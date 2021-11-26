МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВ - го­род в Рос­сии, в юго-восточной час­ти Ко­ст­ром­ской области, центр Ма­карь­ев­ско­го района.

Население 7,4 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ун­жа (при­стань), в 53 км от железнодорожной станции Нея.

На мес­те современного Макарьева около 1439 года Преподобный Ма­ка­рий Жел­то­вод­ский и Ун­жен­ский ос­но­вал Свя­то-Тро­иц­кий Ма­ка­рие­во-Ун­жен­ский монастырь (за­крыт в 1929 году, воз­ро­ж­дён как жен­ский в 1993 году), во­круг ко­то­ро­го воз­ник­ла под­мо­на­стыр­ская сло­бо­да. В 1552 году мо­на­стырь при­об­рёл боль­шую из­вест­ность по­сле чу­дес­но­го спа­се­ния от ка­зан­ских та­тар, ра­зо­рив­ших ок­ре­ст­ные зем­ли, но не­ожи­дан­но от­сту­пив­ших от стен оби­те­ли. В 1611 году на бо­го­мо­лье в мо­на­стырь при­хо­дил М.Ф. Ро­ма­нов , вто­рич­но он по­се­тил мо­на­стырь уже как царь Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич в 1619 году. Свой рас­цвет мо­на­стырь пе­ре­жи­вал в XVII веке, ко­гда его по­се­ща­ли и де­ла­ли щед­рые вкла­ды кня­зья Вол­кон­ские, Обо­лен­ские, Чер­кас­ские, Шуй­ские, боя­ре Ми­ло­слав­ские и другие.

Жи­те­ли сло­бо­ды за­ни­ма­лись главным образом ко­же­вен­ным, са­ло­то­пен­ным и мы­ло­ва­рен­ным про­мыс­лами. В середине - конце XVIII века близ сло­бо­ды дей­ст­во­вал сер­ный за­вод.

В 1778 году мо­на­стырь, под­мо­на­стыр­ская сло­бо­да, село Ков­ро­во, ок­ре­ст­ные де­рев­ни и по­чин­ки объ­е­ди­не­ны в го­род Макарьев. Уезд­ный го­род Ко­ст­ром­ской губернии (1778-1922 годы, до 1796 года Ко­ст­ром­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), центр Ун­жен­ской области (1778-1796 годы). В XIX веке в Макарьеве еже­год­но про­во­ди­лись 3 яр­мар­ки. В 1861 году в го­ро­де от­кры­лось пер­вое ча­ст­ное па­ро­ход­ст­во. Во 2-й половине XIX века по­строе­ны 4 кир­пич­ных за­во­да, ли­кё­ро-во­доч­ный и ви­но­ку­рен­ный за­во­ды, спи­чеч­ная фаб­ри­ка. Уезд­ный го­род Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губернии (1922-1929 годы), рай­он­ный центр Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной (1929-1936 годы), Ива­нов­ской (1936-1944 годы), Ко­ст­ром­ской (с 1944 года) об­лас­тей.

В 1781 году императрицей Ека­те­ри­ной II ут­вер­ждён ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки Макарьева, ко­то­рый из­ме­нён по­сле по­жа­ра 1802 года (так называемый звёзд­ный план). На центральной пло­ща­ди, к ко­то­рой вее­ром схо­дят­ся ра­ди­аль­ные ули­цы, рас­по­ло­жен кир­пич­ный 5-шат­ро­вый со­бор в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1896-1906 годы, бо­ко­вые ба­ра­ба­ны и ша­тры не сохранились), ок­ру­жён­ный жи­лы­ми до­ма­ми, тор­го­вы­ми по­ме­ще­ния­ми (фраг­мент западной ча­сти го­сти­но­го дво­ра, 1-я половина XIX века). Бли­же к бе­ре­гу, на хол­ме - ан­самбль Свя­то-Тро­иц­ко­го Ма­ка­рие­во-Ун­жен­ско­го монастыря с 5-гла­вым 4-столп­ным Тро­иц­ким со­бо­ром (1664-1669 годы; рос­пи­си XIX века) и 2-столп­ной церковью Преподобного Ма­ка­рия Жел­то­вод­ско­го и Ун­жен­ско­го (1670-1674 годы; тра­пез­ная с при­де­ла­ми - 1823-1824 годы; при­твор 1871 год), од­но­гла­вы­ми тра­пез­ной Бла­го­ве­щен­ской церковью (1677-1680 годы, по­строе­на в игу­мен­ст­во святого Мит­ро­фа­на Во­ро­неж­ско­го; ко­ло­коль­ня об­ру­ши­лась в 2003 году), над­врат­ной церковью Святого Ни­ко­лая (1682-1685 годы, тра­пез­ная - 1849-1854 годы) и боль­нич­ной Ус­пен­ской церковью ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1732-1735 годы), ок­ру­жён­ны­ми ка­мен­ной ог­ра­дой (1754-1764 годы). Близ мо­на­сты­ря - ко­ло­дец с ча­сов­ней в рус­ском сти­ле (1869 год).

Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков - церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1775 год), клад­би­щен­ская церковь Про­ро­ка Илии (1827 год), кир­пич­ные зда­ния XIX - начала XX веков, в том числе зда­ние ре­месленного учи­ли­ща Ф.В. Чи­жо­ва (1892 год; ны­не проф­тех­учи­ли­ще имени Ю.В. Смир­но­ва), зда­ния Ро­ма­нов­ско­го ре­аль­но­го училища (1910-1913 годы), земской боль­ни­цы (1914 год), во­до­на­пор­ная баш­ня (1912 год). Крае­ведческий му­зей (с 1997 года рас­по­ло­жен в главном кор­пу­се при­сут­ст­вен­ных мест, 1806-1807 годы).

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия, в том числе за­вод ком­па­нии «Ак­ва­лес Групп» (пу­щен в 2004 году). Сы­ро­дель­ный за­вод и другие. Лес­хоз.

В 15 км от Макарьева рас­по­ло­же­но село Ун­жа - один из древ­ней­ших го­ро­дов на тер­ри­то­рии Ко­ст­ром­ской области (пер­вое ле­то­пис­ное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 1218 году, с 1924 года се­ло). Со­хра­ни­лись: го­ро­ди­ще (XII-XV веков), церковь Воз­не­се­ния (около 1777 года) - яр­кий па­мят­ник про­винциального ба­рок­ко , Вос­кре­сен­ский со­бор (1810, 1881-1883 годы), церковь Преподобного Ма­ка­рия Ун­жен­ско­го (1822 год), де­ревянная за­строй­ка середины - 2-й половины XIX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)