр­но-ал­лю­ви­аль­ных от­ло­же­ний мощ­но­стью 1-3 км За­пад­но-Си­бир­ской плат­фор­мы. Сре­ди чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний наи­бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны лёс­сы, так­же раз­ви­ты озёр­но-ал­лю­ви­аль­ные и ал­лю­ви­аль­ные (в до­ли­нах рек) от­ло­же­ния, в гор­ных рай­онах - эо­ло­во-де­лю­ви­аль­ные и скло­но­вые на­ко­п­ле­ния.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Новосибирской области - нефть, ка­мен­ный уголь, ру­ды зо­ло­та, ти­та­на и цир­ко­ния. Ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти (Верх-Тар­ское, Вос­точ­но-Тар­ское, Ма­ло­ич­ское и др.) и га­зо­кон­ден­са­та (Ве­се­лов­ское), а так­же пер­спек­тив­ные на нефть и газ пло­ща­ди рас­по­ло­же­ны в северо-западной час­ти об­лас­ти. Основные за­па­сы ка­мен­ных уг­лей со­сре­до­то­че­ны в Гор­лов­ском уголь­ном бас­сей­не (од­ном из круп­ней­ших в ми­ре по за­па­сам ан­тра­ци­тов; важ­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния - Ко­лы­ван­ское, Гор­лов­ское-1, Ур­гун­ское), а так­же в За­вья­лов­ском и До­ро­нин­ском рай­онах Куз­бас­са. Мно­го­чис­лен­ны рос­сып­ные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та; основные рос­сы­пи - на ре­ках Мос­то­вая, По­пе­реч­ные Тай­лы, Кин­те­реп, Ма­лые Тай­лы, Ка­мен­ка Ба­ра­ба­нов­ская и др. Зна­чи­тель­ны за­па­сы Ор­дын­ско­го ти­тан-цир­ко­ние­во­го рос­сып­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния (уча­сток Фи­лип­пов­ский). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния бок­си­тов (Ок­тябрь­ское, Но­во­год­нее), кас­си­те­ри­та (рос­сып­ные ме­сто­ро­ж­де­ния Бар­лак­ское, Ко­лы­ван­ское), це­мент­ных гли­ни­стых слан­цев (Чер­но­ре­чен­ское), об­ли­цо­воч­ных мра­мо­ров (Пе­те­нев­ское), из­вест­ня­ков, ту­го­плав­ких и ог­не­упор­ных глин, квар­це­вых пес­ков, под­зем­ных пре­сных и ми­нер. вод (До­во­лен­ское, Ка­ра­чин­ское, Юж­но-Ко­лы­ван­ское, Та­тар­ское).

Кли­мат.

На тер­ри­то­рии Новосибирской области кли­мат уме­рен­ный кон­ти­нен­таль­ный. Ам­пли­ту­да сред­не­ме­сяч­ных тем­пе­ра­тур дос­ти­га­ет 40 °C, аб­со­лют­ных - 95 °C. Зи­мой тем­пе­ра­тур­ные раз­ли­чия сгла­жи­ва­ют­ся за счёт по­вто­ряю­щих­ся ци­кло­нов. Средние температуры ян­ва­ря от -18 °C до -20 °C (мо­гут опус­кать­ся до -45 °C, аб­со­лют­ный ми­ни­мум -54 °C, Мас­ля­ни­но), ию­ля 18-20 °C. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков со­став­ля­ет 500 мм на Са­ла­ир­ском кря­же, бо­лее 400 мм - на се­ве­ре и около 300 мм - на юге. Мак­си­мум при­хо­дит­ся на ле­то. Мощ­ность снеж­но­го по­кро­ва от 45-50 см на се­ве­ре и Са­ла­ир­ском кря­же до 25-30 см на юге. Час­ты ме­те­ли. Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­та­ци­он­но­го пе­рио­да со­став­ля­ет от 145 дней на се­ве­ре до 160 дней на юге, без­мо­роз­но­го пе­рио­да - 72-78 дней на се­ве­ре, 92-95 дней в цен­тре и 105 дней на юге. Не­бла­го­при­ят­ные кли­ма­тические фак­то­ры - су­хо­веи, пыль­ные бу­ри на юге об­лас­ти, ран­ние осен­ние за­мо­роз­ки, зим­ние бу­ра­ны.

Внут­рен­ние во­ды.

В Новосибирской области - 430 рек дли­ной бо­лее 10 км, из них 21 - бо­лее 100 км. Они от­но­сят­ся к бас­сей­нам р. Обь (Бердь, Иня, Ше­гар­ка и др.), её при­то­ка р. Ир­тыш (Омь, Та­ра) и бас­сей­ну внутренего сто­ка (Ка­ра­сук, Чу­лым, Кар­гат). Наи­боль­шая гус­то­та реч­ной се­ти от­ме­ча­ет­ся на пра­во­бе­ре­жье Оби. Пи­та­ние рек пре­им. сне­го­вое. В пе­ри­од ве­сен­не­го по­ло­во­дья, ко­гда про­хо­дит до 85-95% го­до­во­го сто­ка (ап­рель- май), уро­вень во­ды из-за ле­дя­ных за­то­ров под­ни­ма­ется на 4-6 м (напр., на р. Ше­гар­ка). На юго-за­па­де ре­ки с пло­ща­дью во­до­сбо­ра 6-9 тыс. км2 ле­том пе­ре­сы­ха­ют, зи­мой - про­мер­за­ют до дна. На р. Обь - Но­во­си­бир­ское во­до­хра­ни­ли­ще. На не­боль­ших ре­ках по­строе­ны сот­ни пру­дов.

На­счи­ты­ва­ет­ся 3500 озёр площадью бо­лее 1,5 км2. По про­ис­хо­ж­де­нию раз­ли­ча­ют озё­ра древ­них лож­бин сто­ка (Хо­ро­шее, Че­ба­чье, Кри­вое), про­са­доч­ные (Угуй, Жу­рав­ле­во, Ка­бан­ское), пой­мен­ные (Тру­ба, Ин­дерь, Урюм), ре­лик­то­вые - ос­тат­ки древ­них озёр­ных сис­тем (Ча­ны, Ма­лые Ча­ны, Убин­ское, Сарт­лан), яв­ляю­щие­ся са­мы­ми круп­ны­ми. До­ля со­ло­но­ва­тых и со­лё­ных озёр уве­ли­чи­ва­ет­ся к югу. Гря­зи ря­да озёр ис­поль­зу­ют­ся в ле­чеб­ных це­лях (напр., оз. Ка­ра­чи).

В начале XXI века от­ме­ча­ет­ся по­вы­ше­ние уров­ня за­ле­га­ния грун­то­вых вод, что уси­ли­ва­ет про­цес­сы за­бо­ла­чи­ва­ния, осо­бен­но в центральных рай­онах Ба­ра­бин­ской низ­мен­но­сти. Ак­тив­ное изъ­я­тие вод в ря­де слу­ча­ев при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию ло­каль­ных де­прес­сий и сни­же­нию уров­ней под­зем­ных вод - до 9 м и бо­лее в рай­онах го­ро­дов Куй­бы­шев и Ба­ра­бинск.

Поч­вы, рас­ти­тель­ность и жи­вот­ный мир.

Новосибирская область рас­по­ло­же­на в лес­ной, ле­со­степ­ной и степ­ной зо­нах. Ре­гио­наль­ная осо­бен­ность лес­ной зо­ны (её юж­но­та­ёж­но­го ва­ри­ан­та) - пе­ре­ув­лаж­нён­ность. Зна­чительные пло­ща­ди за­ня­ты бо­ло­та­ми: гря­до­во-мо­ча­жин­ны­ми, осо­ко­во-гип­но­вы­ми, осо­ко­во-гип­но­во-сфаг­но­вы­ми с бо­лот­ны­ми, тор­фя­но- и тор­фя­ни­сто- глее­вы­ми поч­ва­ми. Тро­ст­ни­ко­вые и осо­ко­вые бо­ло­та (зай­ми­ща), ря­мы (сфаг­но­вые бо­ло­та с со­сной) ха­рак­тер­ны для под­та­ёж­ной под­зо­ны и северные ле­со­сте­пи. На бо­лот­ные поч­вы при­хо­дит­ся 22,5% от об­щей пло­ща­ди об­лас­ти. Ко­рен­ные кед­ро­во-ело­во-пих­то­вые зе­ле­но­мош­но-тра­вя­ные ле­са на дер­но­во-под­зо­ли­стых, мес­та­ми глее­ва­тых поч­вах со­хра­ни­лись в ви­де не­боль­ших мас­си­вов в вер­ховь­ях рек Ича, Ше­гар­ка. На при­реч­ных дре­ни­ро­ван­ных по­верх­но­стях про­из­ра­ста­ют тем­но­хвой­но-бе­рё­зо­вые вы­со­ко­трав­ные ле­са на дер­но­во-под­зо­ли­стых глее­ва­тых поч­вах. Юж­нее про­тя­ги­ва­ет­ся под­та­ёж­ная под­зо­на бе­рё­зо­во-оси­но­вых ле­сов в со­че­та­нии с лу­га­ми и бо­ло­та­ми. Поч­вы - се­рые лес­ные, дер­но­во-под­зо­ли­стые, дер­но­во-глее­вые, бо­лот­ные. В пре­де­лах Са­ла­ир­ско­го кря­жа рас­про­стра­не­ны пред­гор­ные и гор­ные ле­са - бе­рё­зо­во- оси­но­вые, пих­то­во-оси­но­вые (чер­не­вые) вы­со­ко­трав­ные с при­ме­сью ели, со­сны и оби­ли­ем кус­тар­ни­ков. Ле­са за­ни­ма­ют 26% тер­ри­то­рии об­лас­ти; 2/3 при­хо­дит­ся на ли­ст­вен­ные по­ро­ды, в осн. бе­рё­зу (66% от ле­со­по­кры­той пло­ща­ди).

Зна­чительная часть Ба­ра­бин­ской низ­мен­но­сти и При­об­ско­го пла­то за­ни­ма­ет ле­со­степь. В северной час­ти - со­че­та­ние оси­но­во-бе­рё­зо­вых кол­ков, раз­но­трав­но-зла­ко­вых лу­гов на се­рых лес­ных, лу­го­во-чер­но­зём­ных, мес­та­ми со­лон­це­ва­тых поч­вах с за­бо­ло­чен­ны­ми лу­га­ми, тра­вя­ны­ми бо­ло­та­ми на тор­фя­но- и тор­фя­ни­сто-глее­вых поч­вах. На юго-за­па­де пред­став­ле­ны сла­бо­вол­ни­стые по­верх­но­сти с га­ло­фит­но-раз­но­трав­ны­ми лу­га­ми на лу­го­вых за­со­лён­ных поч­вах, лу­го­вых со­лон­цах. По­ни­жен­ные уча­ст­ки за­ни­ма­ют озё­ра, бо­ло­та, осо­ко­вые зай­ми­ща, га­ло­фит­но- раз­но­трав­ные лу­га. Южная ле­со­степь рас­про­стра­не­на на Обь-Чу­мыш­ском во­до­раз­де­ле. На мес­те лу­го­вых сте­пей и остеп­нён­ных лу­гов с вы­ще­ло­чен­ны­ми чер­но­зё­ма­ми гос­под­ству­ют аг­ро­це­но­зы. На юго-за­па­де Новосибирской области - степ­ная зо­на, поверх­ность ко­то­рой в основном рас­па­ха­на. Мес­та­ми со­хра­ни­лись не­боль­шие уча­ст­ки тип­ча­ко­во-ко­выль­ных сте­пей на южных чер­но­зё­мах. В по­ни­же­ни­ях гос­под­ству­ют га­ло­фи­ты на со­лон­цах, со­лон­ча­ках, со­лон­ча­ко­ва­тые бо­ло­та. Из­ред­ка встре­ча­ют­ся бе­рё­зо­вые и оси­но­вые кол­ки.

