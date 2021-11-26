МОРДОВИЯ

Мордовия — республика в составе Приволжского федерального округа Российской Федерации. Площадь — 26,1 тыс. кв. км. Численность населения — 778 965 (2021). Столица — г. Саранск. Территориально-административное деление — 22 района и 3 города республиканского значения (Саранск, Рузаевка, Ковылкино). Этнический состав: русские — 53,4 %, мордва — 40 % (два субэтноса — мокша, в основном проживающие в центре и на западе М., и эрзя, населяющие восток республики), татары — 5,2 % (перепись 2010). Около 3—4 % населения составляют заключенные, так как республика занимает первое место в РФ по числу исправительно-трудовых учреждений.

Появление предков современной мордвы (оседлых земледельцев) на территории М. относят к середине I тысячелетия н. э. Мордовские племена тесно контактировали с соседями-славянами, а также постепенно распространявшим свой контроль на земли Среднего Поволжья Хазарским каганатом . После образования Древнерусского государства мордва периодически платила дань обеим державам вплоть до разгрома хазар в 964—966 князем Святославом Игоревичем, что способствовало окончательному включению мордовских земель в орбиту влияния Киевской Руси, соперничавшей за них с Волжской Булгарией. Русские летописи XII—XIII вв. часто упоминают военные походы князей «на мордву». В этот период на территории М. появились протогосударственные образования (вождества) и возводились укрепленные поселения («тверди» в русских летописях). В их числе Саровское городище, возможно, являвшееся центром мордовского политического объединения начала XIII в., известного по древнерусским источникам как «Пургасова волость» или «Пургасова Русь» (по имени мордовского князя Пургаса, упоминаемого в мордовских преданиях и легендах).

В конце 1230-х мордовские земли после походов Бату (Батыя) перешли под контроль Золотой Орды , который до 1280-х выражался в основном в регулярных набегах на оседлое население. В XIV в. ордынская администрация уже собирала здесь регулярную дань и подати, а мордовские князья и их дружины участвовали в карательных походах ордынцев на Сев.-Вост. Русь. Результатом ослабления и распада Золотой Орды стало постепенное подчинение Московскому государству в конце XIV — середине XVI в. заселенных мордвой территорий. В 1548—1552 мордва участвовала в походах Ивана IV Грозного на Казань, а в 1551 принесла ему присягу на верность.

В середине XVI — XVII в. на мордовских землях была установлена система воеводского управления, что запустило процессы ассимиляции русскими мордвы и ее христианизации, приводившей в XVII — середине XVIII в. к сопротивлению языческого населения. Постепенно оформлялось крупное вотчинное и монастырское землевладение (Саровский, Алатырский Троицкий монастыри). Московским детям боярским раздавались имения за службу на защите южных рубежей, происходила частичная интеграция мордовской знати в среду русского дворянства (например, род Мордвиновых). Строительство засечных черт с крепостями, оборонявшимися мордовскими, татарскими и русскими служилыми людьми, к XVII—XVIII вв. обезопасило Мокшанско-Сурское междуречье, что способствовало его хозяйственному освоению.

В годы Смуты мордва приняла активное участие в Первом и Втором ополчениях, осенью 1612 не позволив ногайцам нанести удар по центральным районам страны и помешать изгнанию польско-шведских интервентов. В результате административных реформ начала XVIII в. мордовские земли оказались в составе трех губерний: Казанской, Воронежской и Нижегородской, а после преобразований 1775 — Тамбовской, Симбирской и Пензенской. В ­XVIII в. началось промышленное развитие региона: возникло большое число винокуренных и металлургических заводов, получило распространение производство смолы, дегтя и поташа. Крупными центрами торговли стали Саранск, Темников, Алатырь.

Распространение крупно- и мелкопоместного землевладения, крепостной зависимости и рост повинностей и налогов в XVII—XVIII вв. зачастую приводили к бегству мордовских крестьян и их участию в протестных движениях. Так, во время восстания С. Т. Разина осенью 1670, когда отряды повстанцев захватили территорию М., включая Саранск и Темников, часть населения присо­единилась к их отрядам и снабжала их продовольствием.

С июля 1774, ознаменовавшегося взятием восставшими Алатыря и Саранска, на мордовских землях разворачивались и события Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева . В них принимало активное участие местное население, поддержавшее повстанцев. 28 июля [8 августа] в Саранске был обнародован один из манифестов («именных указов») Е. И. Пугачева, провозглашавших освобождение крестьян от крепостной зависимости.

В годы Отечественной войны 1812 численность мордовского населения, мобилизованного в состав регулярной армии, ополчения и партизанских отрядов, составила около 25 тыс. человек. Мордва принимала участие и в Заграничных походах Русской армии 1813–1814 .

На протяжении всего XIX в. развивается лесная промышленность и металлургия в М. Меняется этнический состав региона: к середине этого века русские составляли уже большинство населения, а в конце развернулся процесс переселения мордовских крестьян в Сибирь, Казахстан и на Кавказ.

В 1918—1921 на территории М. неоднократно вспыхивали крупные крестьянские восстания и мятежи. В 1921—1922 население значительно пострадало от голода и эпидемий, охвативших Поволжье. В 1928 был образован включивший области с высокой концентрацией мордовского населения Мордовский национальный округ в составе Средневолжского края. 10 января 1930 этот округ стал Мордовской автономной областью. 22 декабря 1934 она была преобразована в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую республику (АССР) в составе РСФСР с центром в Саранске. При этом значительная часть мордвы осталась за пределами созданного национального государственного образования, оказавшись прежде всего в соседних областях: современных Самарской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской.

В послевоенные годы в М. развивалось машиностроение, электротехническая и обрабатывающая промышленность. В 1991 Мордовская АССР была преобразована в Республику М., где на настоящий момент проживает около 40 % от общей численности мордвинов. Вместе с тем усилившаяся ассимиляция русскими привела к падению числа представителей мордвы — самого крупного из финно-угорских народов России — почти в 2 раза за последние сто лет. В ответ на это в период перестройки возникло национальное мордовское движение, у истоков которого находились созданные в 1989 центр «Вельмема», организация «Вайгель», общественное движение «Масторава». С 1992 регулярно проводятся Съезды мордовского народа. В августе 2012 состоялись торжества по случаю 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, идеологической основой которого стало представление мордовского народа одним из государствообразующих этносов России.

Лит .: Арсентев Н. М., Юрчен­ков В. А. История Мордовии: С древнейших времен до середины XIX века. Саранск, 2001; Кильдюшкина И. Г. Республика Мордовия: история, экономика, проблемы (Вторая половина 1980-х — середина 1990-х гг.). Саранск, 2011; Судьин А. В. Современная история республик Поволжья (Мордовия, Татарстан). Москва, 2019. Н. В. Татарчук.