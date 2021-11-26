ЛИПЕЦК

ЛИПЕЦК - город в России.

Административный центр Ли­пец­кой области. Население 502,5 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен в восточной час­ти об­лас­ти, на реке Во­ро­неж, при впа­де­нии в неё реки Ли­пов­ка. Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Аэ­ро­порт.

Воз­ник в мае 1703 года как по­сё­лок при Верх­нем Лип­ском же­ле­зо­де­ла­тель­ном за­во­де (ос­но­ван в том же го­ду). В 1707-1712 годах ни­же по те­че­нию реки Ли­пов­ка по­стро­ен Ниж­ний Лип­ский же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод. По­сле 1707 года в ис­точ­ни­ках име­но­вал­ся сло­бо­дой или се­лом Лип­ские (Ли­пец­кие) же­лез­ные за­во­ды. С 1710-х годах в со­став Лип­ских ка­зён­ных за­во­дов вхо­ди­ли так­же ов­чар­ный за­вод, су­кон­ная, шляп­ная, чу­лоч­ная фаб­ри­ки (по за­ка­зу Ад­ми­рал­тей­ст­ва из­го­тов­ля­лось сук­но на мун­ди­ры - свыше 4 тысяч по­гон­ных м в год; мат­рос­ские и сол­дат­ские шля­пы - 10-20 тысячв год). В 1-й четверти XVIII века на за­во­дах вы­плав­ля­лось свыше 1,2 тысячи тонн чу­гу­на в год.

Сло­бо­да Лип­ские (Ли­пец­кие) же­лез­ные за­во­ды ста­ла административным и эко­но­мическим цен­тром ок­ру­ги. В начале XVIII века близ сло­бо­ды от­кры­ты ис­точ­ни­ки ми­неральных вод (в 1769 году об­сле­до­ва­ны академиком С.Г. Гме­ли­ным). В 1755 году же­ле­зо­де­ла­тель­ные за­во­ды про­да­ны князю П.И. Реп­ни­ну, при ко­то­ром про­изводство при­шло в пол­ный упа­док. В 1769 году за­во­ды вновь бы­ли взя­ты в каз­ну (во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов здесь из­го­тав­ли­ва­лись пуш­ки и сна­ря­ды для Чер­но­мор­ско­го фло­та).

В 1779 году сло­бо­да пре­об­ра­зо­ва­на в го­род Липецк. Уезд­ный го­род Там­бов­ской губернии (1779-1928 годы; до 1796 года Там­бов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). По­сле за­кры­тия в 1795 году же­ле­зо­де­ла­тель­ных за­во­дов с начала XIX века го­род раз­ви­вал­ся как один из пер­вых ку­рор­тов Рос­сии. В 1805 году на ос­но­ва­нии про­ве­дён­но­го в 1803-1805 годах ана­ли­за ми­неральных вод ор­га­ни­зо­ван ку­рорт «Ли­пец­кие ми­не­раль­ные во­ды»; за­ло­же­ны Ниж­ний (1806, архитектор Жаак) и Верх­ний (1811) са­ды. К середине XIX века по­ло­же­ние ку­рор­та ухуд­ши­лось, од­на­ко в 1865 году по ини­циа­ти­ве дво­рян­ст­ва Там­бов­ской губернии об­ра­зо­ва­но АО Ли­пец­ких ми­неральных вод, су­мев­шее ис­пра­вить по­ло­же­ние дел. В 1867 году на тер­ри­то­рии Ниж­не­го са­да об­на­ру­жен же­ле­зи­стый торф, в 1871 году впер­вые в Рос­сии вве­де­но тор­фо­ле­че­ние. Во 2-й половине XIX - начале XX веков Липецк раз­ви­вал­ся и как тор­го­во-промышленный центр; в 1863 году от­крыт Ма­ри­ин­ский ви­но­ку­рен­ный за­вод, в 1902 году Со­коль­ский ме­тал­лур­гический за­вод (ны­не «Сво­бод­ный со­кол»), в го­ро­де дей­ст­во­ва­ли от 2 до 4 яр­ма­рок в год. В 1868 году по­строе­на железнодорожная ли­ния Гря­зи - Елец, про­шед­шая че­рез Липецк. В ию­не 1879 года в Липецке со­сто­ял­ся съезд сто­рон­ни­ков по­ли­тического тер­ро­ра организации «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов.

Советская власть ус­та­нов­ле­на 20.12.1917 года (2.1.1918 года). В 1923-1924 годах в Липецке дей­ст­во­ва­ла Ли­пец­кая авиационная шко­ла, на её ба­зе в 1925-1933 годах в го­ро­де функ­цио­ни­ро­ва­ла германская авиационная шко­ла, го­то­вив­шая лёт­ные кад­ры для рейхс­ве­ра и про­во­див­шая ис­пы­та­ния но­вой германской тех­ни­ки (по­сле её за­кры­тия в Липецке от­кры­та Выс­шая лёт­но-так­тическая шко­ла ВВС Крас­ной Ар­мии , с 1960 года - Центр бое­во­го при­ме­не­ния и пе­ре­учи­ва­ния лёт­но­го со­ста­ва ВВС).

