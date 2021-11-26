МОЖАЙСК

МОЖАЙСК - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Московской области, центр Мо­жай­ско­го района.

Население 31,4 тыс. человек (2010 год, пе­репись). Рас­по­ло­жен на р. Мо­ск­ва, близ Мо­жай­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща. Железнодорожная стан­ция.

По­се­ле­ние на тер­ри­то­рии го­ро­ди­ща (Мо­жай­ский кремль, Ни­коль­ская го­ра) воз­ник­ло в XI-XII веках, пер­вые ар­хео­ло­ги­че­ски за­фик­си­ро­ван­ные ук­ре­п­ле­ния воз­ник­ли не позд­нее XIII века. Среди на­хо­док: 2 ра­ко­ви­ны кау­ри с Маль­див­ских о-вов, бил­ло­но­вые се­ми­ло­па­ст­ные ви­соч­ные коль­ца, се­реб­ря­ные и мед­ные брас­ле­ты, под­вес­ки, кре­сты-тель­ни­ки и се­реб­ря­ная серь­га, стек­лян­ные бу­сы и брас­ле­ты. На­ря­ду с ни­ми, на тер­ри­то­рии Мо­жай­ско­го крем­ля и по­са­да Бры­ки­на го­ра най­де­ны ка­мен­ные ору­дия ме­зо­ли­та и не­о­ли­та , ка­мен­ные то­по­ры фать­я­нов­ской куль­ту­ры, фин­но-угор­ские ук­ра­ше­ния и фраг­мен­ты воо­ру­же­ния XII - начала XII веков.

Фор­ми­ро­ва­ние Можайска как кня­же­ской ре­зи­ден­ции, в даль­ней­шем пре­вра­тив­шей­ся в го­род, про­изош­ло во второй половине XIII века. Во второй половине XIII века - 1454 год центр Мо­жай­ско­го кня­же­ст­ва. Пред­став­лял со­бой кре­пость с де­ре­во-зем­ля­ным ва­лом (площадь 50: 50 м), вне ва­ла на том же хол­ме бы­ло по­се­ле­ние-по­сад, клад­би­ще XIII века и, по не­ко­то­рым при­зна­кам, цер­ковь; в начале XIII века по­са­ды име­лись так­же и на обо­их бе­регах р. Мо­жай­ка (при­ток р. Мо­ск­ва). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Вос­кре­сен­ской ле­то­пи­си под 1277 года. В 1293 году ра­зо­рён во вре­мя так называемой Дю­де­не­вой ра­ти.

С 1303 года в со­ста­ве Московского княжества. Московские кня­зья очень це­ни­ли Можайск, при­кры­вав­ший западную гра­ни­цу кня­же­ст­ва, в первой половине XIV века и в 1376 году ук­ре­п­ле­ния Можайска пе­ре­страи­ва­лись.

В 1341 году ли­тов­ский князь Оль­герд ра­зо­рил городской по­сад, в 1368 году не су­мел взять Можайск. Го­род по­стра­дал в хо­де Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 году и Еди­гея на­бе­га 1408 года, но вско­ре вос­ста­нов­лен. В начале XV века при князе Ан­д­рее Дмит­рие­ви­че (умер 1432 году) бы­ли по­строе­ны бе­ло­ка­мен­ные во­ро­та (со­хра­ни­лись в под­кле­те Но­во-Ни­коль­ско­го со­бо­ра), на мес­те раз­ру­шен­но­го за­ха­ба воз­во­дит­ся бе­ло­ка­мен­ный Ни­коль­ский со­бор. В это же вре­мя в Можайске бы­ли ос­но­ва­ны Лу­жец­кий Бо­го­ро­диц­кий Фе­ра­пон­тов (в 1408 году прп. Фе­ра­пон­том Бе­ло­зер­ским; за­крыт в 1920-е годы, воз­ро­ж­дён в 1994 году) и Ио­а­ки­мо-Ан­нин­ский (Яки­ман­ский; конец XIV - начала XV веков) мо­на­сты­ри.

