ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена на северо-западе Европейской части России. Омывается Финским заливом Балтийского моря, Ладожским и Онежским озёрами. Граничит с Финляндией (на северо-западе) и Эстонией (на западе). Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь 83,9 тысяч км2. Население 1631,9 тысяч человек (2009 год; 1200 тысяч человек в 1959 год; 1661,2 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Санкт-Петербург. Административно-территориальное деление: 17 районов, 31 город, 32 посёлка городского типа.
Религия
Среди верующих большинство составляют православные. Зарегистрировано (на 1 января 2009) 176 православных религиозных организаций (с учётом приписных церквей и часовен - более 300), принадлежащих Санкт-Петербургской и Ладожской епархии (основана в 1742 году, с 1783 года - митрополия) РПЦ. В их числе 11 монастырей: 7 мужских, в том числе Староладожский Николаевский (основан не позднее XII века), Рождество-Богородичный Коневский (1393 год, островв Коневец), Свято-Троицкий Александро-Свирский (конец XV века, Лодейнопольский район, деревня Старая Слобода), Тихвинский Богородичный Успенский (1560 год), и 4 женских, в том числе Староладожский Свято-Успенский (упоминается с XV века), Введено-Оятский (предположительно XV век, Лодейнопольский район, станция Оять). В Ленинградской области зарегистрированы 86 протестантских организаций разных деноминаций (лютеране, евангельские христиане, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники и др.), 3 иудейских, по 2 организации имеют католики, Армянская апостольская церковь, мусульмане и духовные христиане-трезвенники (чуриковцы). Зарегистрированы также 4 организации свидетелей Иеговы, 3 - Богородичного центра, 1 - мормонов и др.
Исторический очерк
Свидетельства древнейшего заселения территории Ленинградской области (около 8800-7600 годы до нашей эры) относятся к раннему мезолиту (Антреа, Боровское 1, Проточное 4, 5, Вещево 10, 11), когда здесь исчезли рудименты позднеледникового ландшафта и распространились бореальные леса. Первые поселенцы были связаны с общностью, включавшей культуру Кунда, бутовскую культуру и близкие им древности. Поздний мезолит (VII-VI тысячелетия до нашей эры) известен по единичным памятникам, северные из которых близки карельским, южные входили в ареал культуры Кунда, а восточные (в междуречье Ладоги и Онеги) близки к бутовской культуре. Ранний неолит (V-IV тысячелетия до нашей эры) на Карельском перешейке представлен культурой Сперрингс, на западе - нарвской культурой, на востоке - единичными находками керамики ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. В развитом неолите (III-II тысячелетия до нашей эры) вся территория входила в прибалтийскую зону гребенчато-ямочной керамики культуры. Эта традиция наложилась на предшествующие местные, что обусловило особенности памятников до эпохи раннего металла (наиболее поздний вариант этой керамической традиции - «ромбоямочный»).
В бронзовом веке территория Ленинградской области входила в ареал культуры сетчатой керамики (2-е - 1-я половина I тысячелетия до нашей эры), распространённой от Среднего Поволжья до Фенноскандии. Наиболее ранний этап характеризуется «фатьяноидной» керамикой (поселение Сяберское 3). При раскопках поселения Усть-Рыбежна 2 (близ посёлка Рыбежно) в юго-восточном Приладожье обнаружены остатки домов в виде ям округлой формы (диаметром около 4 м, глубиной до 0,9 м) и свидетельства бронзолитейного производства (льячки, бронзовая пластинка). В конце бронзового века (здесь: VIII-IV века до нашей эры) на основе этих традиций возникают памятники волховского типа, для которых установлено наличие древнейшего в регионе животноводства. Ранний железный век представлен отдельными находками керамики культуры Лууконсаари, основной ареал которой лежит севернее территории Ленинградской области. На западной окраине Ижорской возвышенности обнаружена группа могильников и кладов эпохи римских влияний, относящихся к могильников с каменными оградками культуре. Начало эпохи Великого переселения народов представлено единичными находками в юго-западной части территории области.
С середины 1-го тысячелетия нашей эры на юго-западе Ленинградской области распространяется псковская длинных курганов культура, её памятники приурочены к зонам сосновых боров на песках, что объясняют важной ролью в хозяйстве подсечно-огневого земледелия. В бассейнах рек Волхов, Луга, Сясь в основном в IX-X веках известны памятники сопок культуры, с которой связывают распространение пашенного земледелия и расселение ильменьских словен. В середине VIII века в низовьях Волхова возникло торгово-ремесленное поселение с полиэтничным населением Старая Ладога, игравшее важную роль в процессах, приведших к образованию Древнерусского государства. Торговый путь «из варяг в греки», проходивший по рекам Нева, Волхов, Луга, способствовал включению местного населения в международную торговлю. С Ладогой в начале II тысячелетия было тесно связано население Юго-Восточного Приладожья, где существовала культура приладожских курганов
Процессы, связанные с формированием Новгородской земли (куда вошла и территория современной Ленинградской области) и христианизацией, отразились в распространении в погребальной обрядности трупоположения и новых типов могил. В середине XI-XIII веков для территории Ленинградской области характерны курганы с каменными обкладками, хотя в зоне, где ранее была культура псковских длинных курганов, есть насыпи и без них. Курганы сменяются жальниками. Наибольшее количество памятников этих типов сосредоточено на юге и западе современной Ленинградской области. К северу от массива древнерусских памятников распространены памятники средневековых прибалтийско-финских народностей, входивших в состав земель Новгородской республики, - води, ижоры, корелы. В XII-XVI веках для них характерно трупоположение в грунтовых могилах, а в предшествующие века известны трупосожжения на каменных вымостках или в каменных кучах.
