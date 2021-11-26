МУРОМ

Го­род в Рос­сии, в юго-восточной час­ти Вла­ди­мир­ской области,центр Му­ром­ско­го района.

Нас. 116,1 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись; 3-й по чис­лу жи­те­лей го­род об­лас­ти по­сле Вла­ди­ми­ра и Ков­ро­ва). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Ока (порт), на гра­ни­це с Ни­же­го­род­ской обл. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог (М. свя­зан с пра­во­бе­режь­ем ж.-д. и ван­то­вым ав­то­мо­биль­ным мос­та­ми).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в « По­вес­ти вре­мен­ных лет » под 862. Др.-рус. го­род М. ос­но­ван на Крем­лёв­ской го­ре во 2-й пол. 10 в. вы­ход­ца­ми из Рос­то­во-Суз­даль­ско­го кня­же­ст­ва. В пре­де­лах ис­то­рич. куль­тур­но­го слоя го­ро­да рас­по­ло­же­ны Ка­ра­ча­ров­ская верх­не­па­лео­ли­тич. сто­ян­ка (на тер­ри­то­рии быв. с. Ка­ра­ча­ро­во), по­се­ле­ние ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, 2 грун­то­вых мо­гиль­ни­ка му­ро­мы (7–11, 10–11 вв.), 3 др.-рус. се­ли­ща (12–13 вв.). В крем­ле най­ден клад из 11077 ку­фи­че­ских дир­хе­мов и их об­рез­ков (715–939); здесь же об­на­ру­же­ны ос­тат­ки свя­ти­ли­ща му­ро­мы. Сре­ди на­хо­док так­же пред­ме­ты им­пор­та – ук­ра­ше­ния из кам­ня, стек­ла, ке­ра­мич. из­де­лия ви­зант., бул­гар­ско­го и ср.-ази­ат. про­ис­хо­ж­де­ния.

Ок. 988 М. пе­ре­дан ки­ев­ским кн. Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем во вла­де­ние кн. Гле­бу Вла­ди­ми­ро­ви­чу (см. в ст. Бо­рис и Глеб). В кон. 10 – нач. 11 вв. по­строе­на де­рев. ц. Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са, во­круг ко­то­рой сфор­миро­вал­ся Му­ром­ский Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский мо­на­стырь. В 11 в. по­стро­ен де­ти­нец; к гор. тер­ри­то­рии (про­тя­жён­ность вдоль бе­ре­га Оки ок. 1400 м; на­поль­ная гра­ни­ца в 700 м от ре­ки) при­мы­ка­ли 4 кур­ган­ных мо­гиль­ни­ка. В 1054 пе­ре­шёл во вла­де­ние сы­ну ки­ев­ско­го кн. Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го – чер­ни­гов­ско­му кн. Свя­то­сла­ву Яро­сла­ви­чу, вой­дя в со­став Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва. В 1088 со­жжён бул­га­ра­ми. В 1094–97 М. на­хо­дил­ся под кон­тро­лем сы­но­вей Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха. На Лю­беч­ском съез­де 1097 за­кре­п­лён за кн. Яро­сла­вом Свя­то­сла­ви­чем. По­сле окон­чат. вы­де­ле­ния Му­ро­мо-Ря­зан­ско­го кн-ва из со­ста­ва Чер­ни­гов­ско­го (1127) стал его сто­ли­цей. В сер. 12 – кон. 14 вв. сто­ли­ца Му­ром­ско­го кня­же­ст­ва. Ис­сле­до­ва­ны ос­тат­ки де­рев. на­зем­ных сруб­ных по­стро­ек с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми, про­сле­же­на ком­по­нов­ка со­ору­же­ний в усадь­бы, уча­ст­ки де­рев. мос­то­вых. В 12 в., ве­ро­ят­но, воз­ве­дён бе­ло­ка­мен­ный со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы. Зи­мой 1239/40 М. был со­жжён во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия. В 1281 и 1293 го­ро­дец­кий кн. Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич два­ж­ды сжи­гал го­род. В 14 в., по-ви­ди­мо­му, вос­станов­ле­ны де­рев. ук­ре­п­ле­ния крем­ля (350× 120–160 м).

