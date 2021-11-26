МЫШКИН

Го­род в Рос­сии , в западной час­ти Яро­слав­ской области, центр Мыш­кин­ско­го района.

Нас. 5,9 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись). При­стань на ле­вом бе­ре­гу р. Вол­га (свя­зан с пра­вым бе­ре­гом па­ром­ной пе­ре­пра­вой). Бли­жай­шая ж.-д. стан­ция – Вол­га (ок. 20 км от М.).

На тер­ри­то­рии совр. го­ро­да ар­хео­ло­га­ми вы­яв­ле­ны ос­тат­ки по­се­ле­ния гор. ти­па 12–13 вв., ве­ро­ят­но, унич­то­жен­но­го в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия . Впер­вые М. упо­ми­на­ет­ся в 1606 как с. Мыш­ки­но в жа­ло­ван­ной гра­мо­те ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го кн. Д. И. Ме­зец­ко­му. Во 2-й пол. 17 в. – 1764 вла­де­ние моск. Чу­до­ва мон., в это вре­мя эко­но­мич. по­ло­же­ние се­ла за­мет­но улуч­ши­лось, в нём про­во­ди­лась еже­год­ная Бо­ри­сог­леб­ская яр­мар­ка. Раз­ви­ва­лись про­мыс­лы, сре­ди кре­сть­ян ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лось от­ход­ни­че­ст­во. С 1777 го­род М. Уезд­ный го­род Яро­слав­ской (1777–1921, 1923–24; до 1796 Яро­слав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Ры­бин­ской (1921–1923) гу­бер­ний. Важ­ный центр тор­гов­ли Верх­не­го По­вол­жья. В 1-й пол. 19 в. по­лу­чи­ли раз­ви­тие го­род­ские сло­бо­ды: Сол­дат­ская, Алек­се­ев­ская, Куз­неч­ная. В 1876 в М. от­кры­та од­на из пер­вых в Яро­слав­ской губ. пуб­лич­ных биб­лио­тек (с 1902 Опо­чи­нин­ская; сре­ди жерт­во­ва­те­лей – П. А. Стро­ев, А. А. Тют­чев, А. П. Се­вер­гин, Ф. К. Опо­чи­нин; в 1924 вы­ве­зе­на в Ры­бинск, в 1991 час­тич­но воз­вра­ще­на в М.). В 1895 соз­да­на ме­тео­стан­ция (дей­ст­во­ва­ла до кон. 1920-х гг.). В 1924–29 М. вхо­дил в со­став Ры­бин­ско­го у. Яро­слав­ской губ., в 1927 ут­ратил ста­тус го­ро­да. В 1927–43 се­ло, в 1943–91 ра­бо­чий пос. Мыш­ки­но. Рай­он­ный центр Ры­бин­ско­го окр. Ива­нов­ской пром. обл. (1929–30), Ива­нов­ской пром. обл. (1930–36), Яро­слав­ской обл. (с 1936). При строи­тель­ст­ве Ры­бин­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща око­ло тре­ти тер­ри­то­рии Мыш­ки­но под­верг­лось за­то­п­ле­нию. В 1988 ис­то­рич. часть го­ро­да по­лу­чи­ла ста­тус за­по­вед­ной зо­ны. В 1991 вновь по­лу­чил ста­тус го­ро­да и назв. М. На­чи­ная с 1990-х гг. раз­ви­ва­ет­ся как один из центров ту­риз­ма в Яро­слав­ской обл., в го­ро­де соз­да­на уни­каль­ная му­зей­ная ин­фра­струк­ту­ра (св. 20 дей­ст­вую­щих му­зе­ев).