Бо­гат и раз­но­об­ра­зен жи­вот­ный мир лес­ной зо­ны. Здесь оби­та­ют лось, ко­су­ля, мед­ведь, со­боль, бел­ка. По до­ли­нам рас­се­лил­ся бобр. Из птиц обыч­ны глу­харь, ряб­чик, те­те­рев; мно­го во­до­пла­ваю­щих (ут­ка, гусь, кро­халь, лы­су­ха). В ле­со­сте­пи оби­та­ет ли­са, встре­ча­ет­ся ко­су­ля, мно­го­чис­лен­ны сус­лик, хо­мяк, по­лёв­ка. Вод­но-бо­лот­ные уго­дья бо­га­ты пред­ста­ви­те­ля­ми пер­на­тых. В озёр­ной сис­те­ме Ча­ны в пе­ри­од гнез­до­ва­ния по­яв­ля­ет­ся бо­лее 200 ви­дов птиц, 8 из ко­то­рых за­не­се­ны в Крас­ную кни­гу РФ; на оз. Ча­ны ле­том оби­та­ет до 220 тыс. уток. На Щучь­их озё­рах в пе­ри­од ми­гра­ции ос­та­нав­ли­ва­ет­ся до 2000 гу­сей и 1500 жу­рав­лей. В степ­ной зо­не обыч­ны сус­лик, туш­кан­чик, по­лёв­ка. Из хищ­ни­ков - степ­ная ли­си­ца, волк, хо­рёк. Из птиц - дро­фа, степ­ной орёл, стре­пет, жу­равль-кра­сав­ка.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Эко­ло­гическое со­стоя­ние Новосибирской области на­пря­жён­ное. Об­щий объ­ём вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ет 548,3 тыс. т, в т. ч. от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков - 228,4 тыс. т, от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та - 319,9 тыс. т (2010 год). Основные ис­точ­ни­ки за­гряз­не­ния - Но­во­си­бир­ская ТЭЦ-4, Ба­ра­бин­ская ТЭЦ, ПО «Ис­ки­тим­це­мент», Но­во­си­бир­ский оло­во­ком­би­нат, Но­во­си­бир­ский элек­трод­ный за­вод. По уров­ню за­гряз­не­ния г. Но­во­си­бирск при­бли­жа­ет­ся к 20 са­мым гряз­ным го­ро­дам Рос­сии. Прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но за­гряз­не­ны вод­ные объ­ек­ты, 25% проб пить­е­вой во­ды не со­от­вет­ст­ву­ют стан­дар­там по са­ни­тар­но-хи­мическими по­ка­за­те­лям и 10% - по бак­те­рио­ло­ги­че­ским (Ба­ра­бин­ский, Кар­гат­ский, Куй­бы­шев­ский, До­во­лен­ский, Но­во­си­бир­ский райо­ны). Сброс сточ­ных вод в по­верх­но­ст­ные вод­ные объ­ек­ты пре­вы­ша­ет 560 млн. м3; воз­рас­та­ет объ­ём за­гряз­нён­ных вод без очи­ст­ки. Основные ис­точ­ни­ки за­гряз­не­ния - «Гор­во­до­ка­нал» (Но­во­си­бирск), Куй­бы­шев­ский хи­мический за­вод и др. До­ля нор­маль­но очи­щен­ных сточ­ных вод - ме­нее 50%. На­ко­п­ле­ние фе­но­лов, неф­те­про­дук­тов, азо­та нит­рит­но­го, ам­мо­ний­но­го и др. за­гряз­няю­щих ве­ществ про­ис­хо­дит в озё­рах Урюм, Ча­ны, Ма­лые Ча­ны, Яр­куль, Сарт­лан, Убин­ское, а так­же вбли­зи пло­ти­ны Но­во­си­бир­ской ГЭС и на отд. уча­ст­ках во­до­хра­ни­ли­ща. Наи­боль­шая ток­сич­ность в р. Обь на­блю­да­ет­ся в ав­гу­сте ни­же г. Но­во­си­бирск. За по­след­ние де­ся­ти­ле­тия в 2 раза со­кра­ти­лись пло­ща­ди цен­ных кед­ро­вых, ело­вых, пих­то­вых ле­сов. Де­гра­ди­ро­ва­ны эко­си­сте­мы су­хих сте­пей, ко­рен­ные ком­плек­сы ко­то­рых сме­ни­лись аг­ро­це­но­за­ми, обо­ст­ри­лись про­бле­мы сни­же­ния пло­до­ро­дия почв в ре­зуль­та­те вод­ной и вет­ро­вой эро­зии, ак­ти­ви­за­ции про­цес­сов опус­ты­ни­ва­ния.

На тер­ри­то­рии Новосибирской области - 25 за­каз­ни­ков (в т. ч. Кир­зин­ский), 50 па­мят­ни­ков при­ро­ды (в т. ч. Гусь­ков­ский рям, Пе­те­нев­ские ель­ни­ки, Тро­иц­кая степь).

На­се­ле­ние

Рус­ские со­став­ля­ют 93,1% на­се­ле­ния Новосибирской области. Про­жи­ва­ют так­же нем­цы (1,2%), ук­ра­ин­цы (0,9%), та­та­ры (0,9%), узбеки, казахи, таджики и др. (2010 год, пе­ре­пись).

С начала 1990-х годов до начала 2000-х годов де­мо­гра­фическая си­туа­ция Новосибирской области ха­рак­те­ри­зо­ва­лась сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (бо­лее чем на 120,0 тыс. человек в 1990-2008 годы), главным образом из-за ес­тественной убы­ли (макс. по­ка­за­тель 5,7 на 1000 жителей, 2000 год). С 2005 года ес­тественная убыль со­кра­ща­ет­ся (0,7 на 1000 жителей, 2010 год, пе­ре­пись). С 2008 года чис­лен­ность на­се­ле­ния не­мно­го воз­рас­та­ет за счёт ми­грационного при­то­ка (36 на 10 тыс. жителей, 2008 год; 38 на 10 тыс. жителей, 2010 год) - од­но­го из са­мых вы­со­ких (на­ря­ду с Том­ской обл.) в Си­би­ри. Ро­ж­дае­мость (13,2 на 1000 жителей) не­мно­го вы­ше сред­ней по РФ, смерт­ность - нем­но­го ни­же сред­не­рос­сий­ских по­ка­за­те­лей (13,9 на 1000 жителей). До­ля жен­щин около 53%. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 15,7%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 21,7% (2009 год). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 68,9 лет (муж­чи­ны - 63,0, жен­щи­ны - 75,0). Средняя плот­ность населения 15,1 чел./км2. До­ля городского населения 77,6% (2012 год; 74,5% в 1989 году). Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. человек, 2012 год): Но­во­си­бирск (1498,9), Бердск (98,8) и Ис­ки­тим (59,1), ко­то­рые с г. Обь (26,1), по­сёл­ка­ми городского ти­па Крас­но­обск (19,0), Коль­цо­во (13,0) и ря­дом др. на­се­лён­ных пунк­тов об­ра­зу­ют т. н. Но­во­си­бир­скую городскую аг­ло­ме­ра­цию с на­се­ле­ни­ем около 1,9 млн. человек (свыше 70% жи­те­лей об­лас­ти; круп­ней­шая в Си­би­ри). Др. круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2012 год): Куй­бы­шев (44,8), Ба­ра­бинск (30,1), Ка­ра­сук (28,5).

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные . За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 1.5. 2013 год) 86 пра­во­слав­ных ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций, при­над­ле­жа­щих Но­во­си­бир­ской митрополии [епархия под названием Но­вониколаевская уч­ре­ж­де­на в 1924(?) год, с декабря 2011 года - Новосибирская митрополия] РПЦ. В их чис­ле - 6 мо­насты­рей. В Новосибирской области дей­ст­ву­ют 75 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций [еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, еван­гель­ские хри­стиа­не (еван­ге­ли­сты), лю­те­ра­не, пя­ти­де­сят­ни­ки, пре­сви­те­риа­не и др.], 12 му­суль­ман­ских, 8 ор­га­ни­за­ций Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, 5 буд­ди­ст­ских, 3 ста­ро­об­рядч. (Древ­ле­пра­во­слав­ной по­мор­ской церк­ви, Русской древ­ле­пра­во­слав­ной церк­ви и Русской пра­во­слав­ной ста­ро­об­рядч. церк­ви); по од­ной ор­га­ни­за­ции име­ют Армянская апо­столь­ская цер­ковь и иудаи­сты. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но так­же 3 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, 2 - Ме­ж­ду­народного общества соз­на­ния Криш­ны, по од­ной - ба­хаи­тов и Церк­ви Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­ны) и др. В Новосибирской области на­хо­дит­ся Си­бир­ское от­де­ле­ние Российского биб­лей­ско­го об­ще­ст­ва.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Пер­вые лю­ди на тер­ри­то­рии Новосибирской области поя­ви­лись в кон­це плей­сто­це­на. За­пад­но­си­бир­ская низ­мен­ность бы­ла то­гда силь­но об­вод­не­на, для оби­та­ния бы­ли при­год­ны лишь гри­вы и вто­рые над­пой­мен­ные тер­ра­сы круп­ных рек. На сто­ян­ках Вол­чья Гри­ва, Вен­ге­ро­во 5, Но­во­тар­тас­ская (около 14,5 тыс. лет на­зад; Кар­гат­ский и Вен­ге­ров­ский р-ны) по­лу­че­на пред­ста­ви­тель­ная кол­лек­ция фау­ны (ма­монт, би­зон, ди­кая ло­шадь и др.) и не­боль­шое ко­ли­че­ст­во ка­мен­ных из­де­лий (ми­ниа­тюр­ные но­же­вид­ные пла­сти­ны, скреб­ки, от­ще­пы) из ме­ст­ного ру­сло­во­го квар­ци­то­во­го га­леч­ни­ка и крем­ня с Ал­тая. На юге ре­гио­на есть на­ход­ки мас­сив­ных ка­мен­ных ору­дий, близ­ких верх­не­му па­лео­ли­ту Ал­тая [сто­ян­ка Ел­бань 3 (Мас­ля­нин­ский р-н) и др.; в основном при­уро­че­ны к Са­ла­ир­ско­му кря­жу], ве­ро­ят­но, бо­лее древ­них.

Не­олит Но­во­си­бир­ско­го При­обья пред­став­лен верх­не­об­ской не­оли­тической куль­ту­рой. По­ка­за­тель­ны круг­ло­дон­ные ке­ра­мические со­су­ды с зо­на­ми про­чер­чен­ных вол­но­об­раз­ных и пря­мых ли­ний, об­ра­зую­щих взаи­мо­про­ни­каю­щие фи­гу­ры, ка­мен­ные из­де­лия в осн. на но­же­вид­ных пла­сти­нах и от­ще­пах (скреб­ки, но­жи, про­кол­ки, ком­би­ни­ров. ору­дия, то­по­ры). На мо­гиль­ни­ке Ор­дын­ское 1 об­на­ру­же­ны кос­тя­ные ору­дия и скульп­тур­ка в ви­де го­ло­вы ло­ся. В Ба­ра­бин­ской ле­со­сте­пи не­олит из­вес­тен в основном по мо­гиль­ни­кам (Соп­ка 2/1, Кор­чу­ган; IV тысячилетие до н. э. по ра­дио­уг­ле­род­ным да­там): грун­то­вые тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не го­ло­вой на се­ве­ро-вос­ток; ми­ниа­тюр­ные круг­ло­дон­ные и ост­ро­дон­ные со­су­ды ук­ра­ше­ны в от­сту­паю­ще-на­коль­ча­той тех­ни­ке; ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ми­ниа­тюр­ные то­по­ри­ки-тёс­ла, скреб­ки, нук­ле­усы; кос­тя­ные иг­ло­вид­ные на­ко­неч­ни­ки стрел (в т. ч. с би­конической го­лов­кой), ос­но­ва вкла­ды­ше­во­го но­жа, про­кол­ки; под­вес­ки и на­шив­ки из кос­ти и зу­бов жи­вот­ных, ство­рок ра­ко­вин, оже­ре­лье в ви­де ко­стя­ных фи­гу­рок во­до­пла­ваю­щих птиц (Кор­чу­ган). В куль­тур­ном от­но­ше­нии эти па­мят­ни­ки свое­об­раз­ны и бо­лее тя­го­те­ют к при­об­ским тра­ди­ци­ям. На бо­лее позд­нем мо­гиль­ни­ке Про­то­ка (конец V тысячилетия до н. э.) вы­яв­ле­но зе­мель­ное со­ору­же­ние, где бы­ли вто­рич­ные за­хо­ро­не­ния около 30 человек, ке­ра­ми­ка с про­чер­чен­ны­ми ли­ния­ми и ря­да­ми оваль­ных ямоч­ных на­ко­лов, ка­мен­ные и кос­тя­ные ору­дия и ук­ра­ше­ния.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла - в основном мо­гиль­ни­ки усть-тар­тас­ской куль­ту­ры (IV- начало III тысячилетие до н. э.; тер­ри­то­рия Кыш­тов­ско­го, Усть-Тарк­ско­го, Вен­ге­ров­ско­го р-нов): пре­имущественно вто­рич­ные, ярус­ные, кол­лек­тив­ные за­хо­ро­не­ния; ар­ха­ич­ный («не­оли­то­ид­ный») ин­вен­тарь, свое­об­раз­ная ке­ра­ми­ка, брон­зо­вые про­низ­ки. В Ба­ра­бин­ской ле­со­сте­пи к этой же эпо­хе от­но­сят­ся па­мят­ни­ки бай­рык­ско­го ти­па гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры с не­оли­то­ид­ным ин­вен­та­рём; из­вест­ны вто­рич­ные тру­по­по­ло­же­ния, об­ло­мок брон­зо­во­го но­жа. В III тысячилетии до н. э. на сме­ну этим куль­ту­рам при­шла оди­нов­ская куль­ту­ра (или тип в рам­ках куль­ту­ры гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки), вы­де­лен­ная в При­иши­мье и за­хва­ты­ваю­щая на вос­то­ке зна­чительная часть тер­ри­то­рии Новосибирской области: в основном ба­ноч­ные со­су­ды с че­ре­дую­щи­ми­ся ря­да­ми на­се­чек, гре­бен­ча­то­го штам­па, ямоч­ных на­ко­лов и «жем­чу­жин»; ар­ха­ич­ный ка­мен­ный и кос­тя­ной ин­вен­тарь; брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки ко­пий и кель­ты, по­ка­за­тель­ные для сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры; на­ря­ду с кол­лек­тив­ны­ми, всё боль­ше ста­но­вит­ся ин­ди­ви­ду­аль­ных тру­по­по­ло­же­ний, вы­тя­ну­тых на спи­не, с рез­ко при­под­ня­той го­ло­вой и верх­ней ча­стью ту­ло­ви­ща (бла­го­да­ря кон­ст­рук­тив­ным осо­бен­но­стям мо­ги­лы). На ос­но­ве этих тра­ди­ций в ле­со­сте­пи Обь-Ир­тыш­ско­го ме­ж­ду­ре­чья фор­ми­ру­ет­ся кро­тов­ская куль­ту­ра. В зо­не лен­точ­ных бо­ров При­обья с се­ве­ра рас­про­стра­ня­ет­ся са­мусь­ская куль­ту­ра.

