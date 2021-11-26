НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Город в России, на северо-востоке Татарстана, центр Тукаевского района.
Нас. 513,2 тыс. чел. (2010, перепись); второй по числу жителей город Татарстана после Казани. Н. Ч. – один из центров гор. агломерации (св. 800 тыс. жит.), в состав которой входят также города Елабуга и Нижнекамск. Порт на левом берегу Нижнекамского водохранилища (на р. Кама). Ж.-д. станция. Узел автодорог. Междунар. аэропорт Бегишево (к юго-западу от города).
В 1626 группой елабужских крестьян во главе с Ф. Поповым основано поселение Чалнинский Починок (с кон. 1640-х гг. с. Мыс-Челны, позднее Мысовые Челны, с 1920-х гг. Красные Челны). С 1630–40-х гг. существовало с. Набережная Слобода (Бережные Челны, с 1910-х гг. Набережные Челны). В 1650 для их охраны от кочевников была построена Челнинская крепость (разобрана в 1652). В сер. 17 в. в Мысовых Челнах и Набережной Слободе проходили ярмарки. Во 2-й пол. 17 – 1-й пол. 18 вв. селения неоднократно разорялись во время башкиро-тат. восстаний; в ходе Пугачёва восстания 1773–75 их жители мобилизовывались в войска повстанцев, поставляли им продовольствие. В нач. 19 в. у с. Бережные Челны возникла Челнинская пристань (специализировалась гл. обр. на перевалке зерна, с нач. 1840-х гг. одна из крупнейших в нижнем течении Камы), через неё отправлялась б. ч. грузов с ярмарок, проходивших в г. Мензелинск; функционировали конторы крупных пароходств. В 1912–17 здесь построены элеватор (третий по объёму хранилищ после Новороссийского и Самарского) и пром. предприятия. В 1921–26, с 1930 город Н. Ч. (в 1926–1930 с. Челны). Центр Набережно-Челнинского (Челнинского) кантона (1921–1930), Челнинского р-на (с 1930, в 1976 переименован в Тукаевский) Тат. АССР, Тат. ССР (1990–92), Республики Татарстан (с 1992). В 1930-е гг. в состав Н. Ч. вошёл пос. Красные Челны. Развитие города во 2-й пол. 20 в. связано с разработкой нефтяных месторождений на юго-востоке Татарстана, строительством Нижнекамской ГЭС и Камского комплекса заводов по произ-ву большегрузных автомобилей (КамАЗ). В 1982–88 город назывался Брежнев. В 1984 в состав города включены деревни Орловка, Сидоровка и др.; в 2006 – с. Боровецкое (все известны с 1630–40-х гг.).
На территории города исследованы поселения и могильники срубной культуры (Набережночелнинский, Бетькинские и др.) и приказанской культуры (Красноключинские, Кзылтауское), селища именьковской культуры (Набережночелнинское, Чабьинское), остатки булгарских и булгаро-тат. поселений 13–16 вв. (Орловское, Самоскаковское и др.). Сохранились: ц. Святых Космы и Дамиана (1845–59) и Свято-Вознесенский собор (1872–89) в русско-византийском стиле, купеч. дома и торговые лавки на ул. Центральная (кон. 19 – нач. 20 вв.), быв. дача купца Д. И. Стахеева на берегу Нижнекамского водохранилища (1908–09; с 1927 санаторий «Тарловский»), Челнинский элеватор (1914–17). В 1970–80-е гг. город застраивался по генплану 1973 (арх. Б. Р. Рубаненко и др.) с прямоугольной планировкой «комплексов» и широкими протяжёнными проспектами. Возведены: 9- и 12-этажные дома, облицованные плиткой «челнинка»; стадион «КамАЗ» (1975–1977), здание Трансагентства (1977, арх. Г. Бурков), 14-этажная гостиница «Татарстан» (1977–78, архитекторы М. Х. Агишев, Р. Х. Насыров, М. Г. Хайруллин). В 1982–91 бульвар Энтузиастов украшен монументальными композициями (скульптура И. М. Ханова «Ангел- хранитель», 1991). В 1990–2000-е гг. построены: 24-этажная гостиница «Сити- центр» (1980-е гг. – 2008), Ледовый дворец спорта (2005), Дворец бракосочетания (2007–08, архит. мастерская Е. Н. Пестова и С. Г. Попова); мечети (в т. ч. Большая соборная «Таубэ», 1989–92, арх. М. Басыров; «Абузар», 1993, архитекторы В. А. Манукян, Т. Г. Улатова; «Ихлас», 1993–2005, арх. Манукян) и церкви (Св. Серафима Саровского, 1996–2005; дерев. старообрядческая ц. Пророка Илии; дерев. ц. Рождества Христова, 2009). Монумент Славы (1975, скульптор Ханов, арх. Насыров). На сев. окраине города – памятник природы «Боровецкие ключи» с благоустроенным прудовым ансамблем.
