МАРИИНСКИЙ ПОСАД

МАРИИНСКИЙ ПОСАД - город в России, в северной части Чувашии, центр Мариинско-Посадского района.

Население 10,2 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Вол­га (при­стань) при впа­де­нии в неё рек Верх­няя Сун­дыр­ка и Ниж­няя Сун­дыр­ка, в 36 км от железнодорожной станции Че­бок­са­ры.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как село Сун­дырь в 1620 году. В 1624 году вме­сте с ок­ре­ст­ны­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми от­да­но во вла­де­ние ми­тро­по­ли­там Кру­тиц­ким. В XVIII - начале XX веков - тор­го­во-промышленное по­се­ле­ние, наи­боль­шее зна­че­ние име­ли тор­гов­ля ле­сом и хле­бом, в ок­ре­ст­но­стях с 1710-х годов раз­ви­ва­лось ви­но­ку­ре­ние. В 1763 года в Сун­ды­ре ос­та­нав­ли­ва­лась императрица Ека­те­ри­на II . Се­ло по­стра­да­ло в 1774 году, во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов . В 1856 году се­ло (вме­сте с ок­ре­ст­ны­ми де­рев­ня­ми Ко­но­ва­ло­во, Де­ни­со­во и Во­ро­ши­ло­во) пре­об­ра­зо­ва­но в по­сад Ма­ри­ин­ский (назван в честь императрицы Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны). Вхо­дил в Че­бок­сар­ский уезд Ка­зан­ской губернии (до 1920 года). В 1872 году близ се­ла П. Ф. За­ру­бин по­стро­ил ви­но­ку­рен­ный за­вод (ны­не спир­тза­вод «Мар­по­сад­ский»). В конце XIX - начале XX веков - круп­ней­шее по­се­ле­ние на тер­ри­то­рии современной Чу­ва­шии (5,0 тысяч человек 1897 год; пре­вос­хо­дил по чис­лу жи­те­лей город Че­бок­са­ры - 4,6 тысяч человек). В 1920-1921 годах в со­ста­ве Ни­же­го­род­ской губернии, с 1921 года - Чу­вашской автономной области (с 1925 года - Чу­вашской АССР). В 1925 году пре­об­ра­зо­ван в го­род Мариинский посад. С 1927 года рай­он­ный центр Чу­вашской АССР (с 1992 года Рес­пуб­ли­ка Чу­ва­шия).

Центр. часть го­ро­да за­строе­на ма­ло­этаж­ны­ми де­ревянными и ка­мен­ны­ми до­ма­ми, в т. ч. ку­печескими особ­ня­ка­ми второй половины XIX века (в од­ном из них ны­не крае­ведческий му­зей). Со­бор Святой Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы (1726 год; ко­ло­коль­ня ут­ра­че­на в 1930-е годах), церковь в честь Ка­зан­ской иконы Бо­жи­ей Ма­те­ри (1761 год, ко­ло­коль­ня и северный при­дел - 1889 год).

Сре­ди пред­при­ятий - «Мар­по­сад­ка­бель» (ка­бель­но-про­вод­ни­ко­вая про­дук­ция), гвоз­диль­ный за­вод, спир­тза­вод «Мар­по­сад­ский» (спирт и во­доч­ные из­де­лия). Про­изводство кон­ди­тер­ских из­де­лий и др.

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