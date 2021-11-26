МАКАРОВ
МАКАРОВ - город в России, в южной части Сахалинской области, центр Макаровского района.
Население 6,7 тысяч человек (2010 год).
Расположен на восточном побережье острова Сахалин, на западном берегу залива Терпения Охотского моря.
Железнодорожная станция. Через Макаров проходит автодорога Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский.
Основан в 1892 году как селение Селютора.
По завершившему русско-японскую войну 1904-1905 годов Портсмутскому миру 1905 года отошёл к Японии, преобразован в город Сиритору. Здесь были созданы целлюлозно-бумажный завод, угольная шахта (оба предприятия действовали до конца XX века) и другие. В 1927 году город соединён железнодорожной линией с городом Отиай (Долинск), в 1936 году - с городом Сикука (Поронайск).
После окончания советско-японской войны 1945 года включён в состав СССР. В 1946 году переименован в Макаров в честь вице-адмирала С.О. Макарова.
Районный центр Южно-Сахалинской области Хабаровского края (1946-1947 годы), Сахалинской области (с 1947 года).
Среди достопримечательностей - остатки японских построек («Храм» и «Водопад»), церковь в честь Донской иконы Божией Матери (2008 год). Памятник С.О. Макарову (1969 год).
Центр искусства, культуры и досуга (в его составе - Краеведческий музей).
Деревообрабатывающие, судоремонтные предприятия; ловля и переработка рыбы.
В Макарове и его окрестностях - горнолыжные трассы.