МОРШАНСК

МОРШАНСК - го­род в Рос­сии, в северной час­ти Там­бов­ской области, центр Мор­шан­ско­го района.

Население 41,5 тыс. человек (2010 год, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен на р. Цна (при­стань). Железнодорожная стан­ция. Че­рез Моршанск про­хо­дит ав­то­до­ро­га Там­бов - Шацк (Ря­зан­ская область).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1623 году как с. Мор­ша (на­хо­ди­лось во вла­де­нии ря­зан­ских ар­хие­ре­ев).

С 1631 года двор­цо­вое се­ло, в конце 1630-х годов - начале XVIII века центр Вер­хо­цен­ской волости Там­бов­ско­го уез­да. Со второй половины XVII века круп­ное тор­го­вое се­ло.

В 1748-1753 годы воз­ве­дён Со­фий­ский со­бор (ра­зо­бран в 1940 году). В XVIII веке важ­ный центр из­го­тов­ле­ния па­рус­но­го по­лот­на; круп­ный пункт пе­ре­го­на ло­ша­дей (до 50 тыс. в год). Уезд­ный го­род Моршанск Там­бов­ской губернии (1779-1928 годы; до 1796 года Там­бов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во ), до 1870-х годов её ве­ду­щий тор­го­во-промышленный центр.

Во второй половине XVIII - конец XIX веков дей­ст­во­ва­ла Мор­шан­ская при­стань - од­на из важ­ней­ших в Рос­сии (гру­зо­обо­рот св. 44 тыс. т в год; вы­во­зи­ли в основном зер­но из Там­бов­ской, Са­ра­тов­ской, Пен­зен­ской и Во­ро­неж­ской гу­бер­ний, а так­же мёд, ры­бу, пуш­ни­ну; офи­ци­аль­но за­кры­та в 1903 году). На ме­ст­ных ско­то­бой­нях в год за­би­ва­лось до 20 тыс. го­лов круп­но­го ро­га­то­го ско­та и около 100 тыс. овец из дон­ских и волж­ских сте­пей; дей­ст­во­ва­ло круп­ное са­ло­то­пен­ное про­изводство (около 2,3 тыс. т жи­вот­но­го са­ла в год).

Тор­го­вое зна­че­ние го­ро­да сни­зи­лось по­сле строи­тель­ст­ва в 1860-х годах про­шед­шей в сто­ро­не от Моршанска железнодорожной ли­нии Ря­зань - Коз­лов (ны­не Ми­чу­ринск). В 1867 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ряжск - Мор­шанск, в 1874 году - по ли­нии Мор­шанск - Сыз­рань. Рай­он­ный центр Там­бов­ско­го округа Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области (1928-1930 годы), Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области (1930-1934 годы), Во­ро­неж­ской (1934-1937 годы), Там­бов­ской (с 1937 года) об­лас­тей.

Го­род за­стро­ен по ген­пла­ну 1785 года. Большая часть зда­ний за­ме­не­на ка­мен­ны­ми по­сле силь­но­го по­жа­ра в 1875 году. Со­хра­ни­лись: Тор­го­вые ря­ды (1819 год), 5-гла­вый ам­пир­ный Свя­то-Тро­иц­кий со­бор (1836-1849 годы), по­вто­ряю­щий фор­мы Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге; де­ревянная церковь Свт. Ни­ко­лая в бывшей сло­бо­де Ба­зе­во (1849-1851 годы, Ка­зан­ский при­дел - 1957 год, Пет­ро­пав­лов­ский при­дел - 1959 год), ку­пе­че­ские особ­ня­ки (в т. ч. Г.И. Бе­лоу­со­ва - ны­не дет­ская ху­дожественная шко­ла, Яло­ва - ны­не Городская библиотека), зда­ния ре­аль­но­го училища (1879 год, до­мо­вая церковь Св. Алек­санд­ра Нев­ско­го - 1895-1896 годы; ны­не шко­ла), муж­ской гим­на­зии (1880-е годы, ны­не шко­ла-ин­тер­нат), дет­ского са­да (1928 год).

Па­мят­ник по­гиб­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1968 год). Ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей (ос­но­ван в 1918 году, современное название и ста­тус с 1993 года; в зда­нии бывшего ма­га­зи­на куп­цов Ка­ве­ри­ных, 1900 год; про­из­ве­де­ния жи­во­пи­си, гра­фи­ки, скульп­ту­ры XVIII-XX веков, в т. ч. уро­жен­ца го­ро­да Е.А. Лан­се­ре) с фи­лиа­лом в бывшей ста­ро­об­рядческой Ус­пен­ской церкви (1913-1914 годы).

Сре­ди пред­при­ятий - за­вод «Мор­шан­ск­хим­маш» (1932 год; те­п­ло­об­мен­ное и ём­ко­ст­ное обо­ру­до­ва­ние для хи­мической, неф­те­хи­мической, пи­ще­вой промышленности, атом­ной энер­ге­ти­ки), «Мор­шан­ская ма­ну­фак­ту­ра» (1892 год; оде­я­ла и по­кры­ва­ла из шер­сти), бу­лоч­но-кон­ди­тер­ский ком­би­нат, пи­во­ва­рен­ный за­вод (1914 год), та­бач­ная фаб­ри­ка (1882 год).

Близ Моршанска, в с. Но­во­том­ни­ко­во, - ан­самбль усадь­бы гра­фов Во­рон­цо­вых и Во­рон­цо­вых-Даш­ко­вых: ко­не­за­вод (1859 год; раз­ве­де­ние ло­ша­дей ор­лов­ской ры­си­стой по­ро­ды), 2 уса­деб­ных до­ма (середина XIX века и 1916 год), Бла­го­ве­щен­ская церковь (1886-1889 годы, архитектор Н.В. Сул­та­нов), склеп, во­ро­та, парк.

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