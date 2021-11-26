МЕЩОВСК
МЕЩОВСК - город в России, в центральной части Калужской области, центр Мещовского района.
Население 4,4 тысячи человек (2010 год). Расположен на реке Турея, в 21 км от железно-дорожной станции Кудринская.
Возник во 2-й половине XII века на территории летописной волости «Земля вятичей», входившей в состав Черниговского княжества; контролировал важную дорогу из Козельска в Мосальск. Состоял из двух независимо укреплённых частей - Мезецка (Мезеск, Мезческ, Мезочоск, Мезетцк, Мезыск) и Мещовска, поэтому в источниках конца XIV - XV веков фигурирует под этими двумя названиями. Первое городище (Мезецк) - овальной формы (70×55 м), располагается в центре современного Мещовска, на правом берегу реки Турея, среди находок - древне-русская и русская средне-вековая керамика XII-XVII веков. Второе городище (Мещовск) находилось напротив предыдущего на том же берегу реки (уничтожено в ходе земляных работ во 2-й половине XX века); сохранились остатки вала, среди находок преобладает древне-русская керамика XII-XIV веков. До начала XVI века одновременно функционировали оба городка, затем они постепенно слились в единое целое под названием Мещовск.
С середины XIII века Мещовск и Мезецк входили в состав владений карачевского князя Мстислава Михайловича и его прямых наследников (смотрите в статье Верховские княжества). В 1360-е годы подчинён власти литовского князя Ольгерда. Впервые упомянут, наряду с Мезецком, в летописном списке «А се имена всем градом Рускым, далним и ближним», между 1375 и 1381 годами, в разделе городов, подчинённых Великому княжеству Литовскому (ВКЛ). С конца XIV века принадлежал перемышльскому князю Семёну Владимировичу. После его отъезда в 1408 году на службу в Москву конфискован и стал центром волости в составе Смоленской земли. По приказу великого князя литовского Витовта пожалован в держание представителям тарусских князей - служилым князьям Андрею Всеволодовичу Шутихе и Дмитрию Всеволодовичу. Центрами владений первого из братьев стали Мезецк и Огдырев, а второго - Мещовск и Колковичи. В середине 1430-1440-х годов права на владение Мещовском князьям Дмитрию Всеволодовичу, его племянникам и наследникам Фёдору, Роману и Ивану Андреевичам Мезецким подтверждались великими князьями литовскими Сигизмундом и Казимиром IV Ягеллончиком как их «выслуга». Князья Мезецкие владели Мещовском по «дольницам». В ходе русско-литовской войны 1492-1494 годов Мещовск и Мезецк перешли под контроль Русского государства. По Московскому миру 1494 года князья М.Р. Мезецкий, В.И. и Ф.И. Огдыревские получили право вместе со своими дольницами и вотчинами служить великому князю московскому Ивану III Васильевичу, по Московскому перемирию 1503 года переход большинства владельцев Мезецкого княжества на службу в Москву был признан литовской стороной. В 1504 году Иван III завещал Мезецк вместе с его волостями, погостами и сёлами своему сыну - угличскому князю Дмитрию Ивановичу Жилке. В 1521-1523 годах Мещовском владел новгород-северский князь Василий Иванович Шемячич. Будучи одним из «Заоцких» городов, Мещовск являлся одним из центров береговой службы на южных границах Русского государства. В 1533-1564 годах Мещовск входил в удел князя Юрия Васильевича, около 1572 года Иван IV Васильевич Грозный завещал Мещовск царевичу Ивану Ивановичу. В XVI - середине XVIII веков Мещовск имел деревянную крепость (длина 285,9 м) с 6 башнями. В 1584 году город выдержал осаду крымско-ногайских войск. В конце XVI века в связи со строительством новых городов в степи военное значение Мещовска стало падать. В Смутное время в сентябре 1606 года занят повстанцами в ходе Болотникова восстания 1606-1607 годов. В декабре 1606 года горожане Мещовска перешли на сторону царя Василия Ивановича Шуйского. В 1608 году Мещовск выдержал осаду войск Лжедмитрия II, но в июле 1610 года был им захвачен и разорён. В 1611-1612 годах население Мещовска и его уезда поддержало Первое ополчение 1611 года, позднее приняло участие в борьбе с отрядами И.М. Заруцкого. В июле 1613 года «черкасы и литовские люди» полковника С. Чаплинского разграбили и сожгли город. Во 2-й половине XVII века Мещовск утратил оборонное значение.
Уездный город Смоленской (1708-1713 годы), Московской (1713-1776 годы), Калужской (1776-1927 годы; в 1776-1796 годах - Калужское наместничество) губерний. Важный центр торговли, в июле близ города проходила ежегодная Петровская ярмарка. К концу XIX века в городе проводилось уже три ярмарки (апрель/май, июнь/июль, сентябрь). В 1927-1929 годах входил в Сухиничский уезд Калужской губернии, районный центр Западной (1929-1937 годы), Смоленской (1937-1944 годы) и Калужской (1944-1962 годы, с 1964 года) областей. В Великую Отечественную войну был оккупирован германскими войсками с 07.10.1941 по 06.01.1942 годов. Освобождён Красной Армией в ходе контрнаступления под Москвой во время Московской битвы 1941-1942 годов. В 1962-1964 годах входил в состав Сухиничского района Калужской области.
Город застраивался в соответствии с планом регулярной застройки, утверждённым в 1778 году императрийцей Екатериной II. Сохранились: Благовещенская церковь (последняя четверть XVII века), Благовещенский собор в стиле ампир (1832-1854 годы) с колокольней (1854-1857, 1870-е годы; в 1907 году встроены башенные часы с боем), трапезная церкви Святых Петра и Павла (1836 год), Спасо-Преображенская кладбищенская церковь (1876 год), памятники гражданской архитектуры (XIX - начало XX веков).
Производство стройматериалов, полуфабрикатов из мяса птицы. Пошив женской трикотажной одежды.
В 0,5 км от Мещовска, в посёлке Искра, - комплекс Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря [основан в конце XV века примерно в 25 км от Мещовска на берегу реки Ресса (Реса), полностью разрушен в Смутное время, возрождён на новом месте в 1-й трети XVII века, закрыт в 1929 году, возрождён в 2001 году]: церковь Святого Георгия Победоносца (1691 год, перестроена в 1820-х годах), 5-главый собор в честь Святых апостолов Петра и Павла в русско-византийском стиле (1880-1889 годы); настоятельский корпус, трапезная, погреб с ледником и остатки каменной ограды (все XIX века); церковь Новомучеников и Исповедников российских (2001-2007 годы). В окрестностях Мещовска в селе Подкопаево - ансамбль Преображенского собора (конец XVII века) и надвратной церкви Святого митрополита Алексия (освящена в 1701 году) с высокой колокольней (конец XVII века), в селе Серебряно - Успенская церковь (1705 год), в селе Гостье - деревянная Рождественская церковь (1745-1766 годы), в селе Мошонки - ротондальная церковь Святого Александра Невского (1755 год).