МОЖАЙСК
МОЖАЙСК - город в России, в западной части Московской области, центр Можайского района.
Население 31,4 тыс. человек (2010 год, перепись). Расположен на р. Москва, близ Можайского водохранилища. Железнодорожная станция.
Поселение на территории городища (Можайский кремль, Никольская гора) возникло в XI-XII веках, первые археологически зафиксированные укрепления возникли не позднее XIII века. Среди находок: 2 раковины каури с Мальдивских о-вов, биллоновые семилопастные височные кольца, серебряные и медные браслеты, подвески, кресты-тельники и серебряная серьга, стеклянные бусы и браслеты. Наряду с ними, на территории Можайского кремля и посада Брыкина гора найдены каменные орудия мезолита и неолита, каменные топоры фатьяновской культуры, финно-угорские украшения и фрагменты вооружения XII - начала XII веков.
Формирование Можайска как княжеской резиденции, в дальнейшем превратившейся в город, произошло во второй половине XIII века. Во второй половине XIII века - 1454 год центр Можайского княжества. Представлял собой крепость с дерево-земляным валом (площадь 50: 50 м), вне вала на том же холме было поселение-посад, кладбище XIII века и, по некоторым признакам, церковь; в начале XIII века посады имелись также и на обоих берегах р. Можайка (приток р. Москва). Впервые упоминается в Воскресенской летописи под 1277 года. В 1293 году разорён во время так называемой Дюденевой рати.
С 1303 года в составе Московского княжества. Московские князья очень ценили Можайск, прикрывавший западную границу княжества, в первой половине XIV века и в 1376 году укрепления Можайска перестраивались.
В 1341 году литовский князь Ольгерд разорил городской посад, в 1368 году не сумел взять Можайск. Город пострадал в ходе Тохтамыша набега 1382 году и Едигея набега 1408 года, но вскоре восстановлен. В начале XV века при князе Андрее Дмитриевиче (умер 1432 году) были построены белокаменные ворота (сохранились в подклете Ново-Никольского собора), на месте разрушенного захаба возводится белокаменный Никольский собор. В это же время в Можайске были основаны Лужецкий Богородицкий Ферапонтов (в 1408 году прп. Ферапонтом Белозерским; закрыт в 1920-е годы, возрождён в 1994 году) и Иоакимо-Аннинский (Якиманский; конец XIV - начала XV веков) монастыри.
По археологическим данным, на посаде, расположенном к северу от кремля, в это же время был создан крупный металлургический комплекс, где изготовлялись железные инструменты, доспехи и медные украшения. В 1462-1472 годы входил во владения князя Юрия Васильевича, в 1480/1481-1491 годы - князя Андрея Васильевича Большого (Горяя).
С XVI века форпост в борьбе Русского государства с Великим княжестом Литовским и Речью Посполитой. При великом князе московском Василии III Ивановиче к югу от кремля была устроена великокняжеская резиденция. С середины XVI века широкую известность приобретает деревянная статуя Св. Николы Можайского, находившаяся в церкви на белокаменных воротах Можайского кремля (ныне - в ГТГ, Москва). В 1565 году город включён в опричнину. По данным писцовой книги 1596-1598 годы, в Можайске существовало 33 церкви и 8 (по другим данным, 16) монастырей. В начале XVII века в кремле Мажйска построено 2 каменных прясла стены (по обе стороны от Никольских ворот) и Белая башня.
Город пережил глубокий упадок в результате неоднократного разорения в Смутное время. В 1603 году горожане поддержали Хлопка восстание 1603 года, в 1606 году - Болотникова восстание 1606-1607 годы. В 1606 году в Можайске останавливалась со своей свитой М. Мнишек. В 1608-1610 годы город находился под контролем польско-литовских войск. В 1610 году сдан русскими правительственными войскам, однако через несколько месяцев (в июле), после Клушинского сражения 1610 года, его заняли войска под командованием гетмана С. Жолкевского. Покидая Можайск весной 1613 года, поляки учинили в городе резню, сожгли крепость и посад; Можайск практически полностью опустел.
В 1617-1618 годы польский королевич Владислав не смог взять Можайск, в 1618 году разрушил пушечным огнём кремль (погибло около 1 тыс. человек). В 1624-1626 годы построен новый кремль (проект Дж. Талера и И.В. Измайлова, зодчие Б. Огурцов, М. Ушаков, Ф. Возоулин; стены из кирпича, фундамент из белого камня; 6 башен и 2 ворот, взорванные в 1618 году Никольские ворота были восстановлены; отремонтирован в начале 1650-х годов, разобран на кирпич в 1802-1804 годы); на северном посаде возведён деревянный острог. Во время русско-польской войн 1632-1634 годов и 1654-1667 годов Можайск служил базой русских войск.
Уездный город Московской губернии (1708-1929 годы). В XVIII - начале XX веков развивался главнм образом как центр торговли.
