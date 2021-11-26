ОРСК
ОРСК - город в России, в восточной части Оренбургской области.
Население 236,4 тысяч человек (2013; второй по числу жителей город области после Оренбурга). Расположен на Южном Урале, в месте впадения реки Орь в реку Урал, на стыке Европы и Азии. Важный железнодорожный узел: в городской черте - 5 железнодорожных станций, в том числе Орск, Никель. Международный аэропорт.
Заложен как крепость, первоначально под названием Оренбург, 15(26).8.1735 года начальником Оренбургской экспедиции И.К. Кириловым недалеко от устья реки Орь. По инициативе начальника Оренбургской комиссии В.Н. Татищева Оренбург в 1738 году был перенесён примерно на 192 км ниже по течению реки Яик, в урочище Красная гора (в 1742-1837 годах Красногорская крепость, затем станица Красногорская, ныне село Красногор), указом императрицы Анны Ивановны от 20(31).8.1739 года оставшаяся крепость стала именоваться Орской крепостью. Она являлась одним из центров торговли на юго-востоке страны, здесь проходили ближайшие торговые пути из Хивы и Бухары, а также из Зауралья в Оренбург.
Орская крепость входила в состав Оренбургской губернии (1744-1781/1782, 1796-1865 годы) и Уфимского наместничества (1781/1782-1796 годы). Статус крепости препятствовал экономическому развитию Орска, поэтому в течение длительного времени он являлся лишь местом транзитной торговли и политической ссылки (среди ссыльных - Т.Г. Шевченко в 1847-1848 и 1850 годы). В 1858 году через Орск прошёл Орско-Казалинский (Оренбургско-Ташкентский) почтовый тракт. В 1861 году крепость упразднена (укрепления срыты в 1871 году) и преобразована в Орскую станицу Оренбургского казачьего войска.
С 1865 года город Орск. Уездный город Оренбургской губернии (1865-1920 годы). Во 2-й половине XIX - начале XX веков значительное развитие получила торговля; объём транзитной торговли через Орск вырос до 2 миллионов рублей в год (при этом продажа их в городе не превышала 200 тысяч рублей). Развитию города способствовало открытие в 1881 году тракта Тургай - Орск, по которому в центральные области России перегоняли скот. В 1885 году в Орске насчитывалось около 20 небольших фабрик и заводов, работавших в основном сезонно. С последней трети XIX века в Орском уезде и его ближайших окрестностях началась добыча золота, организованы золотодобывающие предприятия с привлечением иностранного капитала (в наиболее удачные годы добыча до 630-645 кг). В конце XIX века в Орске увеличилось число мукомольных предприятий. В начале XX века широкую известность приобрела Орская ярмарка (основные предметы торговли - зерно, скот, шерсть, кожа, лес, древесный уголь, дёготь, мёд, ткани). После открытия Ташкентской железной дороги (1905-1906 годы) объём караванной торговли в Орске заметно сократился. В городе открылись отделение Русского торгово-промышленного банка (1912), представительства иностр.анных фирм, производящих сельскохозяйственные машины и др. (в частности, фирмы «Зингер»).
В Орске 23.12.1917(5.1.1918 года) провозглашена советская власть. В июле - сентябре 1918 года части большевиков обороняли город от войск атамана А.И. Дутова. В сентябре 1918 - феврале 1919 и апреле - августе 1919 годов Орск находился под контролем войск Дутова. 26.2.1919 года занят частями РККА, вновь занят ими 29-30.8.1919 года.
Районный (1920-1922, 1927-1928 годы) и уездный (1922-1927 годы) центр Оренбургской губернии, Оренбурго-Тургайской губернии (1920-1921 годы). В 1920-1925 годах находился в составе Киргизской (с 1925 года Казакской) АССР в составе РСФСР. Районный центр Оренбургского окр. Средневолжской области (1928-1929 годы) и Средневолжского края (1929-1930 годы), Средневолжского края (1930-1934 годы), центр Орского промышленного округа Средневолжского края (февраль - декабрь 1934 года), с 1934 года Оренбургской (в 1938-1957 годах Чкаловской) области.