В конце III - начале II тысячилетий до н. э. кро­тов­ская куль­ту­ра эво­лю­цио­ни­ру­ет в позд­нек­ро­тов­скую, что свя­за­но с про­ник­но­ве­ни­ем но­си­те­лей фё­до­ров­ской куль­ту­ры (см. Ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра), ев­ро­пео­и­дов, ко­то­рые за­тем по­сте­пен­но вы­тес­ни­ли на се­вер или ас­си­ми­ли­ро­ва­ли або­ри­ге­нов (северных мон­го­лои­дов). Па­мят­ни­ки при­шель­цев пред­став­ле­ны в основном мо­гиль­ни­ка­ми (на тер­ри­то­рии Ко­че­нёв­ско­го, Куй­бы­шев­ско­го, Ча­нов­ско­го рай­о­нов): скор­чен­ные на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния или со­жже­ния; мо­ги­лы взрос­лых - под кур­га­на­ми, де­тей час­то хо­ро­ни­ли в грун­то­вых нек­ро­по­лях. В позд­нем брон­зо­вом ве­ке фё­до­ров­ская куль­ту­ра сме­ня­ет­ся ир­мен­ской куль­ту­рой. На се­ве­ро-за­па­де (Кыш­тов­ский р-н) из­вест­ны по­се­ле­ния ба­ра­бин­ско­го ва­ри­ан­та суз­гун­ской куль­ту­ры: об­шир­ные по­лу­зем­лян­ки; горш­ко­вид­ная ке­ра­ми­ка, в верх­ней час­ти со­су­да гео­мет­рические узо­ры че­ре­ду­ют­ся с ря­да­ми ямоч­ных на­ко­лов, «ча­еч­ным» штам­пом, слож­ны­ми ком­по­зи­ция­ми.

К на­ча­лу ран­не­го же­лез­но­го ве­ка ле­со­степ­ную зо­ну за­ни­ма­ла ме­ст­ная позд­не­ир­мен­ская куль­ту­ра (на­ря­ду с тра­диционными фор­ма­ми, по­яв­ля­ют­ся круп­ные горш­ки с вы­ра­жен­ным, ото­гну­тым внутрь вен­чи­ком, с 2 ря­да­ми жем­чуж­ных на­ко­лов и рез­ным ор­на­мен­том; кро­ме мо­гиль­ни­ков, из­вест­ны по­гре­бе­ния мла­ден­цев в по­лах жи­лищ). Рез­кое по­хо­ло­да­ние при­ве­ло во второй половине X-VII веках до н. э. к мощ­ным ми­грационным по­то­кам с се­ве­ра и за­па­да, в ре­зуль­та­те че­го на позд­не­ир­мен­ских па­мят­ни­ках при­сут­ст­ву­ют ком­плек­сы ке­ра­ми­ки крас­но­озёр­ской, позд­не­суз­гун­ской, бер­лик­ской, ат­лым­ской куль­тур, фор­ми­ру­ет­ся за­вья­лов­ская куль­ту­ра (см. Кре­сто­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ра).

С VI века до н. э. в западной час­ти тер­ри­то­рии Новосибирской области рас­по­ла­га­лась сар­гат­ская куль­ту­ра, вос­точ­нее её - боль­ше­ре­чен­ская куль­ту­ра, в Центр. Ба­ра­бе - об­ласть их сме­ше­ния. На се­ве­ро-за­па­де, в пред­та­ёж­ной зо­не (Кыш­тов­ский р-н), ло­ка­ли­зо­ва­ны па­мят­ни­ки но­во­че­кен­ской куль­ту­ры (IV-III веков до н. э.; на­зем­ные до­ма, кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки, тон­ко­стен­ные круг­ло­дон­ные со­су­ды с гре­бен­ча­то-ямоч­ной тра­ди­ци­ей в ор­на­мен­та­ции, брон­зо­вые пред­ме­ты в основном та­ёж­но­го об­ли­ка). Ме­ж­ду IV и II веками до н. э. в зо­не лен­точ­ных бо­ров При­обья про­яв­ля­ют­ся но­си­те­ли та­ёж­ной ку­лай­ской куль­ту­ры. По­сте­пен­но адап­ти­ру­ясь к ме­ст­ным ус­ло­ви­ям и про­дви­га­ясь вдоль Оби на юг, её но­си­те­ли сме­ши­ва­лись с но­сите­ля­ми боль­ше­ре­чен­ской куль­ту­ры. На этой ос­но­ве фор­ми­ру­ют­ся па­мят­ники верх­не­об­ской куль­ту­ры второй половины I тысячилетия н. э., в ко­то­рой вы­де­ля­ет­ся несколько эта­пов (для один­цов­ско­го эта­па, V-VI века, изу­ча­лись го­ро­ди­ща, тру­по­по­ло­же­ния в не­глу­бо­ких мо­ги­лах под не­вы­со­ки­ми кур­га­на­ми, от­ме­че­на ис­кус­ственая де­фор­ма­ция че­ре­пов, сре­ди на­хо­док - бляш­ки с изо­бра­же­ни­ем мед­вежь­их го­лов и лап). В III-V веках в При­ир­ты­шье, в зо­ну позд­не­сар­гат­ско­го на­се­ле­ния, с се­ве­ро-за­па­да, по ак­ва­то­ри­ям рек Омь и Та­ра, про­ни­ка­ют но­си­те­ли спе­ра­нов­ско­го эта­па пот­че­ваш­ской куль­ту­ры. К чис­лу уни­каль­ных па­мят­ни­ков, свя­зы­вае­мых с эпо­хой экс­пан­сии гун­нов на за­пад, от­но­сит­ся по­гре­бе­ние 688 на мо­гиль­ни­ке Соп­ка 2 [сре­ди на­хо­док - же­лез­ный од­но­лез­вий­ный меч с бо­га­тым на­вер­ши­ем (рис.), в ме­тал­лич. нож­нах, с неф­ри­то­вой пор­ту­пей­ной ско­бой].

Во второй половиен VI века Южная Си­бирь во­шла в зо­ну влия­ния Тюрк­ско­го ка­га­на­та. У но­си­те­лей верх­не­об­ской куль­ту­ры по­яв­ля­ют­ся мно­го­числ. из­де­лия, свя­зан­ные с тюркским ми­ром, - по­яс­ные гар­ни­ту­ры, серь­ги, под­вес­ки и др. С середины VIII века в ле­со­степ­ное Обь-Ир­ты­шье про­ни­ка­ют груп­пы на­се­ле­ния с куль­ту­рой тюркского кру­га (под­кур­ган­ные за­хо­ро­не­ния с чу­че­лом ло­ша­ди), ко­то­рые сме­ши­ва­ют­ся с но­си­те­ля­ми пот­че­ваш­ской куль­ту­ры (гор­но­ста­лев­ский этап). В Но­во­си­бир­ском При­обье в сре­де верх­не­об­ской куль­ту­ры на­чи­на­ют рас­про­стра­нять­ся по­гре­бе­ния с тру­по­сож­же­ни­ем, что, ве­ро­ят­но, свя­за­но с временным под­чи­не­ни­ем этих зе­мель Кыр­гыз­ским ка­га­на­том. Сре­ди на­хо­док - фраг­мен­ты ко­жа­ных поя­сов с брон­зо­вы­ми гар­ни­ту­ра­ми, брон­зо­вые серь­ги, бу­бен­чи­ки, то­чиль­ные кам­ни, ки­тай­ские и хо­резм­ские мо­не­ты, ис­поль­зуе­мые в ка­че­ст­ве ук­ра­ше­ний, же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ко­пий, кос­тя­ные на­клад­ки на лук. Го­ро­ди­ща с мощ­ны­ми обо­ро­нительными со­ору­же­ния­ми сви­де­тель­ст­ву­ют о слож­ной эт­но­по­ли­тической об­ста­нов­ке в ре­гио­не. В це­лом же в западных ре­гио­нах (Ба­ра­ба) про­цесс тюр­ки­за­ции про­ис­хо­дил в об­ста­нов­ке ста­биль­но­сти эт­но­куль­тур­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду ав­то­хтон­ным и при­шлым насе­ле­ни­ем. На се­ве­ро-за­па­де, в зо­нах, ме­нее при­год­ных для адап­та­ции тюркского на­се­ле­ния, в XI-XIV веках ос­та­ва­лись но­си­те­ли пот­че­ваш­ской куль­ту­ры (усть-ишим­ский этап), ис­пы­ты­вав­шие лишь влия­ния куль­тур древ­не­тюрк­ско­го кру­га.

В XIII-XV веках тер­ри­то­рия современной Новосибирской области вхо­ди­ла в со­став Зо­ло­той Ор­ды, а по­сле её рас­па­да на­хо­ди­лась под вла­стью пра­вите­лей Си­бир­ско­го хан­ст­ва. По ис­точ­ни­кам в XIV-XVI века на тер­ри­то­рии Новосибирской области из­вест­но несколько эт­но­куль­тур­ных групп: ба­ра­бин­ские та­та­ры на за­па­де, тар­ские та­та­ры и южные ос­тя­ки (хан­ты) на се­ве­роза­па­де, чат­ские та­та­ры в Но­во­си­бир­ском При­обье. Они сло­жи­лись в хо­де дли­тель­но­го про­цес­са взаи­мо­дей­ст­вия або­ри­ген­но­го угор­ско­го, от­час­ти са­мо­дий­ско­го, на­се­ле­ния с вол­на­ми тюр­коя­зыч­ных ми­гран­тов с юга; со­от­но­ше­ние этих ком­по­нен­тов и пре­до­пре­де­ли­ло сло­жив­шие­ся эт­но­куль­тур­ные струк­ту­ры с мно­го­от­рас­ле­вой эко­но­ми­кой, где осн. роль при­над­ле­жа­ла раз­ным фор­мам ско­то­вод­ст­ва, зем­ле­де­лие (на юге Новосибирской области из­вест­но с позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка) бы­ло под­соб­ным, фак­ти­че­ски до­пол­няя со­би­ра­тель­ст­во.

Рас­се­ле­ние рус­ских на тер­ри­то­рии современной Новосибирской области на­ча­лось с конца XVI века в хо­де при­сое­ди­не­ния Си­би­ри к Русскому государству, од­на­ко по­сто­ян­ные рус­ские по­се­ле­ния воз­ник­ли здесь толь­ко в конце XVII века: Ум­ре­вин­ский (1703 год), Ча­ус­ский (1713 год) и Берд­ский (1716 год) ост­ро­ги, а так­же по­стро­ен­ные в 1722 году фор­по­сты Усть-Тар­тас­ский, Ка­ин­ский и Убин­ский. Под их за­щи­той воз­ни­ка­ли де­рев­ни, слу­жив­шие ба­за­ми для даль­ней­ше­го про­дви­же­ния рус­ских на юг и оча­га­ми аг­рар­ной ко­ло­ни­за­ции ре­гио­на. В 1708-1782 годы тер­ри­то­рия совр. Новосибирская облсать вхо­ди­ла в Си­бир­скую гу­бер­нию, в 1782-1804 годы - в То­боль­скую губ. (до 1796 года То­боль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1779-1796 годы южной и восточной час­ти современной Новосибирской области вхо­ди­ли в Ко­лы­ван­скую обл. (1779-1783 годы) и Ко­лы­ван­скую губ. (1783-1796 годы). В 1804-1921 годы вся тер­ри­то­рия современной Новосибирской области на­хо­ди­лась в со­ста­ве Том­ской губ.

