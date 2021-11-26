ОРСК

ОРСК - го­род в Рос­сии, в восточной час­ти Орен­бург­ской области .

Население 236,4 тысяч человек (2013; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род об­лас­ти по­сле Орен­бур­га ). Рас­по­ло­жен на Южном Ура­ле, в мес­те впа­де­ния реки Орь в реку Урал, на сты­ке Ев­ро­пы и Азии. Важ­ный железнодорожный узел: в городской чер­те - 5 железнодорожных стан­ций, в том числе Орск, Ни­кель. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

За­ло­жен как кре­пость, пер­во­на­чаль­но под названием Орен­бург, 15(26).8.1735 года на­чаль­ни­ком Орен­бург­ской экс­пе­ди­ции И.К. Ки­ри­ло­вым не­да­ле­ко от устья реки Орь. По ини­циа­ти­ве на­чаль­ни­ка Орен­бург­ской ко­мис­сии В.Н. Та­ти­ще­ва Орен­бург в 1738 году был пе­ре­не­сён при­мер­но на 192 км ни­же по те­че­нию реки Яик, в уро­чи­ще Крас­ная го­ра (в 1742-1837 годах Крас­но­гор­ская кре­пость, за­тем ста­ни­ца Крас­но­гор­ская, ны­не село Крас­ногор), ука­зом императрицы Ан­ны Ива­нов­ны от 20(31).8.1739 года ос­тав­шая­ся кре­пость ста­ла име­но­вать­ся Ор­ской кре­по­стью. Она яв­ля­лась од­ним из цен­тров тор­гов­ли на юго-вос­то­ке стра­ны, здесь про­хо­ди­ли бли­жай­шие тор­го­вые пу­ти из Хи­вы и Бу­ха­ры, а так­же из За­ура­лья в Орен­бург.

Ор­ская кре­пость вхо­ди­ла в со­став Орен­бург­ской гу­бер­нии (1744-1781/1782, 1796-1865 годы) и Уфим­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1781/1782-1796 годы). Ста­тус кре­по­сти пре­пят­ст­во­вал эко­но­мическому раз­ви­тию Орска, по­это­му в те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни он яв­лял­ся лишь ме­стом тран­зит­ной тор­гов­ли и по­ли­тической ссыл­ки (сре­ди ссыль­ных - Т.Г. Шев­чен­ко в 1847-1848 и 1850 годы). В 1858 году че­рез Орск про­шёл Ор­ско-Ка­за­лин­ский (Орен­бург­ско-Таш­кент­ский) поч­то­вый тракт. В 1861 году кре­пость уп­разд­не­на (ук­реп­ле­ния сры­ты в 1871 году) и пре­об­ра­зо­ва­на в Ор­скую ста­ни­цу Орен­бург­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска.

С 1865 года го­род Орск. Уезд­ный го­род Орен­бург­ской губернии (1865-1920 годы). Во 2-й половине XIX - начале XX веков зна­чительное раз­ви­тие по­лу­чи­ла тор­гов­ля; объ­ём тран­зит­ной тор­гов­ли че­рез Орск вы­рос до 2 миллионов рублей в год (при этом про­да­жа их в го­ро­де не пре­вы­ша­ла 200 тысяч рублей). Раз­ви­тию го­ро­да спо­соб­ст­во­ва­ло от­кры­тие в 1881 году трак­та Тур­гай - Орск, по ко­то­ро­му в центральные об­лас­ти Рос­сии пе­ре­го­ня­ли скот. В 1885 году в Орске на­счи­ты­ва­лось около 20 не­боль­ших фаб­рик и за­во­дов, ра­бо­тав­ших в основном се­зон­но. С по­след­ней тре­ти XIX века в Ор­ском уезде и его бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стях на­ча­лась до­бы­ча зо­ло­та, ор­га­ни­зо­ва­ны зо­ло­то­до­бы­ваю­щие пред­при­ятия с при­вле­че­ни­ем иностранного ка­пи­та­ла (в наи­бо­лее удач­ные го­ды до­бы­ча до 630-645 кг). В конце XIX века в Орске уве­ли­чи­лось чис­ло му­ко­моль­ных пред­при­ятий. В начале XX века ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ла Ор­ская яр­мар­ка (основные пред­ме­ты тор­гов­ли - зер­но, скот, шерсть, ко­жа, лес, дре­вес­ный уголь, дё­готь, мёд, тка­ни). По­сле от­кры­тия Таш­кент­ской железной дороги (1905-1906 годы) объ­ём ка­ра­ван­ной тор­гов­ли в Орске за­мет­но со­кра­тил­ся. В го­ро­де от­кры­лись от­де­ле­ние Русского тор­го­во-промышленного бан­ка (1912), пред­ста­ви­тель­ст­ва иностр.анных фирм, про­из­во­дя­щих сельскохозяйственные ма­ши­ны и др. (в ча­ст­но­сти, фир­мы «Зин­гер»).

