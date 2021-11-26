МАХАЧКАЛА
МАХАЧКАЛА - город в России, столица Дагестана.
Население 468,7 тысяч человек (2010 год). Расположена на Приморской низменности, у подножия горы Таркитау. Морской порт на западном побережье Каспийского моря; регулярное железнодорожное паромное сообщение с портами Туркменбаши (Туркмения), Актау (Казахстан). Железнодорожная станция. Через Махачкалу проходит федеральная автомагистраль «Кавказ» (Краснодар - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном). Международный аэропорт Уйташ.
В 1844 году, во время Кавказской войны 1817-1864 годов, на холме Анджи-Арка близ Тарков - столицы Тарковского шамхальства заложено русское укрепление Петровское, названное в память о Персидском походе 1722-1723 годов, организованном и проведённом императором Петром I. Постройка Петровского преследовала несколько целей: усиление контроля за проходившей через Тарки дорогой по каспийскому побережью на Дербент (старейший путь, соединявший страны Востока с Северным Кавказом и Россией); повышение безопасности самих Тарков; защита прибрежной территории, пригодной для создания в дальнейшем морского порта. С 1857 года портовый город Петровск (постепенно закрепилось название Петровск-Порт); подчинялся командующему войсками и управляющему гражданской частью в Прикаспийском крае.
С 1860 года уездный город Дагестанской области (наряду с Дербентом имел гражданское управление). Со второй половины XIX века в городе активно развивалась промышленность, построены пивоваренный завод, 2 табачные фабрики, в 1861-1870 годах - искусственная гавань и морской порт, в 1900 году - бумагопрядильная фабрика «Каспийская мануфактура», в 1914 году - нефтеперегонный завод. Одним из приоритетных направлений развития города стало рыболовство. В 1894 году открыто движение по жележнодорожные линии Беслан - Петровск-Порт, в 1900 году - Петровск-Порт - Дербент, в конце 1915 года - Шамхал - Темир-Хан-Шура (соединила город с Нагорным Дагестаном) Владикавказской железной дороги.
Во время Гражданской войны 1917-1922 годов Петровск-Порт неоднократно переходил из рук в руки. В конце 1917 года - марте 1918 года и в апреле - сентябре 1918 года один из центров советской власти в Дагестане. Весной 1918 года дважды занимался отрядами Н. Гоцинского. В августе 1918 года осаждён отрядом Л. Ф. Бичерахова при поддержке кораблей Каспийской флотилии, занят им 3 октября, 8 ноября занят частями турецкой армии, вошёл в состав т. н. Горской республики и переименован в Шамиль-Калу. 08.05.1919 года взят частями ВСЮР и находился под их контролем вплоть до весны 1920 года. Занят частями РККА 30.03.1920 года в ходе Северо-Кавказской наступательной операции. В 1921-1994 годах столица Дагестанской АССР, с 1994 года - Республики Дагестан. Постановлением ВЦИК от 10.07.1922 года город переименован в Махач-Калу (закрепилось написание «Махачкала») в честь известного дагестанского революционера Магомед-Али (Махача) Дахадаева (1882-22.09.1918 годов; в мае - сентябре 1918 года военный комиссар Дагестанской области). В 1970 году город серьёзно пострадал в результате землетрясения. В 1999 году администрация и жители Махачкалы активно способствовали изгнанию террористических групп во время их вторжения в Дагестан.
В старой прибрежной части города расположены: маяк у подножия холма Анджи-Арка (1860-е годы), Успенский кафедральный собор в неовизантийском стиле (1905-1906 годы; придел Св. Александра Невского - 2004 год), постройки второй половины XIX - начала XX веков в духе эклектизма (здания публичной библиотеки - 1899-1900 годы, бывшей женской гимназии - 1903 год, и др.). В 1920-1930-е годы велось активное строительство города, в т. ч. по генпланам 1931 года и 1938 года с прямоугольной сеткой улиц; возведены Главпочтамт в стиле конструктивизма (1920-е годы), Дом правительства в духе неоромантизма с использованием восточных мотивов (1927-1928 годы, архитектор И. В. Жолтовский; ныне сельскохозяйственная академия), гостиница «Дагестан» в духе неоренессанса (1938-1939 годы, архитектор Г. Гримм).
После Великой Отечественной войны построены административное здание на Ленинском проспекте (1956 год, архитектор А. М. Алхазов), стадион «Труд» (открыт в 1958 году, достроен в 1961 году), Дом пионеров (1961 год, архитектор А. Г. Орусханов), университет (1964 год, архитектор Ш. И. Керимов, Г. М. Шейхов). По генплану 1961 года (архитектор К. В. Чернокозов) организованы: Приморский бульвар (1962 год, архитекторы Н. И. Озёрная, А. Г. Орусханов; ныне Городской сад с Родопским бульваром) с памятником поэту Сулейману Стальскому (1949 год, скульптор Х. Н. Аскар-Сарыджа, архитектор Алхазов) и драматическим театром (1967 год, архитектор Г. Я. Мовчан и др.; ныне в здании размещаются Аварский и Кумыкский музыкально-драматические театры), центральная площадь с новым Домом правительства (1967 год, архитектор Алхазов) и памятником В. И. Ленину (1960 год, скульптор З. И. Азгур, архитектор Г. А. Захаров). По генплану 1973 года возведён ряд зданий для учреждений культуры и др. Среди построек 1990-2000-х годов - центральная Джума-мечеть (1997 год), Северо-Кавказский исламский университет. Многие дома украшены мозаикой, горельефами.
Памятники: Г. Цадасе (1956 год, скульптор Аскар-Сарыджа, архитетор А. М. Алхазов), С. М. Кирову (1975 год, скульптор Б. А. Танаев и др.), дагестанским большевикам, расстрелянным белогвардей
Футбольный клуб «Анжи» (основан в 1991 году), участник ряда чемпионатов России, розыгрыша Кубка УЕФА (2000/2001 год), финалист Кубка России (2000/2001 год); до 2003 года выступал на стадионе «Динамо» (открыт в 1927 году, основные постройки - 1949 год, архитектор А. С. Саакян; реконструирован в 1968 году и 2000 году, вмещает 16 тысяч мест), с 2003 года играет на стадионе «Хазар» (открыт в 2003 году; вместимость около 20 тысяч мест).
Исторические источники:
Борьба за установление и упрочнение Советской власти в Дагестане в 1917–1921 гг.: Сборник документов и материалов. М., 1958.
Дополнительная литература.:
Козубский Е.И. Дагестанский сборник. Темир-Хан-Шура, 1904. Вып. 2;
Тахо-Годи А.А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927;
Викторов А.Ф., Кажлаев Д.Г. Махачкала. Махачкала, 1958;
Кажлаев А.Н. Возникновение и экономическое развитие Махачкалы. Махачкала, 1967;
История Дагестана: В 4 т. М., 1967–1969.