В 1730-х годах че­рез тер­ри­то­рию современной Новосибирской области про­шёл Си­бир­ский тракт, что сти­му­ли­ро­ва­ло хо­зяйств. раз­ви­тие ре­гио­на. В 1765 году на­чал ра­бо­тать ка­зён­ный Су­зун­ский ме­де­пла­виль­ный за­вод, на ба­зе ко­то­ро­го был соз­дан един­ст­вен­ный за Ура­лом Су­зун­ский мо­нет­ный двор (1766-1847 годы). Круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми ре­гио­на в XIX - начале XX веках яв­ля­лись Ка­инск (ны­не Куй­бы­шев; пре­об­ра­зо­ван в го­род в 1782 году), Ко­лы­вань (пре­об­ра­зо­ван в го­род в 1822 году; с 1925 года се­ло, с 1964 года пос. гор. ти­па) и Но­во­ни­ко­ла­евск (ны­не Но­во­си­бирск; го­род с 1903/1904 года).

Клю­че­вое зна­че­ние для раз­ви­тия ре­гио­на сыг­ра­ли строи­тель­ст­во и пуск Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, а так­же от­ветв­ле­ний от неё на Ал­тай и в Срднюю Азию. Раз­ви­тие железнодорожного транс­пор­та и од­но­вре­мен­но Об­ско­го па­ро­ход­ст­ва спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию ре­гио­на в важ­ный транс­порт­ный узел и фор­ми­ро­ва­нию здесь пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (мас­ло­де­лия, му­ко­моль­ной и круп­ча­той, ви­но­ку­ре­ния, пи­мо­кат­ной и др.), что су­ще­ст­вен­но по­вы­си­ло то­вар­ность сельского хозяйства. Основным ис­точ­ни­ком по­пол­не­ния на­се­ле­ния яв­ля­лись ор­га­ни­зо­ван­ные (осо­бен­но ин­тен­сив­ные в го­ды сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы) и сти­хий­ные кре­сть­ян­ские пе­ре­се­ле­ния из Ев­ропейской Рос­сии.

В 1921-1925 годы боль­шая часть современной Носибирской обалсти вхо­ди­ла в со­став Но­во­ни­ко­ла­ев­ской гу­бер­нии, за­тем Си­бир­ско­го (1925-1930 годы) и За­пад­но-Си­бир­ско­го (1930-1937 годы) кра­ёв. В начале 1930-х годов на тер­ри­то­рии об­лас­ти на­ча­лась кол­лек­ти­ви­за­ция сельского хазяйства. К 1931 году кол­хо­зы объ­е­ди­ни­ли бо­лее 50% кре­сть­ян­ских хо­зяйств, к 1937 году - бо­лее 90%. Фор­си­ро­ван­ная кол­лек­ти­ви­за­ция начала 1930-х годов вы­зва­ла зна­чительное со­кра­ще­ние сельско-хозяйственного про­из­вод­ст­ва (уро­вень про­изводства зер­на 1920-х годов дос­тиг­нут вновь толь­ко в 1937 году), осо­бен­но в жи­вот­но­вод­ст­ве, и со­про­во­ж­да­лась ре­прес­сия­ми про­тив кре­сть­ян­ст­ва, гл. обр. в ви­де вы­сыл­ки на спец­по­се­ле­ния (с тер­ри­то­рии современной Новосибирской области бы­ли вы­сла­ны около 15 тыс. человек). В 1930-е годы на­ча­лось соз­да­ние промышленной ба­зы ре­гио­на с пре­об­ла­да­ни­ем стро­ительных и ма­ши­но­стро­ительных от­рас­лей: по­строе­ны гор­ный за­вод (ны­не Но­во­си­бир­ское ави­ационное ПО име­ни В.П. Чка­ло­ва), за­вод «Сиб­ком­байн», Чер­но­ре­чен­ский це­мент­ный за­вод, па­ро­во­зо­ре­монт­ный за­вод.

Новосибирская обалсть об­ра­зо­ва­на 28 сентября 1937 года. В 1938 году ста­тус го­ро­да по­лу­чил Ис­ки­тим, в 1940-х годы - Бо­лот­ное (1943 год), Бердск, Ку­пи­но (оба 1944 год), То­гу­чин (1945 год), Чу­лым (1947 год), позд­нее - Ка­ра­сук (1954 год), Кар­гат (1965 год), Обь (1969 год). В 1941 году, по­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны, в Новосибирской области бы­ло эва­куи­ро­ва­но свыше 70 пром. пред­при­ятий, в т. ч. Крас­но­гор­ский при­бо­ро­строит. за­вод, Харь­ков­ский ра­дио­за­вод (на его ба­зе в 1946 году соз­дан Берд­ский ра­дио­за­вод, с 1985 года про­из­водственное объ­е­ди­не­ние «Ве­га»), Во­ро­неж­ский за­вод «Элек­тро­сиг­нал», за­вод «Свет­ла­на», Моск. за­вод Мет­ро­ст­роя, Кус­ков­ский хи­мич. за­вод, Моск. про­жек­тор­ный за­вод, ме­тал­лур­гич. за­вод «За­по­рож­сталь», бо­лее 20 но­мер­ных за­во­дов, на­хо­див­ших­ся в ве­де­нии нар­ко­ма­тов авиационной промышленности, бо­е­при­па­сов, во­ору­же­ния, а так­же уч­ре­ж­де­ния ме­ди­ци­ны, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Это спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию и раз­ви­тию в Новосибирской области обо­рон­ной промышленности, чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии, ма­ши­но­строе­ния, хи­мическая и стро­ительная от­рас­лей, куль­тур­ной и на­уч­но-об­ра­зо­вательной сфе­ры. В 1941-1945 годы на тер­ри­то­рии Новосибирской области бы­ло вы­пу­ще­но 125 млн. сна­ря­дов и мин, 15797 са­мо­лё­тов, 6 бро­не­по­ез­дов, сда­но свыше 1,6 млн. т хле­ба и свыше 163 тыс. т мя­са и др. про­дук­тов. Сфор­ми­ро­ва­но бо­лее 10 круп­ных во­ин­ских объ­е­ди­не­ний, в т. ч. 25-я гв., 140-я Си­бир­ская, 96-я гв., 12-я гв. и 18-я гв. стрел­ко­вые ди­ви­зии. В 1943 в Но­во­си­бир­ске от­крыл­ся За­пад­но-Си­бир­ский фи­ли­ал АН СССР . В том же го­ду из со­ста­ва Н. о. вы­де­ле­на Ке­ме­ров­ская об­ласть, в 1944 году - Том­ская об­ласть. В 1950-1960-е годы раз­ви­ва­лось сред­нее и тя­жёлое ма­ши­но­строе­ние, во­ен­но-промышленный ком­плекс, вве­де­ны в строй круп­ные объ­ек­ты те­п­ло- и элек­тро­энер­ге­ти­ки (в т. ч. Но­во­си­бир­ская ГЭС).

Хо­зяй­ст­во.

Новосибирская область вхо­дит в За­пад­но-Си­бир­ский эко­но­мический р-н, яв­ля­ет­ся важ­ным ин­ду­ст­ри­аль­ным ре­гио­ном (удель­ный вес в рос. ВВП 1,3%, 2010 год). Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) при­мер­но в 5,5 ра­за пре­вы­ша­ет объ­ём сельско-хозяйственной про­дук­ции (2010 год). Новосибирская область - един­ст­вен­ный российский про­из­во­ди­тель кок­со­во­го обо­ру­до­ва­ния, оло­ва и его спла­вов (2009 год); в эко­но­ми­ке РФ вы­де­ля­ет­ся так­же про­изводством обо­га­ти­тель­но­го гор­но­го и медицинского обо­ру­до­ва­ния, сталь­ных труб, вхо­дит в де­сят­ку ли­де­ров по про­изводству сбор­ных железо-бе­тонных кон­ст­рук­ций и из­де­лий, пи­ва, не­ко­то­рых ви­дов сельско-хозяйственной про­дук­ции (17,6% льно­во­лок­на, 2-е ме­сто по­сле Ал­тай­ско­го края; 3,8% зер­на, 2010 год).

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%, 2009 год): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 15,9, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 14,9, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 14,6, транс­порт и связь 13,9, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 7,9, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 7,0, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 5,5, обра­зо­ва­ние 5,4, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 4,7, строи­тель­ст­во 3,4, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 3,3, др. отрас­ли 3,2. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций; %): ча­ст­ная 92,1, му­ни­ци­паль­ная 3,1, об­щественные и ре­лигионые ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 1,9, го­су­дар­ст­вен­ная 1,1, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 1,7.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 1422 тыс. человек, из них в эко­но­ми­ке за­ня­ты свыше 90%. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%, 2010 год): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 19,5, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 14,2, транс­порт и связь 9,6, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 9,4, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и пре­дос­тав­ле­ние ус­луг 8,8, об­ра­зо­ва­ние 8,4, строи­тель­ст­во 6,7, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,4, про­чие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 4,5, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,4, др. ви­ды дея­тель­но­сти 10,1. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 7,6%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 16,1 тыс. руб. в ме­сяц (2010; 85,2% от сред­не­го по РФ); 16,7% на­се­ле­ния Новосибирской области име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность

Объ­ём промышленной про­дук­ции 288,2 млрд. руб. (2010 год), из них 73,8% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, 20,3% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 5,9% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): пи­ще­вая промышленость 36,8, ма­ши­но­строе­ние 22,9, ме­тал­лур­гия и про­изводство го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий 10,0, хи­мическаводст промышленность 9,8, про­из-во строй­ма­те­риа­лов 8,5, по­ли­гра­фическое про­изводство 3,4, др. от­рас­ли 9,6.

До­бы­ва­ют нефть (ме­сто­ро­ж­де­ния Верх-Тар­ское, Ма­ло­ич­ское и др. раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­па­ни­ей «ТНК-Уват») в северо-западной час­ти об­лас­ти; ка­мен­ный уголь (ме­сто­ро­ж­де­ния Гор­лов­ское-1, Ко­лы­ван­ское, Ур­гун­ское и др. - ком­па­ния «Си­бир­ский Ан­тра­цит») - в юго-восточной час­ти. Дей­ст­ву­ют обо­га­ти­тель­ные фаб­ри­ки «Ли­ст­вян­ская-1» и «Ли­ст­вян­ская-2» (Ис­ки­тим­ский р-н; при­над­ле­жат ком­па­нии «Си­бир­ский Ан­трацит»).

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 3100 МВт (2010 год). Про­изводство элек­тро­энер­гии (табл. 1) удов­ле­тво­ря­ет по­треб­но­сти об­лас­ти на 80-90%. Круп­ней­шие элек­тро­стан­ции: 4 ТЭЦ в Но­во­си­бир­ске (об­щей мощ­но­стью свыше 2400 МВт), Но­во­си­бир­ская ГЭС (455 МВт), Ба­ра­бин­ская ГРЭС (г. Куй­бы­шев; свыше 110 МВт).

Ве­ду­щие ме­тал­лур­гические пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны гл. обр. в Но­во­си­бир­ске - оло­вян­ный ком­би­нат, аф­фи­наж­ный за­вод (дра­го­цен­ные ме­тал­лы в слит­ках, по­рош­ке, гра­ну­лах), ме­тал­лур­гический за­вод им. Кузь­ми­на (лис­то­вой про­кат, тру­бы и др.), за­вод химических кон­цен­тра­тов (то­п­ли­во для ядер­ных ре­ак­то­ров), а так­же в Ис­ки­тим­ском р-не - пред­при­ятие «Энер­го­пром - Но­во­си­бир­ский элек­трод­ный за­вод» (один из круп­ней­ших российских про­из­во­ди­те­лей гра­фи­ти­ро­ван­ных, уголь­ных элек­тро­дов, ка­тод­ных бло­ков, про­ка­лён­но­го неф­тя­но­го кок­са и элек­трод­ной мас­сы; вхо­дит в груп­пу «Энер­го­пром»).