В 1392 вел. кн. мо­с­ков­ский Ва­си­лий I Дмит­рие­вич по­лу­чил от ха­на Тох­та­мы­ша яр­лык на Му­ром­ское кн-во, по­сле че­го го­род офи­ци­аль­но во­шёл в со­став Мо­с­ков­ско­го вел. кн-ва. Ра­зо­рён во вре­мя Еди­гея на­бе­га 1408. В 1420-х гг. пе­ре­стро­ен кремль и, ве­ро­ят­но, воз­ве­де­ны ук­ре­п­ле­ния по­са­да М. (вы­яв­ле­ны при рас­коп­ках). В 1444 хан Улуг-Му­хам­мед за­хва­тил М. и про­вёл здесь зи­му. В 1458 го­род поч­ти пол­но­стью сго­рел. В 1467 слу­жил ба­зой для моск. войск во вре­мя 1-й ка­зан­ско-рус. вой­ны. В 1537 и 1540 без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся вой­ска­ми ка­зан­ско­го ха­на Са­фы-Ги­рея. В 1552 слу­жил од­ной из баз для Ка­зан­ско­го по­хо­да, по­сле это­го ут­ра­тил во­ен. зна­че­ние. В 1565 вклю­чён в оп­рич­ни­ну, мо­ро­вая яз­ва и го­лод 1570-х гг. силь­но со­кра­ти­ли на­се­ле­ние го­ро­да. Во 2-й пол. 16 в. раз­ви­ва­лось ору­жей­ное де­ло, к цар­ско­му дво­ру из М. по­став­ля­лась ры­ба. Куль­тур­ные на­пла­сто­ва­ния Му­ром­ско­го крем­ля 15–16 вв. бо­га­ты на­ход­ка­ми в от­ли­чие от го­ро­дов Сев.- Вост. Ру­си.

В Смут­ное вре­мя му­ром­ское опол­че­ние вхо­ди­ло в со­став Вто­ро­го опол­че­ния 1611–12. В кон. 1615 от­ряд А. И. Ли­сов­ско­го раз­гра­бил и час­тич­но сжёг го­род. В сер. – 2-й пол. 17 в. зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лась гор. тер­ри­то­рия. В 1654, 1655, 1675 на­се­ле­ние М. стра­да­ло от мо­ро­вых по­вет­рий.

Уезд­ный го­род Ка­зан­ской (1708–14, 1717–19), Ни­же­го­род­ской (1714–17), Мо­с­ков­ской (1719–78) и Вла­ди­мир­ской (1778–1929; до 1796 Вла­ди­мир­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний. В 18 – нач. 20 вв. важ­ный тор­го­вый центр. По всей ве­ро­ят­но­сти, в 1740–60-х гг. де­мон­ти­ро­ва­ны де­рев. ук­ре­п­ле­ния крем­ля. Со 2-й пол. 19 в. раз­ви­ва­лась пром-сть: от­кры­ты фаб­ри­ка Т-ва Му­ром­ской ма­ну­фак­ту­ры льня­ных из­де­лий в Дмит­ри­ев­ской сло­бо­де (1880), ме­ха­нич. и чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод Ва­лен­ко­ва (1887), фаб­ри­ка Т-ва Му­ром­ской бу­ма­го­ткац­кой ма­ну­фак­ту­ры (1901), ж.-д. мас­тер­ские (1916; ны­не «Му­ром­те­п­ло­воз»). В 1880 вве­де­на в строй ж.-д. ли­ния Му­ром – Ков­ров, в 1912 по­стро­ен мост че­рез Оку и от­кры­то дви­же­ние по ж.-д. ли­нии Лю­бер­цы – Ар­за­мас.

