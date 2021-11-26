НАВАШИНО
Город в России, на юго-западе Нижегородской области, центр Навашинского района.
Нас. 16,4 тыс. чел. (2010, перепись). Расположен на правобережье Оки. Ж.-д. станция.
Поселение, с которого начинается история совр. Н., – дер. Липня (впервые упоминается в 1676; позднее село, с 1945 рабочий посёлок). В 1907 близ неё при строившейся судоверфи возник пос. Мордовщиково (Мордовщик; с 1927 рабочий посёлок). В 1912, с открытием движения по ж.-д. линии Люберцы – Арзамас, близ посёлка возникла ст. Навашино. На верфи (ныне «Окская судоверфь») строились речные нефтеналивные баржи (в т. ч. типа «Елизавета», грузоподъёмность до 10,4 т), резервуары для хранения нефтепродуктов; в 1935 построено первое сов. крупнотоннажное сварное судно (нефтеналивная баржа «Комсомолка Судоплатова» грузоподъёмностью 6 тыс. т). В 1944–54 Мордовщиково – районный центр Горьковской обл., в 1954–57 Арзамасской обл. Город Н. образован в 1957 слиянием рабочих посёлков Мордовщиково и Липня. Центр Мордовщиковского (1957–60), Навашинского (1960–63, с 1965) р-на Горьковской (с 1990 Нижегородской) обл. Сохранились: сооружения судоверфи в быв. пос. Мордовщиково (1907), дерев. дома в быв. пос. Липня. Краеведч. музей.
Действуют «Окская судоверфь» (универсальные сухогрузные суда смешанного плавания, контейнеровозы, нефтеналивные и сухогрузные баржи, танкеры, а также автодорожные наплавные мосты, металлоконструкции и др.), завод строит. материалов (силикатный кирпич). Предприятия пищевой пром-сти, по произ-ву мягкой и корпусной мебели.
Близ Н., в с. Дедово, – Спасская ц. (1670). На территории города и района – св. 160 археологич. памятников от мезолита до Средневековья, в т. ч. поселения Волосово 1 (3-е тыс. до н. э.) и Поздняково 1 (сер. 2-го тыс. до н. э.), по которым названы волосовская культура и поздняковская культура; памятники природы, внесённые в Красную книгу РФ, Большое Святое и Святое Степуринское озёра.
Автор статьи: Л. Ю. Варенцова.
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