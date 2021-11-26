МАГАДАН

МАГАДАН - го­род в Рос­сии , административный центр Ма­га­дан­ской области.

Население 98,9 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в южной час­ти об­лас­ти, на реке Ма­га­дан­ка.

Порт на бе­ре­гу бух­ты На­гае­ва Охот­ско­го моря - круп­ней­ший на российском Се­ве­ро-Вос­то­ке с круг­ло­го­дич­ной на­ви­га­ци­ей (гру­зо­обо­рот свыше 1,1 миллиона тонн, 2010 год). На­чаль­ный пункт фе­де­раль­ной ав­то­трас­сы «Ко­лы­ма» (Ма­га­дан-Су­су­ман-Якутск). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в поселке городского ти­па Со­кол).

Пер­вым по­сто­ян­ным по­се­ле­ни­ем на тер­ри­то­рии современного Магадана ста­ла Вос­точ­но-Эвен­ская (На­га­ев­ская) культ­ба­за (1929-1931 годы). Во­круг неё сло­жил­ся ра­бо­чий поселок На­гае­во (об­ра­зо­ван 17 декабря 1930 года) - в 1930-1932 годы центр Охот­ско-Эвен­ско­го национального округа. Ос­вое­ние близ­ле­жа­щих к бух­те На­гае­ва тер­ри­то­рий по­ло­жи­ло на­ча­ло ещё од­но­му по­се­ле­нию - поселку Ма­га­дан, до 1953 года административный центр гос­тре­ста Даль­ст­рой [1938 год. Главное управ­ле­ние строи­тель­ст­ва Даль­не­го Се­ве­ра - Даль­ст­рой НКВД (с 1946 года - МВД) СССР]. По­сте­пен­но На­гае­во и Магадан объ­е­ди­ни­лись в еди­ный ра­бо­чий поселок На­гае­во-Ма­га­дан, с 1935 года за ним утвер­ди­лось название «Магадан». При его строи­тель­ст­ве ис­поль­зо­вал­ся труд за­клю­чён­ных, с это­го вре­ме­ни за Магаданом за­кре­пи­лась сла­ва сто­ли­цы «ссыль­ной Ко­лы­мы».

С 1939 года го­род.

С 1953 года центр Ма­га­дан­ской области.

В 1953-1957 годы в Магадане дей­ст­во­ва­ло Управ­ле­ние Северо-Восточных ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей МВД СССР.

В 1957-1965 годы центр Ма­га­дан­ско­го (с 1962 Северо-Восточного) эко­но­мического рай­она.

Центральная часть го­ро­да рас­по­ло­же­на на пра­вом бе­ре­гу реки Ма­га­дан­ка. Главную площадь фор­ми­ру­ют зда­ния бывывшего Главного управ­ле­ния Даль­ст­роя (1938-1941 годы, архитектор Н.Н. Юр­ген­сон, инженер В.Г. Дроз­дов), До­ма свя­зи (те­ле­граф; 1933-1935 годы, А.В. Ор­лян­кин по про­ек­ту М.Ф. Бу­лы­чё­ва), ка­фед­раль­ный со­бор Святой Трои­цы (2001-2008 годы).

Пер­вые кир­пич­ные по­строй­ки воз­во­дят­ся с 1933 года пре­имущественно в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма: 3-этаж­ные до­ма на проспекте К. Мар­кса, Дом куль­ту­ры (1938-1941 годы, ар­хи­тек­то­ры П.В. По­ля­ков, Е.В. Си­мов, инженер Дроз­дов; с 1941 года Музыкальный и дра­ма­тический те­атр), об­ла­ст­ная боль­ни­ца (1940-1942 годы), ки­но­те­атр «Гор­няк» (1948 год), Дво­рец спор­та (1954-1955 годы, архитектор А.В. Ма­шин­ский, инже­не­ры С.М. Кур­ду­бов, Г.П. Ма­леч­кин) со ста­дио­ном.

В 1935 году от­крыт Парк куль­ту­ры и от­ды­ха (по про­ек­ту В.А. Бур­ду­ко­ва).

С 1945 года по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров А.В. Коз­ло­ва, А.А. Леп­ков­ско­го и Си­мо­ва (при уча­стии япононских во­ен­но­плен­ных) ве­лась за­строй­ка го­ро­да 4-этаж­ны­ми до­ма­ми.

Пер­спек­ти­ва проспекта Ле­ни­на за­вер­ша­ет­ся те­ле­ви­зи­он­ной мач­той на Ком­со­моль­ской площади (с 1957 года).

Сре­ди по­стро­ек конца 1950-1980-х годов: гос­ти­ни­ца «Ма­га­дан» (1959 год; но­вый кор­пус 1985 год), Дво­рец куль­ту­ры проф­сою­зов (1964 год, архитектор Д.Б. Цвик, кон­ст­рук­то­ры Р.А. Ага­сан­дов, Л.А. Ма­ка­ре­вич), тор­го­вый ком­плекс на улице Га­га­ри­на (1987 год).

