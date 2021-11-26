МИЧУРИНСК
МИЧУРИНСК - город в России, в западной части Тамбовской области, центр Мичуринского района.
Население 98,8 тыс. человек (2010 год, перепись). Расположен на правом берегу р. Лесной Воронеж. Важный транспортный узел. В пределах городской черты Мичуринска - три железнодорожных станции (Мичуринск-Уральский, Мичуринск-Воронежский, Кочетовка).
Основан ясельничим И.В. Биркиным и стольником М.И. Спешневым в 1635 году по указу царя Михаила Фёдоровича как город-крепость Козлов (к 1650-м годам имелось 15 башен). В Козлове соединялись Белгородская черта и Тамбовская засечная черта.
В 1659 году близ Козлова, на р. Лесной Воронеж, основана государственная военная судоверфь. Уездный город Азовской (1708-1725 годы), Воронежской (1725-1779 годы), Тамбовской (1779-1928 годы; до 1796 года наместничество) губерний.
В XVIII веке развивался как крупный торговый центр сельско-хозяйственного района, в XIX веке процветала торговля лошадьми и крупным рогатым скотом. Действовали третья в России школа рисования и живописи [1832 год; основатель А.Д. Надеждин (Надежин)], бесплатная художественная школа-студия С.И. Криволуцкого (1900 год).
В 1848 и 1865 годы город пострадал от пожаров.
В 1860-е годы превратился в крупный железнодорожный узел: через город прошли линии Рязань - Козлов (1866 год), Козлов - Воронеж и Козлов - Тамбов (обе 1869 год). В 1866 году основаны главные железнодорожные мастерские (ныне локомотиворемонтный завод), во второй полоивне XIX- начале XX веков развивался как промышленный центр, главным образом по обработке животных и растительных продуктов, среди которых выделялась табачная фабрика А.А. Полянского (в начале XX веков крупнейшая в Тамбовской губернии). Действовали чугунолитейные и механические заводы братьев Н.Т. и П.Т. Богатырёвых (1885 год) и Д.И. Иванова и наследников (1898 год) по производству и ремонту сельско-хозяйственных машин и орудий.
27 ноября (10 декабря) 1917 года в городе установлена советская власть. 22 августа 1919 года занят белыми войсками в ходе Мамонтова рейда 1919 года, серьёзно пострадал, через несколько дней вновь перешёл под контроль РККА. Районный (с 1928 года), окружной (1928-1930 годы) центр Центральночернозёмной (1928-1934 годы), Воронежской (1934-1937 годы), Тамбовской (с 1937 года) областей.
С 1932 года современное назване в честь И.В. Мичурина. В 2003 году получил статус наукограда (до 31 декабря 2027 года).
В центральной части города частично сохранилась планировка и застройка конца XVIII-XIX веков в стиле классицизма и в духе эклектизма. Церкви: Успенская (1670-1672 годы) бывшего Троицкого мужского монастыря (основан в 1627 году, закрыт после 1917 года, возрождается с 2004 года; остатки стены и башня концаXVII-XVIII веков), Ильинская (1781 год, предположительно по проекту архитектора Б.Ф. Растрелли, перестроена в 1865-1875 годы; рядом - часовня Всех Святых, 1996 год), Свт. Николая (1781 год, верх перестроен под учебный корпус аграрного университета), кладбищенская в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1803 год); кафедральный собор в честь Боголюбской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле (1849-1873 годы, архитектор К.А. Тон).
Среди гражданских и жилых построек XIX- начала XX веков: дом художника А.Д. Надеждина (в 1832-1870 годы здесь располагалась его школа рисования и живописи), здания бывшей художественной школы братьев Юрьевых (1873 год; ныне средняя школа), женской гимназии Е.П. Сатиной (ныне педагогический институт), Коммерческого училища (1902 год; ныне аграрный университет), Драматического театра (1913 год; в разработке фасада в стиле неоклассицизма принимал участие А.М. Герасимов); кинотеатр «Октябрь» (1939 год), деревянные дома с богатой резьбой.
Памятники: И.В. Мичурину (1950 год, скульптор М.Г. Манизер, архитектор И.Г. Лангбард), А.М. Герасимову (1981 год, скульптор Е.В. Вучетич), В.И. Ленину (1985 год, скульптор Н.В. Томский, архитектор И.Н. Волков).
Краеведческий музей (основан в 1919 году), Дом-музей И.В. Мичурина (основан в 1941 году, открыт в 1946 году), Музей-усадьба А.М. Герасимова (основана в 1975 году, открыта в 1977 году), Литературно-музыкальный музей (1995 год; в доме князей Голицыных, 1823 год). Драматический театр (1897 год).
Мичуринск - крупнейший центр сельско-хозяйственной науки в России. Основной научной организации - Садоводства институт и Генетики и селекции плодовых растений институт (оба здания 1930-х годов в стиле советского неоклассицизма). Среди государственных вузов - аграрный университет (основан в 1931 году, современное название и статус с 1999 года), педагогический институт (1939 год, современное назване и статус с 1952 года), филиалы Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) и Московского университета потребительской кооперации.
Ведущие предприятия: экспериментальный центр «М-Конс-1» (переработка плодоовощного сырья; разработка новых технологий переработки сочного плодоовощного сырья с высоким содержанием биологически активных веществ), заводы: экспериментальный (1810 год; переработка сельско-хозяйственного сырья с применением технологий биоинженерии; выпуск этилового спирта, ферментных препаратов для производства спирта, кормовых гранулированных дрожжей), приборостроительный «Прогресс» (в составе федерального агентства «Роскосмос»; помимо продукции оборонного назначения выпускает также электродвигатели малой мощности для бытовой техники, оборудование для нефтегазового комплекса и др.), локомотиворемонтный «Милорем», «Мичуринский автобус» (городские и пригородные автобусы МАРЗ). Производство хлебобулочных изделий (в том числе обогащённых витаминами, йодом) и др.