Основной спе­циа­ли­за­ци­ей ма­ши­но­строе­ния до 1990-х годов бы­ло про­из-во про­дук­ции обо­рон­но­го на­зна­че­ния (со­став­ля­ла до 60% пром. про­дук­ции об­лас­ти, по кон­цен­тра­ции обо­рон­ных пред­при­ятий Новосибирской области бы­ла од­ним из ли­де­ров в СССР). Круп­ней­ший центр ма­ши­но­строе­ния об­лас­ти - Но­во­си­бирск, на пред­при­яти­ях ко­то­ро­го, на­ря­ду с про­дук­ци­ей для нужд ОПК (авиац. ПО име­ни В.П. Чка­ло­ва, при­бо­ро­строительный за­вод, «НИИ из­ме­ри­тель­ных при­бо­ров - Но­во­си­бир­ский за­вод име­ни Ко­мин­тер­на»), вы­пус­ка­ется различное промышленное обо­ру­до­ва­ние (НПО «Эл­сиб», «Си­бэ­лек­тро­терм», «Сиб­лит­маш»), при­бо­ры («Кор­по­ра­ция - Но­во­си­бир­ский за­вод "Элек­тро­сиг­нал"»), стан­ки («Тяж­стан­ко­гид­ро­пресс», «Стан­ко­сиб») и сельско-хозяйственная тех­ни­ка (НПО «Сиб­сель­маш»). Элек­тро­ме­ха­нический за­вод (г. Бердск; из­де­лия точ­ной ме­ха­ни­ки и элек­тро­ме­ха­ни­ки, в т. ч. элек­тро­при­во­ды; гор­ношахт­ное обо­ру­до­ва­ние).

Одно из крупных предприятий хи­мической промышленности - «Хим­пласт» (про­дук­ция на ос­но­ве пла­сти­фи­ци­ро­ван­но­го по­ли­ви­нил­хло­ри­да). ПО «Сиб­био­фарм» (г. Бердск) выпус­ка­ет мик­ро­био­ло­гическую про­дук­цию (фер­мент­ные пре­па­ра­ты, кор­мо­вые ан­ти­био­ти­ки и сме­си, сред­ст­ва за­щи­ты рас­те­ний и др.).

Ве­ду­щее по­ли­гра­фическое пред­при­ятие - «Со­вет­ская Си­бирь» (Но­во­си­бирск; од­на из круп­ней­ших российской ти­по­гра­фий по вы­пус­ку га­зет, жур­на­лов, рек­лам­ной про­дук­ции).

Пред­при­ятия промышленности строй­ма­те­риа­лов (основной центр - г. Ис­ки­тим) вы­пус­ка­ют це­мент [«Ис­ки­тим­це­мент»; про­из-во св. 1,8 млн. т це­мен­та в год; стро­ит­ся (2013 год) но­вый за­вод мощ­но­стью 1,3 млн. т в год], об­ли­цо­воч­ные пли­ты из мра­мо­ра и гра­ни­та, ще­бень («Ис­ки­тим­мра­мор­гра­нит»), сэн­двич-па­не­ли (за­вод «Тер­мо­лэнд»), же­ле­зо­бе­тон­ные и ас­бе­сто­це­мент­ные из­де­лия, кир­пич (ряд за­во­дов в Но­во­си­бир­ске, Берд­ске, Куй­бы­ше­ве, по­сёл­ках городского ти­па Мас­ля­ни­но, До­ро­ги­но Че­ре­па­нов­ско­го р-на).

Из от­рас­лей пи­ще­вой промышленности наи­более раз­ви­ты мо­лоч­ная, мяс­ная, му­ко­моль­ная и ком­би­кор­мо­вая. Дей­ст­ву­ет ряд пред­при­ятий по вы­пус­ку мо­лоч­ной и мяс­ной про­дук­ции в го­ро­дах Но­во­си­бирск, Ба­ра­бинск, Ис­ки­тим, Ка­ра­сук, Та­тарск; ком­би­кор­мо­вый за­вод (Ба­ра­бинск; ком­би­кор­ма, кор­мо­вые кон­цен­тра­ты, му­ка, хле­бо­бу­лоч­ные из­де­лия), пти­це­фаб­ри­ка (Бердск) и др. Круп­ное про­изводство кон­ди­тер­ских и хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий в Но­во­си­бир­ске. Сре­ди пи­во­ва­рен­ных за­во­дов - «Си­бир­ская пи­во­вар­ня Хей­не­кен» (Но­во­си­бирск), «Глю­ка­уф» (Бердск).

Ве­ду­щий промышленный центр - Но­во­си­бирск; др. важ­ные цен­тры - Бердск, Ис­ки­тим, Ба­ра­бинск.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Новосибирской области 3752,0 млн. долл. США (2010 год), в т. ч. экс­порт 1680,9 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва (св. 70), про­дук­ция то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са (св. 12), хи­мич. пром-сти (св. 7). Им­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (гл. обр. обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва; свыше 60), про­до­воль­ст­вие и сельскохозяйственное сы­рьё (около 12), про­дук­ция хи­мической промышленности (около 12), ме­тал­лы и из­де­лия из них (около 11).

Сель­ское хо­зяй­ст­во

Стои­мость сельско-хозяйсвтенной про­дук­ции 52,7 млрд. руб. (2010 год), в т. ч. на до­лю жи­вот­но­вод­ст­ва при­хо­дит­ся около 55%. Сельско-хозяйсвтенного уго­дья со­став­ля­ют чуть бо­лее 35,0% тер­ри­то­рии Новосибирской области (из них паш­ня - бо­лее по­ло­ви­ны). Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые (67,1% по­сев­ных пло­ща­дей; табл. 2), кор­мо­вые (29,4%), тех­нические куль­ту­ры (1,6%, гл. обр. лён), кар­то­фель и ово­щи (1,9%). Жи­вот­новод­ст­во спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на мя­со­молоч­ном ско­то­вод­ст­ве, пти­це­вод­ст­ве; раз­во­дят овец и коз (табл. 3, 4). Раз­ви­то пче­ло­вод­ст­во. Северо-западная часть об­лас­ти - важ­ный рай­он мо­лоч­но­го жи­вот­но­вод­ст­ва и зем­ле­де­лия, юго-заподная часть спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на тон­ко­рун­ном ов­це­вод­ст­ве. Бо́ль­шая часть сельско-хозяйсвтенных уго­дий (свыше 90%) от­но­сит­ся к зем­лям сельско-хозяйственных ор­га­ни­заций; свыше 7,0% за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств; около 2,0% зе­мель на­хо­дит­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан. Пре­об­ла­даю­щая до­ля зер­на (81,0%, 2010 год), свыше 50% ско­та и пти­цы на убой, свыше 60% мо­ло­ка про­из­во­дит­ся сельско-хозяйственными ор­га­ни­за­ция­ми; свыше 95% кар­то­фе­ля, свыше 90% ово­щей - в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния.

Транс­порт

Дли­на же­лез­ных до­рог 1511 км (2010 год). Тер­ри­то­рию об­лас­ти с за­па­да на вос­ток пе­ре­се­ка­ет Транс­си­бир­ская ма­ги­ст­раль (Та­тарск - Ба­ра­бинск - Кар­гат - Чу­лым - Обь - Но­воси­бирск - Бо­лот­ное). Круп­ный железнодорожный узел - Но­во­си­бирск; уз­ло­вые железнодорожые стан­ции в го­родах Та­тарск, Ка­ра­сук. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 11,5 тыс. км. По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дят 2 фе­де­раль­ные ав­то­трас­сы: «Бай­кал» (Че­ля­бинск - Кур­ган - Омск - Но­во­си­бирск - Ке­ме­ро­во - Крас­но­ярск - Ир­кутск - Улан-Удэ - Чи­та), Чуй­ский тракт (Но­во­си­бирск - Бийск - Та­шан­та/гра­ни­ца с Мон­го­ли­ей). Дли­на внутренних вод­ных су­до­ход­ных пу­тей 647 км (2008 год). Су­до­ход­ст­во по р. Обь (порт - Но­во­си­бирск). Ме­ж­ду­народный аэро­порт Тол­ма­чё­во. Мет­ро­по­ли­тен в Но­во­си­бир­ске.

Здра­во­охра­не­ние

В Новосибирская область на 10 тыс. жителей при­хо­дит­ся: вра­чей - 50,2, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла - 93,3; боль­нич­ных ко­ек - 102,7 (2009 год). Ско­рую медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 12 под­стан­ций (г. Но­во­си­бирск), стан­ция ско­рой медицинской по­мо­щи (г. Куй­бы­шев), 31 от­де­ле­ние центральных рай­он­ных и городских боль­ниц, 14 пунк­тов при уча­ст­ко­вых боль­ни­цах. За­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. жителей со­став­ля­ет 132,8 слу­чая; ал­ко­го­лизм - 1466,6; за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 2893 но­вых слу­чая ВИЧ-ин­фек­ции (2009 год). Об­щая смерт­ность на 1000 жителей 14,1 (2009 год). Основные при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния, внеш­ние при­чи­ны и но­во­об­ра­зо­ва­ния (82%); бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (3,6%), ор­ганов пи­ще­ва­ре­ния (3,5%), ин­фек­ции и па­ра­зи­тар­ные бо­лез­ни (2,3%) (2009 год). Баль­нео­ло­гичейской и гря­зе­вой ку­рорт Ка­ра­чи, ку­рорт­ные ме­ст­но­сти с тер­маль­ны­ми (от 30 до 120 °C) ми­неральными, ра­до­но­выми во­да­ми.

Об­ра­зо­ва­ние

Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В 722 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях вос­пи­ты­ва­ют­ся 94,8 тыс. де­тей, в 1092 об­ще­об­ра­зо­вательных шко­лах обу­ча­ют­ся свыше 257,9 тыс. учащихся, в 47 сред­них специальных учеб­ных за­ве­де­ни­ях - 38 тыс. сту­ден­тов (2010/2011 учеб­ный год). Дей­ст­ву­ют 37 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы; около 154 тыс. сту­ден­тов), в т. ч. 34 ву­за в Но­во­си­бирске, фи­лиа­лы 2 ву­зов в Куй­бы­ше­ве. Круп­ные на­уч. уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки, му­зеи на­хо­дят­ся в Но­во­си­бир­ске. Ста­рей­шая рай­он­ная биб­лио­те­ка Си­би­ри (1861 год) ра­бо­та­ет в Куй­бы­ше­ве. Функ­цио­ни­ру­ют так­же крае­ведч. му­зеи в го­ро­дах Ба­ра­бинск, Бо­лот­ное, Куй­бы­шев, Та­тарск; сёлах Ба­ган, Вен­ге­ро­во, До­воль­ное и др. В с. Бер­гуль дей­ст­ву­ет Дом-му­зей П.П. Ба­жо­ва (1984 год).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ве­ду­щее об­ла­ст­ное из­да­ние - газета «Со­вет­ская Си­бирь» (г. Но­во­си­бирск, с 1919 года, вы­хо­дит еже­днев­но, еже­не­дель­ный ти­раж 43 тыс. экз.). Го­род­ские и му­ни­ци­паль­ные га­зе­ты (все - еже­не­дель­но): «Степ­ная ни­ва» (Ба­ган­ский р-н; ти­раж 4,3 тыс. экз.), «Ба­ра­бин­ский вест­ник» (Ба­ра­бин­ский р-н; 5,6 тыс. экз.), «Берд­ские но­во­сти» (г. Бердск; с 1931 года, 5 тыс. экз.), «Ис­китим­ская га­зе­та» (Ис­ки­тим­ский р-н; 5 тыс. экз.), «На­ша жизнь» (Ка­ра­сук­ский р-н; 10 тыс. экз.), «За изо­би­лие» (Кар­гат­ский р-н; 4,7 тыс. экз.), «Ма­як Ку­лун­ды» (Ку­пин­ский р-н; с 1930 года, 6,8 тыс. экз.), «Аэ­ро-Си­ти» (г. Обь; с 1990 года, 2,5 тыс. экз.), «Че­ре­па­нов­ские вес­ти» (Че­ре­па­нов­ский р-н; с 1930 года, 6,3 тыс. экз.) и др. Ра­дио­ве­ща­ние (ре­гу­ляр­ное) с 1926 года, те­ле­ви­де­ние с 1957 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­про­грамм осу­ще­ст­в­ля­ет ГТРК «Но­во­си­бирск» (ос­но­ва­на в 1992 году пу­тём объ­ё­ди­не­ния Но­во­си­бир­ско­го ра­дио­цен­тра и Комитета по те­ле­виде­нию и ра­дио­ве­ща­нию), об­ла­ст­ная те­ле­ра­дио­ком­па­ния «Об­ла­ст­ная те­ле­ра­дио­ве­ща­тель­ная сеть» (ОТС; с 1998 года, име­ет фи­лиа­лы и кор­рес­пон­дент­ские пунк­ты в го­ро­дах Ис­ки­тим, Бо­лот­ное, Ка­ра­сук, Куй­бы­шев, ра­бо­чих по­сёл­ках Су­зун, Ко­лы­вань, Мош­ко­во и др.), Ра­дио «Сло­во» (с 1993 года) и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки ис­кус­ст­ва на тер­ри­то­рии Новосибирской области - ор­на­мен­ти­рованная ке­ра­ми­ка, ук­ра­ше­ния, куль­то­вые фи­гур­ки из кам­ня и кос­ти куль­тур не­о­ли­та. В брон­зо­вом ве­ке к ним до­бав­ля­ют­ся из­де­лия из брон­зы. К IV веку до н. э. - IV век н. э. от­но­сят­ся ли­тые ан­тро­по­зо­о­морф­ные фи­гур­ки ку­лай­ской куль­ту­ры. В Сред­не­ве­ко­вье на раз­ви­тие изо­бра­зительных и прикладных искусств (ре­мен­ные гар­ни­ту­ры, уз­да и др.) су­ще­ст­вен­ное влия­ние ока­за­ли куль­ту­ры тюркского кру­га.