30.10(12.11).1917 ус­та­нов­ле­на сов. власть. 8–10.7.1918 в М. про­изош­ло неудав­шее­ся вы­сту­п­ле­ние сто­рон­ни­ков Сою­за за­щи­ты Ро­ди­ны и сво­бо­ды. Ок­руж­ной (1929–30), рай­онный (с 1929) центр Ни­же­го­род­ско­го (с 1932 – Горь­ков­ско­го) края (1929–36), Горь­ков­ской (1936–44), Вла­ди­мир­ской (с 1944) об­лас­тей. С 1920-х гг. раз­ви­вал­ся как важ­ный пром. центр ре­гио­на. В 1997 в чер­ту М. вклю­чён ра­бо­чий пос. Вер­бов­ский.

В 2008 Со­вет Фе­де­ра­ции РФ под­дер­жал ини­циа­ти­ву жи­те­лей М. и уч­ре­дил День се­мьи, люб­ви и вер­но­сти 8 ию­ля – в День па­мя­ти свя­тых кн. Пет­ра и кн. Фев­ро­нии Му­ром­ских [25 ию­ня ст. ст.; ка­но­ни­зи­ро­ва­ны в 1547; ря­дом ис­сле­до­ва­те­лей отож­де­ст­в­ля­ют­ся с из­ве­ст­ным по ле­то­пи­сям му­ром­ским кн. Да­ви­дом Юрье­ви­чем (ум. в апр. 1228) и его суп­ру­гой].

До 2-й пол. 18 в. го­род раз­ви­вал­ся по ра­ди­аль­но-коль­це­вой сис­те­ме во­круг крем­ля. В 1788 ут­вер­ждён ре­гу­ляр­ный план (арх. И. М. Лем), по ко­то­ро­му про­ло­же­ны пря­мые ули­цы с пря­мо­уголь­ны­ми квар­та­ла­ми, за­стро­ен­ны­ми ма­ло­этаж­ны­ми до­ма­ми с ме­зо­ни­на­ми по «об­раз­цо­вым» про­ек­там. В 1852 спла­ни­ро­ва­на тер­ри­то­рия крем­ля, в 1864 срыт ос­тав­ший­ся по­сад­ский вал, за­сы­пан на­поль- ный ров крем­ля. Во 2-й пол. 19 в. соз­дан ген­план ре­гу­ляр­ной за­строй­ки вдоль осн. ком­по­зи­ци­он­ной оси – р. Ока.