Во время Отечественной войны 1812 года недалеко от Можайска состоялось Бородинское сражение 1812 года, а 27-28 августа (8-9 сентября) - бой за Можайск между русским арьергардом под командованием генерала от кав. М.И. Платова и французским авангардом под командованием маршала И. Мюрата, в результате которого французские войска заняли Можайск, город был практически полностью сожжён, погибло до 10 тыс. находившихся там русских раненых. Оставлен французскими войсками 16(28) октября 1812 года.
В 1870 году открыто движение по прошедшей через город железнодорожной линии Москва - Смоленск. 21 января (3 февраля) 1918 года в Можайске установлена советская власть. С 1929 года районный центр Московской области.
В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 18 октября 1941 года, сильно разрушен. Освобождён Красной Армией 20 января 1942 года в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 года во время Московской битвы 1941-1942 годы.
На Никольской горе сохранились неоготический Ново-Никольский собор (1802-1814 годы; купол рухнул в 1942 году; включает надвратную 2-столпную Никольскую ерковь, 1680-1684 годы) и одноглавая кирпичная Петропавловская церковь (Старо-Никольский собор; 1849-1852 годы, на подклете собора XIV-XV веков). У подножия холма - часовня к 100-летию Отечественной войны 1812 года (1911-1912 годы).
В городе с прямоугольной сетью улиц (план 1784 года) также сохранились: кирпичная церковь в честь Ахтырской иконы Божией Матери типа «под колоколы» (1760-е годы; на основе белокаменного придела Св. Леонтия Ростовского, известного с XVI века; верх перестроен в конце XVIII - начале XIX веков; в южной стене - часть стены церкви Святых Иоакима и Анны, конец XIV века, разобранной в 1867 году) бывший Иоакимо-Аннинского монастырь и церковь Святых Иоакима и Анны в русском стиле (1867-1871 годы, архитектор К.В. Гриневский; верх колокольни - 1892 годы, П.Г. Егоров); здания Гостиного двора и Присутственных мест (первая половина XIX века, перестроены), кирпичные купеческие дома конца XIX - начла XX веков (в т. ч. усадьба Л.В. Ролле с чертами модерна, 1898 год).
На Брыкиной горе - Лужецкий Богородицкий Ферапонтов мужской монастырь с 5-главым собором Рождества Пресвятой Богородицы (предположительно 1520-1540-е годы; остатки росписей середины XVI века), Святыми воротами (возможно, конца XV века) с надвратной Преображенской церковью (1547 год, перестраивалась в XVII - начале XIX веков), трапезной палатой с Введенской церкви (XVI век, перестроена в 1759-1771 годы), шатровой колокольней (1673-1692 годы), корпусом келий (конец XVII - начала XIX веков) и стеной с башнями (1680-1684 годы и середина XVIII века). Напротив, на левом берегу р. Москва, - Ильинская церковь в Ильинской слободе (1846-1852 годы, архитектор А.М. Шестаков).
Памятник св. Николаю Можайскому (1998 году, скульптор В.М. Клыков); Мемориал боевой славы (1985 году). Филиалы Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства, Московского государственного университета приборостроения и информатики. Музеи: историко-краеведческий (1981 год; с 1986 года филиал Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника); Дом-музей С.В. Герасимова (1985 год).
Действуют заводы: медико-инструментальный, арматурный (трубозапорная арматура), консервный (мясные консервы), стерилизованного молока «Можайский», «Спасо-Бородинские воды» (в составе Группы компаний «Бородино»; безалкогольные и слабоалкогольные напитки). Производство стройматериалов и др.
Близ Можайска сохранились: в с. Борисово (вотчина царя Бориса Фёдоровича Годунова) - земляные валы и фундаменты каменной крепости Борисова городка (около 1600 года; разобрана в начале XIX века 19 в.) и шатровой церкви Святых Бориса и Глеба (освящена в 1601 году); в дер. Колоцкое - Успенский Колоцкий женский монастырь (основан в 1413 году, закрыт в 1920-е годы, возрождён в 1997 году; Успенский собор, XVII - середина XVIII веков; колокольня над Святыми воротами, 1739-1763 годы); в с. Сивково - Преображенская церковь (1685-1687 годы, колокольня 1828 года); в с. Тропарёво - Покровская церковь в стиле нарышкинского барокко (освящена в 1713 году); в пос. Поречье - усадьба Разумовских-Уваровых; в с. Горетово - усадьба Мусиных-Пушкиных (Троицкая церковь, 1733-1737 годы и др.).
К западу от Можайска - сельское поселение Бородинское, на территории которого расположены: церковь Рождества Христова типа «восьмерик на четверике» в с. Бородино (1697-1701 годы), Спасо-Бородинский женский монастрь в деревне Семёновское (с 1830-х годы, закрыт в 1929 году, возрождён в 1992 году), Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (с 1961 года) со зданием музея в стиле неоклассицизма (1912 года, архитектор В.В. Воейков), памятники воинам Бородинского сражения 1812 года и Московской битвы 1941-1942 годы.
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