МАМАДЫШ

МАМАДЫШ - го­род в Рос­сии , в северной час­ти Та­тар­ста­на, центр Ма­ма­дыш­ско­го района.

Население 14,6 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в 80 км от железнодорожной станции Кук­мор. При­стань на реке Вят­ка.

Ос­но­ван в конце XIV века как татарская де­рев­ня. В начале XVII века тер­ри­то­рия современного Мамадыша и ок­ре­ст­но­сти бы­ли от­да­ны Сви­яж­ско­му Ус­пен­ско­му монастырю и за­се­ле­ны русскими кре­сть­я­на­ми. В 1617 году здесь по­стро­ен ост­ро­жек для за­щи­ты от на­бе­гов но­гай­цев . Се­ло ста­ло име­но­вать­ся Тро­иц­ким (по на­зва­нию ме­ст­ной церк­ви), ста­рое на­зва­ние так­же со­хра­ни­лось; в 1764 году его жи­те­ли бы­ли пе­ре­ве­де­ны в раз­ряд эко­но­мических кре­сть­ян. Зна­чительная часть на­се­ле­ния в 1774 году примк­ну­ла к от­ря­дам Е.И. Пу­га­чё­ва в хо­де Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов .

Го­род Мамадыш с 1781 года. Уезд­ный го­род Ка­зан­ской губернии (1781-1920 годы, до 1796 года Ка­зан­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), центр Ма­ма­дыш­ско­го кан­то­на (1920-1930 годы), рай­она (с 1930 года) Татарская АССР (в 1990-1992 годы Татарская ССР, с 1992 года Рес­пуб­ли­ка Та­тар­стан).

Со­хра­ни­лись по­строй­ки XVIII-XIX веков: зда­ние Ра­ту­ши (1785 год), дом куп­ца Ма­ка­ро­ва (1-я половина XIX века), 5-гла­вая церковь Преподобной Ксе­нии Рим­ля­ны­ни в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1876-1882 годы), до­ма дво­ря­ни­на П.А. Та­рыш­ки­на и куп­ца Н.И. Щер­ба­ко­ва (2-я половина XIX века), ком­плекс во­ин­ских ка­зарм (конец XIX века). Клад­би­щен­ская ча­сов­ня Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (2002-2003 годы).

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (в том числе ме­бель для школ), кир­пич­ный за­вод. Круп­ный сы­ро- и мас­ло­дель­ный ком­би­нат, спир­то­вой, рыб­ный за­во­ды и другое. Лес­хоз.

Близ Мамадыша со­хра­ни­лось зна­чительное ко­ли­че­ст­во хра­мов середины XVIII - начала XX веков, по­стро­ен­ных по про­ек­там гу­берн­ских и епар­хи­аль­ных ар­хи­тек­то­ров: в селе Ома­ры - Бла­го­ве­щен­ская церковь (1753 год, рас­ши­ре­на в 1806 году), в селе Се­ки­несь - Тро­иц­кая церковь (1843-1849 годы, архитектор Ф И. Пе­тон­ди), в селе Отар­ка - По­кров­ская церковь в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1853-1856 годы, архитектор М.П. Ко­ринф­ский), в селе Мак­си­мов По­чи­нок - Воз­не­сен­ская церковь в рус­ском сти­ле (1902-1915 годы, архитектор Ф.Н. Ма­ли­нов­ский) и другие; де­ревянные церк­ви конца XIX века в сё­лах Вла­ди­ми­ро­во, Верх­ний Се­ки­несь, Ни­ки­фо­ро­во, Мал­мыж­ка.

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