По ар­хео­ло­гическим дан­ным, на по­са­де, рас­по­ло­жен­ном к се­ве­ру от крем­ля, в это же вре­мя был соз­дан круп­ный ме­тал­лур­гический ком­плекс, где из­го­тов­ля­лись же­лез­ные ин­ст­ру­мен­ты, дос­пе­хи и мед­ные ук­ра­ше­ния. В 1462-1472 годы вхо­дил во вла­де­ния князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча, в 1480/1481-1491 годы - князя Ан­д­рея Ва­силь­е­ви­ча Боль­шо­го (Го­ряя).

С XVI века фор­пост в борь­бе Русского государства с Великим княжестом Ли­тов­ским и Ре­чью По­спо­ли­той . При великом князе мо­с­ков­ском Ва­си­лии III Ива­но­ви­че к югу от крем­ля бы­ла уст­рое­на ве­ли­ко­кня­же­ская ре­зи­ден­ция. С середины XVI века ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­та­ет де­ревянная ста­туя Св. Ни­ко­лы Мо­жай­ско­го, на­хо­див­шая­ся в церк­ви на бе­ло­ка­мен­ных во­ро­тах Мо­жай­ско­го крем­ля (ны­не - в ГТГ, Мо­ск­ва). В 1565 году го­род вклю­чён в оп­рич­ни­ну. По дан­ным пис­цо­вой кни­ги 1596-1598 годы, в Можайске су­ще­ст­во­ва­ло 33 церк­ви и 8 (по другим дан­ным, 16) мо­на­сты­рей. В начале XVII века в крем­ле Мажйска по­строе­но 2 ка­мен­ных пряс­ла сте­ны (по обе сто­ро­ны от Ни­коль­ских во­рот) и Бе­лая баш­ня.

Го­род пе­ре­жил глу­бо­кий упа­док в ре­зуль­та­те не­од­но­крат­но­го ра­зо­ре­ния в Смут­ное вре­мя. В 1603 году го­ро­жа­не под­дер­жа­ли Хлоп­ка вос­ста­ние 1603 года, в 1606 году - Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ние 1606-1607 годы. В 1606 году в Можайске ос­та­нав­ли­ва­лась со сво­ей сви­той М. Мни­шек . В 1608-1610 годы го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем поль­ско-ли­товских войск. В 1610 году сдан русскими пра­ви­тельственными вой­скам, од­на­ко че­рез несколько ме­ся­цев (в июле), по­сле Клу­шин­ско­го сра­же­ния 1610 года, его за­ня­ли вой­ска под ко­мандованием гет­ма­на С. Жол­кев­ско­го. По­ки­дая Можайск вес­ной 1613 года, по­ля­ки учи­ни­ли в го­ро­де рез­ню, со­жгли кре­пость и по­сад; Можайск прак­ти­че­ски пол­но­стью опус­тел.

В 1617-1618 годы польский ко­ро­ле­вич Вла­ди­слав не смог взять Можайск, в 1618 году раз­ру­шил пу­шеч­ным ог­нём кремль (по­гиб­ло около 1 тыс. человек). В 1624-1626 годы по­стро­ен но­вый кремль (про­ект Дж. Та­ле­ра и И.В. Из­май­ло­ва, зод­чие Б. Огур­цов, М. Уша­ков, Ф. Во­зо­улин; сте­ны из кир­пи­ча, фун­да­мент из бе­ло­го кам­ня; 6 ба­шен и 2 во­рот, взо­рван­ные в 1618 году Ни­коль­ские во­ро­та бы­ли вос­ста­нов­ле­ны; от­ре­мон­ти­ро­ван в начале 1650-х годов, ра­зо­бран на кир­пич в 1802-1804 годы); на северном по­са­де воз­ве­дён де­ревянный ост­рог. Во вре­мя русско-польской войн 1632-1634 годов и 1654-1667 годов Можайск слу­жил ба­зой русских войск.

Уезд­ный го­род Московской гу­бер­нии (1708-1929 годы). В XVIII - начале XX веков раз­ви­вал­ся главнм образом как центр тор­гов­ли.

Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года не­да­ле­ко от Можайска со­стоя­лось Бо­ро­дин­ское сра­же­ние 1812 года, а 27-28 августа (8-9 сентября) - бой за Можайск ме­ж­ду русским арь­ер­гар­дом под ко­мандованием генерала от кав. М.И. Пла­то­ва и французским аван­гар­дом под ко­мандованием мар­ша­ла И. Мю­ра­та, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го французские вой­ска за­ня­ли Можайск, го­род был прак­ти­че­ски пол­ностью со­жжён, по­гиб­ло до 10 тыс. на­хо­див­ших­ся там русских ра­не­ных. Ос­тав­лен французскими вой­ска­ми 16(28) октября 1812 года.

В 1870 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез го­род железнодорожной ли­нии Мо­ск­ва - Смо­ленск. 21 января (3 февраля) 1918 года в Можайске ус­та­нов­ле­на советская власть. С 1929 года рай­он­ный центр Московской области.

В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 18 октября 1941 года, силь­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей 20 января 1942 года в хо­де Ржев­ско-Вя­зем­ской на­сту­пательной опе­ра­ции 1942 года во вре­мя Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годы.

На Ни­коль­ской го­ре со­хра­ни­лись нео­го­тический Но­во-Ни­коль­ский со­бор (1802-1814 годы; ку­пол рух­нул в 1942 году; вклю­ча­ет над­врат­ную 2-столп­ную Ни­коль­скую ерковь, 1680-1684 годы) и од­но­гла­вая кир­пич­ная Пе­тро­пав­лов­ская церковь (Ста­ро-Ни­коль­ский со­бор; 1849-1852 годы, на под­кле­те со­бо­ра XIV-XV веков). У под­но­жия хол­ма - ча­сов­ня к 100-ле­тию Отечественной вой­ны 1812 года (1911-1912 годы).

В го­ро­де с пря­мо­уголь­ной се­тью улиц (план 1784 года) так­же со­хра­ни­лись: кир­пич­ная церковь в честь Ах­тыр­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри ти­па «под ко­ло­ко­лы» (1760-е годы; на ос­но­ве бе­ло­ка­мен­но­го при­де­ла Св. Ле­он­тия Рос­тов­ско­го, из­вест­но­го с XVI века; верх пе­ре­стро­ен в конце XVIII - начале XIX веков; в южной сте­не - часть сте­ны церкви Свя­тых Ио­а­ки­ма и Ан­ны, конец XIV века, ра­зо­бран­ной в 1867 году) бывший Ио­а­ки­мо-Ан­нин­ско­го монастырь и церковь Свя­тых Ио­а­ки­ма и Ан­ны в рус­ском сти­ле (1867-1871 годы, архитектор К.В. Гри­нев­ский; верх ко­ло­коль­ни - 1892 годы, П.Г. Его­ров); зда­ния Гос­ти­но­го дво­ра и При­сут­ст­вен­ных мест (первая половина XIX века, пе­ре­строе­ны), кир­пич­ные ку­печеские до­ма конца XIX - начла XX веков (в т. ч. усадь­ба Л.В. Рол­ле с чер­та­ми мо­дер­на, 1898 год).

