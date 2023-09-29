Но́вгород Ни́жний

Но́вгород Ни́жний (в 1932–1990 — Горький) — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Численность населения 1,252 млн чел. (2020). Основан в 1221 владимирским князем Георгием (Юрием) Всеволодовичем на правом пустынном берегу Волги чуть ниже устья Оки. Древнейший каменный храм Н. Н. (1225) — собор Св. Спаса (Преображения) (трижды перестраивался, взорван в 1929). В 1311–1340‑х за Н. Н. боролись великие владимирские князья. Первый князь Н. Н. — Борис Данилович. С 1340‑х по 1392 Н. Н. — политический центр Нижегородско-­Суздальского княжества, созданного по инициативе Орды. В 1365 нижегородский князь отказался от великокняжеского ярлыка в пользу Москвы. В 1372 в Н. Н. возведен каменный кремль. В Н. Н. в 1377 создана Лаврентьевская летопись . В 1392 Н. Н. и Городец присо­единены к Москве. После нашествия Едигея в 1408 Н. Н. пришел в упадок. Возрождение в начале XVI в. связано со строительством кремля, второго по размерам после московского (древнейшее сохранившееся строение Н. Н., ни разу не взят противником). На государственной печати 1565 фиксируется символ Н. Н. — олень.

В Смутное время Н. Н. отбил атаки тушинцев в 1608–1610. По призыву Кузьмы Минина в Н. Н. сформировалось Ополчение, освободившее Москву в 1612. В XVII в. Н. Н. — центр уезда; центр волжского судостроения, металлообработки, кожевенного дела и международной торговли. Среди сохранившихся зданий XVII в. примечательны шатровый собор Михаила-­Архангела и барочная Строгановская церковь. С 1714 Н. Н. — центр губернии. При визите в Н. Н. Екатерины II в 1767 замечен и вызван в Петербург механик-­изобретатель И. П. Кулибин. В 1778–1796 Н. Н. — центр Нижегородского наместничества. В 1781 Н. Н. получил герб — красный олень в белом поле.

Важным фактором развития Н. Н. стал перенос в Н. Н. ярмарки после 1817. Визит Николая I в Н. Н. в 1836 положил начало переустройству города. Расположение Н. Н на речных путях и строившихся железных дорогах стимулировало развитие тяжелой промышленности. Н. Н во 2‑й половине XIX в — один из центров литературной жизни России (здесь творили П. Д. Боборыкин, Максим Горький, В. Г. Короленко).

В Гражданскую вой­ну в России 1917–1922 в Н. Н. сформировалась Волжская военная флотилия, боровшаяся за советскую власть на Волге и Каме. С 1929 по 1936 Н. Н. — центр Нижегородского (Горьковского) края, объединившего соседние области и автономии.

Н. Н. стал одним из флагманов индустриализации (1928–1933), благодаря строительству Автозавода и реорганизации Сормовского завода в комбинат «Красное Сормово» (центр отечественного судостроения в XX в.). В 1920—1930‑е Н. Н. стал крупным образовательным и научным центром (открыто 8 вузов). В 1941–1945 выпускалась военная техника и во­оружение (лидер СССР по производству танков и автомобилей). В 1946–1990 — крупный промышленный, транспортный, научно-­технический, культурно-­образовательный город СССР. Был закрыт для посещения иностранцев. В 2020 Н. Н. присвоено звание «Город трудовой доблести».

Лит. : Грибов Н. Н. Нижний Новгород в XV веке: поиски утраченного города. М., 2018; Восемь столетий нижегородской истории. В 2 т. Нижний Новгород, 2021; Нижний Новгород. Историко-­культурный атлас. Нижний Новгород, 2021. А. А. Кузнецов.