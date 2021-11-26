МАЛОАРХАНГЕЛЬСК
МАЛОАРХАНГЕЛЬСК - город в России, в южной части Орловской области, центр Малоархангельского района.
Население 3,9 тысяч человек (2010 гож).
Расположен в 14 км от одноименной железнодорожной станции.
Известен с XVII века как село Архангельское, принадлежавшее московскому Чудову монастырю; в 1764 году отошло в казну. С 1778 года преобразовано в город Малый Архангельский (к концу XVIII века закрепилось название Малоархангельск).
Уездный город Орловской губернии (1778-1797, 1802-1928 годы; до 1796 года Орловское наместничество). Районный центр Центральночернозёмной (1928-1934 годы), Курской (1934-1944 годы), Орловской (1944-1963 годы, с 1966 года) областей.
Во время Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками с 11 ноября 1941 года по 23 февраля 1943 года. Освобождён войсками Брянского фронта Красной Армии.
Церковь Архангела Михаила (2005 год). Памятник А.С. Пушкину (1978 год, архитектор И.А. Семеновский). Музей боевой славы (1973 год).
Малоархангельск - центр сельскохозяйственного района (выращивают зерновые культуры, сахарную свёклу, разводят крупный рогатый скот). Предприятия по переработке местного сельскохозяйственного сырья. Машиностроительный завод (1969 год; вилочные погрузчики и навесное оборудование к ним).