Рай­он­ный центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области (1928-1934 годы), Во­ро­неж­ской области (1934-1954 годы). В 1930-х годах по­строе­ны Но­во­ли­пец­кий ме­тал­лур­гический за­вод (1931-1934 годы), ма­ши­но­стро­ительный за­вод «Стан­ко­строй» (1932-1934 годы) и др. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны (в 1941 и 1942 годах) Липецк яв­лял­ся при­фрон­то­вым го­ро­дом, на ба­зе ку­рор­та дей­ст­во­ва­ли эвако­гос­пи­та­ли. В го­ро­де бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 591-й авиационный ис­тре­би­тель­ский полк (1941), 1-й тан­ко­вый кор­пус под командованием М.Е. Ка­ту­ко­ва (1942), 491-й ми­но­мёт­ный полк (1942). В 1943 году на про­из­водственных пло­ща­дях за­во­да «Стан­ко­строй» об­ра­зо­ван Ли­пец­кий трак­тор­ный за­вод. По­сле Великой Отечественной вой­ны го­род раз­ви­вал­ся как круп­ный промышленный центр. С 1954 года центр Ли­пец­кой об­лас­ти.

Баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт. Основные при­род­ные ле­чеб­ные фак­то­ры - хло­рид­но-суль­фат­ная на­трие­вая во­да, ис­поль­зуе­мая для ванн, пить­е­во­го ле­че­ния и роз­ли­ва в бу­тыл­ки, а так­же ле­чеб­ная тор­фя­ная грязь. Про­во­дят ле­че­ние боль­ных с за­бо­ле­ва­ния­ми ор­га­нов дви­же­ния и опо­ры, пи­ще­ва­ре­ния, нерв­ной сис­те­мы и ги­не­ко­ло­гическими бо­лез­ня­ми. Са­на­то­рий, баль­не­ог­ря­зе­ле­чеб­ни­ца и другие ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния.

Го­род за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну 1805 года. Со­хра­ни­лись Древ­не-Ус­пен­ская церковь (конец XVII - начало XVIII веков) бывшей Ус­пен­ской Па­рой­ской пус­ты­ни (XVII век; уп­разд­не­на в 1764 году; с 2003 года Свя­то-Ус­пен­ский Ли­пец­кий монастырь); со­бор Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1791-1804 годы; пред­по­ло­жи­тель­но итальянский архитектор Т. Ада­ми­ни; ко­ло­коль­ня - 1825-1835 годы; тра­пез­ная - 1840-1842 годы) в сти­ле клас­си­циз­ма; зда­ние ми­неральных ванн (1805-1808 годы, ар­хи­тек­то­ры А.Н. Во­ро­ни­хин, С. Мель­ни­ков) и гос­ти­ни­ца (1866, пе­ре­строй­ка 1895 года) Ли­пец­ких ми­не­раль­ных вод; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь (1808-1837 годы), клад­би­щен­ская церковь Святой Ев­до­кии (1817-1818 годы), дом Ф.И. Ту­ров­ско­го (1820-1830-е годы), зда­ние городской упра­вы (1-я половина XIX века), Тро­иц­кая церковь (ос­вя­ще­на в 1850 году). Ко 2-й половине XIX - началу XX веков от­но­сят­ся: церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1859-1869 годы), бывшее Пи­ти­ри­мов­ское ду­хов­ное училище (1883), церковь Святителя Ни­ко­лая (1890, архитектор И.П. Маш­ков; вос­ста­нов­ле­на в 1990-е годы), церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в не­ови­зан­тий­ском сти­ле в бывшем селе Ссёл­ки (1895-1905 годы); кир­пич­ные до­ма в ду­хе эк­лек­тиз­ма (куп­ца Ру­си­но­ва, За­мя­ти­ных, Ко­ма­ро­ва и др.); ап­те­ка Э.Е. Кар­стен­са, кор­пу­са за­во­да «Сво­бод­ный со­кол» и Ма­ри­ин­ско­го за­во­да (все - конец XIX - начало XX веков); дом В.К. Вяж­лин­ско­го в сти­ле мо­дерн (1910, архитектор В.И. Фрей­ман), зда­ния Ор­лов­ско­го ком­мерческого бан­ка (1913; ны­не училище ис­кусств), ки­но­те­ат­ра «Уни­он» (1916, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1950-е годы). В 1930-е годы воз­ве­де­ны зда­ние Государственного бан­ка и Дом свя­зи (1931-1935 годы) на Ком­му­наль­ной пло­ща­ди.

В 1956 году при­нят но­вый ген­план раз­ви­тия Липецка, по ко­то­ро­му в 1960-1970-е годы ули­цы ис­то­рического цен­тра го­ро­да рас­ши­ря­лись за счёт сно­са за­строй­ки XIX века. Ре­ор­га­ни­зо­ван ан­самбль площади Ле­ни­на с До­мом Со­ве­тов (1954-1958 годы, архитектор Н. Бров­кин) и гос­ти­ни­цей «Цен­траль­ная» («Ли­пецк», 1950-е годы). В 1950-1980-е годы по­строе­ны: мост че­рез реку Во­ро­неж (1954-1958 годы), кор­пу­са Ли­пец­ко­го ку­рор­та (1961-1966, 1982-1984 годы), Те­атр дра­мы имени Л.Н. Тол­сто­го (1968, архитектор М.П. Буб­нов), железнодорожный во­кзал (1976). В 2001 году вос­ста­нов­ле­на на но­вом мес­те ча­сов­ня Свя­тых Пет­ра и Пав­ла 1872-1885 годов (ар­хи­тек­то­ры Ю.А. Ку­роч­кин, В.В. Ру­лёв). Па­мят­ни­ки: Пет­ру Ве­ли­ко­му в ви­де чу­гун­ной 3-гран­ной пи­ра­ми­ды (уста­нов­лен в 1839 году, про­ект 1836 года Г. Ших­ла­рё­ва; рес­тав­ри­ро­ван в 2000 году), Пет­ру Ве­ли­ко­му (1996, скульп­тор В.М. Клы­ков).

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