НИЖНЕВАРТОВСК
НИЖНЕВАРТОВСК - город в России, в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа, центр Нижневартовского района.
Население 258,8 тыс. человек (2012 год; второй по числу жителей город округа после Сургута). Расположен в восточной части Среднеобской низменности, на правом берегу р. Обь (порт). Железнодорожная станция. Международный аэропорт.
Основан в конце 1880-х - начале 1890-х годов как Нижневартовская пристань, предназначавшаяся для складирования и погрузки дров на пароходы. В 1900-е годы на её месте возникло стационарное поселение. С 1917 года село. В первой половине XX века основным занятием жителей были рыболовство и рыбопереработка, сельское хозяйство. В 1930-1940-е годы Нижневартовск - место ссылки. Открытие Мегионского (1961 год) и Самотлорского (1965 год) нефтяных месторождений (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция) дало толчок развитию Нижневартовска (в 1964 году организовано нефтепромысловое управление; с 1969 года промышленная добыча на Самотлоре). С 1962 году районный центр Ханты-Мансийского национального (с 1977-1980 года автономного) округа. С 1964 года поселок городского типа. С 1972 года город. В 1979 году открыто движение по железнодорожной линии Сургут - Нижневартовск.
Город застроен преимущественно многоэтажными домами (во второй половине 1970-х годов - 10-этажными, в 1980-е годы - 16-этажными). На пл. Нефтяников расположен Дворец искусств (1992 год, реконструирован в 2007 году); на набережной Оби - 5-главая церковь Рождества Христова (1992-1999 годы, арх. А. Баргер). Железнодорожный вокзал (2002 год), церковь Рождества Иоанна Предтечи (2003-2007 годы). С 1990-х годов ведётся строительство мечети. Памятники: покорителям Самотлора (1978 год, архитекторы Ю.Ф. Кожин, О.В. Василенко, скульптор И.Н. Костюхин), воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1978 год, скульпторы Б.Л. Ермишкин, Б.В. Маковецкий, арх. Б.В. Казаков), воинам-интернационалистам (1996 год, О.В. Ковальчук), «звёздам нижневартовского спорта» (2002 год), Мусе Джалилю (2007 год).
В Нижневартовске - Научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности (1986 год). Государственный гуманитарный университет (основан в 1988 году как филиал Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева, с 1992 года самостоятельный институт, современный статус с 2005 года), экономико-правовой институт (1993 год; филиал Тюменского государственного университета), Западно-Сибирский институт финансов и права (1997 год) и Академический институт прикладной энергетики (2002 год; оба - негосударственные вузы), филиалы Южно-Уральского государственного университета и других росударственных вузов. Краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева (1973 год; филиал - Музей истории русского быта, открыт в 2003 годц). Театр кукол «Барабашка» (1989 год); городской драматический театр (основан в 1995 году на базе театральной студии «Скворешник»; здание - 1996 год). Проводятся городской фестиваль «Самотлорские ночи» (с 1976 года ежегодно; в июне), Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм «Северные встречи» (с 2005 года, раз в 2 года).
Нижневартовск - один из важнейших российских центров добычи нефти (в Нижневартовском р-не - 70 млн. т в 2010 году). Ведущая компания - ТНК-BP, в городе базируются несколько её добывающих подразделений (в т. ч. «Самотлорнефтегаз», «ТНК- Нижневартовск», «Корпорация Югранефть»). Среди других нефтедобывающих предприятий - подразделения компаний «РуссНефть», «Газпромнефть». Управление магистральных нефтепроводов компании «Сибнефтепровод». Действуют «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» (принадлежит ТНК-BP; мощность 4,5 млн. т сырой нефти в год) и Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс компании «Юграгазпереработка» (совместное предприятие ТНК-BP и компании «Сибур»; мощность св. 8,5 млрд. м3 попутного нефтяного газа в год). Производство стройматериалов. Пищевая промышленность (мясоперерабатывающие предприятия, хлебокомбинаты, рыбоконсервный комбинат и др.). Птицефабрика.
Близ Нижневартовска, в пос. Излучинск, расположена Нижневартовская ГРЭС (работает на природном газе; мощность 1600 МВт).