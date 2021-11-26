МИЧУРИНСК

МИЧУРИНСК - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Там­бов­ской области, центр Ми­чу­рин­ско­го района.

Население 98,8 тыс. человек (2010 год, пе­репись). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Лес­ной Во­ро­неж. Важ­ный транс­порт­ный узел. В пре­де­лах городской чер­ты Мичуринска - три железнодорожных стан­ции (Ми­чу­ринск-Ураль­ский, Ми­чу­ринск-Во­ро­неж­ский, Ко­че­тов­ка).

Ос­но­ван ясель­ни­чим И.В. Бир­ки­ным и столь­ни­ком М.И. Спеш­не­вым в 1635 году по ука­зу ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча как го­род-кре­пость Коз­лов (к 1650-м годам име­лось 15 ба­шен). В Коз­ло­ве со­еди­ня­лись Бел­го­род­ская чер­та и Там­бов­ская за­сеч­ная чер­та.

В 1659 году близ Коз­ло­ва, на р. Лес­ной Во­ро­неж, ос­но­ва­на государственная во­енная су­до­верфь. Уезд­ный го­род Азов­ской (1708-1725 годы), Во­ро­неж­ской (1725-1779 годы), Там­бов­ской (1779-1928 годы; до 1796 года на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний.

В XVIII веке раз­ви­вал­ся как круп­ный тор­го­вый центр сельско-хозяйственного рай­она, в XIX веке про­цве­та­ла тор­гов­ля ло­шадь­ми и круп­ным ро­га­тым ско­том. Дей­ст­во­ва­ли тре­тья в Рос­сии шко­ла ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си [1832 год; ос­но­ва­тель А.Д. На­де­ж­дин (На­де­жин)], бес­плат­ная ху­дожественная шко­ла-сту­дия С.И. Кри­во­луц­ко­го (1900 год).

В 1848 и 1865 годы го­род по­стра­дал от по­жа­ров.

В 1860-е годы пре­вра­тил­ся в круп­ный железнодорожный узел: че­рез го­род про­шли ли­нии Ря­зань - Коз­лов (1866 год), Коз­лов - Во­ро­неж и Коз­лов - Там­бов (обе 1869 год). В 1866 году ос­но­ва­ны главные железнодорожные мас­тер­ские (ны­не ло­ко­мо­ти­во­ре­монт­ный за­вод), во второй полоивне XIX- начале XX веков раз­ви­вал­ся как промышленный центр, главным образом по об­ра­бот­ке жи­вот­ных и рас­тительных про­дук­тов, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­лась та­бач­ная фаб­ри­ка А.А. По­лян­ско­го (в начале XX веков круп­ней­шая в Там­бов­ской губернии). Дей­ст­во­ва­ли чу­гу­но­ли­тей­ные и ме­ха­нические за­во­ды братьев Н.Т. и П.Т. Бо­га­ты­рёвых (1885 год) и Д.И. Ива­но­ва и на­след­ни­ков (1898 год) по про­из­вод­ст­ву и ре­мон­ту сельско-хозяйственных ма­шин и ору­дий.

27 ноября (10 декабря) 1917 года в го­ро­де ус­та­нов­ле­на советская власть. 22 августа 1919 года за­нят бе­лы­ми вой­ска­ми в хо­де Ма­мон­то­ва рей­да 1919 года, серь­ёз­но по­стра­дал, че­рез несколько дней вновь пе­ре­шёл под кон­троль РККА. Рай­он­ный (с 1928 года), ок­руж­ной (1928-1930 годы) центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной (1928-1934 годы), Во­ро­неж­ской (1934-1937 годы), Там­бов­ской (с 1937 года) об­ла­стей.

С 1932 года современное назване в честь И.В. Ми­чу­ри­на. В 2003 году по­лу­чил ста­тус нау­ко­гра­да (до 31 декабря 2027 года).

В центральной час­ти го­ро­да час­тич­но со­хра­ни­лась пла­ни­ров­ка и за­строй­ка конца XVIII-XIX веков в сти­ле клас­си­циз­ма и в ду­хе эк­лек­тиз­ма . Церк­ви: Ус­пен­ская (1670-1672 годы) бывшего Тро­иц­ко­го муж­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1627 году, за­крыт по­сле 1917 года, воз­ро­ж­да­ет­ся с 2004 года; ос­тат­ки сте­ны и баш­ня концаXVII-XVIII веков), Иль­ин­ская (1781 год, пред­по­ло­жи­тель­но по про­ек­ту архитектора Б.Ф. Ра­стрел­ли, пе­ре­строе­на в 1865-1875 годы; ря­дом - ча­сов­ня Всех Свя­тых, 1996 год), Свт. Ни­ко­лая (1781 год, верх пе­ре­стро­ен под учеб­ный кор­пус аг­рар­но­го университета), клад­би­щен­ская в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» (1803 год); ка­фед­раль­ный со­бор в честь Бо­го­люб­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1849-1873 годы, архитектор К.А. Тон).