Среди науч. учреждений – Региональный ин-т патентоведения и творчества при Торгово-пром. палате г. Набережные Челны и региона Закамье. Гос. торгово-технологич. ин-т (1972, совр. назв. и статус с 2004), Камская гос. инж.-экономич. академия (1980, совр. назв. и статус с 2005), Камская гос. академия физич. культуры, спорта и туризма (основана в 1974 в Казани как филиал Волгоградского гос. ин-та физич. культуры; с 1986 в Н. Ч., с 2010 совр. назв., филиал Поволжской гос. академии физич. культуры, спорта и туризма), ряд негосударственных вузов, филиалы вузов Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. Центр. гор. б-ка (1972; 29 филиалов). Гос. музей истории города (1972), музеи истории и боевой славы автомобильных войск (1986), экологии и охраны природы (2000). Картинная галерея (1980; филиал Гос. музея изобразит. искусств Республики Татарстан). Русский драматич. театр «Мастеровые» (1975), театр кукол (1987), Тат. драматич. театр (1990). Концертные залы: им. С. Садыковой (1988), Органный (2005; в зале установлен орган чеш. фирмы «Riger Closs»). Камерный оркестр «Провинция» (1989). Фестивали: международный театров кукол «Рабочая лошадка» (с 2008, 1 раз в 2 года), региональный театральный «Действующие лица» (с 2005, ежегодно), «Органные ассамблеи» (2010). Среди спортивных соревнований наиболее популярны футбол (команда «КАМАЗ») и ралли (экипажи команды «КАМАЗ-Мастер» – многократные победители престижных ралли «Дакар»).
Н. Ч. – один из ведущих пром. центров Татарстана. Крупнейшее предприятие – группа компаний КАМАЗ (один из рос. лидеров по произ-ву тяжёлых грузовых автомобилей) выпускает св. 30 моделей грузовых автомобилей, а также прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты, разл. инструменты. Произ-во грузоподъёмного оборудования (крановый завод), электромонтажных изделий, опор линий электропередач (завод «Татэлектромонтаж»), оборудования для гидротехнич. сооружений, сварки полиэтиленовых труб (ремонтно-механич. завод), электрооборудования (в т. ч. для городского и ж.-д. транспорта, карьерных самосвалов БелАЗ), энергосберегающих сэндвич-панелей и металлоконструкций (завод металлоконструкций «ТЭМ-ПО»), стальных труб (трубный завод), фильтрующих элементов для автомобилей, с.-х. и строит. техники и др. (предприятие «Седан»), изделий из пластмасс (компания «Технотрон», в т. ч. пластиковые запчасти для КАМАЗа), гофротары, туалетной бумаги (картонно-бумажный комбинат); переработка отходов из полиэтилена (НПО «Полимер»). Автосборочное предприятие компании СОЛЛЕРС (создано на базе завода микролитражных автомобилей «Ока»; осуществлялась сборка автомобилей FIAT, Ssang Yong; в 2012 ведётся модернизация предприятия). Заводы: крупнопанельного домостроения, жел.-бетон. конструкций, ячеистых бетонов; комбинаты строит. материалов, по произ-ву алюминиевого профиля и конструкций. Среди крупных предприятий пищевой пром-сти – мясной и молочный комбинаты, компании по произ-ву мясной продукции («Челны- Бройлер»), мороженого, полуфабрикатов и рыбной продукции («Холод»). Комбинат хлебопродуктов (крупный производитель муки, крупы и комбикормов в Татарстане). Пивоваренный завод. Нижнекамская ГЭС (св. 1200 МВт), ТЭЦ (ок. 1200 МВт). В гор. черте – добыча нефти (Орловское месторождение и др.).
Близ Н. Ч. сохранились: классицистич. церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (1814) в с. Бетьки, Троицкая ц. (1835–52) в с. Новотроицкое.