В XIII веке Ижорская земля оказалась в зависимости от Новгородской республики. В XIII-XIV веках регион стал ареной борьбы между Новгородской республикой и Швецией. В Невской битве 1240 года шведский десант на Неве был разгромлен войсками новгородского князя Александра Ярославича. В 1293 году шведы основали крепость Выборг. На западных рубежах Новгородская республика вела постоянную борьбу против агрессии Ливонского ордена. В конце XII-XIV веках на северо-западном порубежье Новгородской республики (в пределах современной Ленинградской области) возникли каменные крепости Копорье, Ям (Ямбург, ныне Кингисепп), Орешек (ныне Шлиссельбург), Корела (ныне Приозёрск), служившие не только военными форпостами, но и игравшие существенную роль в экономической жизни региона. Границу между Новгородской республикой и Швецией определил Ореховский мир 1323 года; она прошла по реке Сестра и далее на север до Ботнического залива, оставив под властью Новгорода восточную часть Карельского перешейка с крепостью Корела и Тиверским городком (разрушен шведами в 1411 году). На востоке территории современной Ленинградской области наиболее значительным центром являлся Тихвинский Посад (известен с 1383 года, ныне город Тихвин), который к XVI веку стал крупным торговым и ремесленным поселением.
После присоединения Новгородской республики к Московскому великому княжеству (1478 год) изменилась структура землевладения региона: возросла доля поместного землевладения, появились оброчные, наместничьи земли, а также дворцовые земли. В XV-XVI веках в регионе преобладали сельские поселения в 1-3 двора. Наиболее крупными были деревни на Ижорской возвышенности, отличающейся плодородными дерново-карбонатными почвами. В 1492 году по указу великого князя московского Ивана III Васильевича основана крепость Ивангород.
В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов Швеция в 1580 году захватила Корелу, в 1581 году - Ивангород, Копорье и Ям. По Плюсскому перемирию к Швеции отошёл весь Карельский перешеек и земли к югу от Финского зал. В ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов эти земли были возвращены в состав Русского государства, что было закреплено Тявзинским миром 1595 года. В Смутное время в результате Шведской интервенции начала XVII века территория современной Ленинградской области была занята шведскими войсками. По Столбовскому миру 1617 года владениями Швеции признаны Карельский перешеек и земли южнее Невы (от реки Нарва до реки Лава), получившие в составе Швеции название Ингерманландия. Попытка Русского государства вернуть эти территории в ходе русско-шведской войны 1656–-1658 годов не удалась.
В результате Северной войны 1700-1721 годов вся территории современной Ленинградской области включена в состав России, что было закреплено Ништадтским миром 1721 года. Большая часть территории современной Ленинградской области входила в состав Санкт-Петербургской губернии (1708-1927 годы; до 1710 года Ингерманландская, в 1914-1924 годов Петроградская, в 1924-1927 годы Ленинградская). Восточная часть территории современной Ленинградской области входила в состав Новгородской губернии (1727-1918 годы; в 1776-1796 годы Новгородское наместничество) и Череповецкой губернии (1918-1927 годы); Присвирье - Олонецкой губернии (1784-1796 годы, 1801-1922 годы; до 1796 года Олонецкое наместничество); северная часть Карельского перешейка включена в Выборгскую губернию (1744-1917 годы, в 1811 году передана российским правительством в состав Великого княжества Финляндского), а затем до 1940 года находилась в составе независимой Финляндии.
В XVIII - начале XX веков на территории Санкт-Петербургской губернии в ближайших окрестностях столицы велось широкое дворцово-парковое строительство резиденций членов династии Романовых и приближённых к ним лиц. В конце XIX - начале XX веков многие населённые пункты региона (особенно на побережье Финского залива) превратились в популярные дачные места. К началу XX века на территории современной Ленинградской области существовала одна из наиболее развитых в Российской империи сеть железных дорог.
Ленинградская область образована 1 августа 1927 года, в её состав вошли Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Череповецкая губернии (общая площадь 360,4 тысяч км2). Впоследствии происходило её разукрупнение. В 1929 году Великолуцкий округ отошёл к Западной области, в 1931 году Ленинград выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр - город республиканского подчинения, 5 районов в 1935 году переданы в состав Калининской области, в 1937 году в состав Вологодской области вошли город Череповец и 18 районов, в 1938 году из состава Ленинградской области выделена Мурманская область, а в 1944 году - Новгородская и Псковская области. Одновременно начала формироваться территория, подчинённая непосредственно Ленгорсовету: в 1936 году из состава Ленинградской области исключены города Колпино, Детское Село (ныне город Пушкин), Петергоф (ныне город Петродворец), поселок Стрельна.
В 1920-1930-е годы в Ленинградской области развернулось промышленное строительство. Вошли в строй Волховская и Нижнесвирская (посёлок Свирьстрой) ГЭС, Дубровская ГРЭС (город Кировск), Волховский алюминиевый завод (1932 год), Тихвинский глинозёмный завод (1938 год). Развивалась добыча торфа, сланцев, бокситов. Железнодорожное строительство ориентировалось на обслуживание военных объектов в приграничных районах, были построены линии Ораниенбаум - Котлы - Веймарн (1926 год), Котлы - Усть-Луга (1931 год, участок Усть-Луга - Кургальский полуостров не сохранился), Веймарн - Сланцы (1940 год), Веймарн - Чудово - Будогощь (не сохранился).