Сре­ди гра­ж­дан­ских и жи­лых по­стро­ек XIX- начала XX веков: дом художника А.Д. На­де­ж­ди­на (в 1832-1870 годы здесь рас­по­ла­га­лась его шко­ла ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си), зда­ния бывшей ху­дожественной шко­лы братьев Юрь­е­вых (1873 год; ны­не сред­няя шко­ла), жен­ской гим­на­зии Е.П. Са­ти­ной (ны­не пе­да­го­гический институт), Ком­мерческого училища (1902 год; ны­не аг­рар­ный университет), Дра­ма­тического те­ат­ра (1913 год; в раз­ра­бот­ке фа­са­да в сти­ле не­оклас­си­циз­ма при­ни­мал уча­стие А.М. Ге­ра­си­мов); ки­но­те­атр «Ок­тябрь» (1939 год), де­ревянные до­ма с бо­га­той резь­бой.

Па­мят­ни­ки: И.В. Ми­чу­ри­ну (1950 год, скульп­тор М.Г. Ма­ни­зер , архитектор И.Г. Лан­гбард), А.М. Ге­ра­си­мо­ву (1981 год, скульп­тор Е.В. Ву­че­тич), В.И. Ле­ни­ну (1985 год, скульп­тор Н.В. Том­ский, архитектор И.Н. Вол­ков).

Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1919 году), Дом-му­зей И.В. Ми­чу­ри­на (ос­но­ван в 1941 году, от­крыт в 1946 году), Му­зей-усадь­ба А.М. Ге­ра­си­мо­ва (ос­но­ва­на в 1975 году, от­кры­та в 1977 году), Ли­те­ра­тур­но-му­зы­каль­ный му­зей (1995 год; в до­ме князей Го­ли­цы­ных, 1823 год). Дра­ма­тический те­атр (1897 год).

Мичуринск - круп­ней­ший центр сельско-хозяйственной нау­ки в Рос­сии. Основной на­учной ор­га­ни­за­ции - Са­до­вод­ст­ва ин­сти­тут и Ге­не­ти­ки и се­лек­ции пло­до­вых рас­те­ний ин­сти­тут (оба зда­ния 1930-х годов в сти­ле советского нео­клас­си­циз­ма). Сре­ди государственных ву­зов - аг­рар­ный университет (ос­но­ван в 1931 году, современное название и ста­тус с 1999 года), пе­да­го­гический институт (1939 год, современное назване и ста­тус с 1952 года), фи­лиа­лы Московского государственного университета тех­но­ло­гий и управ­ле­ния (МГУТУ) и Московского университета по­тре­би­тель­ской коо­пе­ра­ции.

Ве­ду­щие пред­при­ятия: экс­пе­риментальный центр «М-Конс-1» (пе­ре­ра­бот­ка пло­до­овощ­но­го сы­рья; раз­ра­бот­ка но­вых тех­но­ло­гий пе­ре­ра­бот­ки соч­но­го пло­до­овощ­но­го сы­рья с вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем био­ло­ги­че­ски ак­тив­ных ве­ществ), за­во­ды: экс­пе­ри­мен­таль­ный (1810 год; пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственного сы­рья с при­ме­не­ни­ем тех­но­ло­гий био­ин­же­не­рии; вы­пуск эти­ло­во­го спир­та, фер­мент­ных пре­па­ра­тов для про­изводства спир­та, кор­мо­вых гра­ну­ли­рованных дрож­жей), при­бо­ро­строи­тель­ный «Про­гресс» (в со­ста­ве фе­де­раль­но­го агент­ст­ва «Рос­кос­мос»; по­ми­мо про­дук­ции обо­рон­но­го на­зна­че­ния вы­пус­ка­ет так­же элек­тро­дви­га­те­ли ма­лой мощ­но­сти для бы­то­вой тех­ни­ки, обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­во­го ком­плек­са и др.), ло­ко­мо­ти­во­ре­монт­ный «Ми­ло­рем», «Ми­чу­рин­ский ав­то­бус» (городские и при­го­род­ные ав­то­бу­сы МАРЗ). Про­изводство хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий (в том числе обо­га­щён­ных ви­та­ми­на­ми, йодом) и др.

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