МАЙКОП
МАЙКОП - город в России, столица Адыгеи.
Население 154,7 тысяч человек (2010 год).
Расположен на реке Белая.
Железнодорожная станция. Узел автодорог. Международный аэропорт.
Основан в мае 1857 года как крепость начальником Правого крыла Кавказской линии генерал-лейтенантом В.М. Козловским по приказу кавказского наместника князя А.И. Барятинского. С 1860 года станица в составе Кубанской области. С 1869/70 годов городского Центр уезда (1869/70-1888 годы), отдела (1888-1920 годы) Кубанской области.
В 1911 году к юго-западу от Майкопа И.М. Губкин обнаружил месторождения нефти.
В 1915 году введена в строй ветка Владикавказской железной дороги Белореченская - Майкоп.
В январе 1918 года установлена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в сентябре 1918 года - марте 1920 года, находился под контролем Вооруженных сил Юга России. В марте 1920 года взят 1-й Конной армией под командованием С.М. Будённого во время Майкопско-Грозненской операции 1920 года Кавказского фронта РККА.
Центр отдела Кубано-Черноморской области (1920-1924 годы), районный (1924-1936 годы), окружной (1924-1930 годы) центр Северо-Кавказского края (1924-1934 годы), Азово-Черноморского края (1934-1936 годы).
В 1931 году введена в строй железнодорожная линия Майкоп - Хаджох.
В 1936-1991 годы центр Адыгейской АО в составе Азово-Черноморского края (1936-1937 годы), Краснодарского края (1937-1991 годы), районный центр (1940-1963 годы, 1965 год).
Во время Великой Отечественной войны был оккупирован германскими войсками с 9 августа 1942 года по 29 января 1943 года; освобождён Красной Армией в ходе Северо-Кавказской наступательной операции 1943 года, составной части Битвы за Кавказ 1942-1943 годы.
С 1991 года столица Адыгеи.
В основе планировки центра Майкопа - площадь Ленина с Домом правительства Адыгеи (1988 год, архитектор О.Н. Кобзарь) и памятником В.И. Ленину (1959 год, скульптор М.Г. Манизер, архитектор И.Е. Рожин; реконструкция - 2009 года), и площадь Дружбы с монументом «Дружба» (1968 год, скульпторы М.Г. и О.М. Манизер, архитектор Рожин) и Соборной мечетью (1999-2000 годы).
Среди храмов: Свято-Троицкий кафедральный собор (1882-1888 годы), Свято-Воскресенская церковь (1910 год), армянская церковь (1912 год; позднее перестроена), костёл в стиле неоготики (1914 год), церковь Святого Георгия Победоносца (1997-2002 годы).
Памятники гражданской и промышленной архитектуры конца XIX - 1-й четверти XX веков: корпуса пивоваренного завода (1882-1910 годы), аптека Альтшулера (конец XIX - начало XX веков), табачная фабрика (конца XIX века), пожарная каланча (1900 год), Пушкинский дом (1899-1900 годы, к 1963 году реконструирован в Русский драматический театр, архитекторы С.Ф. Плешков, Н.А. Лебедев), водолечебница в стиле модерн (1908 год), железнодорожный вокзал (1910 год), главный корпус завода дубильных экстрактов (1915-1916 годы).
Сохранились жилые здания XIX - начала XX веков, в том числе бывший дом Д.И. Зиньковецкого (1907 год, архитектор И.А. Фомин; ныне - Дом офицеров).
Среди построек середины XX века: кинотеатр «Октябрь» (1961 год, архитектор Ю.Ф. Каверин), Дом правосудия (1966 год, архитектор И.В. Ярошевский). Центральный мемориал с вечным огнём (1927 год, скульптор Е.Н. Козловский, реконструирован по проекту скульптора Н.Н. Николенко); монументы - в честь раскопок кургана Ошада (1971 год, архитектор А.А. Шикоян), «Скорбящая мать» (1978 год, Шикоян).
Среди научных учреждений - Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева (основан в 1929 году как Институт краеведения, название менялось, современное название с 1992 года), Адыгейский НИИ сельского хозяйства РАСХН, Майкопская опытная станция Всероссийский НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова (1930 год). Адыгейский государственный университет (создан в 1993 году на базе Адыгейского педагогического института), Майкопский государственный технологический университет (1993 год), Институт искусств (1997 год; учреждён на базе основанного в 1972 году музыкально-педагогического факультета Адыгейского педагогического института). 8 филиалов российских вузов.
Национальная библиотека (1895 год, современный статус с 1992 года), 3 республиканские библиотеки.
Национальный музей Республики Адыгея (основан в 1925 году в Краснодаре как Адыгейский историко-этнографический музей, с 1938 года - в Майкопе, современный статус с 1993 года), Картинная галерея, филиал Государственного музея искусства народов Востока.
Русский драматический театр имени А.С. Пушкина (1936 год), Адыгейский драматический театр (1937 год). СК Адыгеи (1992 год). Камерный музыкальный театр Республики Адыгея имени А.А. Ханаху (1993 год). Республиканская филармония (1971 год), в её составе: Симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов «Русская удаль» (оба 1993 год), Камерный музыкальный салон (1995 год; с 2007 года в его состав входит основанный в 1998 году ансамбль русских народных инструментов «Отрада»), эстрадный ансамбль «Оштен» (1996 год). Академический государственный ансамбль танца «Нальмес» (1936 год), Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей» (1991 год). Муниципальный духовой оркестр (1976 год), муниципальный ансамбль «Новый век» (2004 год), Майкопская капелла мальчиков и юношей (2005 год).
Фестивали: международный - адыгской музыки (2000 год); региональные - «Северо-Кавказская музыкальная весна», мастеров искусств «Мир Кавказу» и другое.
В Майкопе сосредоточены ведущие промышленные предприятия Адыгеи. Заводы: машиностроительный (крупный российский производитель гидравлических манипуляторов), «Майкопнормаль» (металлические крепёжные изделия и другое), «Майкоппромсвязь» (электро-силовое, электромонтажное оборудование, трансформаторы), редукторный ЗАРЕМ. Предприятие «Картонтара» (гофрокартон и изделия из него), шпагатная фабрика «Майкопская». Производство мебели, стройматериалов. Адыгейский молочный комбинат, кондитерская фабрика, пивоваренный и винно-водочный заводы и другое. ГЭС (около 9,5 МВт).
Близ южной окраины Майкопа - средневековая крепость (раскопки с 1979 года), состоящая из северных и южных городищ; поселения и могильники античного времени и позднего Средневековья. В поселке Победа - Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь (1877-1878 годы, закрыта в 1928 году, возрождена в 2001 году).