МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

МАЛОАРХАНГЕЛЬСК - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Ор­лов­ской области, центр Ма­ло­ар­хан­гель­ско­го района.

Население 3,9 тысяч человек (2010 гож).

Рас­по­ло­жен в 14 км от од­но­именной железнодорожной стан­ции.

Из­вес­тен с XVII века как село Ар­хан­гель­ское, при­над­ле­жав­шее московскому Чу­до­ву монастырю; в 1764 году ото­шло в каз­ну. С 1778 года пре­об­ра­зо­ва­но в го­род Ма­лый Ар­хан­гель­ский (к концу XVIII века за­кре­пи­лось название Малоархангельск).

Уезд­ный го­род Ор­лов­ской губернии (1778-1797, 1802-1928 годы; до 1796 года Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Рай­он­ный центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной (1928-1934 годы), Кур­ской (1934-1944 годы), Ор­лов­ской (1944-1963 годы, с 1966 года) об­лас­тей.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 11 ноября 1941 года по 23 февраля 1943 года. Ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми Брян­ско­го фрон­та Крас­ной Ар­мии.

Церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (2005 год). Па­мят­ник А.С. Пуш­ки­ну (1978 год, архитектор И.А. Се­ме­нов­ский). Му­зей бое­вой сла­вы (1973 год).

Малоархангельск - центр сельскохозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые куль­ту­ры, са­хар­ную свёк­лу, раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья. Ма­ши­но­стро­ительный за­вод (1969 год; ви­лоч­ные по­груз­чи­ки и на­вес­ное обо­ру­до­ва­ние к ним).

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