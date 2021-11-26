МОРДВА
МОРДВА - финно-угорский народ, коренное население Мордовии (333,1 тыс. человек).
Живут также на юге Чувашии (13 тыс. человек), Татарии (19,2 тыс. человек), Нижегородской область (19,1 тыс. человек), в Пензенской (54,7 тыс. человек), Ульяновской (39 тыс. человек), Самарской (65,4 тыс. человек) областях, на севере Саратовской обл. (10,9 тыс. человек), западе Башкирии (20,3 тыс. человек) и Оренбургской области (38,7 тыс. человек), в Челябинской области (12,1 тыс. человек), Москве (17,1 тыс. человек) и Московской области (18,7 тыс. человек) и др. Общая численность 744,2 тыс. человек (2010 год, перепись). Свыше 99% мордвы владеют русским языком (в 1989 году 30,9% назвали его родным языком), 52,8% - мордовскими языками. Мордва - в основном православные, с 1990-х годов есть лютеране (Мокшэрзянская лютеранская церковь).
У мордвы преобладают два варианта европеоидной расы - светлый массивный широколицый (у эрзи) и тёмный грацильный узколицый, восходящий, вероятно, к носителям абашевской, балановской, срубной культур, сарматам (у мокши).
Первые упоминания мордвы встречаются в русских летописях с XI века. В составе мордвы сформировались субэтносы - мокша и эрзя. Существуют и мелкие локальные группы: перешедшие на татарский язык каратаи в Камско-Устьинском районе Татарстана; до XX века - группы терюхан, ныне обрусевшие, и др. Во главе больших патриархальных семей стояли куд-атя (кудазор-атя, кудазор), родов - покштяй, племён - тёкштяй, тюштя, тюштени, племенных объединений (вождеств) - инязоры, оцязоры, каназоры. В начале XX века складывается мордовское этническое движение, в 1917 году возникло Мордовское культурно-просветительское общество. В XX веке усиливается ассимиляция мордвы русскими (в 1939 году насчитывалось 1,5 млн. человек мордвы, в 1959 году - 1,3 млн., в 1979 - 2 млн., в 1989 году - 843 тыс. человек), в городах более половины браков - смешанные. С конца XX века проходят съезды мордовского народа.
Основные традиционные занятия - пашенное земледелие (полба, рожь, ячмень, горох, конопля, лён; пахотное орудие - кереть), животноводство, охота (с начала II тысячилетия в основном пушная); со второй полоивны XIX века развиваются отхожие промыслы. Средства передвижения - сани (мокшанское нурда, эрзянское нурдо), лыжи (сокст), лодки-долблёнки (венч), плоскодонные баржи (мокшаны, сурянки) и др. Были развиты деревоотделочный, плетёночный, кузнечный, сапожный и др. промыслы.
Традиционные поселения (веле) кучевой планировки, с XVII века распространяется рядовая и уличная планировка. Жилище - изба (мокшанское куд, эрзянское кудо): изба-сени (мокшанское кудонголь, эрзянское кудыкельс), реже - изба-сени-клеть (чаще у эрзи) или изба-сени-изба (чаще у мокши); крылась чаще соломой, корой, дранкой. Изба топилась глинобитной печью (мокшанское пянакуд, эрзянское каштом, каштомо) с маленьким устьем и очень большим шестком (мокшанское томбаланга, эрзянское томбаланго); под печной лавкой устраивался ящик (потмар). Типы планировки избы и усадьбы разнообразны. В каждой усадьбе имелась баня, перед домом на улице стояла клеть-полуземлянка.
Мужчины носили рубаху без ворота, штаны. Женская одежда - туникообразная рубаха (панар), передник, у мокши - штаны; белый холщовый туникообразный кафтан (мокшанское мушкас, эрзянское руця); подпоясывалась плетённым на дощечках поясом (каркс), часто концами по бокам или сзади. Рубаха скалывалась у горла застёжкой (мокшанское сюлгам, кирмыш, щюрхне; эрзянское сюлгамо, сустуг). Носили ушные, височные, налобные, шейные, нагрудные, накосные, наспинные, чересплечные и поясные украшения из перьев селезня, гусиного и заячьего пуха, раковин каури, бисера, стеклянных бус, металлических подвесок. Мордовские лапти (мокшанское карьхть, эрзянское карть) с косым плетением, тупой трапециевидной головкой, низкими бортами и языком-приплётом сзади (мокшанское пула, эрзянское пуло - «хвост») носились с плотно обмотанными онучами (пракстат). С конца XVIII века стали носить безрукавку. Девушки заплетали одну косу, замужние женщины - две косы (иногда добавляя в волосы кудель, мочало или овечью шерсть), которые завязывали на висках в узлы (сюрот) или укладывали на темени в виде конуса (кокол). Девичий головной убор - типа венца (мокшанское ашкоркс, ашкотф, пурдавкс, эрзянское паця коня, коня лента, пря сюкс) с накосником (мокшанское пулапунят, эрзянское пулопеть); женский - в основном типа кики (сорока) с высоким твёрдым очельем и лопастью сзади; в Саратовской области сорока превратилась в мягкую шапку (пряс-паця, панга-сорока) с задней лопастью (пула, пуло) и завязками.