В ста­рой час­ти го­ро­да, рас­по­ло­жен­ной на вы­со­ком, ле­вом бе­ре­гу Оки, со­хра­ни­лись ан­самб­ли мо­на­сты­рей с по­строй­ка­ми 16–19 вв., мно­гие с па­мят­ни­ка­ми на­ряд­но­го му­ром­ско­го узо­ро­чья 17 в.: муж­ские Му­ром­ский Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский мо­на­стырь и Свя­то-Бла­го­ве­щен­ский мон. на Ста­ром го­ро­ди­ще [1553, за­крыт в 1919, воз­ро­ж­дён в 1991; 5-гла­вый на под­кле­те Бла­го­ве­щен­ский со­бор (1554–1563, в 1660-е гг. пе­ре­стро­ен верх с яру­са­ми ко­кош­ни­ков, до­бав­ле­ны па­перть, юж. крыль­цо с 3-шат­ро­вым вер­хом и ко­ло­коль­ня; ико­но­стас – 1797; при­дел Свя­тых му­ром­ских кня­зей Кон­стан­ти­на, Ми­хаи­ла и Фё­до­ра, по­гре­бён­ных здесь), над­врат­ная Сте­фа­нов­ская ц. (1716, при­строй­ка – 1835–39)]; жен­ские Свя­то- Тро­иц­кий Но­во­де­ви­чий [ос­но­ван в 1642 на мес­те де­рев. хра­мов, по­сле­до­ва­тель­но воз­во­див­ших­ся в кон. 12–16 вв.; за­крыт в 1921, воз­ро­ж­дён в 1991; 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор с поя­са­ми из­раз­цов (1642–43, сев. при­дел Свя­тых кн. Пет­ра и кн. Фев­ро­нии Му­ром­ских, 1996), над­врат­ная Ка­зан­ская ц. (1648–52; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня – 1652), на­стоя­тель­ский кор­пус (17 в., пе­ре­строе­н в 1861), де­рев. ц. Св. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го из с. Пьян­гус (1715, пе­ре­строен в 1783)] и Свя­то-Вос­кре­сен­ский (ос­но­ван не по­зд­нее 16 в., за­крыт в 1764, воз­ро­ж­дён в 2000; 5-главый Вос­кре­сен­ский со­бор с кры­той об­ход­ной га­ле­ре­ей и шат­ро­вым крыль­цом, 1655–58 или 1646; од­но­гла­вая Вве­ден­ская ц., 1659; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня, ок. 1674). У бе­ре­го­во­го об­ры­ва рас­по­ло­же­ны церк­ви Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (шат­ро­вая; меж­ду 1556 и 1564, ве­ро­ят­но, зод­чий По­ст­ник Яков­лев; ша­тёр об­ру­шил­ся в 1868; см. илл. к ст. Вла­ди­мир­ская об­ласть) и Но­вая Кос­мо­да­ми­ан­ская (Смо­лен­ская; 1804, ко­ло­коль­ня – 1832, тра­пез­ная – 1838) на По­док­сто­вье; 5-гла­вая Ни­ко­лы На­бе­реж­но­го в Ме­реж­ной сло­бо­де (1700–14; тра­пез­ная – 1803, рас­ши­ре­на в 1847), так­же фун­да­мен­ты со­бо­ра Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы на Вое­вод­ской го­ре (1555–57, ра­зо­бран в 1939–40) и церк­ви Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в Ко­жев­ни­ках (17 в., раз­ру­ше­на в 1936). Из по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма со­хра­ни­лись: тор­го­вые ря­ды (1816; во дво­ре – руи­ны Ни­ко­ло-За­ряд­ской ц., 1675–77), лав­ки и ла­ба­зы (18–19 вв.) на пло­ща­ди им. 1100-ле­тия М.; мно­го­числ. жи­лые до­ма, по­стро­ен­ные по­сле по­жа­ров 1792 и 1805 (куп­цов Суз­даль­це­вых, 1826, Ка­ра­ты­ги­ных, Ни­ки­ти­ных и др.).

Даль­ше от бе­ре­га рас­по­ло­же­на но­вая часть М. с по­строй­ка­ми 18–20 вв.: церк­ви – Воз­не­сен­ская (1729), Ус­пен­ская (1790, ко­ло­коль­ня – 1835), Сре­тен­ская (1795, при­дел – 1829, тра­пез­ная – 1888–1892); во­до­на­пор­ная баш­ня (1864), ан­самбль зда­ний зем­ской упра­вы [1870; ны­не Му­ром­ский ин-т (фи­ли­ал) Вла­ди­мир­ско­го тех­нич. ун-та], зда­ния ре­аль­но­го уч-ща (1879), Т-ва Му­ром­ской ма­ну­фак­ту­ры льня­ных из­де­лий (1880), ду­хов­но­го уч-ща (1881–83, арх. В. Ф. Афа­нась­ев), ки­но­те­ат­ров «Люкс» (1911) и «Уни­он» (1913), ж.-д. во­кзал в нео­рус­ском сти­ле (1912, арх. А. В. Щу­сев), жи­лая за­строй­ка сер. 19 – нач. 20 вв., в т. ч. де­рев. дом Гун­до­би­ных с резь­бой, дом дра­ма­тур­га А. К. Глад­ко­ва, дом куп­ца В. П. Зво­ры­ки­на в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1908). В 1960-е гг. со­ору­же­ны Дом Со­ве­тов (1961–68, арх. Н. А. Бес­па­лов) с па­мят­ни­ком В. И. Ле­ни­ну пе­ред ним (1962, скульп­тор Ю. Г. Не­ро­да) и Дво­рец куль­ту­ры им. 1100-ле­тия М. (1962, арх. Н. П. Ку­рен­ной). На юж. ок­раи­не го­ро­да, в быв. с. Ка­ра­ча­ро­во (упо­ми­на­ет­ся в 12 в. как родина Ильи Му­ром­ца), со­хра­ни­лись: усадь­ба Ува­ро­вых «Крас­ная Го­ра» (кон. 18 – нач. 19 вв.), Тро­иц­кая ц. (1811–27), ц. Свя­тых Гу­рия, Са­мо­на и Ави­ва (1844–45). В мик­ро­рай­оне Вер­бов­ский – Дом куль­ту­ры (1961), клад­би­щен­ская ц. Прп. Ильи Му­ром­ца (1994–98). В 2000-е гг. по­строе­ны ча­сов­ня Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (2005–06), Кре­сто­воз­дви­жен­ская ц. (2008–09; на мес­те од­но­им. мо­на­сты­ря 12 в.), ав­то­мо­биль­ный ван­то­вый мост че­рез Оку (2008–2009).

Сре­ди па­мят­ни­ков: Н. Ф. Гас­тел­ло (1964, скульп­тор А. О. Бем­бель, арх. Н. А. Бес­па­лов), «Бы­лин­ный ка­мень» (1967, худ. С. А. Ни­ко­ла­ев, арх. Бес­па­лов), Не­из­вест­но­му Сол­да­ту (1970), «Бро­не­по­езд "Илья Му­ро­мец"» (1971, худ. Ни­ко­ла­ев, арх. Бес­па­лов), авиа­кон­ст­рук­то­ру Р. А. Бе­ля­ко­ву (1984, скульп­тор В. Фе­ти­сов, арх. Ю. Арндт), Илье Му­ром­цу (1999, скульп­тор В. М. Клы­ков, арх. Бес­па­лов), ме­мо­ри­аль­ные ком­плек­сы – зем­ля­кам- вои­нам, по­гиб­шим в го­ды Вел. Отеч. вой­ны (1957–85, худ. Р. А. Ку­та­ев, арх. Бес­па­лов, инж. В. Ру­мян­це­ва), в па­мять по­стра­дав­ших от по­ли­тич. ре­прес­сий (1996, арх. В. А. Ше­пе­та). Ис­то­ри­ко-ху­дож. му­зей [ос­но­ван в 1918, совр. назв. с 1997; ар­хео­ло­гич. кол­лек­ция, ико­ны 14–19 вв., в т. ч. му­ром­ско­го ху­дож­ни­ка 18 в. А. И. Ка­зан­це­ва; ли­це­вое ши­тьё; зап.-ев­роп. жи­во­пись 14–19 вв. и рус. жи­во­пись 18–19 вв. из со­б­ра­ния гра­фов Ува­ро­вых; пред­ме­ты ку­печ. бы­та; экс­по­зи­ции – в до­ме куп­цов Зво­ры­ки­ных (19 в.; здесь ро­дил­ся В. К. Зво­ры­кин) и в зда­нии гор. упра­вы (1815); вы­ста­воч­ный зал – в до­ме куп­цов Го­лу­бе­вых; фи­ли­ал – Дом-му­зей худ. И. С. Ку­ли­ко­ва (1947)].

Ве­ду­щая от­расль пром-сти – ма­ши­но­строе­ние. За­во­ды: «Му­ром­те­п­ло­воз» (про­дук­ция для строи­тель­ст­ва и об­слу­жи­ва­ния же­лез­ных до­рог, во­ен. тех­ни­ка, в т. ч. тре­на­жёр­ные си­сте­мы, тех­ни­ка для по­жа­ро­ту­ше­ния), стре­лоч­ный (пе­ре­во­ды, съез­ды и др. для ж.-д. пу­тей), ре­монт­но-ме­ха­нич. (зап­ча­сти и ком­плек­тую­щие для ж.-д. транс­пор­та, до­рож­но- стро­ит. тех­ни­ки), ра­дио­из­ме­рит. при­бо­ров (в со­ста­ве кон­цер­на ПВО «Ал­маз- Ан­тей»; ра­дио­ло­кац. стан­ции об­на­ру­же­ния возд. це­лей, сис­те­мы по­сад­ки са­мо­лё­тов), ра­дио­за­вод (ап­па­ра­ту­ра опе­ра­тив­ной свя­зи, опо­ве­ще­ния, транс­ля­ции и сиг­на­ли­за­ции), при­бо­ро­строит. (сред­ст­ва ини­ции­ро­ва­ния для бое­при­па­сов), «Му­ро­мец» (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Азот-Взрыв»; сред­ст­ва ини­ции­ро­ва­ния за­ря­дов для взрыв­ных гор­ных ра­бот). Пред­прия­тие «Му­ром­Энер­го- Маш» (мно­го­гран­ные опо­ры ли­ний эле­кт­ро­пе­ре­дач, опо­ры ос­ве­ще­ния и кон­та­кт­ных се­тей и др.). Про­из-во тру­бо­про­вод­ной ар­ма­ту­ры, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, фа­не­ры, строй­ма­те­риа­лов, обу­ви, хлоп­ча­то­бу­маж­ной пря­жи и тка­ней; пред­прия­тия пи­ще­вой пром-сти.

