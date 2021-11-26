МАКУШИНО

МАКУШИНО - го­род в Рос­сии , на вос­то­ке Кур­ган­ской области, центр Ма­ку­шин­ско­го района.

Население 9,5 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в западной час­ти Ишим­ской рав­ни­ны.

Железнодорожная стан­ция на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. Че­рез Макушино про­хо­дит ав­то­до­ро­га Че­ля­бинск - Но­во­си­бирск.

Ос­но­ван в 1797 году кре­сть­я­ни­ном Ф.Т. Мах­нё­вым как се­ло в свя­зи с ос­вое­ни­ем в последней тре­ти XVIII века сельскохозяйственных зе­мель в юго-западной час­ти Си­би­ри. В 1896 году че­рез не­го про­шла Транс­си­бир­ская ма­ги­ст­раль . В начале XX века Макушино - од­но из круп­ней­ших тор­го­вых сёл Кур­ган­ско­го уезда То­боль­ской губернии, центр яр­ма­роч­ной тор­гов­ли (еже­год­но про­води­лось 2 яр­мар­ки). Рай­он­ный центр Ураль­ской области (1924-1934 годы), Че­ля­бин­ской области (1934-1943 годы), Кур­ган­ской области (1943-1963 годы, с 1964 года). С 1944 года ра­бо­чий по­сё­лок, с 1963 года го­род.

Крае­ведческий му­зей.

Центр сельскохозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют гре­чи­ху, зер­но­вые и кор­мо­вые куль­ту­ры; раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, сви­ней, до­маш­нюю пти­цу, овец); здесь рас­по­ло­же­ны управ­ле­ния круп­ней­ших аг­рар­ных пред­при­ятий рай­она («Ма­ку­шин­ское», «Ро­ди­на», «Со­кол», «Ко­но­ва­лов­ское»). Ре­монт­но-ме­ха­нический за­вод («Аг­ро­маш­за­вод Ма­ку­шин­ский»). Мас­ло­за­вод. Эле­ва­тор. Лес­хоз.

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