В Орске 23.12.1917(5.1.1918 года) про­воз­гла­ше­на советская власть. В ию­ле - сентябре 1918 года час­ти боль­ше­ви­ков обо­ро­ня­ли го­род от войск ата­ма­на А.И. Ду­то­ва. В сентябре 1918 - феврале 1919 и ап­ре­ле - августе 1919 годов Орск на­хо­дил­ся под кон­тро­лем войск Ду­то­ва. 26.2.1919 года за­нят час­тя­ми РККА, вновь за­нят ими 29-30.8.1919 года.

Рай­он­ный (1920-1922, 1927-1928 годы) и уезд­ный (1922-1927 годы) центр Орен­бург­ской губернии, Орен­бур­го-Тур­гай­ской губернии (1920-1921 годы). В 1920-1925 годах на­хо­дил­ся в со­ста­ве Кир­гиз­ской (с 1925 года Ка­зак­ской) АССР в со­ста­ве РСФСР. Рай­он­ный центр Орен­бург­ско­го окр. Сред­не­волж­ской области (1928-1929 годы) и Сред­не­волж­ско­го края (1929-1930 годы), Сред­не­волж­ско­го края (1930-1934 годы), центр Ор­ско­го промышленного округа Сред­не­волж­ско­го края (февраль - декабрь 1934 года), с 1934 года Орен­бург­ской (в 1938-1957 годах Чка­лов­ской) области.

В 1929-1931 годах в ок­ре­ст­но­стях Орска от­кры­ты круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ной ру­ды, став­шие ос­но­вой раз­ви­тия Ор­ско-Ха­ли­лов­ско­го промышленного района. От­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям Са­ра - Орск (1929), Зо­ло­тая Соп­ка (Тро­ицк) - Орск (1930), Орск - Ак­кер­ма­нов­ка (1936), Орск - Дом­ба­ров­ский (1940), Орск - Кан­да­гач (1944). Во­шли в строй неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий (1936), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий (ны­не ком­би­нат) и кир­пич­ный за­во­ды (1940) и др. В 1939 году по­стро­ен де­ревянный мост че­рез реку Урал, сим­во­ли­че­ски со­еди­няю­щий Ев­ро­пу и Азию (в 1961 году за­ме­нён на современный же­ле­зо­бе­тон­ный).

В 1941-1942 годах, по­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны, го­род стал ме­стом эва­куа­ции многих пред­при­ятий из центральных и западных об­ластей стра­ны, в т. ч. Туль­ско­го па­трон­но­го за­во­да (на его ба­зе соз­дан ме­ха­нический за­вод), Днеп­ро­пет­ров­ско­го за­во­да № 79 имени К.Е. Во­ро­ши­ло­ва (на его базе на­ча­то строи­тель­ст­во ма­ши­но­стро­ительного за­во­да). В го­ды вой­ны бы­ла на­ла­же­на ра­бо­та за­во­да по об­ра­бот­ке цвет­ных ме­тал­лов (1942), Юж­но-Ураль­ско­го ма­ши­но­стро­ительного за­во­да (1943; ны­не ОРМЕТО-ЮУМЗ), за­во­да элек­тро­мон­таж­ных из­де­лий (1944). Ор­ский мя­со­ком­би­нат в во­енный пе­ри­од на­ла­дил вы­пуск ле­карств, в т. ч. пе­ни­цил­ли­на (пер­вым в СССР из­го­то­вил пе­ни­цил­лин в по­рош­ке и таб­лет­ках). В го­ро­де во вре­мя вой­ны ра­бо­та­ло 8 гос­пи­та­лей. Во 2-й половине XX века вве­дён в экс­плуа­та­цию ряд круп­ных пред­при­ятий, в т. ч. за­вод син­те­тического спир­та (1956), за­вод трак­тор­ных при­це­пов (1969) и др.