В 1929-1931 годах в окрестностях Орска открыты крупные месторождения железной руды, ставшие основой развития Орско-Халиловского промышленного района. Открыто движение по железнодорожным линиям Сара - Орск (1929), Золотая Сопка (Троицк) - Орск (1930), Орск - Аккермановка (1936), Орск - Домбаровский (1940), Орск - Кандагач (1944). Вошли в строй нефтеперерабатывающий (1936), деревообрабатывающий (ныне комбинат) и кирпичный заводы (1940) и др. В 1939 году построен деревянный мост через реку Урал, символически соединяющий Европу и Азию (в 1961 году заменён на современный железобетонный).
В 1941-1942 годах, после начала Великой Отечественной войны, город стал местом эвакуации многих предприятий из центральных и западных областей страны, в т. ч. Тульского патронного завода (на его базе создан механический завод), Днепропетровского завода № 79 имени К.Е. Ворошилова (на его базе начато строительство машиностроительного завода). В годы войны была налажена работа завода по обработке цветных металлов (1942), Южно-Уральского машиностроительного завода (1943; ныне ОРМЕТО-ЮУМЗ), завода электромонтажных изделий (1944). Орский мясокомбинат в военный период наладил выпуск лекарств, в т. ч. пенициллина (первым в СССР изготовил пенициллин в порошке и таблетках). В городе во время войны работало 8 госпиталей. Во 2-й половине XX века введён в эксплуатацию ряд крупных предприятий, в т. ч. завод синтетического спирта (1956), завод тракторных прицепов (1969) и др.
Исторический центр города (на месте и близ бывшей крепости) расположен в азиатской части. По генплану 1886 года здесь создана система площадей с архитектурными доминантами в виде церквей и мечетей (большая часть разрушена в 1930-е годы): Никольская церковь в русском стиле на Преображенской (Яшмовой) горе (1894-1898 годы, архитектор М.А. Щурупов; снесена в 1934 году, воссоздана как Спасо-Преображенская церковь в 1994-1998 годах; колокольня - 1894; в 1998 году пристроены крестильная Свято-Никольская церковь и часовня Преподобного Серафима Саровского); соборная мечеть (1900; восстановлена в 1990; минарет - 2006-2010 годы) и медресе (начало XX века); Покровская церковь (1901-1905 годы; главы и колокольня снесены в 1959 году, восстановлены в 2000-е годы) бывшего Покровского женского монастыря (община с 1888 года, монастырь с 1898 года, закрыт в 1926 году). Старая часть Орска застроена в конце XIX - начале XX веков, в том числе зданиями в кирпичном стиле - мужского училища (1885-1886 годы; ныне колледж искусств), городской управы (1890), аптеки А.Я. Тицнера (1894), женской гимназии (1914) и др. Украшением центральных улиц Орска служат бывшие магазины купцов Г.Ф. Мамонтова, Волкова (конец XIX века), Мелихова (магазин велосипедов), торговый дом «Г. Башкиров и Кo» (1900-е годы). Сохранилось значительное количество жилых домов (купца В.И. Назарова, 1871; в 1891 году здесь останавливался цесаревич Николай Александрович); большая часть домов построена после пожара 1888 - купца П.А. Шустова (1890-е годы), главы города И.А. Канфера (1903, оба - с элементами классицизма), И.Г. Смирнова (1911) и А.А. Маца (1916; оба - в стиле модерн) и др. Железнодорожный вокзал (1926-1929 годы), здание железнодорожного управления (1927-1929 годы) с элементами модерна. В 1930-1940-е годы к востоку от центра заложены новые жилые микрорайоны (железнодорожников и др.).