В результате советско-финляндской войны 1939-1940 годов в состав СССР вошла принадлежавшая в то время Финляндии территория бывшей Выборгской губернии, из которой Ленинградской области были переданы районы Каннельярви, Койвисто (Приморск), Рауту (Сосново).
В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, западные районы Ленинградской области были оккупированы германскими войсками, север Карельского перешейка и район реки Свирь - финским войсками. Летом 1941 года упорные бои на Лужском рубеже задержали наступление германских войск на Ленинград. Ломоносов с прилегающей территорией (Ораниенбаумский плацдарм), а также Всеволожский район оказались в кольце Ленинграда блокады 1941-1944 годов. Через Ладожское озеро проходила Дорога жизни, связывавшая блокированный Ленинград с Большой землёй. В ноябре - декабре 1941 года продвижение германских войск было остановлено под Тихвином. На оккупированной территории действовали партизанские отряды, которые к 1944 году сведены в 13 бригад. Территория Ленинградской области полностью освобождена в результате Ленинградско-Новгородской операции 1944 года и Выборгско-Петрозаводской операции 1944 года.
Указом Президиума ВС СССР от 24 ноября 1944 года в состав Ленинградской области включены города Выборг и Кексгольм (ныне Приозёрск), Выборгский, Кексгольмский, Яскинский районы Карело-Финской ССР, а также территория Эстонской ССР восточнее реки Нарова (Нарва) с городом Ивангород. В 1956 году из Новгородской области в Бокситогорский район Ленинградской области переданы Дмитровский и Мозолевский сельсоветы. В подчинение Ленгорсовета из состава Ленинградской области отошли: в 1946 году - город Сестрорецк, с населёнными пунктами Александровская, Разлив, Тарховка, г. Териоки (ныне Зеленогорск) и часть Райволовского района, в 1953 году - город Павловск и часть Павловского района, в 1954 году - рабочие посёлки Левашово, Парголово и Песочный, в 1973 году - город Красное Село, рабочие посёлки Горелово и Можайский, в 1978 году - город Ломоносов.
К началу 1950-х годов народное хозяйство Ленинградской области было в основном восстановлено. В 1960-1980-е годы промышленность области приобрела многоотраслевую направленность: развивались цветная металлургия, целлюлозно-бумажная и химическая промышленность, машиностроение и приборостроение, производство строительных материалов, лёгкая и пищевая промышленность. В 1963-1968 годах реконструирован Сайменский канал (построен в 1845-1856 годах). Развивались молочно-мясное животноводство, птицеводство, овощеводство, картофелеводство, проводилась мелиорация земель.
Архитектура и изобразительное искусство
На территории Ленинградской области новгородскими мастерами были возведены главным образом оборонительные сооружения: крепости различной степени сохранности в сёлах Старая Ладога, Копорье, в Кингисеппе, в Ивангороде, на Ореховом острове в Шлиссельбурге, в Приозёрске; «Тиверский городок» близ посёлка Васильево (XIV век). Во 2-й половине XII - начале XIII веков в Старой Ладоге построены церкви Святого Климента (1153 - около 1155 годы), Спасская и Воскресенская (все не сохранились), также церковь Святого Георгия (предположительно 1165-1166 годы, росписи около 1170 года), Успенский (предположительно около 1155 года) и Никольский (предположительно 1209-1210 годы, перестроен в 1668 году) соборы. Никольский собор упразднённого в 1764 году Гостинопольского монастыря (конец 1460-х годов, росписи 1470-х годов) был взорван в 1942 году (иконы из иконостаса, 1475 год, все - в ГТГ и ГРМ).
К конце XV - XVI веков относятся Успенская (1507-1509 годы) и Никольская церкви в Ивангороде, Спасо-Преображенская церкви в Копорье (начало XVI века, перестраивалась в 1756-1758 годах; сохранены руины), католический храм в Ивангороде (1517 год, не сохранился). Значительный интерес представляют ансамбли основанных в XV-XVII веках монастырей: Свято-Троицкого Александро-Свирского в деревне Старая Слобода (основан в конце XV века, возрождён в 1997 году; трапезная палата с Покровской церковью - 1533-1536 годы; Преображенский, 1641-1644 годы, и Троицкий, 1694-1695 годы, соборы; звонница - 1647-1649 годы), Свято-Троицкого Зеленецкого в посёлке Зеленец (около 1564 года, возрождён в 1992 году; 5-главый Троицкий собор, 1684 год, росписи начала XX века; Благовещенская церковь с трапезной - 1565-1570 годы, перестроена к 1686 году, пояса изразцов; 8-гранная колокольня, 4 каменных корпуса, ограда - 1680-е годы; угловые башни и настоятельский корпус - 1811-1834 годы), бывшего Киприано-Стороженского Никольского в деревне Сторожно (середина XVI века, упразднён в 1778 году; Никольская церковь, XVI век), бывшего Николо-Медведского в Новой Ладоге (известен с XV века, упразднён в 1704 году; Никольский собор, XV-XVI века, перестроен в 1812 году; церковь Святого Иоанна Богослова, ныне собор Рождества Богородицы, 1702-1756 годы, перестроен в 1876-1877 годы, архитектор М.А. Щурупов), Богородично-Успенского Большого Тихвинского в Тихвине (1560 год; Успенский собор, 1507-1515 годы, московский мастер Фрязин и новгородский строитель Д.И. Сырков; Покровская церковь, 1581-1583 годы, звонница новгородского типа - 1593-1600 годы).