Ис­то­рический центр го­ро­да (на мес­те и близ бывшей кре­по­сти) рас­по­ло­жен в ази­атской час­ти. По ген­пла­ну 1886 года здесь соз­да­на сис­те­ма пло­ща­дей с ар­хитектурными до­ми­нан­та­ми в ви­де церк­вей и ме­че­тей (большая часть раз­ру­ше­на в 1930-е годы): Ни­коль­ская церковь в рус­ском сти­ле на Пре­об­ра­жен­ской (Яш­мо­вой) го­ре (1894-1898 годы, архитектор М.А. Щу­ру­пов; сне­се­на в 1934 году, вос­соз­да­на как Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в 1994-1998 годах; ко­ло­коль­ня - 1894; в 1998 году при­строе­ны кре­стиль­ная Свя­то-Ни­коль­ская церковь и ча­сов­ня Преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го); со­бор­ная ме­четь (1900; вос­ста­нов­ле­на в 1990; ми­на­рет - 2006-2010 годы) и мед­ре­се (начало XX века); По­кров­ская церковь (1901-1905 годы; гла­вы и ко­ло­коль­ня сне­се­ны в 1959 году, вос­ста­нов­ле­ны в 2000-е годы) бывшего По­кров­ско­го жен­ско­го монастыря (об­щи­на с 1888 года, мо­на­стырь с 1898 года, за­крыт в 1926 году). Ста­рая часть Орска за­строе­на в конце XIX - начале XX веков, в том числе зда­ния­ми в кир­пич­ном сти­ле - муж­ско­го училища (1885-1886 годы; ны­не кол­ледж ис­кусств), городской упра­вы (1890), ап­те­ки А.Я. Тиц­не­ра (1894), жен­ской гим­на­зии (1914) и др. Ук­ра­ше­ни­ем центральных улиц Орска слу­жат бывшие ма­га­зи­ны куп­цов Г.Ф. Ма­мон­то­ва, Вол­ко­ва (конец XIX века), Ме­ли­хо­ва (ма­га­зин ве­ло­си­пе­дов), тор­го­вый дом «Г. Баш­ки­ров и Кo» (1900-е годы). Со­хра­ни­лось зна­чительное ко­ли­че­ст­во жи­лых до­мов (куп­ца В.И. На­за­ро­ва, 1871; в 1891 году здесь ос­та­нав­ли­вал­ся це­са­ре­вич Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич); большая часть до­мов по­строе­на по­сле по­жа­ра 1888 - куп­ца П.А. Шус­то­ва (1890-е годы), гла­вы го­ро­да И.А. Кан­фе­ра (1903, оба - с эле­мен­та­ми клас­си­циз­ма), И.Г. Смир­но­ва (1911) и А.А. Ма­ца (1916; оба - в сти­ле мо­дерн) и др. Железнодорожный во­кзал (1926-1929 годы), зда­ние железнодорожного управ­ле­ния (1927-1929 годы) с эле­мен­та­ми мо­дер­на. В 1930-1940-е годы к вос­то­ку от цен­тра за­ло­же­ны но­вые жи­лые мик­ро­рай­оны (же­лез­но­до­рож­ни­ков и др.).

Ев­ропейская часть го­ро­да рос­ла с середины 1930-х годов ря­дом с промышленными пред­при­ятия­ми. Её яд­ро - «Соц­го­род» («Но­вый го­род»), спла­ни­ро­ван­ный с учё­том но­вых гра­до­стро­ительных идей в 1933-1935 годах под руководством голланского ар­хи­тек­то­ра М. Ста­ма (с конца 1934 года - немецкого ар­хи­тек­то­ра Г. Шмид­та): жи­лые до­ма квар­та­ла № 8 (1936-1941 годы), Дом куль­ту­ры (1940) и др. По ген­пла­ну 1946 года на пра­во­бе­ре­жье по­строе­ны го­ро­док Неф­тя­ни­ков с До­мом куль­ту­ры (1952, архитектор Л.Р. Шмах), ши­ро­ко­эк­ран­ный ки­но­те­атр «Мир» (1962), Дом Со­ве­тов (1976). На площади Шев­чен­ко - Дом куль­ту­ры ма­ши­но­строи­те­лей (1959; с 2007 года тор­го­вый ком­плекс «Мо­ск­ва») и па­мят­ник Т.Г. Шев­чен­ко (1959, скульп­тор Л.М. Пи­са­рев­ский, архитектор Н.К. Га­бел­ко). Сре­ди но­вых по­стро­ек - де­ревян­ная (2002; ко­ло­коль­ня - 2003) и кир­пич­ная (2008-2012 годы) церк­ви Святого великомученника Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца. Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1948, 1954, оба - скульп­тор С.Д. Мер­ку­ров; 1987, скульп­то­ры М.В. и А.М. Та­ра­ты­но­вы), обе­лиск за­щит­ни­кам Ор­ска в 1918 году (1967, архитектор П.П. Прий­мак); Ме­мо­ри­ал Сла­вы с Веч­ным ог­нём (1965, архитектор Прий­мак и др.).

