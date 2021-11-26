МЕЗЕНЬ

МЕЗЕНЬ - город в России, в северной части Архангельской области, центр Мезенского района.

Население 3,7 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ме­зень, в 45 км от Бе­ло­го мо­ря. Морской и реч­ной пор­ты Мезень - в поселке городского ти­па Ка­мен­ка (в 7 км ни­же по те­че­нию реки Ме­зень, на ле­вом бе­ре­гу). Ав­то­до­ро­гой свя­зан с Ар­хан­гель­ском. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в первой половине XVI века как сло­бо­да Но­вая Со­коль­ня. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1545 году в жа­ло­бе са­мо­едов великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну IV Ва­силь­е­ви­чу Гроз­но­му . В 1552 году сло­бо­да име­ну­ет­ся «Со­киль­ней Сло­бо­дой Ок­лад­ни­ко­вы», в 1560 году - про­сто Ок­лад­ни­ко­вой сло­бо­дой. По­сле 1611 года ста­ла тор­го­вым и административным цен­тром бас­сей­на реки Ме­зень, здесь ре­гу­ляр­но про­во­ди­лись круп­ные яр­мар­ки. Че­рез сло­бо­ду про­хо­дил тор­го­вый путь в Ман­га­зею. В 1664-1666 годах в Ок­лад­ни­ко­вой сло­бо­де про­жи­вал и про­по­ве­до­вал про­то­поп Ав­ва­кум .

Многие жи­те­ли сло­бо­ды и ок­ре­ст­ных мест уча­ст­во­ва­ли в ос­вое­нии Русского Се­ве­ра и Си­би­ри; в XVIII веке ме­зен­ский корм­щик Ф. И. Рах­ма­нин сыг­рал важ­ную роль в ос­вое­нии Шпиц­бер­ге­на (Гру­ман­та) и Но­вой Зем­ли (Мат­ки). По­сле Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов на­се­лён­ные пунк­ты близ Бе­ло­го моря ут­ра­ти­ли своё тор­го­вое и стра­те­гическое зна­че­ние. В 1780 году при объ­еди­не­нии Ок­лад­ни­ко­вой сло­бо­ды с со­сед­ней Куз­не­цо­вой сло­бо­дой об­ра­зо­ван го­род Мезень. Уезд­ный го­род Во­ло­год­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1780-1784 годы), Ар­хан­гель­ской губернии (1784-1929 годы; до 1796 года - Ар­хан­гель­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XIX - начале XX веков Мезень бы­ла ме­стом по­ли­тической ссыл­ки (сре­ди от­бы­вав­ших её - А. С. Се­ра­фи­мо­вич, К. Е. Во­ро­ши­лов и др.). Рай­он­ный центр Се­вер­но­го края (1929-1936 годы), Се­вер­ной области (1936-1937 годы), Ар­хан­гель­ской области (с 1937 года).

Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1980 год). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Ме­зен­ский ле­со­пиль­но-де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (в Ка­мен­ке).

В ок­ре­ст­но­стях города, в деревне Ким­жа (на ле­вом бе­ре­гу реки Ме­зень), со­хра­ни­лись: де­ре­вян­ные церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рия» (1700-1709 годы), 2-этаж­ные до­ма (конца XIX - начала XX веков), в од­ном из ко­то­рых рас­по­ло­жен му­зей по­мор­ско­го бы­та «По­ли­тов дом».

Исторические источники:

По­ро­мов И. Опи­са­ние го­ро­да Ме­зе­ни в 1858 году // Ар­хан­гель­ский сбор­ник… Ар­хан­гельск, 1865. Ч. 1. Кн. 2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)