В XVII веке возведены: Введенский собор Введенского монастыре в Тихвине, Троицкий собор (1655 год; сохранились руины) Свято-Троицкого Антониево-Дымского монастырь (середина XIII века; c 1997 года - скит Успенского Тихвинского монастыря), церковь Святого Василия Великого (1686 год) Васильевского монастыря (упоминается в 1555 году, упразднён в 1764 году) в деревне Большое Чернавино, собор Рождества Иоанна Предтечи (1695 год) Иоанно-Предтеченского монастыря (основан ранее 1500 года, закрыт в 1920-е годы) на Малышевой Горе в Старой Ладоге, Святые ворота и 8-гранная колокольня (1690-е годы, тихвинские мастера) Староладожского Николаевского монастыря. В традиционных для XVII века формах (5 глав, башнеобразные колокольни) построены: Спасо-Преображенский собор в Тихвине (1693-1748 годы, реконструкция 1872-1883 годоы, архитектор И.И. Буланов), церковь Архангела Михаила в деревне Сижно (1730-1745 годы), церковь Святого Климента Римского (1741-1743 годы, росписи) и Спасская церковь (1758-1765 годы) в Новой Ладоге, Успенская церковь в деревне Сясьские Рядки (ныне город Сясьстрой; 1751 год), Покровская церковь в деревне Дубно (1761-1764 годы), церковь Святых апостолов Петра и Павла в деревне Креницы (1756 год), возведённые по типу «восьмерик на четверике» Никольская церковь в деревне Заручевье (1711 год) и церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери в деревне Романщина (1772-1776 годы).
Сохранились также шведские каменные постройки: в Выборге (конец XIII-XVII века), Приозёрске (конец XVI-XVII века), Ивангороде (конец XVII века); руины крепостей в Высоцке, Кивеннапа у посёлка Первомайское (XIV-XVI века) и др.
Деревянные храмы на территории Ленинградской области представляют различные конструктивные типы. В Подпорожском районе были возведены: перекрытая высокой централной клетью Георгиевская церковь в деревне Родионово (Юксовичи; 1493 или 1543 годы, реконструирована в 1632 году), 10-гранная Воскресенская церковь в деревне Курпово (посёлок городского типа Важины; 1630 год, в 1872 году шатёр заменён куполом); шатровые - церковь Рождества Богородицы в деревне Гимрека (1650-1695 годы; 8-гранная колокольня) и Никольская церковь в деревне Согиницы (1696 год; 8-гранная от земли); многоглавые - Ильинская церковь в деревне Шустручей (Кипрушино; 1781 год, перестроена в 1882 году; обрушилась в начале 2000-х годов) и Дмитриевская церковь в деревне Щелейки (1780-1783 годы; перекрыта 5 главами на крещатой бочке; 8-гранная колокольня); клетская с шатровой колокольней Покровская церковь в деревне Волнаволок (1782 год, сгорела в 2004 году); часовни в деревнях Гоморовичи, Шондовичи, Заозёрье, Посад (XVIII - начало XX века). Среди деревянных церквей в других районах: клетские Рождества Богородицы в деревне Лиственка (1599 год, перестроена в 1720 году), Святого Димитрия Солунского в Старой Ладоге (XVII век, обновлялась в 1731 и 1901 годах), Георгиевская в посёлке Осьмино (1706-1709 годы, перестроена в 1896 году), Архангела Михаила в с. Алёховщина (1730 год), Святого Николая в деревне Доможирово (1799 год), Святых апостолов Петра и Павла в посёлке городского типа Сиверский (1888-1889 годы, архитектор П.С. Самсонов) и посёлке Карташевская (1910-1913 годы, архитектор Н.И. Котович; сгорела в 2006 году), Святого пророка Илии в бывшем имении Я.В. Ратькова-Рожнова Дубки (1913-1914 годы, архитектор Н.Е. Лансере, разобрана в 1970-е годы); построенный по примеру укреплённых ярусных церквей храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в деревне Кёрстово (1747-1748 годы, не сохранилась); шатровая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в посёлке Вырица (1913-1914 годы, архитекторы В.П. Апышков, М.В. Красовский); часовни XVIII-XIX веков в посёлке Красный Бор, в деревнях Захонье, Лесище и др.
В XVIII - начале XIX веков вокруг Санкт-Петербурга сложились знаменитые императорские и великокняжеские резиденции, ныне вошедшие в границы административного подчинения города: Петергоф (Петродворец), Ораниенбаум (Ломоносов), Стрельна, Царское Село (Пушкин), Павловск.
Наряду с использованием древнерусских архитектурных форм, в середине XVIII века получает распространение стиль барокко: Благовещенский собор (1764-1795 годы) и Никольская церковь (1770 год) в Шлиссельбурге, Знаменская церковь (1770-1771 годы, перестроена в 1832 году) и полковая церковь Всех Святых (1771-1775 годы) в Тихвине, Екатерининский собор в Ямбурге (Кингисеппе; 1764-1782 годы, архитектор А. Ринальди). От середины XVIII века также сохранились: ранние постройки дворцово-парковых ансамблей - в Ропше (дом 1725-1730-е годы, архитектор П.М. Еропкин, расширен с добавлением флигелей в 1750-х годах, архитектор Б.Ф. Растрелли, расширен и увеличен по высоте в 1785-1790-е годы, архитекторы С.П. Берников, А. делла Порта, Ю.М. Фельтен; парк по проектам архитекторов Н. Жирара, Г.И. Энгельмана, Т. Грея), Гатчине (XVIII-XIX века, архитекторы А. Ринальди, В. Бренна, А.Д. Захаров, Н.А. Львов, Р.И. Кузьмин и др.); усадеб - «Дылицы» в посёлке Елизаветино («Охотничий дворец», сереина XVIII век, перестроен; барочная Владимирская церковь, 1762-1766 годы, архитектор С.И. Чевакинский), «Гостилицы» Разумовских (церковь Святой Троицы, 1755-1764 годы, служебные и кавалерские гостевые корпуса - 1760-е годы, все - архитектор А.В. Квасов; главный дом - конец XVIII века, предположительно архитектор Ч. Камерон, полностью перестроен в стиле неоготики в 1842-1845 годы, архитектор А.И. Штакеншнейдер; сохранились руины).
