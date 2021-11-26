В закладки
МИРНЫЙ (ГОРОД В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
МИРНЫЙ - город в России, в Архангельской области, в Плесецком районе.
Население 30,3 тысяч человек (2010 год, перепись). Железно-дорожная станция Городская. Возник в 1957 году в связи с началом строительства полигона межконтинентальных баллистических ракет (ныне градообразующее предприятие Мирного - космодром Плесецк). В 1960 году образован поселок Мирный. Закрытый город с 1966 года, закрытое административно-территориальное образование с 1993 года. Деревянная церковь Святого Архистратига Михаила (1998 год). Филиалы вузов. НИИ «Новатор» с опытным заводом (электротехническая продукция).
551
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится