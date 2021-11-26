МИНИСТЕРСТВО РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, осу­ще­ст­в­ляю­щий на тер­ри­то­рии Даль­не­во­сточ­но­го фе­де­раль­но­го округа ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти по реа­ли­за­ции государственных и фе­де­раль­ных це­ле­вых про­грамм.

Фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, осу­ще­ст­в­ляю­щий на тер­ри­то­рии Даль­не­во­сточ­но­го фе­де­раль­но­го округа [Рес­пуб­ли­ка Са­ха (Яку­тия), Кам­чат­ский , При­мор­ский, Ха­ба­ров­ский края, Амур­ская, Ма­га­дан­ская, Са­ха­лин­ская об­ласти, Еврейская ав­то­ном­ная область, Чу­кот­ский ав­то­ном­ный округ] ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти по реа­ли­за­ции государственных и фе­де­раль­ных це­ле­вых про­грамм (в том числе дол­го­сроч­ных), управ­ле­ние фе­де­раль­ным иму­ще­ст­вом (за ис­клю­че­ни­ем лес­но­го фон­да и осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий фе­де­раль­но­го зна­че­ния, а так­же иму­щественных ком­плек­сов от­кры­тых ак­цио­нер­ных об­ществ, фе­де­раль­ных государственных пред­при­ятий, вклю­чён­ных в пе­ре­чень стра­те­гических пред­при­ятий и стра­те­гических ак­цио­нер­ных об­ществ, ут­вер­ждён­ный Пре­зи­ден­том РФ), кон­троль за осу­ще­ст­в­ле­ни­ем ор­га­на­ми государственной вла­сти субъ­ек­тов РФ фе­де­раль­ных пол­но­мо­чий, пе­ре­дан­ных им в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ. Об­ра­зо­ва­но 21.05.2012 года. Соз­да­ние ми­ни­стер­ства обу­слов­ле­но не­об­хо­ди­мо­стью ско­рей­шей реа­ли­за­ции гео­по­ли­тической за­да­чи за­кре­п­ле­ния на­се­ле­ния на Даль­нем Вос­то­ке за счёт фор­ми­ро­ва­ния раз­ви­той эко­но­ми­ки и ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния че­ло­ве­ка в субъ­ек­тах Российской Фе­де­ра­ции , рас­по­ло­жен­ных на этой тер­ри­то­рии, а так­же до­сти­же­ния сред­не­рос­сий­ско­го уров­ня со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия. Ре­ше­ние этой за­да­чи по­зво­лит су­ще­ст­вен­но сни­зить опас­ность пре­вра­ще­ния этой тер­ри­то­рии толь­ко в ис­точ­ник энер­го­но­си­те­лей и сы­рья для стран Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на и в пол­ном объ­ёме за­дей­ст­во­вать ин­тег­ри­рую­щий по­тен­ци­ал Рос­сии в сис­те­ме эко­но­мических и про­стран­ст­вен­ных свя­зей Азии и Ев­ро­пы.

В сво­ей дея­тель­но­сти министерство ру­ко­во­дству­ет­ся по­ло­же­ния­ми «Стра­те­гии со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Даль­не­го Вос­то­ка и Бай­каль­ско­го ре­гио­на на пе­ри­од до 2025 го­да», ут­вер­ждён­ной Пра­ви­тель­ст­вом РФ 28.12.2009 года.

Ми­нистр РФ по раз­ви­тию Даль­не­го Вос­то­ка од­но­вре­мен­но по долж­но­сти яв­ля­ет­ся пол­но­моч­ным пред­ста­ви­те­лем Пре­зи­ден­та РФ в Даль­не­во­сточ­ном фе­де­раль­ном ок­ру­ге.

Ми­нистр - В.И. Иша­ев (с 21.05.2012 года).

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