В конце XVIII - середине XIX веков по проекту ведущих архитекторов построены усадебные ансамбли со зданиями в стиле классицизма и неоготики: «Тайцы» А.Г. Демидова (1774-1778 годы; так называемые Готические ворота конца XVIII века), «Сиворицы» П.Г. Демидова в селе Никольское (1775-1776 годы), «Островки» Г.А. Потёмкина (главный дом в стиле неоготики, 1784-1786 годы, сохранился фундамент и часть стены; все - архитектор И.Е. Старов), «Монрепо» баронов Николаи в Выборге (деревянный главный дом, 1798-1804 годы, портик - около 1820 года, и Библиотечный флигель - 1800-1804 годы, оба - архитектор Д.А. Мартинелли; неоготическая капелла Людвигсбург - 1820-е годы, архитектор Ч. Тэтам), «Рождествено» генерала Н.Е. Ефремова (деревянный дом - 1825 год, с 1987 года - Историко-литературный и мемориальный музей В.В. Набокова; Вознесенская церковь, 1781-1784 годы, архитектор Ф.И. Волков), «Марьино» князей Голицыных в дер. Андрианово (главный дом - 1814-1819 годы, архитекторы А.Н. Воронихин и его ученик И.Ф. Колодин; неоготическая Троицкая церковь-усыпальница, 1828-1831 годы, архитектор П.С. Садовников, И.Ф. Колодин); «Куммолово» Герсдорфов (1820-е годы), «Гревова» В.Н. Зиновьева в селе Копорье (начало XIX века), «Богословка» Дубянских (дом 1820-х годов, все - архитектор В.И. Беретти, разобран в 1960-е годы); «Рябово» Всеволожских во Всеволожске (дом - 1818-1822 годы, архитектор П.Д. Шрётер; Спасская церковь, 1899-1901 годы), «Осиновая роща» Лопухиных (дом - 1828-1830 годы, архитектор Беретти, сгорел в 1992 году), «Приютино» А.Н. Оленина во Всеволожске (главный дом начала XIX века; ротонда - 1810-е годы, архитектор И.А. Иванов), «Котлы» полковника Р. Альбрехта (главый дом - 1820-1830-е годы, архитектор А.И. Мельников; церков Святого Николая, 1882-1888 годы, архитектор И.И. Буланов, перестроена в 1910 году, архитектор Н.Н. Никонов), «Скреблово» Какуриных (2-я четверть XIX века). В неоготическом стиле - дома усадеб «Извара» Логиновых (начало XIX века, ныне Музей-усадьба Рерихов), «Лапина» Фуровых (1850-е годы), «Торосово» М.Г. Врангеля (середина XIX века).
В стиле классицизма построены: церкви Святой Троицы в деревне Старые Медуши (1780-е годы, колокольня - 1866 годы), Святой Екатерины в селе Мурино (1786-1789 годы, архитектор Н.А. Львов; увенчана деревянной колокольней и ротондой), Святого Александра Невского в Матоксе (1797-1798 годы, архитектор Ф.И. Демерцов; не сохранилась), Спаса Преображения в селе Орлино (1809 год); Введенский собор (1814-1817 годы) Введено-Оятского монастыря (основан предположительно в XV веке) в посёлке Рассвет; церкви Рождества Христова в деревне Надкопанье (1823-1827 годы, архитектор А.И. Мельников), Преображенская в деревне Загубье (1825-1829 годы), Святых Веры, Надежды, Любови и Софии в деревне Вартемяги (1825-1834 годы, архитектор Д.И. Висконти), Николаевская кирха в Гатчине (1825-1828 годы, архитекторы Д.И. Квадри, А.М. Байков), церкви Святого Георгия в деревне Ложголово (1832-1835 годы, архитектор А. Комаров), Рождества Богородицы в селе Рогожа (1834-1838 годы), Святых апостолов Петра и Павла в селе Сомино (1839-1844 годы), Святой Троицы в деревне Хвалово (1822-1824 годы, архитектор А. Макушев). В стиле неоготики возведена кирха в деревне Малые Колпаны (1789-1800 годы, архитектор А.Д. Захаров).
Среди памятников гражданского зодчества в стиле классицизма: конюшни почтовой станции Пелла в городе Отрадное (конец XVIII века), почтовые станции в деревнях Каськово, Кипень, Чирковицы, Ополье, Померанье (все - 1-я четверть XIX века, архитектор Л. Руска), в деревне Выра (1837-1841 годы, ныне Литературно-мемориальный музей «Домик станционного смотрителя»); Гостиные дворы в Кингисеппе (конец XVIII века - 1835 год), Тихвине, Новой Ладоге (1835-1841 годы, архитектор Н.Ф. Малинин).
