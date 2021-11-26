МОЖГА

МОЖГА - город в Рос­сии, в юго-западной час­ти Уд­мур­тии, центр Мож­гин­ско­го района.

Население 48 тыс. человек (2010 год, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен в При­ка­мье. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник в 1835 году как пос. Сю­гин­ский За­вод при Сю­гин­ском сте­коль­ном за­во­де (ос­но­ван по ини­циа­ти­ве ела­буж­ско­го куп­ца Ф.Г. Чер­но­ва; ны­не за­вод «Свет») в ок­ре­ст­но­стях с. Мож­га (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в начале XVIII века). В 1916 году близ по­сёл­ка по­строе­на железнодорожная станцияСю­гин­ская (ны­не Можга) на ли­нии Ка­зань - Ека­те­рин­бург. С 1921 года пос. Сю­гин­ский.

По­сле по­жа­ра 1924 года, унич­то­жив­ше­го г. Мож­га (до 1921 года с. Мож­га), сю­да был пе­ре­не­сён центр Мож­гин­ско­го уезда Вот­ской АО; по­сё­лок пе­ре­име­но­ван в Крас­ный. Го­род Крас­ный с 1926 года, в 1927 году пе­ре­име­но­ван в Можга. Центр ёро­са (1929-1934 годы), рай­он­ный центр (с 1934 года) Вот­ской (с 1932 года Уд­мурт­ской) АО (1929-1934 годы), Уд­мурт­ской АССР (1934-1990 года), Уд­мурт­ской Рес­пуб­ли­ки (с 1990 года).

В го­ро­де со­хра­ни­лись: зда­ние шко­лы Сю­гин­ско­го стек­ло­за­во­да (1901 год; ны­не церковь Архангела Ми­хаи­ла), де­ревянные до­ма, ук­ра­шен­ные про­пиль­ной резь­бой (конец XIX - начало XX веков), зда­ние железнодорожного во­кза­ла (1916 год), Дом Со­ве­тов (1929 год, архитектор С.Е. Пус­то­шин­цев; ны­не Пе­да­го­гический кол­ледж). Де­ревянная церковь Св. Ни­ко­лая (2005 год). Ме­мо­ри­ал вои­нам Великой Отечественной вой­ны (1965 год, архитектор Н.М. Со­би­на, художник И.И. Смо­лен­цев). Фи­ли­ал Уд­мурт­ско­го государственного университета. Крае­ведческий му­зей (от­крыт в 1979 году как му­зей «Уд­мурт­ское на­род­ное твор­че­ст­во»), Народный му­зей «На­бат па­мя­ти» (1937 год).

Ве­ду­щие пред­при­ятия: «Крас­ная звез­да» (дет­ская ме­бель и другие), ле­со­ком­би­нат (ши­ро­кий ас­сор­ти­мент ме­бе­ли), сте­коль­ный за­вод «Свет» (стек­ло­та­ра для нужд пи­ще­вой, хи­ми­че­ской и пар­фю­мер­ной от­рас­лей), «Мож­га-Ре­дук­тор» (ре­дук­то­ры, элек­тро­дви­га­те­ли), ав­то­ре­монт­ный за­вод (в том числе про­дук­ция для ком­му­наль­ных нужд, чу­гун­ное ли­тьё), льно­за­вод (льно­про­дук­ция из собственного сы­рья), «Мож­га­сыр» (круп­ное про­изводство твёр­дых сы­ров).

Близ Можга на­хо­дят­ся: в с. Мож­га - клас­си­ци­стическая церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1816-1821 года, хо­лод­ная цер­ковь ос­вя­ще­на в 1861 году); в с. Боль­шая Уча -Тро­иц­кая церковь (1864-1878 года); в с. Пор­шур - де­ревянная церковь Св. Николая (1884-1889 года); в с. Рус­ский Пы­час - де­ревянная церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1887-1890 года); в с. Ны­нек - Вве­ден­ская церковь (1907 год, архитектор И.А. Ча­ру­шин).

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