В XX веке сорока сменилась мягким чепцом (волосник, чокол, чеклик, шлябок, повойник) и платками; местами платок повязывают в виде рогов (мокшанское кодафкс, эрзянское кодавкс) или носят два платка: нижний белый (руцяня, акша руцяня, алганя) - концами назад - и верхний цветной с бахромой (руця) - в виде тюрбана. Вышивка коврового характера; основной цвет кирпично-красный, дополнительные - жёлтый и зелёный, контур - чёрный. Основыне мотивы - ромб с продлёнными сторонами, восьмиугольная звезда. Верхней одеждой служили суконные левозапашные кафтаны (сумань, панитка, чапан), овчинная шуба (ор).
Традиционная пища - ржаной хлеб, пироги (мокшанское пярякят, эрзянское пряка), блины, пельмени, лапша (салма), похлёбка из проса и гороха (ям), щи; мясо и рыбу солили, вялили, коптили. На роди́ны готовили молочную пшённую кашу, на свадьбу - жареное мясо с луком (мокшанское щеням, эрзянское селянка); мать жениха выпекала пирог (лукш) с начинкой в несколько слоёв (пшённая каша, творог, куриное мясо, яйца и др.), украшенный фигурками птиц из теста, зелёными ветками, цветными лентами и т. п. (ср. Каравай). Основные напитки - квас, хмельные напитки из мёда (пуре) и ржаной муки (поза).
Сельская община управлялась старшиной (мокшанское прявт, эрзянское пря), которого выбирал сход (велень промкс), и старейшинами (велень атят, покштят); для сходов строили спец. дома (промксонь кудо). Был распространён обычай взаимопомощи (мокшанское лездома, эрзянское лездамо). Общинными обрядами (озкс) руководили выборные жрецы (озкс-атя, озкс-баба, инь-атя, инь-баба). Существовали экзогамные патронимические группы (бие, буе), имевшие общее место на кладбище, общий знак (мокшанское тяшкс, эрзянское тешкс), «братскую» свечу, устраивавшие совместные праздники (ср. Братчина).
Система терминов родства бифуркативно-линейного типа с элементами «скользящего счёта поколений» (старшие братья и сёстры обозначались общим термином с младшими дядями и тётями) и описат. терминологии (для дедов и бабок); материнская и отцовская линии разграничены в 1-м и 2-м восходящих поколениях. Сиблинги эго и родителей делятся по относит. возрасту и полу. Разветвлённая терминология для свойственников также построена на принципе относит. возраста. У каратаев сохраняются традиц. термины для старших мужских родственников, но разграничение отцовской и материнской линий сглажено под татарским влиянием.
Сохранялись большие семьи, практиковался минорат. Брак патрилокальный. Были распространены брачный выкуп, полигиния, сорорат; часто взрослых девушек выдавали замуж за мальчиков-подростков. Существовала система запретов (напр., на употребление личных имён) в отношении женщины с мужем и его роднёй и в отношениях братьев и сестёр. Свадьба сопровождалась сватовством, мытьём невесты в бане, причитаниями, молодая получала в доме мужа новое имя (обряд лемдима), «знакомилась» с колодцем, после свадьбы на 1–4 недели возвращалась к родителям (мокшанское потавтома, мекес потама, эрзянское аштеме).
Сохранялись культы верховного бога (мокшанское Шкай, Вярде-Шкай, Оцю-Шкай, эрзянское Нишке, Нишке-Паз, Вере-Паз) и женских божеств - покровительниц воды и деторождения (Ведь-ава), огня (Тол-ава), леса (Вирь-ава), земли (Мода-ава, Мастор-ава), дома (Куд-ава), кладбища (Калм-ава), а также культ душ предков и др. На Святки (Каляданьчи) пекли пирог в виде коня, молодёжь сжигала соломенное чучело, дети колядовали. На Новый год (мокшанское Одкиза, эрзянское Одие) парни, одетые в вывороченные шубы, ходили с вениками по домам и получали печенье в виде «орешков» (пештть). На праздник выгона скота (Ливтема совавтома озкс) в начале апреля в домах заливали водой огонь, за околицей деревни получали трением «новый огонь» (од тол) и раздавали по домам (где он сохранялся год), горшок с «новым огнём» ставили на помост, под которым прогоняли скот. Устраивали озксы перед началом сева (Кереть озкс, Сабан озкс), на Петров день 29 июня (12 июля) (Петро озкс, Веле озкс), по окончании жатвы (Уча озкс) и др. Поминальные обряды отправлялись на Пасху (мокшанское Очижи, эрзянское Инечи), в Семик, осенью после уборки урожая; готовили «пуре предков» (атянь пуре), ставили «свечу предков» (атянь штатол), топили для предков баню. Во время семейных поминок умершего изображал его родственник (мокшанское вастозай, эрзянское эземозай): его одевали в одежду покойного, сажали на почётном месте, поили пуре, он рассказывал о жизни «на том свете» и т. д.