Близ М. рас­по­ло­же­ны: в с. Чаа­дае­во – го­ро­ди­ще Чаа­да­ев­ский го­ро­док (8–11 вв.) – единственное из­ве­ст­ное ук­реп­лён­ное го­ро­ди­ще му­ро­мы; в с. Бо­ри­со­глеб – быв. Бо­ри­сог­леб­ский на Уш­не муж­ской мон. (пред­по­ло­жи­тель­но нач. 12 в., уп­разд­нён в 1764; ц. Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, сер. 17 в.); в с. Мо­ло­ти­цы – Ус­пен­ская ц. ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1754); в с. Пан­фи­ло­во – Воз­не­сен­ская ц. (1791–1810), ху­дож. га­ле­рея (1985; жи­во­пись уро­жен­цев се­ла В. В. Се­ро­ва, С. И. Чир­ко­ва, И. В. Бес­ча­ст­но­ва и др.); в дер. Бер­ди­ще­во – усадь­ба Кров­ко­ва (1-я треть 19 в.); в дер. Ста­рые Кот­ли­цы – ц. Свт. Ни­ко­лая (1867–79); в дер. Але­шу­ни­но – Му­зей Н. А. Не­кра­со­ва

Дополнительная литература:

Пис­цо­вая кни­га го­ро­да Му­ро­ма 1637 г. // Вла­ди­мир­ский сбор­ник. Ма­те­риа­лы для ста­ти­сти­ки, эт­но­гра­фии, ис­то­рии и ар­хео­ло­гии Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии. М., 1857;

Ти­тов А. А. Ста­ти­сти­че­ское обо­зре­ние го­ро­да Му­ро­ма. Вла­ди­мир, 1900; Ис­то­ри­че­ское обо­зре­ние го­ро­да Му­ро­ма. Вла­ди­мир, 1902. Му­ром, 1991;

До­б­рын­кин В. Н. Му­ром пре­ж­де и те­перь. Му­ром, 1903;

Трав­че­тов Н. П. Го­род Му­ром и его дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти. Вла­ди­мир, 1903;

Мон­гайт А. Л. Му­ром. М., 1947;

Го­род Му­ром в VIII–XVI вв. Му­ром, 1947;

Куч­кин В. А. Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рус­ско­го го­ро­да XVI в. // Ар­хео­гра­фи­че­ский еже­год­ник за 1967 г. М., 1969;

Мас­ле­ни­цын С. И. Му­ром. М., 1971;

Пуд­ков Д. П. Му­ром. Ис­то­ри­ко-эко­но­ми­че­ский очерк. 2-е изд. Яро­славль, 1987;

Бес­па­лов Н. А. Му­ром: Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры и ис­кус­ст­ва. М., 1990;

Ува­ров­ские чте­ния I–VII–. Му­ром, 1990–2011–; Пер­вый му­ром­ский сбор­ник. Му­ром, 1993;

Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Рос­сии. Вла­ди­мир­ская об­ласть. М., 1995

Автор статьи: В. В. Бей­лек­чи (ис­то­рия),П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

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