Ар­хи­тек­ту­ра до конца XVIII века бы­ла поч­ти ис­клю­чи­тель­но де­ре­вян­ная. С про­дви­же­ни­ем российской ко­ло­ни­за­ции в начале XVIII века по­строе­ны не­со­хра­нив­шие­ся де­ревянные ост­ро­ги и фор­по­сты с про­сты­ми пла­на­ми и не­сколь­ки­ми баш­ня­ми. Пер­вый сре­ди них - Ум­ре­вин­ский ост­рог близ с. Ум­ре­ва, на пра­вом бе­ре­гу Оби (1703 год, уп­разд­нён к концу XVIII века; со­хра­ни­лись ос­тат­ки зда­ний), с од­ной из пер­вых на тер­ри­то­рии об­лас­ти де­ревянная церковь Трёх Свя­ти­те­лей (1700-е годы, не сохр.). Так­же не со­хра­ни­лись Ча­ус­ский (1713 год; с де­ревянной Иль­ин­ской церковью, 1719 год), Берд­ский (1716 год) и Ба­ра­бин­ский (1718 год) ост­ро­ги; де­ревянная кре­сто­об­раз­ная в пла­не Воз­не­сен­ская церковь в пос. Су­зун (1765 год, пе­ре­строе­на в 1846 году, 1886-1888 годы, сне­се­на по­сле 1937 года). Древ­ней­ший па­мят­ник де­рев. зод­че­ст­ва на тер­ри­то­рии Новосибирской области - Спас­ская церковь с ко­ло­коль­ней (1700 год, плот­ник Ан­д­рей Ха­ва­ров) в Ис­то­ри­ко-ар­хитектурном му­зее под от­кры­тым не­бом близ Ака­дем­го­род­ка, пе­ре­ве­зён­ная из с. За­ши­вер­ское Якутская АССР в 1970-е годы. С про­ве­де­ни­ем Московского трак­та в 1733-1735 годы и в конце XVIII-XIX веков по­строе­ны но­вые се­ле­ния, пе­ре­сыль­ные пунк­ты, по­стоя­лые дво­ры; со­хра­ни­лась поч­то­вая кон­то­ра в Ко­лы­ва­ни (середина XIX века, ны­не поч­та).

Пер­вые ка­мен­ные хра­мы так­же не со­хра­ни­лись [со­бор Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в Ка­ин­ске (ны­не Куй­бы­шев) ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1787-1804 годы, ра­зо­бран в 1939 году), Сре­тен­ская церковь в Берд­ске (1808 год), Бо­го­яв­лен­ская церковь (1816-1833 годы) в Ча­ус­ском ост­ро­ге (с 1822 года - г. Ко­лы­вань, ны­не по­сё­лок)]. Ак­ти­ви­за­ция ка­мен­но­го зод­че­ст­ва свя­за­на с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем ре­гу­ляр­ных пла­нов за­строй­ки го­ро­дов, ут­вер­ждён­ных в 1834 году (Ка­инск, Ко­лы­вань, том­ский арх. К. Г. Тур­ский). Со­хра­ни­лись ка­мен­ные ку­печеские до­ма: в Куй­бы­ше­ве (се­мьи Лив­шиц, первая половина XIX века; И.В. Шкрое­ва, конец XIX века; Р.С. Вол­ко­ва, 1884 год, ны­не Дом куль­ту­ры; В.П. Еро­фее­ва с эле­мен­та­ми не­оба­рок­ко, конец XIX века), Ко­лы­ва­ни (Е.А. Жер­на­ко­ва, 1887 год, и др.), в с. Кыш­тов­ка (куп­ца Гриб­ко­ва, 1905 год); так­же ма­га­зи­ны (лав­ка куп­чи­хи Смир­но­вой в с. Бит­ки с на­лич­ни­ка­ми в ду­хе XVII века, 1904 год), до­ход­ные до­ма, шко­лы (муж­ская в Ко­лы­ва­ни, 1898 год; цер­ков­но-при­ход­ские в кир­пич­ном сти­ле в сё­лах Алек­сан­д­ро-Нев­ское, Ан­д­ре­ев­ка, Ка­зан­ка, пос. Гор­ка, конец XIX века), зда­ние пред­ста­ви­тель­ст­ва фир­мы швей­ных ма­шин «Зин­гер» в пос. Крас­но­зёр­ское (начало XX века). Рас­про­стра­не­ны 2-этаж­ные до­ма с ниж­ним кир­пич­ным эта­жом и верх­ним де­ре­вян­ным (П.М. Кур­ни­на в г. Куй­бы­шев, 1916 год, ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция Куй­бы­шев­ско­го р-на). К ред­ким па­мят­ни­кам промышленной ар­хи­тек­ту­ры XVIII века от­но­сят­ся по­строй­ки Су­зун­ско­го ме­де­пла­виль­но­го за­во­да (1764-1765 годы, за­крыт в 1910 году; зда­ние управ­ляю­ще­го, ны­не Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей; тол­чель­ня).

Сла­бо про­явив­ший­ся в Новосибирской области клас­си­цизм в 1850-1860-е годы сме­нил­ся рас­цве­том эк­лек­тиз­ма. В это вре­мя по­строе­ны пер­вые в Новосибирской области, час­тич­но со­хра­нив­шие­ся кир­пич­ные хра­мы: 5-гла­вая церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в с. Вен­ге­ро­во (1859 год, пе­ре­строе­на в клуб в 1953 году; с 2002 года по­дво­рье но­во­си­бир­ско­го мон. Свя­тых Но­во­му­че­ни­ков рос­сий­ских); Тро­иц­кий со­бор в Ко­лы­ва­ни с боль­ши­ми ки­ле­вид­ны­ми за­вер­ше­ния­ми чет­ве­ри­ка (1861-1867 годы, при­де­лы - 1876 год; в 1930-е годы сло­ма­ны ку­пол и ко­ло­коль­ня). 1880-1890-е годы от­ме­че­ны сме­ной рус­ско-ви­зан­тий­ско­го сти­ля (со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Ко­лы­ва­ни, 1882-1887 годы) не­ови­зан­тий­ским сти­лем (со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Но­во­си­бир­ске, 1897-1899 годы, ар­хи­тек­торы К.К. Лы­гин, Н. Со­ловь­ёв, инж. Н.М. Ти­хо­ми­ров). При этом б. ч. церк­вей в 1880-1910-е годы по­строе­на с пре­об­ла­да­ни­ем рус­ско­го сти­ля: По­кро­ва на Ка­ра­ка­не в с. За­вья­ло­во Ис­ки­тим­ско­го р-на (кре­сто­об­раз­ная в пла­не, 1888-1896 годы), Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны в с. Кон­стан­ти­нов­ка (1900 год; ны­не мель­ни­ца); близ­кие по ком­по­зи­ции 5-гла­вые (с ма­лы­ми гла­ва­ми по уг­лам чет­ве­ри­ка) ц. Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи в Ка­ин­ске (1903-1904 годы, ко­ло­коль­ня вос­ста­нов­ле­на в 1995-1996 годы) и церковь По­кров­ская в с. По­кров­ка Чис­то­озёр­но­го р-на (1900-1910 годы); церковь Алек­сия митр. Мо­с­ков­ско­го в г. Че­ре­па­но­во (1910-е годы), Ни­ко­ла­ев­ская вой­ско­вая церковь в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске (1913 год, взо­рва­на в 1989 году). Пре­им. в сти­ле нео­го­ти­ки воз­ве­де­ны рим­ско-ка­то­лические кос­тё­лы (в Ка­ин­ске, 1909 год, пе­ре­стро­ен в кор­пус швей­ной фаб­ри­ки; в с. Алек­сан­д­ро-Нев­ское, начало XX века, сне­сён в 1930-е годы; в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске, 1905-1909 годы, раз­ру­шен в 1960-е годы).

Со строи­тель­ст­вом Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли в 1890-е годы ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось раз­ви­тие но­вых при­стан­ци­он­ных по­сёл­ков (в т. ч. Алек­санд­ров­ский, ны­не Но­во­си­бирск). Со­хра­ни­лись пас­са­жир­ские зда­ния, де­по, во­до­подъ­ём­ные со­ору­же­ния, мас­тер­ские, при­вок­заль­ные ком­плек­сы (в Ба­ра­бин­ске, Бо­лот­ном, Оя­ше, Чу­лы­ме и др.); 8-гран­ные во­до­на­пор­ные баш­ни, час­то с де­ревянным вер­хом, ук­ра­шен­ным резь­бой в ду­хе рус­ско­го сти­ля (в Ко­че­нё­ве, Чи­ке, Оя­ше, 1893-1896 годы) и круг­лые баш­ни, час­то с лю­кар­на­ми и эле­мен­та­ми мо­дер­на (в Ба­ра­бин­ске, Бо­лот­ном, 1912-1915 годы); на­сос­ные стан­ции в Кар­га­те (1912 год), Убин­ском (1914 год). Сре­ди по­стро­ек Ал­тай­ской железной дороги (1912-1915 годы) - поселок же­лез­но­до­рож­ни­ков ст. Но­во­си­бирск-Юж­ный (1913-1914 годы), ком­плекс зда­ний ст. Бердск; Ку­лун­дин­ской железной дороги (Та­тарская - Слав­го­род; 1912-1916 годы) - стан­ции с круг­лы­ми во­до­на­пор­ны­ми баш­ня­ми в Ка­ра­су­ке и Чис­то­озёр­ном (1915-1916 годы). В начале XX века на тер­ри­то­рии Новосибиской области рас­про­стра­ня­ет­ся стиль мо­дерн: на­чаль­ные шко­лы и учи­ли­ща в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске (1910-1912 годы, арх. А.Д. Кряч­ков), ка­зён­ный во­доч­ный за­вод в Ка­ин­ске (1904 год), гланвый кор­пус боль­ни­цы пе­ре­се­ленч. пунк­та (1911 год) в с. Ку­пи­но и др. Стро­ят­ся так­же зда­ния в рус­ле не­о­клас­си­циз­ма (быв. Ком­мерч. соб­ра­ние, 1912-1914 годы), с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки (Ан­д­ре­ев­ская шко­ла, 1910-1912 годы; оба - арх. Кряч­ков, в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске).