В русско-византийском стиле возведены: соборы - Рождества Богородицы в Приозёрске (1847 год, архитектор Д.И. Висконти) и Апостола Павла в Гатчине (1846-1852 годы, архитектор Р.И. Кузьмин); Покровская церковь в деревне Югостицы (1847-1853 годы, архитектор А.Н. Романов), церковь Пророка Илии в Волхове (1848-1852 годы, архитектор Н.А. Сычёв), Успенская церковь в деревне Лезье (1849-1851 годы, архитектор В. Морган), церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери в деревне Поги (1850-1957 годы, архитектор Б.Б. Гейденрейх), Тихвинский собор в селе Колчаново (1854-1862 годы); церкви - Троицкая в деревне Иссад (1863-1866 годы; перекрыта 5 шатрами), Святых апостолов Петра и Павла в городе Любань (1867 год, архитекторы К.А. Тон, Ф.Н. Соболевский), Святого Параскевы Пятницы в деревне Верховина (1869-1873 годы, архитектор А.П. Мельников), Рождества Христова в деревне Старополье (5-шатровая, 1878-1888 годы, архитектор И.Б. Слупский). В русском стиле - церкви Святого Иоанна Златоуста Староладожского Николаевского монастырь (1860-1872 годы, архитектор А.М. Горностаев; элементы романской базилики), Воскресенская в Луге (1873-1887 годы, архитекторы В.В. Виндельбандт, Г.И. Карпов), Святой Троицы в Ивангороде (1873-1875 годы, архитектор А.И. Кракау) и в деревне Гора-Валдай (1899-1903 годы), Покровская церковь бывшего Поречского монастыря в деревне Козья Гора (1904-1905 гоы, обе - архитектор В.А. Косяков), Святого Александра Невского в посёлке Сосновый Бор (1907 год, архитекторы Ю.Ф. Бруни, А.К. Шульман), Святых Николая и Царицы Александры в селе Ушаки (1908 год, архитектор В.А. Шрётер), Покровский собор в Гатчине (1907-1914 годы, архитекторы Л.М. Харламов, А.А. Барышников). Храмы также строились по проектам архитекторов О.В. Бремера, К.И. Брандта, К.Е. Егорова, И.И. Буланова (Крестовоздвиженская церковь в деревне Ополье, 1874-1885 годы), В. Пильца, М.А. Щурупова, Н.Н. Никонова (Покровская церковь в неовизантийском стиле в дер. Хотнежа, 1892-1896 годы; Воскресенская церковь в деревне Торошковичи, 1906 год; ограда и башни Староладожского Николаевского монастыря, 1907-1908 годы), А.П. Аплаксина, Н.Г. Кудрявцева (Казанский собор в неовизантийском стиле в Луге, 1901-1904 годы), В.Н. Боброва. В конце XIX века возведены кирхи в дер. Губаницы (1860-1861 годы), в посёлке Токсово (1885 год, архитектор К.Т. Соловьёв).
Среди значительных ансамблей в исторических стилях - лесничество в посёлке Лисино-Корпус (1853-1862 годы, архитектор Н.Л. Бенуа; здание лесного техникума в стиле неоренессанса, охотничий дворец Александра II, Крестовоздвиженская ц.). Различные архитектурные стили конца XVIII-XIX веков представлены на острове Коневец на Ладожском озере: Рождество-Богородичный Коневский монастырь (1393 год, возрождён в 1991 году), в центральной части которого расположены здания в форме каре (Святые ворота с колокольней, 1810-1812 годы; кельи, 1808-1830 годы; церковь Святого Николая, 1813-1815 годы; церковь Преподобного Арсения Коневского, 1849 год) с 5-главым собором Рождества Богородицы в центре (1800-1809 годы, фундаменты XV-XVI веков), Белая и Красная гостиницы (1792-1796 годы); Святогорский (церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, 1794-1796 годы) и Коневский (церковь в честь Коневской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле, 1874-1876 годы, архитектор И.Б. Слупский) скиты
В начале XX века в стиле модерн построены: дома в Выборге (архитекторы А. Шульман, П. Уотила и др.); дворец усадьбы «Боровое» кн. Г. А. Львова (1913-1916 годы, архитектор С.П. Иванов) в стиле неоклассицизма; усадьба А.Г. Елисеева в дервне Белогорка (1912 год, архитектор В.П. Тавлинов); кирхи в Приморске (1904 год), в Мельниково (1912 год, обе - архитектор Й. Стенбек). В неорусском стиле - шатровая церковь Святых апостолов Петра и Павла в Новой Шереметевке (ныне посёлок имени Морозова; 1907 год, архитектор В.А. Покровский, мозаичные иконы по рисункам Н.К. Рериха; взорвана в 1942 году), церковь Святого митрополита Алексия в посёлке городского типа Тайцы (1914-1915 годы, архитекторы Н.И. Постников, И.В. Экскузович); здание сельскохозяйственной школы в деревне Извара (1916 год).
Среди памятников промышленной и гражданской архитектуры: здание бывшей бумажной фабрики в Ропше (1788-1794 годы, архитекторы Ю.М. Фельтен, С.П. Берников); Староладожский (1719-1731 годы, инженеры Семичев и Верига; участок Волхов - Сясь - 1724-1802 годы, Сясь - Паша - 1802-1810 годы) и Новоладожский (1861-1866 годы, 1878-1882 годы; сохранился памятник императору Александру II в посёлке Свирица, 1860-е годы) каналы; шлюзы и плотины Тихвинской водной системы, шлюзы Сайменского канала (1845-1856 годы); железнодорожный вокзал в городе Любань (1850 год, архитектор Р.А. Желязевич); маяки в деревне Сторожно (1906 год; высота 71 м), на мысе Осиновец, на островах Финского залива и Ладожского озера; военной архитектуры - так называемые Аннинские укрепления (с 1731 года), укрепления на Батарейной Горе (1863-1870-е годы, инженер Э.И. Тотлебен) в Выборге, форт Красная Горка близ поселения Лебяжье (1908-1816 годы), форт Ино в посёлке Приветнинское (1909-1916 год), остатки «линии Маннергейма» (1935-1944 годы).