Европейская часть города росла с середины 1930-х годов рядом с промышленными предприятиями. Её ядро - «Соцгород» («Новый город»), спланированный с учётом новых градостроительных идей в 1933-1935 годах под руководством голланского архитектора М. Стама (с конца 1934 года - немецкого архитектора Г. Шмидта): жилые дома квартала № 8 (1936-1941 годы), Дом культуры (1940) и др. По генплану 1946 года на правобережье построены городок Нефтяников с Домом культуры (1952, архитектор Л.Р. Шмах), широкоэкранный кинотеатр «Мир» (1962), Дом Советов (1976). На площади Шевченко - Дом культуры машиностроителей (1959; с 2007 года торговый комплекс «Москва») и памятник Т.Г. Шевченко (1959, скульптор Л.М. Писаревский, архитектор Н.К. Габелко). Среди новых построек - деревянная (2002; колокольня - 2003) и кирпичная (2008-2012 годы) церкви Святого великомученника Георгия Победоносца. Памятники: В.И. Ленину (1948, 1954, оба - скульптор С.Д. Меркуров; 1987, скульпторы М.В. и А.М. Таратыновы), обелиск защитникам Орска в 1918 году (1967, архитектор П.П. Приймак); Мемориал Славы с Вечным огнём (1965, архитектор Приймак и др.).
Филиалы вузов, в том числе оренбургских: Государственного университета (гуманитарно-технологический институт), Государственного аграрного университета, Государственного университета менеджмента; Самарского государственного университета путей сообщения (Иниверситет путей сообщения) и др. Историко-краеведческий музей (1939), его филиал - Музей «Т.Г. Шевченко в Орской крепости» (1986). Драматический театр имени А.С. Пушкина (1937; здание - 1969, архитектор Т. Чечик).
Орск - второй по промышленному потенциалу город области после Оренбурга. Наиболее развиты цветная металлургия, машиностроение, металлообработка, нефтепереработка и нефтехимия, пищевая промышленность. Крупнейшие металлургические предприятия: комбинат «Южуралникель» (производство рафинированного никеля; значительная часть продукции экспортируется), компания «Ормет» (в составе «Русской медной компании»; в Орске - головной офис). Ведущее предприятие машиностроения - ОРМЕТО-ЮУМЗ [одно из крупнейших в Оренбургской области; производство оборудования для металлургии (в том числе доменного и сталеплавильного), горнодобывающей промышленности, тепловой электроэнергетики]. Среди других важных предприятий машиностроения и металлообработки - заводы: машиностроительный (в составе «Трубной металлургической компании»; замки для бурильных труб, комплектующие для нефтепромыслового оборудования, баллоны для сжатого газа, гидроцилиндры), строительных машин (в начале 2013 года преобразован в «Термодеталь»; буровое и нестандартное оборудование, подъёмно-транспортная и разгрузочная техника, металлоконструкции), тракторных прицепов САРМАТ, вагонный (грузовые вагоны и полувагоны, платформы), электромонтажных изделий, завод металлоконструкций (в том числе для линий электропередач, строительные, ограждающие конструкции), механический (баллоны высокого давления для огнетушителей, технических газов и др.; в процессе реорганизации, 2013) и созданные на его базе компрессорный завод (в 2012 году законсервирован) и завод холодильников (в 2012 году реорганизован в завод бытовой техники; выпуск холодильников, морозильников под маркой «Орск»). НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» (установленная мощность 6,6 миллионов тонн сырой нефти в год; объём переработки 5,8 миллионов тонн, 2012; около 50% продукции - мазут, около 30% - дизельное топливо, около 15% - бензин), завод синтетического спирта (изопропиловый спирт). Шпалопропиточный завод; фабрики по производству трикотажных и швейных изделий. Комбинат «Хлебопродукт ДМВ» (в том числе мука), мясокомбинат. Орская ТЭЦ-1 (245 МВт; в составе «Оренбургской теплогенерирующей компании»).