МЫШКИН
Город в России, в западной части Ярославской области, центр Мышкинского района.
Нас. 5,9 тыс. чел. (2010, перепись). Пристань на левом берегу р. Волга (связан с правым берегом паромной переправой). Ближайшая ж.-д. станция – Волга (ок. 20 км от М.).
На территории совр. города археологами выявлены остатки поселения гор. типа 12–13 вв., вероятно, уничтоженного в ходе монголо-татарского нашествия. Впервые М. упоминается в 1606 как с. Мышкино в жалованной грамоте царя Василия Ивановича Шуйского кн. Д. И. Мезецкому. Во 2-й пол. 17 в. – 1764 владение моск. Чудова мон., в это время экономич. положение села заметно улучшилось, в нём проводилась ежегодная Борисоглебская ярмарка. Развивались промыслы, среди крестьян широко практиковалось отходничество. С 1777 город М. Уездный город Ярославской (1777–1921, 1923–24; до 1796 Ярославское наместничество), Рыбинской (1921–1923) губерний. Важный центр торговли Верхнего Поволжья. В 1-й пол. 19 в. получили развитие городские слободы: Солдатская, Алексеевская, Кузнечная. В 1876 в М. открыта одна из первых в Ярославской губ. публичных библиотек (с 1902 Опочининская; среди жертвователей – П. А. Строев, А. А. Тютчев, А. П. Севергин, Ф. К. Опочинин; в 1924 вывезена в Рыбинск, в 1991 частично возвращена в М.). В 1895 создана метеостанция (действовала до кон. 1920-х гг.). В 1924–29 М. входил в состав Рыбинского у. Ярославской губ., в 1927 утратил статус города. В 1927–43 село, в 1943–91 рабочий пос. Мышкино. Районный центр Рыбинского окр. Ивановской пром. обл. (1929–30), Ивановской пром. обл. (1930–36), Ярославской обл. (с 1936). При строительстве Рыбинского водохранилища около трети территории Мышкино подверглось затоплению. В 1988 историч. часть города получила статус заповедной зоны. В 1991 вновь получил статус города и назв. М. Начиная с 1990-х гг. развивается как один из центров туризма в Ярославской обл., в городе создана уникальная музейная инфраструктура (св. 20 действующих музеев).
Город застроен по регулярному генплану, утверждённому в 1780 имп. Екатериной II. На центр. площади, расположенной на высоком холме на берегу Волги против устья р. Юхоть и связанной Никольской ул. с прибрежной частью (затоплена в 1940-е гг.), находятся позднеклассицистич. здания 5-главого Успенского собора (1805–20, итал. арх. И. Манфрини, росписи – 1829–32, худ. Т. А. Медведев), особняк Т. В. Чистова (1830–40-е гг.; с 1991 Опочининская б-ка с комнатой-музеем Ф. К. Опочинина) и усадьба купцов Чистовых (младших) (1843–50), дома купцов Сицковых (сер. 19 в.), Поповых (сер. 19 в.). Среди др. построек: Никольский собор (1766–69, перестроен в 1837 с возведением купола и добавлением портиков, арх. П. Я. Паньков; фрагменты росписей, 1843, худ. Е. А. Строганов), кладбищенская церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в быв. Алексеевской слободе (1866), здания земской управы (сер. 19 в.), Присутственные места (кон. 19 – нач. 20 вв.), купеческие особняки (в т. ч. покрытые резьбой) 19 – нач. 20 вв. Крестообразная в плане часовня Св. Георгия Победоносца (2008). Академия краеведения (2008; осн. виды деятельности – организация науч. конференций, издание науч. лит-ры). Мышкинский народный музей (основан в 1966), включает: музей столицы лоцманов (краеведческий, историко-бытовой) (1966), музей мыши (1990; скульптура, игрушки, посуда и др.), историко-этнографич. музей под открытым небом (часовни из сёл Коверзино, Юрьевское и др., дома, амбары, кузницы, бани, ветряная мельница), музей уникальной техники «Мышкинский самоход» (2005), музей П. А. Смирнова (из рода Смирновых) (2006), музей мышкинского купечества «Махаев двор» (2010). Среди др. музеев – картинная галерея (1991), «Русские валенки» (2000), музей семейных коллекций «Православный Мышкин» (2003). Дом ремёсел (1996) с музеем живых ремёсел. Галерея авторских кукол О. В. Павлычевой (2009).
Междунар. фестиваль мыши (в 1996, 2008). Важный сектор гор. экономики – обслуживание туристов (в т. ч. с круизных теплоходов). Произ-во валенок.
Близ М. – нефтеперекачивающая станция «Палкино» нефтепроводов Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) – Полоцк (Белоруссия) и Палкино – Приморск (Ленинградская обл.), компрессорная станция газопровода «Сияние Севера» (Вуктыл – Ухта – Торжок).
В окрестностях М. сохранились: в с. Учма – дерев. ц. Святых Кассиана Учемского и Анастасии Узорешительницы [1994; в память об Успенском Кассиановом мон., основанном в 1480-е гг. мангупским кн. Константином (прп. Кассианом Греком) и разрушенном в кон. 1930-х гг.], музей Учемского края (филиал Мышкинского нар. музея); в с. Кривец – усадьба Кожиных (ц. Св. Троицы, 1756–66; гл. дом – 1912, и др.), в с. Поводнево – Спасо- Преображенская ц. (1763–89, росписи – 1836) и Город мастеров (изготовление традиц. ремесленных изделий); в с. Сера – ц. Покрова Пресвятой Богородицы (1777), в с. Архангельское – Троицкая ц. (1788), в с. Охотино – 5-главая Вознесенская ц. (1787–90), в с. Харинское – 5-главая ампирная церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (1830–42), в дер. Артемьево – усадьба Селифонтовых – князей Чавчавадзе (сер. 19 в.).