В 1990-2000-е годы воз­ве­де­ны: церковь Со­ше­ст­вия Святого Ду­ха (1991-1993 годы), Свя­то-По­кров­ский жен­ский монастырь (1999 год; По­кров­ская церковь - 1990 год), ча­сов­ня Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1996 год). Па­мят­ни­ки: ма­га­дан­цам - ге­ро­ям фрон­та и ты­ла Великой Отечественной вой­ны «Узел па­мя­ти» (1991 год, скульп­то­ры В.И. Рол­ду­гин, Н.Н. Лу­щик), пер­во­му ди­рек­то­ру Даль­ст­роя Э.П. Бер­зи­ну (1994 год). На соп­ке Кру­тая, на мес­те «тран­зит­но­го» ла­ге­ря, над го­ро­дом воз­вы­ша­ет­ся мо­ну­мент «Ма­с­ка скор­би» (1996 год, скульп­тор Э.И. Не­из­вест­ный, архитектор К. Ка­за­ев).

В Магадане на­хо­дит­ся Северо-Восточный на­учный центр ДВО РАН (соз­дан в 1991 году), в его со­ставе: Северо-Восточный НИИ, Институт био­ло­гических про­блем Се­ве­ра, Ме­ж­ду­народный центр «Арк­ти­ка». Сре­ди других на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ма­га­дан­ский НИИ рыб­но­го хо­зяй­ст­ва и океа­но­гра­фии (от­де­ле­ние Ти­хо­оке­ан­ско­го института рыб­но­го хозяйства), Зо­наль­ный институт сельского хозяйства, Северо-Восточный на­учный центр РАО. Северо-Восточный государственный университет (1960 год, современное название и ста­тус с 2007 года); фи­лиа­лы российских ву­зов, в том числе Санкт-Пе­тербургского института управ­ле­ния и эко­но­ми­ки, Российского государственного гу­ма­ни­тар­но­го университета, Московской государственной юри­дической ака­де­мии, Российской ака­де­мии пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, При­мор­ской сельскохозяйственной ака­де­мии и другие.

Ма­га­дан­ские об­ла­ст­ные биб­лио­те­ки: уни­вер­саль­ная на­уч­ная имени А.С. Пуш­ки­на (1939 год; зда­ние - 1972 года), дет­ская (1969 год), юно­ше­ская (1980 год).

Му­зеи: Об­ла­ст­ной крае­вед­че­ский (1934 год, зда­ние - 1983 год), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей- квар­ти­ра В.А. Ко­зи­на (от­крыт в 1995 году на ба­зе соз­дан­но­го в 1991 году музыкального са­ло­на).

Государственный музыкальный и дра­ма­тический те­атр (ве­дёт ис­то­рию с 1933 года, в 1941-1991 годы имени М. Горь­ко­го). Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1979 год). В со­ста­ве Об­ла­ст­ной фи­лар­мо­нии (1972 год): ан­самбль пес­ни и тан­ца на­ро­дов Се­ве­ра «Энэр» (1980 год), Ма­га­дан­ский русский ор­кестр. Об­ла­ст­ной центр народного твор­че­ст­ва и до­су­га (1956 год). При Му­ни­ци­паль­ном цен­тре куль­ту­ры ра­бо­та­ют: ка­пел­ла имени Е.И. Ал­хи­мо­ва (1962 год; при ней Ка­мер­ный ор­кестр, 1989 год), Эс­т­рад­но-ду­хо­вой ор­кестр, ан­самбль русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Ме­те­ли­ца».

Фес­ти­ва­ли: «Ма­га­дан­ская вес­на» (с 1985 года), «Ко­зин­ская вес­на» (1993, 2003 годы), бар­дов­ской пес­ни (с 1999 года) и другие.

Про­во­дят­ся тра­диционные со­рев­но­ва­ния «Лыж­ня Вяль­бе» и Ме­мо­ри­ал В. В. По­пен­чен­ко (бокс).

Основные от­рас­ли промышленности - ма­ши­но­строе­ние, хи­ми­че­ская и пи­ще­вая (главная обрабатывающая рыб­ная).

За­во­ды: ме­ха­ни­че­ский (про­мы­воч­но-обо­га­тительное обо­ру­до­ва­ние для раз­ра­бот­ки рос­сып­ных ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­то- и пла­ти­но­со­дер­жа­щих пес­ков, а так­же тру­бы с за­щит­ным по­кры­ти­ем), Мар­че­кан­ский экс­пе­ри­мен­таль­ный (зап­ча­сти к гор­но-шахт­но­му и гор­но-обо­га­тительному обо­ру­до­ва­нию). На­уч­но-про­из­водственный ком­плекс «Ко­лы­ма­взрыв­пром» (эмуль­си­он­ные взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва; про­во­дит взрыв­ные ра­бо­ты на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях и другое). В Магадане рас­по­ло­же­ны офи­сы ком­па­ний по до­бы­че дра­го­цен­ных ме­тал­лов («Сусуманзолото», «Геоцентр» и др.), ка­мен­но­го уг­ля («Ко­лым­ская уголь­ная ком­па­ния»), го­лов­ные офи­сы и пе­ре­раба­ты­ваю­щие пред­при­ятия ком­па­ний «Ма­га­дан­ры­ба», «Ти­хо­оке­ан­ская ры­бо­про­мыш­лен­ная ком­па­ния», «Трал­ком». Дей­ст­ву­ют так­же Усть-Ма­га­дан­ский ры­бо­за­вод, мо­лоч­ный ком­би­нат, хле­бо­ком­би­нат и другие. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов. ТЭЦ (96 МВт).

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