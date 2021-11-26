Город

Го`род — один из основных элементов цивилизации . Единого определения Г. в силу присущего городам разнообразия не существует (как нет, например, четкого разделения понятий «city» и «town» в английском языке). В исторической науке подчеркивается многофункциональность Г., принимавшая разные формы на протяжении истории — от времени появления первых Г. в Месопотамии (совр. Сирия и Ирак ) в IV тысячелетии до н. э. до наших дней, когда численность городского населения в мире превысила 50 %. Г. как форма поселения отличается плотной, более или менее упорядоченной застройкой и наличием общественных пространств и сооружений. К признакам Г. относят: 1) высокую численность и концентрацию населения; 2) разнообразные виды хозяйственной деятельности, связанные преимущественно с ремеслом и торговлей (в марксистской теории возникновение Г. связывается с отделением ремесла от земледелия); 3) сложную внутреннюю социальную структуру; 4) включенность в систему политической власти (внутренней или внешней по отношению к Г.); 5) существование письменности и городской культуры, влияние которой выходит за пределы собственно поселения. Не существует и общепризнанной теории развития и упадка Г. в истории (см. Урбанизация). Г. в древности. Предпосылки возникновения Г. связывают с неолитической революцией: переход от присваивающего хозяйства к производящему вел к увеличению плотности населения и делал возможным существование постоянных поселений (см. Г. Чайльд). В мире выделяют 6 регионов первоначального зарождения Г. (и государства): Месопотамия, Египет, долина Инда, долины Хуанхэ и Янцзы в Китае, Мезоамерика, Анды. В последующем процесс урбанизации происходил в условиях исторического развития, протекавшего в разных формах культурного и политического взаимодействия, соперничества и влияния и сопровождавшегося расширением торговых и иных контактов между разными цивилизациями и внутри них. На Древнем Востоке Г. представлял собой военно-политический и торгово-ремесленный центр (при том, что в большинстве Г. проживало много крестьян, работавших на наделах близ Г.). На ранней стадии развития волны урбанизации и деурбанизации нередко сменяли друг друга в зависимости от климатических колебаний и миграций; с III тысячелетия до н. э. в большинстве регионов традиции городской жизни не прерывались (исключение составляет упадок протогородских и городских поселений в Иране и Индии в 1-й половине II тысячелетия до н. э.). Численность населения Г. Древнего Востока, как правило, не превышала несколько тысяч; крупнейшие города III — начала I тысячелетий до н. э. (Урук, Фивы, Вавилон и др.) насчитывали от 30—40 до 80—90 тыс. жителей, с тенденцией к росту численности. Столицы империй середины I тысячелетия до н. э. насчитывали более 100 тыс. человек: Ниневия — 100—120 тыс., Вавилон — 150—200 тыс. Как правило, Г. делился на цитадель (верхний город ) с дворцами и храмами и посад , часто обнесенный стенами. Дворцовые и храмовые сооружения нередко располагались и там. Население большинства Г. образовывало самоуправляющиеся общины с разной степенью автономии, сосуществовавшие с базировавшимися в том же Г. государственными властями. Изредка встречались парадные резиденции, представлявшие собой дворцово-ритуальные комплексы с приданными им в обеспечение прочими участками (Персеполь, Ахетатон). В эпоху Античности Г. приобрел особое значение: важнейшим социально-политическим институтом, определившим своеобразие античной цивилизации , была городская гражданская община, также называемая «город-государство» (греч. πόλις, лат. civitas; см. Полис ). История I тысячелетия до н. э. — 1-й половины I тысячелетия н. э. — это прежде всего история Г. (см. Греция Древняя, Рим Древний). Для этого периода было характерно планомерное основание новых Г. в ходе колонизации — сначала финикийской (с IX в. до н. э.), затем Великой греческой колонизации (VIII—VI вв. до н. э. и далее), а также при создании новых Г. в эллинистическую и римскую эпохи. В Древней Греции насчитывалось около 1500 полисов (около 800 в Элладе и около 700 колоний — от Испании на западе до Афганистана на востоке и от Причерноморья на севере до Ливии на юге). Плотность и сложная структура сети античных средиземноморских Г. были достигнуты вновь лишь в начале Нового времени. Уровень урбанизации (доля городского населения) в этом регионе, по некоторым оценкам, доходил до 20 %, а в Италии до 32 %. Городское население греческого Востока в римское время достигало 30 млн человек. Большинство Г. насчитывало по 1—2 тыс. жителей, редко более 5—10 тыс. Крупнейшими Г. классической Греции были Афины, Милет, Сиракузы (порядка 50 тыс. жителей). В эллинистиче­скую и римскую эпоху существовали и настоящие мегаполисы: Рим (до 1 млн жителей на рубеже эр), Александрия Египетская и Антиохия (около 500 тыс. жителей). Античные Г. были бесконечно разнообразны по размеру, численности населения, занятиям жителей, месту и роли в системе товарообмена и государственных образованиях разного типа и уровня, внутреннему социально-политическому устройству. Однако можно выделить некоторые признаки , определяющие специфику античного Г. Античный Г. был неотделим от его округи, выполняя функции центра, контролирующего и организующего жизнь принадлежавшей ему территории во всех сферах — от административно-судебной и фискальной до культурной и религиозной. Экономика Г. (ремесленное производство, торговля, услуги и потребление) была связана с использованием ресурсов сельской округи, причем такие связи не обязательно носили рыночный характер, так как граждане Г. были, как правило, землевладельцами. Природа Г. как гражданской общины проявлялась в его внешнем облике: большая доля доходов (как публичных, так и част-ных) тратилась на благоустройство Г. (водопровод, канализация и т. д.) и возведение общественных зданий и сооружений (храмы, базилики, портики, театры, амфитеатры, стадионы). Чрезмерный, не отвечающий уровню развития экономики уровень таких расходов считается одной из причин упадка Г. в эпоху поздней античности. Лит.: Вебер М. Город / Пер. с нем. Петроград, 1923; Кошеленко Г. А. Полис и город: к постановке проблемы // Вестник древней истории. 1980. № 1. С. 3—27; Штаерман Е. М. Эволюция античной формы соб-ственности и античного города // Византийский временник. 1973. 34. С. 3—14; The Ancient City. 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