В XVIII-XX веках на территории современной Ленинградской области работали художники: М.М. Иванов, О.А. Кипренский, А.О. Орловский, Л.А. Серяков, В.М. Максимов, В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, И.К. Айвазовский, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, А.П. Рябушкин, К.А. Савицкий, В.А. Серов, Н.К. Рерих, И.И. Бродский и др.
В 1920-1930-е годы главным образом в стиле функционализма построены: Институт физиологии имени И.П. Павлова в селе Павлово (1930-е годы, архитектор И.Ф. Беспалов), Волховская ГЭС (1918-1928 годы, инженер Г.О. Графтио), Нижнесвирская (1927-1935 годы) и Верхнесвирская (1938-1941 годы, 1947-1952 годы) ГЭС; постройки У.В. Ульберга, А. Аалто, Я. Ланкинена, В. Кейнянена в Выборге; вилла в Светогорске (1930 год); кирхи в посёлке Ромашки (1928-1929 годы), Приозёрске (1929-1930 годы, архитектор А. Линдгрен), посёлках Победа (1934 год) и Озёрское (1935 год)
После Великой Отечественной войны активно восстанавливались старые и строились новые города (Кировск, 1953 год; Подпорожье, 1956 огод). В 1960-1980-е годы на рубежах Ленинградской битвы 1941-1944 сооружён «Зелёный пояс Славы», состоящий из более чем 80 памятников и мемориальных комплексов: «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера около мыса Осиновец (1966), «Румболовская гора» во Всеволожске, «Берег мужественных» близ дер. Керново, «Лемболовская твердыня», «Гостилицкий» обелиск (все - 1967 год), «Безымянная высота» с Холмом Славы у села Ивановское (1968 год), «Цветок жизни» в посёлке Ковалёво (1968 год), «Рубежный камень» в посёлке городского типа Дубровка («Невский пятачок», 1971 год) и др.
В конце XX - начале XXI веков строятся храмы (в посёлке Сосново, 1994-1998 годы; в деревне Агалатово, 1999-2000 годы; в посёлке Васильевское на реке Вуокса, 2000 год; в посёлке Сапёрное, 1994-2001 годы; в посёлке Суйда, 1992-2000 годы, все - деревянные; кирха в деревне Колбино, 2001 год) и часовни [Никольская часовня (2007 год) близ бывшего Тихвинского Николо-Беседного монастыря (начало 1510-х годов, разрушен в 1940-е годы)], возрождаются (Успенский Староладожский, основан до XV века, закрыт в 1919 году, статус монастыря с 2005 года) и основываются монастыри (Покрово-Тервенический в деревне Тервеничи, 1997 год). В Национальном этнопарке в Богословке воссоздаются деревянные храмы Северо-Западной Руси.
Музыка. Изучение музыкального фольклора вепсов, карелов, ижоры, води, финнов-ингерманландцев ведётся с 1-й половины XIX века, русского - с конца XIX века. Действуют центры фольклора: русского (дома народного творчества - имени Ю.П. Захарова в городе Лодейное Поле, 1990 год, в деревне Новоселье Сланцевского района, 1996 год; «Вереск» в Выборге, 1999 год), ижорского (деревня Вистино Кингисеппского района, 1995 год), вепсского (село Винницы Подпорожского района, 1998 год), карельского (деревня Андреевщина Лодейнопольского района). Среди фольклорных коллективов - финский ансамбль «Рёнтюшки» (деревня Рапполово Всеволожского района). Исследования фольклора Ленинградской области ведут Санкт-Петербургская консерватория, Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, Фольклорно-этнографический центр (основан в 1991 году при Санкт-Петербургской консерватории, с 1997 года - самостоятельный).
Со 2-й половины XVIII века развивалась светская музыкальная культура, в царских загородных резиденциях в Петергофе, Царском Селе, Ораниенбауме, Павловске, Гатчине ставились оперы, действовали оркестры, хоры певчих, устраивались маскарады, гастролировали французские, итальянске и немецкие труппы. В 1760-1820-е годы функционировал Гатчинский придворный оперный театр (располагался в Конюшенном каре Гатчинского дворца, в 1783 году построено отдельное здание; не сохранился). В 1830-1850-е годы стали общедоступными и приобрели размах праздники под открытым небом в Петергофе. В 1832-1918 годы музыкальные спектакли ставились в Городском театре в Выборге. В конце XIX века открылись любительские общедоступные театры в Луге, деревня Сиверская, село Дибуны, посёлок Саблино (ныне посёлок Ульяновка), Рябове (ныне город Всеволожск). В гатчинском Военно-сиротском доме (основан в 1795 году, в 1797 году переведён в Санкт-Петербург) было введено обучение музыке мальчиков (их готовили для военных оркестров). В 1811 году в основанном императрицей Марией Фёдоровной Гатчинском сельском воспитательном доме (впоследствии Сиротский институт) обучали музыке девочек (из них готовили учительниц музыки), в 1827 году был открыт и мужской музыкальный класс (существовали до конца 1840-х годов). Профессиональное музыкальное образование получали ученики канторского отделения Финской учительской семинарии (1863-1918 годы), готовившей учителей музыки, дирижёров хора и органистов для евангелическо-лютеранских приходов Ингерманландской церкви. В конце XIX - начале XX веков создавались многие оркестры народных инструментов (по образцу Великорусского оркестра, основанного В.В. Андреевым). До Октярьской революции 1917 года развивалась усадебная музыкальная культура (в Гатчине, Териоках и др. популярных дачных местах). В 1930 году в Гатчине открыта Детская музыкальная школа (с 1939 года имени М.М. Ипполитова-Иванова) - одна из первых советских музыкальных школ. В 1944 году в Тихвине создан Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (с 1987 года функционирует концертный зал).