Тра­ди­ци­он­но ак­тив­но в Новосибирской области раз­ви­валась де­ревянная ар­хи­тек­ту­ра. В 1880-1910-е годы по­строе­ны, в т. ч. с влия­ни­ем рус­ско­го сти­ля, де­ревянной церк­ви: Свт. Ни­ко­лая в пос. Ор­дын­ское (1883 год, пе­ре­не­се­на из зо­ны за­то­п­ле­ния в 1956 году, за­вер­ше­ния не сохр.), Свт. Ни­ко­лая в пос. Мас­ля­ни­но (1896 год), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Та­тар­ске (1897 год, не сохр.), Воз­не­сенская в с. Ши­пу­но­во (1899 год, сго­ре­ла в 1964 году), Про­ро­ка Да­нии­ла близ железнодорожного во­кза­ла в Алек­санд­ров­ском (с 8-гран­ным шат­ро­вым ку­по­лом, 1897-1898 годы; сне­се­на в начале 1930-х годов), Св. Се­ра­фи­ма Са­ровско­го в с. Тур­нае­во Бо­лот­нин­ско­го р-на (1912-1914 годы); Свт. Ни­ко­лая в Бо­лот­ном (1912 год, сго­ре­ла в 1952 году). В 1920-е годы по­строе­ны Ус­пен­ская церковь на но­вом клад­би­ще в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске (1925 год, сне­се­на в 1962 году), церковь Свт. Ни­ко­лая в с. Но­во­лу­го­вое Но­во­си­бир­ско­го р-на (1926 год). Сре­ди наи­бо­лее зна­чи­мых со­хра­нив­ших­ся до­мов: Коч­ка­рё­вых в дер. Ам­ба, Ло­ги­но­вой в с. Та­ша­ра (первая пловина XIX века); ком­плекс до­мов в Берд­ске (1898 год), В.Е. Паи­со­ва и Ф.М. По­мыт­ки­на в пос. Ко­лы­вань, К.П. Бу­зо­ли­на в Но­во­си­бир­ске (1910-е годы), так­же в Бо­лот­ном, в сё­лах Вью­ны, Юрт- Ак­ба­лык, Тур­нае­во, Бы­ст­ров­ка. В сё­лах и го­ро­дах со­хра­ня­ют­ся де­ревянные до­ма конца XIX - начала XX веков, ук­ра­шен­ные резь­бой различных ти­пов (про­пиль­ной, на­клад­ной, рель­еф­ной, пло­ской и др.) - с рас­тительными узо­ра­ми, гео­мет­рическим ор­на­мен­том, ба­роч­ны­ми фор­ма­ми, с ор­на­мен­таль­ны­ми эле­мен­та­ми клас­си­циз­ма (ка­пи­те­ли, сан­д­ри­ки и др.) и де­ко­ра­тив­ны­ми эле­мен­та­ми мо­дер­на.

В 1920-е – середина 1930-х годов воз­ни­ка­ют по­строй­ки в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма (ки­но­те­атр «Ме­тал­лист» в Но­во­си­бир­ске, 1932 год), иног­да с эле­мен­та­ми стро­го­го мо­дер­на (Дво­рец Тру­да в Но­во­си­бир­ске, 1925-1926 годы, арх. С.А. Ше­стов, над­строе­но в 1936 году), позд­нее - в сти­ле сов. не­оклас­си­циз­ма (бывшее зда­ние фи­лиа­ла АН СССР в Но­во­си­бир­ске, 1937 год, 1944-1947 годы, ар­хи­тек­то­ры А.Д. Кряч­ков, Н.Г. Ва­силь­ев; Дом дет­ско­го твор­че­ст­ва в Ис­ки­ти­ме; Дом куль­ту­ры в пос. Ор­дын­ское, 1958 год, и др.). Во второй половине 1930-х годов чер­ты кон­ст­рук­ти­виз­ма не­ред­ко со­че­та­ют­ся с эле­мен­та­ми не­оклас­си­циз­ма (зда­ние Но­во­си­бир­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та; т. н. Дом груз­чи­ков, или Жи­лой дом ра­бот­ни­ков реч­но­го фло­та в Но­во­си­бир­ске, 1936-1937 годы, арх. К.Е. Оси­пов). Сре­ди со­ору­же­ний промышленной ар­хи­тек­ту­ры - Но­во-Тро­иц­кий ви­но­ку­рен­ный за­вод тор­го­во­го до­ма «Бра­тья Еро­фее­вы» (1867 год) в г. Куй­бы­шев, элек­тро­стан­ция в Но­во­си­бир­ске (1924-1925 годы), пло­ти­на Мас­ля­нин­ской ГЭС (од­на из пер­вых в Си­би­ри; 1947-1951 годы).

Но­вая ак­ти­ви­за­ция строи­тель­ст­ва про­ис­хо­дит в 1990-е годы (баш­ня с городскими ча­сами в Та­тар­ске, 1990 год; биз­нес-цен­тры в Но­во­си­бир­ске). В 1990-2000-е годы от­страи­ва­лись пер­вые в Новосибирской области мо­на­сты­ри: По­кров­ский Алек­сан­д­ро-Нев­ский жен­ский в пос. гор. ти­па Ко­лы­вань (1992 год), Ми­хаи­ло-Ар­хан­гель­ские жен­ский в дер. Ма­ло­ир­мен­ка и муж­ской в с. Ко­зи­ха (оба ос­но­ва­ны в 1997 году), По­кров­ский муж­ской в с. За­вья­ло­во (1997 од), Ио­ан­но-Пред­те­чен­ский муж­ской в Но­во­си­бир­ске (2001 год; церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, 1999-2003 годы); ар­хи­ерей­ское по­д­во­рье в с. Мо­чи­ще (1998; над­врат­ная ко­ло­коль­ня - 2004-2005 годы). По­строе­ны: пе­ре­кры­тая шат­ром По­кров­ская ц. с пла­ном в ви­де тет­ра­кон­ха в пос. Ча­ны (1991-1997 годы); од­но­гла­вые церк­ви - Свт. Ни­колая (1989-2010 годы) и в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (2001-2003 годы, арх. В.Ф. Бо­лот­ни­ков) в Ис­ки­ти­ме, Ус­пен­ская в пос. Чис­то­озёр­ное (2003-2004 годы), Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи в с. Кри­во­да­нов­ка (2000-е годы), церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов» в ду­хе нов­го­род­ских хра­мов в с. Но­во­ши­ло­во (2002-2006 годы), Рав­но­апо­столь­но­го кн. Вла­ди­ми­ра в ду­хе вла­ди­мир­ско­го зод­че­ст­ва XII века в дер. Бур­ми­ст­ро­во (2002-2010 годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в Чу­лы­ме (2005-2009 годы), ро­тон­даль­ная церковь Св. Си­ме­о­на Вер­хо­тур­ско­го в Че­ре­па­но­ве (1997-2001 годы), Вве­ден­ская с уд­ли­нён­ным вось­ме­ри­ком в пос. Коль­цо­во (1999-2009 годы), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в ду­хе ран­не­мос­ков­ско­го зод­че­ст­ва в Бо­лот­ном (2007-2008 годы). Сре­ди но­вых 5-гла­вых хра­мов - Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор с 3 яру­са­ми ко­кош­ни­ков в Берд­ске (1992-2001 годы), Тро­иц­кий со­бор в Но­во­си­бир­ске (1999-2008 годы); церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в пос. Крас­но­обск (1996-2005 годы), По­кров­ская в пос. Ли­нё­во (2003-2011 годы). Так­же воз­ве­де­ны мно­го­численные ча­сов­ни (в Но­во­си­бир­ске и др.), де­рев. церк­ви - Всех Свя­тых в Че­ре­па­но­ве (1987-1989 годы), Илии Про­ро­ка в с. Верх- Ир­мень (1998-2001 годы), 5-шат­ро­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в пос. Гор­ный (1998-2004 годы); Сре­тен­ская в Берд­ске (2005-2007 годы), Ус­пен­ская в Но­во­си­бир­ске (2007 год).

В XIX – начале XX веков на тер­ри­то­рии Новосибирской области су­ще­ст­во­ва­ли ико­но­пис­ные мас­тер­ские (в Су­зу­не, мас­тер И.В. Кре­сть­ян­ни­ков; в Ко­лы­ва­ни); в 1899 году со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске рас­пи­сы­ва­ли мас­те­ра из Мстё­ры под руководством И.А. Пан­кры­ше­ва. С 1910-х годов ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки: Н.Г. До­ро­гов (уче­ник пе­тербургской АХ), П.И. Ива­кин, А.М. Ива­нов, А.М. Ов­чин­ни­ков, П.Г. Яку­бов­ский; в 1920-е годы из Мо­ск­вы в Новосибирскую область вы­сла­на гра­фик Н.Н. На­гор­ская (уче­ни­ца В.А. Фа­вор­ско­го), из Средней Азии прие­хал С.Н. Ли­пин; из Крас­но­яр­ска - А.В. Во­ща­кин (уче­ник П.П. Кон­ча­лов­ско­го), А.П. Ле­ка­рен­ко, А.Н. Ни­ку­лин, К.Г. По­ля­шов, Ю.М. По­по­ва. В 1926 году ор­га­ни­зо­ва­ны Но­во­си­бир­ский фи­ли­ал АХРР и общество ху­дож­ни­ков «Но­вая Си­бирь». В 1926-1929 годы в Но­во­си­бир­ске ра­бо­тал художник В.В. Меш­ков. В 1930 году из Том­ска прие­хал художник И.И. Тю­ти­ков; из Восточной Си­би­ри - гра­фик К.Я. Ба­ра­нов; в 1931 году из Одес­сы - ху­дож­ник-мо­ну­мен­та­лист А.А. Бер­тик и гра­фик И.И. Янин; из Ом­ска - художник М.А. Мо­ча­лов. В 1920-1930-е годы так­же ра­бо­та­ли Г.Г. Лик­ман, П.Н. Пак­шин и др. С 1950-х годов ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки Э.С. Го­ро­хов­ский, Н.С. Грид­нев, Н.Д. Гри­цюк, Г.Н. Трош­кин, скульп­тор Б.Н. Го­ро­вой; в 1965 году из Ма­га­да­на при­ехал Л.А. Сер­ков. С 1920-х годов в Новосибирской области ак­тив­но раз­ви­ва­лось мо­ну­мен­таль­ное искусство - ус­та­нов­ле­ны мно­го­численные па­мят­ни­ки пар­ти­за­нам Граждансой вой­ны 1917-1922 годов (пре­имущественно обе­ли­ски; в с. Чер­нов­ка с мав­ри­тан­ски­ми эле­мен­та­ми, 1956 год). Сре­ди ху­дож­ни­ков 1970-2000-х годов - В.В. Иван­кин, А.К. Кру­ти­ков, Д.М. Мень­ши­ков, Д.К. Ней­фельд, А.Н. Ни­коль­ский, М. С. Ом­быш-Куз­не­цов, А.С. Три­шин, А.А. Хус­точ­ко, А.С. Чер­но­бров­цев, так­же мо­ну­мен­та­ли­сты В.Г. Кирь­я­нов, В.П. Со­кол. Про­дол­жа­ют раз­ви­вать­ся народные про­мыс­лы - кру­же­во­пле­те­ние, вы­шив­ка (пос. Мас­ля­ни­но), гон­чар­ное про­изводство (Ко­лы­вань).

Му­зы­ка

Ос­но­ва тра­диционной музыкальной куль­ту­ры - уст­ное твор­че­ст­во рус­ских, нем­цев, ук­ра­ин­цев, та­тар (в т. ч. ба­ра­бин­цев) и др. на­ро­дов. Дея­тель­ность мно­го­численных фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов (сре­ди них - хор русской и ка­зачь­ей пес­ни «По­том­ки Ер­ма­ка», 1984 год, Бердск) ко­ор­ди­ни­ру­ет государственный Дом народного твор­че­ст­ва в Но­во­си­бир­ске (от­крыт в 1931 году как Дом ис­кусств Си­бир­ско­го края).

В начале XX века в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске (Но­во­си­бир­ске) про­во­ди­лись кон­цер­ты ме­ст­ных лю­би­тель­ских и за­ез­жих ор­ке­ст­ров, функ­цио­ни­ро­вал му­зы­каль­но-дра­ма­тический кру­жок (1902-1912 годы), от­кры­лись ча­ст­ные музыкальные шко­лы С.Н. За­ва­дов­ско­го (1916 год), Я. Свен­тор­жец­кой (1917 год). Городская музыкальная жизнь ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась в начале 1920-х годов. В 1922 году от­крыл­ся Си­бир­ский государственый те­атр, на сце­не ко­то­ро­го шли дра­мы, ко­ме­дии, опе­ры, опе­рет­ты, ба­ле­ты; до 1929 года в рам­ках те­ат­ра ра­бо­та­ла Государственная опе­ра с по­сто­ян­ны­ми хо­ром, ор­ке­ст­ром и кор­де­ба­ле­том (со­лис­ты при­гла­ша­лись на се­зон), с 1923 года её воз­глав­ля­ли ди­ри­жёр А.В. Пав­лов-Ар­бе­нин и режиссер Я.А. Греч­нев. Ор­кестр да­вал так­же сим­фо­нич. кон­цер­ты. В 1927 году в Но­во­си­бир­ске при ме­ст­ном Ра­дио­ко­ми­те­те бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны Сим­фо­нический ор­кестр и Ор­кестр народных ин­ст­ру­мен­тов, в 1937 году ос­но­ва­на фи­лар­мо­ния.