В 1990-е годы делались попытки возрождения мордовской дохристианской религии.
Устное творчество.
В некоторых музыкально-поэтических жанрах сохранились архаические короткие формульные напевы небольшого диапазона с незакреплёнными текстами, силлабический тип пения, аллитерации, метафоры и др. особенности, общие для творчества финно-угорских народов. Отразились связи с тюркским (ангемитонная пентатоника наряду с др. звукорядами) и русским (некоторые виды многоголосия) фольклором. В одиночку поются или речитируются старинные свадебные и похоронные причитания, свадебные благопожелания, колыбельные и детские игровые песни - как стилистически ранние, так и поздние.
Коллективно, б. ч. многоголосно, исполняются долгие эпические и лирические песни (кувака морот), календарные песни (мокшанское сокаень-видиень морот, эрзянское сокицянь-видицянь морот) - колядки, масленичные песни-диалоги с птицами, песни закликания дождя, а также значительная часть свадебных песен (мокшанское свадьбань морот, эрзянское чиямонь морот); им свойственно разнообразие исполнительских манер. Виды многоголосия: гетерофония (в календарных и некоторых семейно-обрядовых песнях), 2-голосие с косвенным движением голосов (в пантомимно-плясовых песнях свадебного обряда), мелодически развитое бурдонное 2-4-голосие (в лирических и эпических песнях, в инструментальной музыке).
Инструментальные наигрыши - одиночные и коллективные: охотничьи сигналы (шумовые и мелодические - трубные); обрядовые наигрыши, связанные с культами животных, птиц, деревьев (среди них: овтонь киштемат - «пляски медведя», нармонь киштемат - «пляски птиц»), наигрыши пазморот, сопровождавшие моления (озксы), посвящённые культам воды и священных деревьев («Пяшеня» - «Липонька» и др.); необрядовые наигрыши ваныцянь морот (протяжные «песни пастуха», импровизируются на нюди), одонь морот («песни молодёжи», исполняются во время круговых игр, на посиделках и др.). В современном быту распространены наигрыши, заимствованные у русских, татар, чувашей.
Основыне традиционные музыкальные инструменты: аэрофоны - продольные флейты (мокшанское вяшкома, эрзянское вешкема), парный язычковый с одинарной тростью (нюди), волынки (мокшанское фам, эрзянское пувамо), трубы (деревянная натуральная труба торама/дорама; рог сюро); идиофоны - трещотки (кальдердема/калдоргофнема), ксилофон с 3-6 брусками (кальхциямат/кальцяемат), колотушка (чавома/шавома), било (баяга/пайге), подковообразный металлич. варган (диннема/цингорямя; сохранился у мордвы-каратаев), ритуальные металлич. колокольчики; хордофоны - однострунный басовый смычковый с пузырём в качестве резонатора (гайдяма/гайтияма), щипковый лютневидный (кайга/гарзи). Распространены также заимствованные инструменты: скрипка, балалайка, гармоника.
Дополнительная литература:
Крюкова Т. А. Мордовское народное изобразительное искусство. Саранск, 1968;
Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М., 1973;
Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы XIX–XX в. Саранск, 1977;
Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 2-е изд. Саранск, 1998;
Мокшин Н. Ф. Материальная культура Мордвы: этнографический справочник. Саранск, 2002;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы: этнографический справочник. Саранск, 2004;
Бояркин Н. И. Мордовское народное музыкальное искусство. Саранск, 1983;
Бояркина Л. Б. Гетерофония в календарных и семейно-обрядовых эрзя-мордовских народных песнях // Музыка в обрядах и трудовой деятельности финно-угров. Тал., 1986;
Бояркина Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фольклор, традиции, современность. Саранск, 2009;
Федянович Т. П. Мордва // Семейный быт народов СССР. М., 1990;
Балашов В. А. Бытовая культура мордвы. Саранск, 1992;
Мокшина Е. Н. Этническая ситуация в Мордовии на современном этапе. Саранск, 1998;
Мокшина Е. Н. Брак и семья в обычном праве мордвы. Саранск, 2005.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)