С 1945 года действует Ленинградская областная филармония. Музыкальные коллективы: Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» (1988 год, Тихвин), оркестр аккордеонистов «Гармоника» (1950 год, Гатчина), ансамбль песни и танца «Северные узоры» (1970 год, Лодейное Поле), концертная группа «Камея» (1994 год, Тосненский район), Муниципальный эстрадно-симфонический оркестр города Кириши; фольклорные театры - «Цвети, наш край!» имени Г.В. Снег (1971 год, Тихвин), «Ямгород» (Кингисепп), балаганный театр (город Отрадное Кировского района, постановки на финском языке). Ленинградское областное отделение Союза концертных деятелей (1998 год).
Международные фестивали: классическрй музыки «Дворцы Санкт-Петербурга» (с 1990 года; Петергоф, Пушкин, Гатчина и др.), камерной музыки «Вечера в Монрепо» (с 1991 года, Выборг), фестиваль искусств «Вуокса» (1998 год, Светогорск). Фестивали народного творчества: «Мировая деревня» (с 2001 года, посёлок городского типа Рощино), «Летние коляды» (с 2003 года, посёлок Коробицыно Выборгского района), «Плюсский венок» (с 1999 года, Сланцы), «Русский двор» (с 1997 года, Пикалёво), вепсский «Древо жизни» (с 1987 года, село Винницы Подпорожского района), Ижорский праздник (2004 год, деревня Вистино Кингисеппского района), финский «Юханнус» (с 1989 года), карельский (с 1999 года, Приозёрск), традиционных искусств коренных народов Карельского перешейка (посёлок Ильичёво Выборгского района). Другие фестивали: «Провинциальные встречи мастеров искусств России» (областной, с 1993 года, Бокситогорск), Дни музыки имени Н.А. Римского-Корсакова (Тихвин); православной культуры «Праздничные звоны» (с 2004 года, ежегодно, Тихвин); джаза - «Серенады Выборгского замка» (с 1996 года, Выборг), «Сентябрь в Тихвине» (с 2000 года, Тихвин); рок-фестивали - «Балтийский берег», «Ночной вояж» (с 1983 года, Выборг), «Джамп!» (с 1996 года, Кириши).
Театр. С конца XVIII века в пригородах Санкт-Петербурга существовали придворные (во дворце цесаревича Павла Петровича в Гатчине и др.) и крепостные (Е.П. Барятинской, П.А. Голицыной, Е.Ф. Долгорукой, А.А. и Л.А. Нарышкиных и др.) театры. Наиболее значительным среди казённых театров был городской театр в Выборге (1832-1918 год). В конце XIX - начале XX веков получили распространение «дачные театры» (в Териоках, Сестрорецке, Парголове и др.). Широкой популярностью пользовались общедоступные, любительские и летние театры, действовавшие в селе Дибуны, Луге, деревне Сиверская, Рябове (ныне Всеволожск), Волосове и др. Спектакли в разных городах давали передвижные труппы, в том числе Первый передвижной драматический театр П. П. Гайдебурова (1905-1928 годы). Первым государственным стационарным театром на территории современной Ленинградской области стал Выборгский театр русской драмы (1940 год). Среди государственных областных театров: Драматический театр на Литейном, «Комедианты», Театр сатиры на Васильевском (расположены в Санкт-Петербурге); «Святая крепость», «Эльфы» (Выборг); выездной ТЮЗ (Гатчина). В области также работают более 50 народных театров и студий, в том числе: «Ровесник» (Бокситогорск), Вепсский национальный театр кукол (село Винницы), «Фантазёры» (Волосово), «Свеча» (Волхов), Всеволожский драматический театр, Детский музыкальный театр, театр кукол «Теремок» (Выборг), «За углом», «Встречи» (Гатчина), ТЮЗ, фольклорный театр «Ямгород» (Кингисепп), «Калейдоскоп» (Кировск), Театр комедии (Лодейное Поле), театр-студия «Треугольник» (Ломоносов), «Чудаки», «Кураж» (Луга), «Наследие» (Новая Ладога), ТЮЗ, Театр кукол (Подпорожье), Приозёрский театр, «Экспромт» (Приозёрск), «Карусель» (Сланцы), «Чиполлино» (Тихвин), «Актио» (Шлиссельбург) и др. В области проходят: областной фестиваль «Театральная весна» (с 1980 года; с 1994 года в Луге), международный театральный фестиваль «Авангард и традиции» (с 1998 года, Гатчина), конкурс-фестиваль детских хореографических коллективов «Тихвинский Лель» (с 1991 года), областной фестиваль кукольных театров (с 1991 года) и др.; международные кинофестивали «Лужские кинопосиделки» (с 1992 года, Луга) и «Литература и кино» (с 1995 года, Гатчина), фестиваль российского кино «Окно в Европу» (с 1993 года, Выборг).