В 1941 году в свя­зи с на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны в Но­во­си­бирск бы­ли эва­куи­ро­ва­ны многие ве­ду­щие музыкальные уч­ре­ж­де­ния стра­ны, в т. ч. Ле­нинградская фи­лар­мо­ния, спо­соб­ст­во­вав­шая подъ­ё­му музыкальной куль­ту­ры го­ро­да: Сим­фо­нич. ор­кестр Ле­нингр. фи­лар­мо­нии под руководством Е.А. Мра­вин­ско­го ис­пол­нял здесь сим­фо­нии Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (в т. ч. в ию­ле 1942 года ис­пол­не­на 7-я сим­фо­ния), Г. Ма­ле­ра, И. Брам­са и др. В Но­во­си­бир­ске в эва­куа­ции ра­бо­та­ли му­зы­ко­вед И.И. Сол­лер­тин­ский, ком­по­зи­то­ры В.В. Щер­ба­чёв, М.И. Блан­тер, О.Б. Фельц­ман, А.Л. Лок­шин, Г.В. Сви­ри­дов, ди­ри­жёр К. Зан­дер­линг, Квар­тет им. Гла­зу­но­ва, пе­вец В.П. Ар­ка­нов и др. В 1942 году в Но­во­си­бир­ске об­ра­зо­вал­ся Со­юз си­бир­ских ком­по­зи­то­ров (его пер­вый пред­се­да­тель - дея­тель музыкального про­све­ще­ния М.И. Не­ви­тов), ны­не Си­бир­ская организация Сою­за ком­по­зи­то­ров РФ.

В 1945 году от­крыл­ся Но­во­си­бир­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та (сре­ди пер­вых его со­лис­тов - Л.В. Мяс­ни­ко­ва), в 1959 году - Те­атр музыкальной ко­ме­дии. В чис­ле ве­ду­щих муз. кол­лек­ти­вов – Си­бир­ский рус­ский на­род­ный хор (1945 год) и Но­во­си­бир­ский сим­фо­ни­че­ский ор­кестр (1956 год). В Но­во­си­бир­ске функ­цио­ни­ру­ют так­же: Русская ака­де­мич. ор­кестр (в 1927-1958 годы Ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов Но­во­си­бир­ско­го ра­дио, с 1990 года ака­де­ми­че­ский, с 2005 года совремнное название), Ка­мер­ный хор (1981 год), Ка­мер­ный ор­кестр и квар­тет «Filarmonica» (оба 1990 год), Кон­церт­ный ду­хо­вой ор­кестр, фольк­лор­ный ан­самбль «Ро­ж­де­ст­во» (оба 1993 год; все - в со­ста­ве фи­лар­мо­нии), ан­самбль тра­диционной ка­зачь­ей куль­ту­ры «Май­дан» (1993 год) и др. кол­лек­ти­вы. В 2004 году на ба­зе те­ат­ра ди­ри­жёр Т. Ку­рент­зис со­з­дал ка­мер­ный ор­кестр «Mu­sica Aeterna Ensemble» и хор «New Siberian Singers», спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся в об­лас­ти ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва (оба с 2011 года ра­бо­та­ют в Пер­ми). Но­во­си­бир­ская гос. кон­сер­ва­то­рия (ака­де­мия) им. М.И. Глин­ки (1956 год) - центральный музыкальный вуз Си­бир­ско­го ре­гио­на. При ней в 1970 году ор­га­ни­зо­ва­на специальная музыкальная шко­ла (с 2003 года са­мо­сто­ят.) - сред­нее учеб­ное за­ве­де­ние ре­гио­наль­но­го зна­че­ния, од­на из луч­ших в РФ.

В Новосибирской области ра­бо­та­ли так­же: ком­по­зи­то­ры - В.Н. Денб­ский, А.А. Ке­нель, Г.Н. Ива­нов, А.Ф. Му­ров, А.П. Но­ви­ков, Ю.Н. Кор­на­ков, Н.Л. Лу­ган­ский, Ю.П. Юке­чев; му­зы­ко­ве­ды - А.Н. Кот­ля­рев­ский, И.С. Вайн­штейн, М.А. Го­зен­пуд, В.М. Ка­луж­ский, фольк­ло­ри­сты В.В. Ма­зе­пус, Г.Б. Сы­чен­ко, Ю.И. Шей­кин; хор­мей­стер В.С. Ле­ва­шов; вио­лон­че­лист Г.И. Пек­кер; пред­ста­ви­те­ли но­во­си­бир­ской скри­пич­ной шко­лы - скри­па­чи с ми­ро­вым име­нем М.А. Вен­ге­ров, В.В. Ре­пин.

Пер­вый те­ат­раль­ный фес­ти­валь но­вых музыкальных про­ек­тов Рос­сии «Дру­гие бе­ре­га» (2004 год, на ба­зе Но­во­си­бир­ско­го те­ат­ра музыкальной ко­ме­дии). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: в Но­во­си­бир­ске и Новосибирской области - Си­бир­ский фольк­лор­ный фес­ти­валь (с 1983 года, еже­год­но), Ма­ла­нин­ский кон­курс-фес­ти­валь бая­ни­стов и гар­мо­ни­стов (с 1987 года, по­свя­щён па­мя­ти си­бир­ско­го бая­ни­ста И.И. Ма­ла­ни­на); в Но­во­си­бир­ске - «Си­бир­ские джа­зо­вые иг­ри­ща» (с 2008 года), «Sib Jazz­ Fest» (c 2009 года, название с 2010 года). Фес­ти­валь русской му­зы­ки «По­кров­ская осень» (с 1998 года, еже­год­но, Но­во­си­бирск). От­кры­тый меж­ре­гио­наль­ный кон­курс во­ка­ли­стов им. Л.В. Мяс­ни­ко­вой (с 2008 года, Но­во­си­бирск).

Те­атр

Те­ат­раль­ная жизнь со­сре­до­то­че­на в Но­во­си­бир­ске. Ста­рей­шие те­ат­ры: ТЮЗ (1930 год; с 1999 года «Гло­бус»), «Крас­ный фа­кел» (1932 год), кол­хоз­но-сов­хоз­ный пе­ре­движ­ной (1933 год; с 1991 года «Ста­рый дом»), об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1933 год).

Дополнительная литература:

Спра­воч­ная кни­га по Том­ской епар­хии. Томск, 1914;

Мо­ло­дин В.И. Эпо­ха не­оли­та и брон­зы ле­со­степ­но­го Обь-Ир­ты­шья. Но­во­сиб., 1977;

Мо­ло­дин В.И. Кыш­тов­ский мо­гиль­ник. Но­во­сиб., 1979;

Мо­ло­дин В.И. Ба­ра­ба в эпо­ху брон­зы. Но­во­сиб., 1985;

Мо­ло­дин В.И. Древ­нее ис­кус­ст­во За­пад­ной Си­би­ри. Но­во­сиб., 1992;

Мо­ло­дин В.И. Па­мят­ник Соп­ка-2 на ре­ке Оми. Но­во­сиб., 2001. Т. 1;

Но­во­си­бир­ская об­ласть. При­ро­да и ре­сур­сы. Но­во­сиб., 1978;

Тро­иц­кая Т.Н. Ку­лай­ская куль­ту­ра в Но­во­си­бир­ском При­обье. Но­во­сиб., 1979;

Тро­иц­кая Т.Н., Мо­ло­дин В.И., Со­бо­лев В.И. Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. Но­во­сиб., 1980;

Ми­нен­ко Н. А. Ис­то­рия Но­во­си­бир­ской об­лас­ти с древ­ней­ших вре­мен до кон­ца XIX в. 2-е изд. Но­во­сиб., 1983;

она же. По ста­ро­му Мо­с­ков­ско­му трак­ту. Но­во­сиб., 1990;

Па­лео­лит Си­би­ри. Но­во­сиб., 1983;

Тка­чен­ко Л.А. Тра­ди­ци­он­ные чер­ты за­строй­ки на­се­лен­ных пунк­тов Но­во­си­бир­ской об­лас­ти // Про­бле­мы ох­ра­ны и ос­вое­ния куль­тур­но-ис­то­ри­че­ских ланд­шаф­тов Си­би­ри. Но­во­сиб., 1986;

По­лось­мак Н.В. Ба­ра­ба в эпо­ху ран­не­го же­ле­за. Но­во­сиб., 1987;

Сас­са Г.А. По зем­ле но­во­си­бир­ской. Но­во­сиб., 1988;

По­лось­мак Н.В., Чи­ки­ше­ва Т. А., Ба­луе­ва Т.С. Не­оли­ти­че­ские мо­гиль­ни­ки Се­вер­ной Ба­ра­бы. Но­во­сиб., 1989;

Мо­ло­дин В.И., Глуш­ков И.Г. Са­мусь­ская куль­ту­ра в Верх­нем При­обье. Но­во­сиб., 1989;

Па­мят­ни­ки Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. Но­во­сиб., 1989;

Мо­ло­дин В.И., Со­бо­лев В.И., Со­ловь­ев А.И. Ба­ра­ба в эпо­ху позд­не­го сред­не­ве­ко­вья. Но­во­сиб., 1990;

Ба­лан­дин С.Н., Ба­лан­дин В.С. Но­во­си­бирск: что ос­та­ет­ся в на­след­ст­во? Ис­то­рия строи­тель­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ра зда­ния те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. Но­во­сиб., 1990;

Древ­няя ке­ра­ми­ка Си­би­ри. Но­во­сиб., 1990;

Хен­то­ва С.М. Шос­та­ко­вич и Си­бирь. Но­во­сиб., 1990;

Ба­лан­дин С.Н. А. Д. Кряч­ков. Си­бир­ский ар­хи­тек­тор. Но­во­сиб., 1991;

Ела­гин В.С., Мо­ло­дин В.И. Ба­ра­ба в на­ча­ле I тыс. н. э. Но­во­сиб., 1991;

Дол­на­ков А.П. Си­бир­ский ар­хи­тек­тор Е. А. Ащеп­ков. Но­во­сиб., 1992;

Мат­ве­ев А.В. Ир­мен­ская куль­ту­ра в ле­со­степ­ном При­обье. Но­во­сиб., 1993;

Тро­иц­кая Т.Н., Бо­ро­дов­ский А.П. Боль­ше­ре­чен­ская куль­ту­ра ле­со­степ­но­го При­обья. Но­во­сиб., 1994;

Тро­иц­кая Т.Н., Но­ви­ков А.В. Верх­не­об­ская куль­ту­ра в Но­во­си­бир­ском При­обье. Но­во­сиб., 1995;

Гу­са­чен­ко В.Л., Мат­вее­ва Л.Л., Ти­мя­шев­ская Л.В. Ка­инск ис­то­ри­че­ский. Но­во­сиб., 1995;

Мат­вее­ва Л.Л., Гу­са­чен­ко В.Л. Ко­лы­вань ис­то­ри­че­ская. Но­во­сиб., 1996;

Тро­иц­кая Т.Н., Со­бо­лев В.И. Наш край в древ­но­сти и сред­не­ве­ко­вье. Но­во­сиб., 1996;

Вол­ков И.А., Казь­мин С.П. Ос­нов­ные чер­ты гео­ло­го-гео­мор­фо­ло­ги­че­ской ос­но­вы ланд­шаф­тов Но­во­си­бир­ской об­лас­ти // Гео­ло­гия и гео­фи­зи­ка. Си­бир­ское от­де­ле­ние РАН. 1996. Т. 37. № 2;

Зах В.А. Эпо­ха брон­зы При­са­ла­и­рья. Но­во­сиб., 1997;

Му­зы­каль­ная куль­ту­ра Си­би­ри: В 3 т. Но­во­сиб., 1997;

На­ша ма­лая ро­ди­на: Хре­сто­ма­тия по ис­то­рии Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. Но­во­сиб., 1997;

Во­про­сы крае­ве­де­ния Но­во­си­бир­ска и Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. Но­во­сиб., 1997;

Ада­мов А.А. Но­во­си­бир­ское При­обье в X–XIV вв. То­больск; Омск, 2000;

Крав­цов В.М., До­ну­ка­ло­ва Р. П. Гео­гра­фия Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. Но­во­сиб., 2000;

Пив­кин В.М. Но­во­си­бир­ские ака­де­ми­сты. Очер­ки об ар­хи­тек­то­рах Т. Я. Бард­те, В. М. Тей­те­ле и К. Е. Оси­по­ве. Но­во­сиб., 2001;

Ат­лас Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. 2-е изд. М., 2002;

Са­виц­кий И.М. Обо­рон­ная про­мыш­лен­ность Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. Опыт по­сле­во­ен­но­го раз­ви­тия (1946–1963 гг.). Но­во­сиб., 2003;

Ши­лов­ский М.В. По­ли­ти­че­ские про­цес­сы в Си­би­ри в пе­ри­од со­ци­аль­ных катак­лиз­мов 1917–1920 гг. Но­во­сиб., 2003;

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Па­мят­ни­ки ис­то­рии, ар­хи­тек­ту­ры и мо­ну­мен­таль­но­го ис­кус­ст­ва Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. Но­во­сиб., 2003. Кн. 1–2;

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