ЛЕНИНСК

ЛЕНИНСК - город в России, в юго-восточной части Волгоградской облаласти, центр Ленинского района.

Население 15,5 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на При­кас­пий­ской низ­мен­но­сти, на ле­вом бе­ре­гу реки Ах­ту­ба, в 4 км от од­но­имённой железнодорожной стан­ции.

Ос­но­ван как село При­шиб в 1774 году. Пер­вые по­се­лен­цы жи­ли на пра­вах эко­но­мических кре­сть­ян Ах­ту­бин­ско­го ка­зён­но­го шёл­ко­во­го за­во­да и под­чи­ня­лись смот­ри­те­лю за­во­да. В 1813 году по­сле фак­тического за­кры­тия за­во­да большая часть жи­те­лей се­ла ста­ли воз­чи­ка­ми со­ли с озера Эль­тон, в 1819 году они пе­ре­ве­де­ны в зва­ние ка­зён­ных кре­сть­ян. К конца XIX века При­шиб пре­вра­тил­ся в круп­ное тор­го­вое се­ло (в 1897 году около 14 тысяч жителей); здесь про­во­ди­лись 2 яр­мар­ки в год.

В 1919 пе­ре­име­но­ва­но в Ленинск. Уезд­ный центр Ца­ри­цын­ской (с 1925 года Ста­лин­град­ская) губернии (1919-1928 годы), рай­он­ный центр Ниж­не­волж­ско­го (1928-1934 годы), Ста­лин­град­ско­го (1934-1936 годы) кра­ёв, Ста­лин­град­ской (с 1961 года Вол­го­град­ская) области (1936-1963 годы, с 1965 года).

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в Ленинске раз­ме­ща­лись 24 эва­ко­гос­пи­та­ля. В хо­де Ста­лин­град­ской бит­вы 1942-1943 годов се­ло бы­ло важ­ной про­до­вольственной ба­зой Ста­лин­гра­да и ме­стом кон­цен­тра­ции ре­зер­вов Крас­ной Ар­мии. С 1958 года посёлок городского ти­па, с 1963 года го­род. Со­хра­ни­лась за­строй­ка конца XIX - начала XX веков, в том числе бывший дом куп­цов Ко­ня­ги­ных (ны­не зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции).

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