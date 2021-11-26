МИРНЫЙ (ГОРОД В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

МИРНЫЙ - го­род в Рос­сии , в Ар­хан­гель­ской области, в Пле­сец­ком районе.

Население 30,3 тысяч человек (2010 год, пе­ре­пись). Железно-дорожная станция Го­род­ская. Воз­ник в 1957 году в свя­зи с на­ча­лом строи­тель­ст­ва по­ли­го­на меж­кон­ти­нен­таль­ных бал­ли­стических ра­кет (ны­не гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие Мирного - кос­мо­дром Пле­сецк). В 1960 году об­ра­зо­ван поселок Мир­ный. За­кры­тый го­род с 1966 года, за­кры­тое административно-территориальное об­ра­зо­ва­ние с 1993 года. Де­ревянная церковь Святого Ар­хи­стра­ти­га Ми­хаи­ла (1998 год). Фи­лиа­лы ву­зов. НИИ «Но­ва­тор» с опыт­ным за­во­дом (элек­тро­тех­ническая про­дук­ция).

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