На Бры­ки­ной го­ре - Лу­жец­кий Бо­го­ро­диц­кий Фе­ра­пон­тов муж­ской монастырь с 5-гла­вым со­бо­ром Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (пред­поло­жи­тель­но 1520-1540-е годы; ос­тат­ки рос­пи­сей середины XVI века), Свя­ты­ми во­ро­та­ми (воз­мож­но, конца XV века) с над­врат­ной Пре­об­ра­жен­ской церковью (1547 год, пе­ре­страи­ва­лась в XVII - начале XIX веков), тра­пез­ной па­ла­той с Вве­ден­ской церкви (XVI век, пе­ре­строе­на в 1759-1771 годы), шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1673-1692 годы), кор­пу­сом ке­лий (конец XVII - начала XIX веков) и сте­ной с баш­ня­ми (1680-1684 годы и середина XVIII века). На­про­тив, на ле­вом бе­ре­гу р. Мо­ск­ва, - Иль­ин­ская церковь в Иль­ин­ской сло­бо­де (1846-1852 годы, архитектор А.М. Шес­та­ков).

Па­мят­ник св. Ни­ко­лаю Мо­жай­ско­му (1998 году, скульп­тор В.М. Клы­ков); Ме­мо­ри­ал бое­вой сла­вы (1985 году). Фи­лиа­лы Московской государственной ака­де­мии ком­му­наль­но­го хозяй­ст­ва и строи­тель­ст­ва, Московского государственного университета при­бо­ро­строе­ния и ин­фор­ма­ти­ки. Му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (1981 год; с 1986 года фи­ли­ал Государственного Бо­ро­дин­ско­го во­ен­но-ис­то­рического му­зея-за­по­вед­ни­ка); Дом-му­зей С.В. Ге­ра­си­мо­ва (1985 год).

Дей­ст­ву­ют за­во­ды: ме­ди­ко-ин­ст­ру­мен­таль­ный, ар­ма­тур­ный (тру­бо­за­пор­ная ар­ма­ту­ра), кон­серв­ный (мяс­ные кон­сер­вы), сте­ри­ли­зо­ван­но­го мо­ло­ка «Мо­жай­ский», «Спа­со-Бо­ро­дин­ские во­ды» (в со­ста­ве Груп­пы ком­па­ний «Бо­ро­ди­но»; без­ал­ко­голь­ные и сла­бо­ал­ко­голь­ные на­пит­ки). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов и др.

Близ Можайска со­хра­ни­лись: в с. Бо­ри­со­во (вот­чи­на ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва) - зем­ля­ные ва­лы и фун­да­мен­ты ка­мен­ной кре­по­сти Бо­ри­со­ва го­род­ка (около 1600 года; ра­зо­бра­на в начале XIX века 19 в.) и шат­ро­вой церкви Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба (ос­вя­ще­на в 1601 году); в дер. Ко­лоц­кое - Ус­пен­ский Ко­лоц­кий жен­ский монастырь (ос­но­ван в 1413 году, за­крыт в 1920-е годы, воз­ро­ж­дён в 1997 году; Ус­пен­ский со­бор, XVII - середина XVIII веков; ко­ло­коль­ня над Свя­ты­ми во­ро­та­ми, 1739-1763 годы); в с. Сив­ко­во - Пре­об­ра­жен­ская церковь (1685-1687 годы, ко­ло­коль­ня 1828 года); в с. Тро­па­рё­во - По­кров­ская церковь в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (ос­вя­ще­на в 1713 году); в пос. По­ре­чье - усадь­ба Ра­зу­мов­ских-Ува­ро­вых; в с. Го­ре­то­во - усадь­ба Му­си­ных-Пуш­ки­ных (Тро­иц­кая церковь, 1733-1737 годы и др.).

К за­па­ду от Можайска - сель­ское по­се­ле­ние Бо­ро­дин­ское, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны: церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в с. Бо­ро­ди­но (1697-1701 годы), Спа­со-Бо­ро­дин­ский жен­ский монастрь в деревне Се­мё­нов­ское (с 1830-х годы, за­крыт в 1929 году, воз­ро­ж­дён в 1992 году), Государственный Бо­ро­дин­ский во­ен­но-ис­то­рический му­зей-за­по­вед­ник (с 1961 года) со зда­ни­ем му­зея в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1912 года, архитектор В.В. Во­ей­ков), па­мят­ни­ки вои­нам Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния 1812 года и Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годы.

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)