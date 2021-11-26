МОЗДОК
МОЗДОК - город в России, в северной части Северной Осетии, центр Моздокского района.
Население 38,7 тыс. человек (2010 год, перепись). Расположен на р. Терек. Железнодорожная станция.
Возник в 1759 году как кабардинское поселение в урочище Моздок (название, вероятно, происходит от кабардинского «мэз дэгу» - глухой или тёмный лес). В 1763 году здесь под контролем подполковника П.И. Гака сооружён форпост, в 1764 году учреждена таможня, в 1765 году Моздок перестроен в крепость.
С 1765 года для привлечения переселенцев им была официально назначена сумма в 250 руб. на семью. В 1770 году в Моздоке и его окрестности переселено свыше 600 казачьих семей.
В 1772 году в тюрьме Моздока непродолжительное время содержался Е.И. Пугачёв.
В 1774 году в Моздоке подписан акт о присоединении Осетии к России. В 1777 году началось строительство Азово-Моздокской укреплённой линии, Моздок стал её самым восточным пунктом. Уездный город Кавказского наместничества (1785-1796 годы), Астраханской губернии (1797-1802 годы), Кавказской губернии (1802-1822 годы), Кавказской области (1822-1827 годы), окружной город Кавказской области (1827-1847 годы), заштатный город Ставропольской губернии (1847-1866 годы), Терской области (1866-1899 годы).
В концеXVIII - начале XX веков важный экономический центр Северного Кавказа: в Моздоке ежегодно осенью проходили крупные ярмарки, в 1823 году построен один из первых в России нефтеперегонных заводов (главным образом производство керосина).
В ходе Кавказской войны 1817-1864 годов подвергался нападениям горцев Шамиля (1840 год, 1843 год), однако они были отбиты. После открытия движения по Владикавказской железной дороге (1875 год), прошедшей мимо города, значение Моздока упало.
Центр отдела Терской области (с 1899 года). В 1915 году открыто движение по железнодорожной линии Прохладная - Моздок - Гудермес, что оживило экономическое развитие города.
Во время Гражданской войны 1917-1922 годов Моздок неоднократно переходил из рук в руки. В январе/феврале 1918 года в Моздоке состоялся первый съезд народов Терека. В первой половине 1918 года входил в состав Терской народной республики, 30 июня 1918 перешёл под контроль Г.Ф. Бичерахова (см. в статье Бичераховы), 23 ноября 1918 года вновь ненадолго перешёл под контроль РККА. 15 января 1919 года занят частями Добровольческой армии. 13 марта 1920 года оставлен частями белых армий, 18 марта в Моздок без боя вошла конница РККА.
Окружной (1921-1923 года), уездный (1923-1924 года) город Терской губернии, районный центр Терского округа Северо-Кавказского края (1924-1930 года), Северо-Кавказского края (1930-1934 год), Ставропольского (в 1934-1937 годы Северо-Кавказского, в 1937-1943 годах - Орджоникидзевского) края (1934-1944 года), Северо-Осетинской АССР (с 1944 года).
В Великую Отечественную войну, во время Битвы за Кавказ 1942-1943 годы, в районе Моздока происходили ожесточённые бои, город был оккупирован германскими войсками с 25 августа 1942 года по 3 января 1943 года, практически разрушен. К 1950 году Моздок восстановлен. В 2003 году в Моздоке террористами взорван военный госпиталь, что повлекло значительные жертвы (в 2004 году на его месте построена часовня в честь Казанской иконы Божией Матери).
Частично сохранилась застройка конца XIX века (жилые дома на ул. Мира). Церковь Успения Божией Матери с приделом Свт. Николая Чудотворца (1898 год, на месте армянской церкви; в интерьере - икона Божией Матери «Моздокская», список с почитаемой иконы XIII веке, утраченной после 1917 года); часовня Св. Александра Невского (2005 год). Филиалы вузов. Краеведческий музей. Театр. Предприятия лёгкой (гардинная, швейная фабрики), пищевой промышленности; производство стройматериалов.
Исторические источники:
Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Ч. 2;
Новейшия известия о Кавказе, собранныя и пополненныя С. Броневским: [В 2 т.]. СПб., 2004.