Го­род за­стро­ен по ре­гу­ляр­но­му ген­пла­ну, ут­вер­ждён­но­му в 1780 имп. Ека­те­ри­ной II . На центр. пло­ща­ди, рас­по­ло­жен­ной на вы­со­ком хол­ме на бе­ре­гу Вол­ги про­тив устья р. Юхоть и свя­зан­ной Ни­коль­ской ул. с при­бреж­ной ча­стью (за­то­п­ле­на в 1940-е гг.), на­хо­дят­ся позд­не­клас­си­ци­стич. зда­ния 5-гла­во­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра (1805–20, итал. арх. И. Ман­фри­ни, рос­пи­си – 1829–32, худ. Т. А. Мед­ве­дев), особ­няк Т. В. Чи­сто­ва (1830–40-е гг.; с 1991 Опо­чи­нин­ская б-ка с ком­на­той-му­зе­ем Ф. К. Опо­чи­ни­на) и усадь­ба куп­цов Чис­то­вых (млад­ших) (1843–50), до­ма куп­цов Сиц­ко­вых (сер. 19 в.), По­по­вых (сер. 19 в.). Сре­ди др. по­стро­ек: Ни­коль­ский со­бор (1766–69, пе­ре­стро­ен в 1837 с воз­ве­де­ни­ем ку­по­ла и до­бав­ле­ни­ем пор­ти­ков, арх. П. Я. Пань­ков; фраг­мен­ты рос­пи­сей, 1843, худ. Е. А. Стро­га­нов), клад­би­щен­ская цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» в быв. Алек­се­ев­ской сло­бо­де (1866), зда­ния зем­ской упра­вы (сер. 19 в.), При­сут­ст­вен­ные мес­та (кон. 19 – нач. 20 вв.), ку­пе­че­ские особ­ня­ки (в т. ч. по­кры­тые резь­бой) 19 – нач. 20 вв. Кре­сто­об­раз­ная в пла­не ча­сов­ня Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2008). Ака­де­мия крае­ве­де­ния (2008; осн. ви­ды дея­тель­но­сти – ор­га­ни­за­ция на­уч. кон­фе­рен­ций, из­да­ние на­уч. лит-ры). Мыш­кин­ский на­род­ный му­зей (ос­но­ван в 1966), вклю­ча­ет: му­зей сто­ли­цы лоц­ма­нов (крае­вед­че­ский, ис­то­ри­ко-бы­то­вой) (1966), му­зей мы­ши (1990; скульп­ту­ра, иг­руш­ки, по­су­да и др.), ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич. му­зей под от­кры­тым не­бом (ча­сов­ни из сёл Ко­вер­зи­но, Юрь­ев­ское и др., до­ма, ам­ба­ры, куз­ни­цы, ба­ни, вет­ря­ная мель­ни­ца), му­зей уни­каль­ной тех­ни­ки «Мыш­кин­ский са­мо­ход» (2005), му­зей П. А. Смир­но­ва (из ро­да Смир­но­вых) (2006), му­зей мыш­кин­ско­го ку­пе­че­ст­ва «Ма­ха­ев двор» (2010). Сре­ди др. му­зе­ев – кар­тин­ная га­ле­рея (1991), «Рус­ские ва­лен­ки» (2000), му­зей се­мей­ных кол­лек­ций «Пра­во­слав­ный Мыш­кин» (2003). Дом ре­мё­сел (1996) с му­зе­ем жи­вых ре­мё­сел. Га­ле­рея ав­тор­ских ку­кол О. В. Пав­лы­че­вой (2009).

Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь мы­ши (в 1996, 2008). Важ­ный сек­тор гор. эко­но­ми­ки – об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов (в т. ч. с кру­из­ных те­п­ло­хо­дов). Про­из-во ва­ле­нок.

Близ М. – неф­те­пе­ре­ка­чи­ваю­щая стан­ция «Пал­ки­но» неф­те­про­во­дов Сур­гут (Хан­ты-Ман­сий­ский ав­то­ном­ный ок­руг) – По­лоцк (Бе­ло­рус­сия) и Пал­ки­но – При­морск (Ле­нин­град­ская обл.), ком­прес­сор­ная стан­ция га­зо­про­во­да «Си­я­ние Се­ве­ра» (Вук­тыл – Ух­та – Тор­жок).

В ок­ре­ст­но­стях М. со­хра­ни­лись: в с. Уч­ма – де­рев. ц. Свя­тых Кас­сиа­на Учем­ско­го и Ана­ста­сии Узо­ре­ши­тель­ни­цы [1994; в па­мять об Ус­пен­ском Кас­сиа­но­вом мон., ос­но­ван­ном в 1480-е гг. ман­гуп­ским кн. Кон­стан­ти­ном (прп. Кас­сиа­ном Гре­ком) и раз­ру­шен­ном в кон. 1930-х гг.], му­зей Учем­ско­го края (фи­ли­ал Мыш­кин­ско­го нар. му­зея); в с. Кри­вец – усадь­ба Ко­жи­ных (ц. Св. Трои­цы, 1756–66; гл. дом – 1912, и др.), в с. По­вод­не­во – Спа­со- Пре­об­ра­жен­ская ц. (1763–89, рос­пи­си – 1836) и Го­род мас­те­ров (из­го­тов­ле­ние тра­диц. ре­мес­лен­ных из­де­лий); в с. Се­ра – ц. По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1777), в с. Ар­хан­гель­ское – Тро­иц­кая ц. (1788), в с. Охо­ти­но – 5-гла­вая Воз­не­сен­ская ц. (1787–90), в с. Ха­рин­ское – 5-гла­вая ам­пир­ная цер­ковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1830–42), в дер. Ар­темь­е­во – усадь­ба Се­ли­фон­то­вых – кня­зей Чав­ча­вад­зе (сер. 19 в.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)