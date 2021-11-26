ЛИПЕЦК
ЛИПЕЦК - город в России.
Административный центр Липецкой области. Население 502,5 тысяч человек (2009). Расположен в восточной части области, на реке Воронеж, при впадении в неё реки Липовка. Железнодорожная станция. Узел автодорог. Аэропорт.
Возник в мае 1703 года как посёлок при Верхнем Липском железоделательном заводе (основан в том же году). В 1707-1712 годах ниже по течению реки Липовка построен Нижний Липский железоделательный завод. После 1707 года в источниках именовался слободой или селом Липские (Липецкие) железные заводы. С 1710-х годах в состав Липских казённых заводов входили также овчарный завод, суконная, шляпная, чулочная фабрики (по заказу Адмиралтейства изготовлялось сукно на мундиры - свыше 4 тысяч погонных м в год; матросские и солдатские шляпы - 10-20 тысячв год). В 1-й четверти XVIII века на заводах выплавлялось свыше 1,2 тысячи тонн чугуна в год.
Слобода Липские (Липецкие) железные заводы стала административным и экономическим центром округи. В начале XVIII века близ слободы открыты источники минеральных вод (в 1769 году обследованы академиком С.Г. Гмелиным). В 1755 году железоделательные заводы проданы князю П.И. Репнину, при котором производство пришло в полный упадок. В 1769 году заводы вновь были взяты в казну (во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов здесь изготавливались пушки и снаряды для Черноморского флота).
В 1779 году слобода преобразована в город Липецк. Уездный город Тамбовской губернии (1779-1928 годы; до 1796 года Тамбовское наместничество). После закрытия в 1795 году железоделательных заводов с начала XIX века город развивался как один из первых курортов России. В 1805 году на основании проведённого в 1803-1805 годах анализа минеральных вод организован курорт «Липецкие минеральные воды»; заложены Нижний (1806, архитектор Жаак) и Верхний (1811) сады. К середине XIX века положение курорта ухудшилось, однако в 1865 году по инициативе дворянства Тамбовской губернии образовано АО Липецких минеральных вод, сумевшее исправить положение дел. В 1867 году на территории Нижнего сада обнаружен железистый торф, в 1871 году впервые в России введено торфолечение. Во 2-й половине XIX - начале XX веков Липецк развивался и как торгово-промышленный центр; в 1863 году открыт Мариинский винокуренный завод, в 1902 году Сокольский металлургический завод (ныне «Свободный сокол»), в городе действовали от 2 до 4 ярмарок в год. В 1868 году построена железнодорожная линия Грязи - Елец, прошедшая через Липецк. В июне 1879 года в Липецке состоялся съезд сторонников политического террора организации «Земля и воля» 1870-х годов.
Советская власть установлена 20.12.1917 года (2.1.1918 года). В 1923-1924 годах в Липецке действовала Липецкая авиационная школа, на её базе в 1925-1933 годах в городе функционировала германская авиационная школа, готовившая лётные кадры для рейхсвера и проводившая испытания новой германской техники (после её закрытия в Липецке открыта Высшая лётно-тактическая школа ВВС Красной Армии, с 1960 года - Центр боевого применения и переучивания лётного состава ВВС).
Районный центр Центральночернозёмной области (1928-1934 годы), Воронежской области (1934-1954 годы). В 1930-х годах построены Новолипецкий металлургический завод (1931-1934 годы), машиностроительный завод «Станкострой» (1932-1934 годы) и др. Во время Великой Отечественной войны (в 1941 и 1942 годах) Липецк являлся прифронтовым городом, на базе курорта действовали эвакогоспитали. В городе были сформированы 591-й авиационный истребительский полк (1941), 1-й танковый корпус под командованием М.Е. Катукова (1942), 491-й миномётный полк (1942). В 1943 году на производственных площадях завода «Станкострой» образован Липецкий тракторный завод. После Великой Отечественной войны город развивался как крупный промышленный центр. С 1954 года центр Липецкой области.
Бальнеогрязевой курорт. Основные природные лечебные факторы - хлоридно-сульфатная натриевая вода, используемая для ванн, питьевого лечения и розлива в бутылки, а также лечебная торфяная грязь. Проводят лечение больных с заболеваниями органов движения и опоры, пищеварения, нервной системы и гинекологическими болезнями. Санаторий, бальнеогрязелечебница и другие курортные учреждения.
Город застраивался по регулярному плану 1805 года. Сохранились Древне-Успенская церковь (конец XVII - начало XVIII веков) бывшей Успенской Паройской пустыни (XVII век; упразднена в 1764 году; с 2003 года Свято-Успенский Липецкий монастырь); собор Рождества Христова (1791-1804 годы; предположительно итальянский архитектор Т. Адамини; колокольня - 1825-1835 годы; трапезная - 1840-1842 годы) в стиле классицизма; здание минеральных ванн (1805-1808 годы, архитекторы А.Н. Воронихин, С. Мельников) и гостиница (1866, перестройка 1895 года) Липецких минеральных вод; Спасо-Преображенская церковь (1808-1837 годы), кладбищенская церковь Святой Евдокии (1817-1818 годы), дом Ф.И. Туровского (1820-1830-е годы), здание городской управы (1-я половина XIX века), Троицкая церковь (освящена в 1850 году). Ко 2-й половине XIX - началу XX веков относятся: церковь Рождества Христова (1859-1869 годы), бывшее Питиримовское духовное училище (1883), церковь Святителя Николая (1890, архитектор И.П. Машков; восстановлена в 1990-е годы), церковь Архангела Михаила в неовизантийском стиле в бывшем селе Ссёлки (1895-1905 годы); кирпичные дома в духе эклектизма (купца Русинова, Замятиных, Комарова и др.); аптека Э.Е. Карстенса, корпуса завода «Свободный сокол» и Мариинского завода (все - конец XIX - начало XX веков); дом В.К. Вяжлинского в стиле модерн (1910, архитектор В.И. Фрейман), здания Орловского коммерческого банка (1913; ныне училище искусств), кинотеатра «Унион» (1916, реконструировано в 1950-е годы). В 1930-е годы возведены здание Государственного банка и Дом связи (1931-1935 годы) на Коммунальной площади.
В 1956 году принят новый генплан развития Липецка, по которому в 1960-1970-е годы улицы исторического центра города расширялись за счёт сноса застройки XIX века. Реорганизован ансамбль площади Ленина с Домом Советов (1954-1958 годы, архитектор Н. Бровкин) и гостиницей «Центральная» («Липецк», 1950-е годы). В 1950-1980-е годы построены: мост через реку Воронеж (1954-1958 годы), корпуса Липецкого курорта (1961-1966, 1982-1984 годы), Театр драмы имени Л.Н. Толстого (1968, архитектор М.П. Бубнов), железнодорожный вокзал (1976). В 2001 году восстановлена на новом месте часовня Святых Петра и Павла 1872-1885 годов (архитекторы Ю.А. Курочкин, В.В. Рулёв). Памятники: Петру Великому в виде чугунной 3-гранной пирамиды (установлен в 1839 году, проект 1836 года Г. Шихларёва; реставрирован в 2000 году), Петру Великому (1996, скульптор В.М. Клыков).