Фи­лиа­лы ву­зов, в том числе орен­бург­ских: Государственного университета (гу­ма­ни­тар­но-тех­но­ло­гический институт), Государственного аг­рар­но­го университета, Государственного университета ме­недж­мен­та; Са­мар­ско­го государственного университета пу­тей со­об­ще­ния (Иниверситет пу­тей со­об­ще­ния) и др. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1939), его фи­ли­ал - Му­зей «Т.Г. Шев­чен­ко в Ор­ской кре­по­сти» (1986). Дра­ма­тический те­атр имени А.С. Пуш­ки­на (1937; зда­ние - 1969, архитектор Т. Че­чик).

Орск - вто­рой по промышленному по­тен­циа­лу го­род об­лас­ти по­сле Орен­бур­га. Наи­бо­лее раз­ви­ты цвет­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, неф­те­пе­ре­ра­бот­ка и неф­те­хи­мия, пи­ще­вая промышленность. Круп­ней­шие ме­тал­лур­гические пред­при­ятия: ком­би­нат «Южу­рал­ни­кель» (производство ра­фи­ни­рованного ни­ке­ля; зна­чительная часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся), ком­па­ния «Ор­мет» (в со­ста­ве «Рус­ской мед­ной ком­па­нии»; в Орске - го­лов­ной офис). Ве­ду­щее пред­при­ятие ма­ши­но­строе­ния - ОРМЕТО-ЮУМЗ [од­но из круп­ней­ших в Орен­бург­ской области; про­изводство обо­ру­до­ва­ния для ме­тал­лур­гии (в том числе до­мен­ного и ста­ле­пла­виль­но­го), гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, те­п­ло­вой элек­тро­энер­ге­ти­ки]. Сре­ди других важ­ных пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки - за­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный (в со­ста­ве «Труб­ной ме­тал­лур­ги­че­ской ком­па­нии»; зам­ки для бу­риль­ных труб, ком­плек­тую­щие для неф­те­про­мы­сло­во­го обо­ру­до­ва­ния, бал­ло­ны для сжа­то­го га­за, гид­ро­ци­лин­д­ры), стро­ительных ма­шин (в начале 2013 года пре­об­ра­зо­ван в «Тер­мо­де­таль»; бу­ро­вое и не­стан­дарт­ное обо­ру­до­ва­ние, подъ­ём­но-транс­порт­ная и раз­гру­зоч­ная тех­ни­ка, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции), трак­тор­ных при­це­пов САРМАТ, ва­гон­ный (гру­зо­вые ва­го­ны и по­лу­ва­го­ны, плат­фор­мы), элек­тро­мон­таж­ных из­де­лий, за­вод ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций (в том числе для ли­ний элек­тро­пе­ре­дач, строи­тель­ные, ог­ра­ж­даю­щие кон­ст­рук­ции), ме­ха­ни­че­ский (бал­ло­ны вы­со­ко­го дав­ле­ния для ог­не­ту­ши­те­лей, тех­нических га­зов и др.; в про­цес­се ре­ор­га­ни­за­ции, 2013) и соз­дан­ные на его ба­зе ком­прес­сор­ный за­вод (в 2012 году за­кон­сер­ви­ро­ван) и за­вод хо­ло­диль­ни­ков (в 2012 году ре­ор­га­ни­зо­ван в за­вод бы­то­вой тех­ни­ки; вы­пуск хо­ло­диль­ни­ков, мо­ро­зиль­ни­ков под мар­кой «Орск»). НПЗ «Ор­ск­неф­те­орг­син­тез» (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 6,6 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год; объ­ём пе­ре­ра­бот­ки 5,8 миллионов тонн, 2012; около 50% про­дук­ции - ма­зут, около 30% - ди­зель­ное то­п­ли­во, около 15% - бен­зин), за­вод син­те­тического спир­та (изо­про­пи­ло­вый спирт). Шпа­ло­про­пи­точ­ный за­вод; фаб­ри­ки по про­изводству три­ко­таж­ных и швей­ных из­делий. Ком­би­нат «Хле­бо­про­дукт ДМВ» (в том числе му­ка), мя­со­ком­би­нат. Ор­ская ТЭЦ-1 (245 МВт; в со­ста­ве «Орен­бург­ской те­п­ло­ге­не­ри­рую­щей ком­па­нии»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)