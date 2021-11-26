МАКАРОВ

МАКАРОВ - го­род в Рос­сии , в южной час­ти Са­ха­лин­ской области, центр Ма­ка­ров­ско­го района.

Население 6,7 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на восточном по­бе­ре­жье острова Са­ха­лин, на западном бе­ре­гу залива Тер­пе­ния Охот­ско­го моря.

Железнодорожная стан­ция. Че­рез Макаров про­хо­дит ав­то­до­ро­га Юж­но-Са­ха­линск - Алек­сан­д­ровск-Са­ха­лин­ский.

Ос­но­ван в 1892 году как се­ле­ние Се­лю­то­ра.

По за­вер­шив­ше­му русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов Порт­смут­ско­му ми­ру 1905 года ото­шёл к Япо­нии, пре­об­ра­зо­ван в город Си­ри­то­ру. Здесь бы­ли соз­да­ны цел­лю­лоз­но-бу­маж­ный за­вод, уголь­ная шах­та (оба пред­при­ятия дей­ст­во­ва­ли до конца XX века) и другие. В 1927 году го­род со­еди­нён железнодорожной ли­ни­ей с городом Оти­ай (До­линск), в 1936 году - с городом Си­ку­ка (По­ро­найск).

По­сле окон­ча­ния со­вет­ско-япон­ской вой­ны 1945 года вклю­чён в со­став СССР. В 1946 году пе­ре­име­но­ван в Макаров в честь ви­це-адмирала С.О. Ма­ка­ро­ва.

Рай­он­ный центр Юж­но-Са­ха­лин­ской области Ха­ба­ров­ско­го края (1946-1947 годы), Са­ха­лин­ской области (с 1947 года).

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - ос­тат­ки японских по­стро­ек («Храм» и «Во­до­пад»), цер­ковь в честь Дон­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (2008 год). Па­мят­ник С.О. Ма­ка­ро­ву (1969 год).

Центр ис­кус­ст­ва, куль­ту­ры и до­су­га (в его со­ста­ве - Крае­ведческий му­зей).

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие, су­до­ре­монт­ные пред­при­ятия; ловля и пе­ре­ра­бот­ка ры­бы.

В Макарове и его ок­ре­ст­но­стях - гор­но­лыж­ные трас­сы.

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